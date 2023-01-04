Идентифицированы четверо российских офицеров, непосредственно причастных к атакам Shahed по территории Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские журналисты установили нескольких российских военных, которых летом в Иране обучали руководить дронами-камикадзе Shahed.
Соответствующее видео появилось 4 января на ютуб-канале "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.
"Под прикрытием армейских соревнований российские военные в Иране учились руководить дронами-камикадзе Shahed. Этими беспилотниками Российская Федерация последние несколько месяцев терроризирует украинцев – уничтожает инфраструктуру и убивает гражданское население. Наши коллеги по изданию "Наши деньги. Львов" идентифицировали российских офицеров, непосредственно причастных к террористическим атакам Shahed в Украине. Кто из россиян запускает дроны-камикадзе, которыми терроризируют украинцев, - смотрите в совместном материале "Следствия.Инфо" и "Наши деньги. Львов", - говорится в описании видеоролика.
Журналисты идентифицировали 4-х российских офицеров, непосредственно причастных к террористическим атакам Shahed в Украине.
Сергей Созинов, Андрей Степовой (капитан ВВС РФ), Глеб Пивкин и Евгений Глухов (лейтенант ВВС РФ) являются военнослужащими 294-го центра из Коломны.
Евгений Глухов
В Коломне россияне обучают операторов дронов и тестируют новые образцы дронов перед отправкой в войска.
Осенью 2022 года российские военные из этого центра прошли обучение в Иране. Кроме того, время "учений" в Иране совпало с датой поставки России первой партии иранских дронов.
Учения проводились под предлогом Армейских игр, устраиваемых Россией, а одной из дисциплин является соревнование операторов дронов - "Соколиная охота".
В 2022 году "игры" проходили в иранском городе Кашан, недалеко от которого находится секретная авиабаза, где иранцы учат покупателей работать со своими дронами.
Отмечается, что летом 2022 года российская делегация дважды посещала авиабазу.
В "Соколиной охоте-2022" приняла участие российская команда в составе 13 военных.
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