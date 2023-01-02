РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16083 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
38 897 36
война (46904) танк (1922) Javelin (154) Стугна (74) ПТРК (68)

Российскому танку Т-90М сносит башню после атаки украинских воинов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины уничтожили российский танк Т-90М с помощью ПТРК Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки во вражеском танке оторвало башню и высоко подбросило в воздух. Украинские воины наблюдали за атакой через монитор отечественного ПТРК "Стугна-П".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы 57-й ОМБр одним выстрелом уничтожили трех оккупантов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+68
Крутто, скоро путинская голова так полетит
показать весь комментарий
02.01.2023 09:25
+48
І взмилі в нєба толька абосраниє димящієся лапті...
показать весь комментарий
02.01.2023 09:27
+24
Слава снайперам ВСУ!!! Байден на встрече с американскими солдатами в Польше говоря о бойцах ВСУ сказал: "Они невероятны... " Ведь на сотню выстрелов Джавелина у них больше попаданий, чем достигнуто в армии США, в которой Джавелины давно стоят на вооружении...
показать весь комментарий
02.01.2023 09:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крутто, скоро путинская голова так полетит
показать весь комментарий
02.01.2023 09:25 Ответить
І взмилі в нєба толька абосраниє димящієся лапті...
показать весь комментарий
02.01.2023 09:27 Ответить
нет в жизни лучше аромата- как запах прожареного кацапа
показать весь комментарий
02.01.2023 09:29 Ответить
Людожерські у Вас інтереси. Проте монголо-кассаби - не люди, тому але підтримую.
показать весь комментарий
02.01.2023 09:37 Ответить
У нас чомусь вже третій день як смердить "прожаркою". Напевно в котельних непотріб палять.
показать весь комментарий
02.01.2023 09:47 Ответить
Вся бронетехніка росіян знищена з фото і відео підтвердженням тут https://www.youtube.com/channel/UCgxYLP1Juj_lr9cubCdLMtw
показать весь комментарий
02.01.2023 09:32 Ответить
навесні як на чудо господнє дивився відео з екранчиків "стугни", коли горіли їх танки і бронемашини з заправниками.
показать весь комментарий
02.01.2023 09:34 Ответить
Так це "фірмовий" стиль Джавеліни!
показать весь комментарий
02.01.2023 09:39 Ответить
«Башня , ****** - всьо башні нема !» Шедевр
показать весь комментарий
02.01.2023 09:39 Ответить
Метание башни зайдет, как новый вид спорта? Метание кацапов уже приобрело черты состязательности, что является определяющим критерием для МОК
показать весь комментарий
02.01.2023 09:42 Ответить
мангал и шашлик
показать весь комментарий
02.01.2023 09:44 Ответить
Немецкий танкист Михаэль Витман считается лучшим танкистом во Второй мировой войне,накосил кучу танков и советских и американских и британских...но больше всего гордился не этим,а уничтоженными артиллерийскими расчетами....
показать весь комментарий
02.01.2023 09:46 Ответить
таку ж тактику наші воїни використовують, першу і останню машини підбивають, а потім розстрілюють колонну
показать весь комментарий
02.01.2023 10:39 Ответить
Слава снайперам ВСУ!!! Байден на встрече с американскими солдатами в Польше говоря о бойцах ВСУ сказал: "Они невероятны... " Ведь на сотню выстрелов Джавелина у них больше попаданий, чем достигнуто в армии США, в которой Джавелины давно стоят на вооружении...
показать весь комментарий
02.01.2023 09:48 Ответить
Замість "Армати" російські елітні танкові підрозділи почали отримувати чергову модернізацію Т-72, яку Кремль назвав Т-90М "Прорыв", який зараз у російський ЗМІ називають "вершиною танкобудівної думки". Таким рішенням у Кремлі остаточно поховали свій розпіарений "царь-танк" "Армата", який зміг прославився лише тим, що заглох прямо на Червоній площі. Проте намагання російської пропаганди видати чергову модернізацію за створення супер-танку має відвести увагу від повного провалу програми "Армата", яка забуксувала через неспроможність Росії створити новий танковий двигун потужністю у 1500 к.с. та забезпечити його трансмісією, а також самостійно створити ******* електроніку, бо доступ до західних технологій вже багато років заблокований через санкції.
Українські захисники дуже чекали і успішно палять вершину російської танкобудівної думки танк «Прорыв».
показать весь комментарий
02.01.2023 09:55 Ответить
Вначале планировалось название «Фурункул»
показать весь комментарий
02.01.2023 13:20 Ответить
"Нарыв"
показать весь комментарий
02.01.2023 21:57 Ответить
Военно-космический танк.
показать весь комментарий
02.01.2023 10:00 Ответить
Всего лишь привели в соответсвие с нормой кацации, где 98% населения БЕЗБАШЕННОЕ!
показать весь комментарий
02.01.2023 11:29 Ответить
7 сек від вибуху до приземлення. Тобто десь 50-60м висота польоту
показать весь комментарий
02.01.2023 11:32 Ответить
А шо то такое кругленькое, на переднем плане, вправо котится? (любопытство)
показать весь комментарий
02.01.2023 12:11 Ответить
+5 теж подумав ... голова
показать весь комментарий
02.01.2023 12:29 Ответить
Екран Стугни ... постріл Джавеліном ?? Схрестили вужа з їжаком ...
показать весь комментарий
02.01.2023 12:31 Ответить
і бурятів немае - і белой лади немае... Слава ЗСУ!))
показать весь комментарий
02.01.2023 13:05 Ответить
Єтат танк називаєца Владімір - в чєсть *****!
показать весь комментарий
02.01.2023 14:09 Ответить
Прочитала текст промови.

