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"Периодичные взрывы. Будто по чему-то попали": в оккупированном Севастополе раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Севастополе "хлопок" с пожаром. Событие произошло в районе мыса Фиолент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Местные каналы публикуют кадры пожара. Что произошло пока неизвестно.

Читайте также: Утром в Севастополе слышали громкие взрывы, Развожаев сообщил об уничтожении двух беспилотников в районе Бельбека
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Топ комментарии
+24
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04.01.2023 23:18
+17
Перділа вата, палала.
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04.01.2023 23:19
+16
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04.01.2023 23:43
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Хто місцевий, підкажіть, куди там могли потрапити, що так горить???
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04.01.2023 23:14 Ответить
пишуть сарай загорівся , тіпа вагончик для будівельників. схоже на то . а шуму в наших СМІ наче аєродром горить. аби шо
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04.01.2023 23:42 Ответить
Та нє, то собача будка.
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05.01.2023 05:10 Ответить
що таке "СМІ"?
сечі не вистачає терпіти ці пекельні борошна
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05.01.2023 10:04 Ответить
Та что там могло статься...Опять ПВО все сбило...
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04.01.2023 23:15 Ответить
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04.01.2023 23:18 Ответить
там место пусков Ониксов ракет системой Бастион он бывывает капитальным и передвижным.... также там часто стартовали Шахеды пусковые установки...
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04.01.2023 23:24 Ответить
Ой...
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05.01.2023 00:08 Ответить
Перділа вата, палала.
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04.01.2023 23:19 Ответить
Там в/ч, но похоже дачи горят
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04.01.2023 23:20 Ответить
Ну да, и газовьій балон на єтой даче периодически взрьівается.
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04.01.2023 23:50 Ответить
Вибух на Фіоленті виявився побутовим (але це не точно).

Повідомляють про вибух газового балону. Хоча не рідко відбуваються "побутові вибухи" на окупованих територіях, після яких везуть десь в Якутію цинкові гроби😁😁

https://t.me/operativnoZSU
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04.01.2023 23:20 Ответить
та точно, периодически газовые балоны подвозили и периодически взрывали.
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04.01.2023 23:24 Ответить
та то святой георгий, основатель этого мыса, с похмелья опять с огненным зелёным змием бореться ))
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04.01.2023 23:21 Ответить
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04.01.2023 23:21 Ответить
Газовий балон ***** по б/к с-300. Далі пішла детонація.
Все сходиться...
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04.01.2023 23:25 Ответить
Так отож! От при катерині топили кізяками, і нічого подібного не було. А тут ось їм газ в балонах подавай. От і розірвало ППО по імператорські
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04.01.2023 23:46 Ответить
"Куріння вбиває"
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04.01.2023 23:27 Ответить
То зірка впала!
Хтось бажання загадав...
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04.01.2023 23:29 Ответить
Снова стою одна, Снова курю, мама, снова, А вокруг тишина, Взятая за основу. Блин, какой печальный момент, Вот как тут не спросить где стакан?
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04.01.2023 23:31 Ответить
Це вже камні с нєба чи ще ніт?
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04.01.2023 23:38 Ответить
Ніт. Поки що осколок в ж@пу рогозі.
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04.01.2023 23:45 Ответить
Наскільки я пригадую, рагозінська дупа постраждала в даунецьку, а там марили "паходам на Лондан". Про камні с нєба мріяла кримська вата.
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05.01.2023 00:03 Ответить
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04.01.2023 23:43 Ответить
А шО такое ?

https://t.me/newskerch/7823
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04.01.2023 23:47 Ответить
Збройні Сили України входять в Крим. Керч. Паромна переправа.
Стоїть неймовірно великий паром.
Люди заходять, машини заїзжають...
Година. Дві. Три.
Капітан курить на палубі.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Через годину.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Ще через годину.
- Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
Капітан повільно затягується, випускає купу диму в повітря:
- Б Е З Д О Н Н И Й.
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05.01.2023 06:55 Ответить
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04.01.2023 23:48 Ответить
У Європі весь день передають, що палає та вибухає у військовому аеропорті Бельбек. Й нічого це не дачі. Все йде по плану. Viva Ucraina!
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05.01.2023 00:07 Ответить
Бельбек - військовий аеропорт на окраїні Севастополю.
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05.01.2023 01:14 Ответить
Чьтоже проізошло?

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05.01.2023 00:25 Ответить
всьо по домашнєму
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05.01.2023 00:51 Ответить
И главное, тепло с огоньком
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05.01.2023 03:47 Ответить
Появилось видео, как крымский старец предсказывает в Ялте: "Скоро здесь будет война, вам всем п***ц"
https://t.me/Ukraine_365News/43705
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05.01.2023 00:32 Ответить
бомж юродивий..таких любили і ******* на расєюшке.почитають чуть не за святих..недарма у них в казках Іван Дурак юродивий невіглас
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05.01.2023 00:54 Ответить
У мардвы скаски про емелю, шо с мардовского лентяй, ано даже баклушей не било (заготовок для ложек, баклуши бьют бакланы), халява иму сама в рот залазила - нассыанальная идея мардвы.
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05.01.2023 01:28 Ответить
 
 