Из-за перепадов напряжения на некоторых станциях метро в Киеве работают не все турникеты: образовались очереди. ВИДЕО

В Киеве из-за проблем в работе турникетов на некоторых станциях метро образовались очереди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как отмечается, специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования.

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"Станции: "Героїв Дніпра", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Сирець", "Палац Спорту", "Кловська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харківська" работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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О полном возобновлении работы турникетов будет сообщено дополнительно.