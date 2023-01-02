Из-за перепадов напряжения на некоторых станциях метро в Киеве работают не все турникеты: образовались очереди. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В Киеве из-за проблем в работе турникетов на некоторых станциях метро образовались очереди.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Как отмечается, специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования.
"Станции: "Героїв Дніпра", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Сирець", "Палац Спорту", "Кловська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харківська" работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
О полном возобновлении работы турникетов будет сообщено дополнительно.
Топ комментарии
+7 Виталий Танчик 0fc3d8f4
показать весь комментарий02.01.2023 10:27
+2 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показать весь комментарий02.01.2023 10:25
+1 Colt
показать весь комментарий02.01.2023 10:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
щоб врегулювати чи сповільнити потік людей.