РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15300 посетителей онлайн
Новости Видео Общество
2 588 10
Киев (24551) Метрополитен (967) Тарифы на электроэнергию (1906)

Из-за перепадов напряжения на некоторых станциях метро в Киеве работают не все турникеты: образовались очереди. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Киеве из-за проблем в работе турникетов на некоторых станциях метро образовались очереди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как отмечается, специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования.

"Станции: "Героїв Дніпра", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Сирець", "Палац Спорту", "Кловська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харківська" работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Также читайте: Силы ПВО сбили над Киевом 22 воздушные цели, - КГВА (обновлено)

О полном возобновлении работы турникетов будет сообщено дополнительно.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Нехай це буде самою більшою "проблемою" у Києві, бо рашисти намагалися добитися того, щоб взагалі не було електрики в Україні, водопостачання та опалення, але їм це не вдається і кремляді просто бісяться від цього. І дуже добре, що і 31-го грудня, і 1-го та 2-го січня, рашистам добре "прилітає" по базам та аеродромам руССко-нацистських орків переправляючи їх через Лету на концерт Кобзону!
показать весь комментарий
02.01.2023 10:27
+2
нафига это постить ?на радость **********?
показать весь комментарий
02.01.2023 10:25
+1
Надо просто перепрыгивать.
показать весь комментарий
02.01.2023 10:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо просто перепрыгивать.
показать весь комментарий
02.01.2023 10:25 Ответить
Ай яй яй, і не соромну ТАКОМУ людей вчити? А як же чесність?!
показать весь комментарий
02.01.2023 10:34 Ответить
Правильно -- час - гроші .
показать весь комментарий
02.01.2023 11:31 Ответить
нафига это постить ?на радость **********?
показать весь комментарий
02.01.2023 10:25 Ответить
Люди не знают в чём дело.
показать весь комментарий
02.01.2023 10:27 Ответить
Погано що не розуміють, треба було краще у школі навчатися та логіку розвивати!
показать весь комментарий
02.01.2023 10:33 Ответить
Коли працює 1 з 4-х, то перша думка - це для того,
щоб врегулювати чи сповільнити потік людей.
показать весь комментарий
02.01.2023 10:52 Ответить
Навряд чи рашистські пропагандони будуть радіти тому, що єдине на що спроможні зараз атаки їх "непереможної" армії по енергетичній інфраструктурі України, це вивід з ладу турнікетів у київському метро, або ТИМЧАСОВІ відключення світла при наявності водо та теплопостачання! Ці нелюди мріяли про щось більше ніж це, благали про це, і зараз просто визжать до нестями від розчарування!
показать весь комментарий
02.01.2023 10:31 Ответить
Нехай це буде самою більшою "проблемою" у Києві, бо рашисти намагалися добитися того, щоб взагалі не було електрики в Україні, водопостачання та опалення, але їм це не вдається і кремляді просто бісяться від цього. І дуже добре, що і 31-го грудня, і 1-го та 2-го січня, рашистам добре "прилітає" по базам та аеродромам руССко-нацистських орків переправляючи їх через Лету на концерт Кобзону!
показать весь комментарий
02.01.2023 10:27 Ответить
Кличко - позорник! Не хватило ума объявить на день-два БЕСПЛАТНЫЙ проезд (мало того, что праздники и людям будет подарок, но в военное время - это нормальная и обычная практика)!
показать весь комментарий
02.01.2023 11:02 Ответить
 
 