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Идентифицированы четверо российских офицеров, непосредственно причастных к атакам Shahed по территории Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские журналисты установили нескольких российских военных, которых летом в Иране обучали руководить дронами-камикадзе Shahed.

Соответствующее видео появилось 4 января на ютуб-канале "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

"Под прикрытием армейских соревнований российские военные в Иране учились руководить дронами-камикадзе Shahed. Этими беспилотниками Российская Федерация последние несколько месяцев терроризирует украинцев – уничтожает инфраструктуру и убивает гражданское население. Наши коллеги по изданию "Наши деньги. Львов" идентифицировали российских офицеров, непосредственно причастных к террористическим атакам Shahed в Украине. Кто из россиян запускает дроны-камикадзе, которыми терроризируют украинцев, - смотрите в совместном материале "Следствия.Инфо" и "Наши деньги. Львов", - говорится в описании видеоролика.

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Журналисты идентифицировали 4-х российских офицеров, непосредственно причастных к террористическим атакам Shahed в Украине.

Сергей Созинов, Андрей Степовой (капитан ВВС РФ), Глеб Пивкин и Евгений Глухов (лейтенант ВВС РФ) являются военнослужащими 294-го центра из Коломны.

Идентифицированы четверо российских офицеров, непосредственно причастных к атакам Shahed по территории Украины 01

Идентифицированы четверо российских офицеров, непосредственно причастных к атакам Shahed по территории Украины 02
Сергей Созинов

Идентифицированы четверо российских офицеров, непосредственно причастных к атакам Shahed по территории Украины 03
Идентифицированы четверо российских офицеров, непосредственно причастных к атакам Shahed по территории Украины 04
Андрей Степовой

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Идентифицированы четверо российских офицеров, непосредственно причастных к атакам Shahed по территории Украины 05
Идентифицированы четверо российских офицеров, непосредственно причастных к атакам Shahed по территории Украины 06
Глеб Пивкин

Идентифицированы четверо российских офицеров, непосредственно причастных к атакам Shahed по территории Украины 07
Идентифицированы четверо российских офицеров, непосредственно причастных к атакам Shahed по территории Украины 08

Евгений Глухов

В Коломне россияне обучают операторов дронов и тестируют новые образцы дронов перед отправкой в войска.

Осенью 2022 года российские военные из этого центра прошли обучение в Иране. Кроме того, время "учений" в Иране совпало с датой поставки России первой партии иранских дронов.

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Учения проводились под предлогом Армейских игр, устраиваемых Россией, а одной из дисциплин является соревнование операторов дронов - "Соколиная охота".

В 2022 году "игры" проходили в иранском городе Кашан, недалеко от которого находится секретная авиабаза, где иранцы учат покупателей работать со своими дронами.

Отмечается, что летом 2022 года российская делегация дважды посещала авиабазу.

В "Соколиной охоте-2022" приняла участие российская команда в составе 13 военных.

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Топ комментарии
+28
Знайти і знищити..крапка.
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04.01.2023 21:17
+23
пздц соколикам
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04.01.2023 21:16
+18
"Какие отвратительные рожи!" (С)
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04.01.2023 21:17
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пздц соколикам
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04.01.2023 21:16 Ответить
Голда Меєр в таких випадках казала

"Посылайте мальчиков...."
Гнев Божий (операция «Моссада»)

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04.01.2023 22:58 Ответить
"Какие отвратительные рожи!" (С)
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04.01.2023 21:17 Ответить
Знайти і знищити..крапка.
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04.01.2023 21:17 Ответить
Кацапопідари
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04.01.2023 21:17 Ответить
Алчевськ UA 13 мин
Ідентифіковано 4 росіян, які запускають "Шахеди" по Україні Під прикриттям армійських змагань російські військові в Ірані вчилися керувати дронами-камікадзе Shahed... Дрони Shahed запускають по Україні військові 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони рф"
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04.01.2023 21:18 Ответить
просто чмошники
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04.01.2023 21:22 Ответить
Kill everyone, including each extended family. Slowly.
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04.01.2023 21:26 Ответить
дауни ще живі ?
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04.01.2023 21:27 Ответить
Мало толку. Допустим вычислили, нашли их жену и детей, затем заметили в Турции или Египте, как женушка отдыхает без всякой охраны. Можно подумать, хорошие российские либералы будут уничтожать родственников этой мрази с целью запугать остальных и заставить соскочить со службы. Нет, либералы этого не сделают, они даже пропагандиста или фсбшника не могут топором со спины убить в третьей стране, они просто достают телефон и начинают его фоткать как идиоты, чтобы выложить в твиттер эту фотку. Просто пропагандист без охраны, легкая цель, притом даже если поймают местные менты, ну посидишь годик в хорошей тюрьме, потом после революции на россии (за счет десятков тысяч таких ликвидаций пособников военной хунты) получили бабки, медаль и привилегии как хороший русский. На либералов надежды нет, а у нас палачи-диверсанты заняты более вкусными целями, это будут скорее инженеры и руководители военных разработок, а также лучшие сотрудники по производительности, что легко отследить даже по сливам зарплат. Эти клоуны не тянут на толкового руководителя или даже хорошего токаря, этих легко заменить на таких же чмонь, а токаря в 60 лет работающего в 10 раз лучше остальных уже никто не заменит.
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04.01.2023 21:30 Ответить
Каким тут боком рос.либералы / эфэсбэшники / токари ? ... Такого "накидали" в одно предложение ....
Все проще - лица на фото , фамилии в досье ...
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05.01.2023 00:35 Ответить
Шкода, що в Україні немає свого "Моссаду". Заслати і вирізати всю родину до п'ятого коліна...
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04.01.2023 21:34 Ответить
До пенсії не доживуть. Не зараз, то потім український МОССАД їх знищить.
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04.01.2023 21:37 Ответить
улыбнула икона *****, на фоне которой сфотались четверо дебильных. такого двойника у оригинала ещё никто не видел )))
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04.01.2023 21:38 Ответить
Всё верно. Только кроме того что журналисты всё разведали
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04.01.2023 21:40 Ответить
кацапи...
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04.01.2023 21:46 Ответить
Я так розумію наступна наша ціль на знищення це в/ч в Коломні .
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04.01.2023 21:49 Ответить
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04.01.2023 21:53 Ответить
Шило-заточка в печень где то в местном баре или "мужик, дай прикурить", или "мужчина помогите мне поднятся"
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04.01.2023 21:55 Ответить
Это ваш совет как адвоката? Из собственной практики?
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04.01.2023 23:08 Ответить
Из практики моих клиентов
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05.01.2023 00:22 Ответить
Давно уже пора за головы орков цену выставлять как в старые добрые времена.
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04.01.2023 21:59 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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05.01.2023 00:17 Ответить


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05.01.2023 09:51 Ответить
скигленням на масковскіх болотах задоволений
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05.01.2023 09:58 Ответить
 
 