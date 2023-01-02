Российскому танку Т-90М сносит башню после атаки украинских воинов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины уничтожили российский танк Т-90М с помощью ПТРК Javelin.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки во вражеском танке оторвало башню и высоко подбросило в воздух. Украинские воины наблюдали за атакой через монитор отечественного ПТРК "Стугна-П".
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+68 Sergiy Escobar
показать весь комментарий02.01.2023 09:25
+48 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+24 Konstantin Ludanov
показать весь комментарий02.01.2023 09:48
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Пожалуйста, подождите...
Українські захисники дуже чекали і успішно палять вершину російської танкобудівної думки танк «Прорыв».
До 24 лютого у нього війни не було. Не Амвросієвки, Аеропорту, боїнгу збитого, Журавля, тисяч полеглих, тисяч полонених які прийняли муки за Україну... І тепер цього всього не буде у тих, кого ця промова загіпнотизувала.
Перемогу почали творити 24 лютого. Це цинічна брехня. За перемогу нашу боролися до зеленського, замовляли та виробляли озброєння, тренували армію, накопичували досвід, той досвід, який нам дуже допоміг після повномасштабного вторгнення. Це дуже яскрава червона нитка - до 24 війни не було, і всі як лебеді білі сиділи нічого не знали. Навіть наші союзники боролися щоб допомогти нам.
Це кодування нової реальності, що і робить уся їхня команда. Через телебачення, телеграм-канали, ЗМІ, звернення, фотосесії тощо. Це гіпноз і створення альтернативної реальності.
Зеленський точно виграє наступні президентські вибори, бо до емоцій людей завжди простіше достукатися, ніж до свідомості. Емоції - завжди первинні, і варто завоювати симпатії людей, далі можна робити що завгодно, бо людський розум буде раціоналізувати власні почуття, надавати будь-якого сенсу тому що відбувається, аби тільки захистити свій емоційний вибір.
Наше суспільство ліплять як пластилін. Як ліпили колись німців, потім росіян. Роки в роки, трохи вдачі, багато грошей, безліч професіоналок на медійному фронті, безсовісна брехня проти опонентів, яка настільки безсовісна, що люди не могли повірити, що про таке можна брехати.
І от ми маємо спотворену реальність. Де людина, яка зіспсувала і проспала абсолютно все, не просто стає поруч з героями, а якось так вивертає, що герой уже він, в центрі софітів він, що все прекрасне асоціюється тільки з ним, що українці починають бачити себе - в ньому, і ототожнювати себе, все хороше в собі - з ним.
Це програмування. В тексті суцільні гачки для підсвідомості (впевнена, що в відеоряді їх ще більше, уявляю який там емоційний розковбас). Президент не звертався до нації. Президент липіть з нації собі трон.
Таня Адамс (с)
Я, особисто, за Зеленського голосувати не буду, бо для мене він назавжди залишиться президентом України який за 3 доби ******* весь південь України!
І шось мені підказує шо я не один такий...