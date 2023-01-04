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"Периодичные взрывы. Будто по чему-то попали": в оккупированном Севастополе раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Севастополе "хлопок" с пожаром. Событие произошло в районе мыса Фиолент.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Местные каналы публикуют кадры пожара. Что произошло пока неизвестно.
Топ комментарии
+24 Олександр Дніпро
показать весь комментарий04.01.2023 23:18
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+16 Павло ШОвте
показать весь комментарий04.01.2023 23:43
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Пожалуйста, подождите...
сечі не вистачає терпіти ці пекельні борошна
Повідомляють про вибух газового балону. Хоча не рідко відбуваються "побутові вибухи" на окупованих територіях, після яких везуть десь в Якутію цинкові гроби😁😁
https://t.me/operativnoZSU
Все сходиться...
Хтось бажання загадав...
https://t.me/newskerch/7823
Стоїть неймовірно великий паром.
Люди заходять, машини заїзжають...
Година. Дві. Три.
Капітан курить на палубі.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Через годину.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Ще через годину.
- Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
Капітан повільно затягується, випускає купу диму в повітря:
- Б Е З Д О Н Н И Й.
https://t.me/Ukraine_365News/43705