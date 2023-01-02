Российскому танку Т-90М сносит башню после атаки украинских воинов. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский танк Т-90М с помощью ПТРК Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки во вражеском танке оторвало башню и высоко подбросило в воздух. Украинские воины наблюдали за атакой через монитор отечественного ПТРК "Стугна-П".

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