До 24 лютого у нього війни не було. Не Амвросієвки, Аеропорту, боїнгу збитого, Журавля, тисяч полеглих, тисяч полонених які прийняли муки за Україну... І тепер цього всього не буде у тих, кого ця промова загіпнотизувала.

Перемогу почали творити 24 лютого. Це цинічна брехня. За перемогу нашу боролися до зеленського, замовляли та виробляли озброєння, тренували армію, накопичували досвід, той досвід, який нам дуже допоміг після повномасштабного вторгнення. Це дуже яскрава червона нитка - до 24 війни не було, і всі як лебеді білі сиділи нічого не знали. Навіть наші союзники боролися щоб допомогти нам.

Це кодування нової реальності, що і робить уся їхня команда. Через телебачення, телеграм-канали, ЗМІ, звернення, фотосесії тощо. Це гіпноз і створення альтернативної реальності.

Зеленський точно виграє наступні президентські вибори, бо до емоцій людей завжди простіше достукатися, ніж до свідомості. Емоції - завжди первинні, і варто завоювати симпатії людей, далі можна робити що завгодно, бо людський розум буде раціоналізувати власні почуття, надавати будь-якого сенсу тому що відбувається, аби тільки захистити свій емоційний вибір.

Наше суспільство ліплять як пластилін. Як ліпили колись німців, потім росіян. Роки в роки, трохи вдачі, багато грошей, безліч професіоналок на медійному фронті, безсовісна брехня проти опонентів, яка настільки безсовісна, що люди не могли повірити, що про таке можна брехати.

І от ми маємо спотворену реальність. Де людина, яка зіспсувала і проспала абсолютно все, не просто стає поруч з героями, а якось так вивертає, що герой уже він, в центрі софітів він, що все прекрасне асоціюється тільки з ним, що українці починають бачити себе - в ньому, і ототожнювати себе, все хороше в собі - з ним.

Це програмування. В тексті суцільні гачки для підсвідомості (впевнена, що в відеоряді їх ще більше, уявляю який там емоційний розковбас). Президент не звертався до нації. Президент липіть з нації собі трон.

Таня Адамс (с)
показать весь комментарий
02.01.2023 14:40 Ответить
Це питання досить суперечливе...
Я, особисто, за Зеленського голосувати не буду, бо для мене він назавжди залишиться президентом України який за 3 доби ******* весь південь України!
І шось мені підказує шо я не один такий...
показать весь комментарий
02.01.2023 17:52 Ответить
Да не он в нашей стране главный. Слышали про богов. Так вот они и рулят. Зеленский подготовил почву для прихода богини войны. Она воскресла за месяц до начала войны. Был бы другой президент - войны не было и богиня не воскресла бы. Что лучше? Не знаю.
показать весь комментарий
02.01.2023 20:53 Ответить
уже сейчас мало кто вспомнит как Порошенко добавил зарплату ЗСУ . как начали нашу АРМИЮ кормить . как строили общежития для контрактников . как ,,КРОВАВЫЙ ПАСТОР,, контролировал ракетную программу и лично наблюдал испытания ракет , ипать вроде пять лет ПОРОХ ничего не делал для обороны --- как говорит шльондра каломойського масейчук на г+г ,,не на часи,, а Яценюк начал укреплять границу с рф и все ржали над его проектом . так и досмеялись до 24.02.22 года --- теперь вова таки да снова победит на выборах , но ПОРОХ боец и КЛИЧКО ЧЕМПИОН , все буде УКРАИНА
показать весь комментарий
03.01.2023 07:52 Ответить
Так понравилось Украина, что снесло башню!
показать весь комментарий
02.01.2023 19:51 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2023 21:14 Ответить
Якщо такі призиви з тушок москалів-не проти...
показать весь комментарий
03.01.2023 05:38 Ответить
а в башне наверно командира кресло --- катапультировался ипать . ипать вместе с башней ,надо ***** и ********** показать как ,,асвабадители,, вместе с башней летают в степях УКРАИНЫ
показать весь комментарий
03.01.2023 07:35 Ответить
 
 