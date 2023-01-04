Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году – а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донетчине – они делают это и сейчас.
Об этом сообщил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Желаю здоровья, уважаемые украинцы!
Сегодня есть новые и мощные результаты нашего дипломатического марафона.
Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень, и я благодарю президента Макрона за это лидерство.
Получим больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и покой для всех европейцев.
Именно перед новым "Рамштайном" такой сигнал чрезвычайно актуален. Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца – это одна из таких ключевых возможностей.
Хочу поблагодарить сегодня Данию – после разговора с госпожой премьер-министром Фредериксен. Проинформировал ее об актуальной ситуации на передовой, о том, что в России сейчас планируют очередную волну агрессии на ближайшие месяцы. Мы должны сделать эту волну последней – никакого шанса на реванш для террористов.
Я услышал сегодня твердую поддержку Украины со стороны Дании, готовность вместе усиливать наши позиции в борьбе против агрессии. И очень важно, что в этом году Дания будет защищать безопасность и интересы Европы и международное право так же, как после 24 февраля.
Говорил сегодня с президентом Румынии. Это был содержательный и разноплановый разговор. Я поблагодарил президента за тот уровень сотрудничества, которого мы достигли в прошлом году. Это касается и политического сотрудничества, и оборонного, и экономического тоже. Мы сделали очень многое вместе для защиты Черноморского региона. Уверен, что в этом году сделаем больше.
Как я уже говорил, ежедневно буду продолжать такую дипломатическую активность – этот марафон переговоров с лидерами государств-партнеров и друзьями Украины по всему миру. На любую новую попытку агрессора дополнительно мобилизовать и бросить против Украины что-то еще мы уже отвечаем и будем отвечать очень конкретно и действенно. Именно тем, что необходимо на поле боя и для защиты всей территории нашего государства.
Каждый из наших партнеров будет обладать совершенно конкретной информацией о потребностях нашей защиты. А цель у нас у всех одна: поскорее покончить с российской агрессией, скорее восстановить надежный и долговременный мир.
Со всеми лидерами проговариваем нашу инициативу – нашу формулу мира. Это десять четких пунктов. Все элементы безопасности, наша территориальная целостность, полный вывод российских войск с территории Украины и полное гарантирование справедливости, то есть наказание всех виновных в этой агрессии и в преступлениях против Украины и украинцев, а также компенсация всего нанесенного Украине ущерба за счет активов государства-террориста.
Хочу сегодня отметить наших бойцов на Бахмутском направлении, в частности, спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона обороны Украины наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута. Это хороший результат, и я благодарю за него.
Каждый такой результат и каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это ослабление государства-агрессора. Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году – а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донетчине – они делают это и сейчас. И каждый такой день с нашими успехами – это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину. Если такие новости с фронта способны вернуть ощущение реальности всем в России, придется это обеспечить максимально.
И надо понимать, насколько это сложная и болезненная задача. Но иначе нельзя. Террористы должны проиграть, несмотря на все, что они пытаются сделать для своего усиления.
Я благодарю наших защитников Бахмутской крепости!
Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление на Соледарском направлении и защищают позиции!
Я благодарю, конечно, всех тех наших бойцов, которые дают достаточно обнадеживающие новости из Луганщины и некоторых южных районов нашего государства!
Я благодарю всех, кто воюет за Украину!
Спасибо всем, кто нам помогает!
Слава Украине!" – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Ярмака брат бігає на волі і не в армії)
Під час Зе правління хотіли саджати людей які за Україну голову гідні відати Стерненко + всі з діла про вбивство говно білоруса журналіста
Дай боже москалів винести ,отримати якийсь буфер і посадити всіх любителів і олігархату в Україні (а какая разніца головне гроші) а краще пару стратити для прикладу
Всі знають про кого я)
хлопці з фронту вернуться їх будуть садити за грати ,На Залужного повішають всі гріхи війни - це стандарт, головне це зачистити конкурентів і всіх хто помішає далі 'Служити народу'
В нас є другий фронт - наші можновладці(які працюють на бізнес) олігархат(який цей бізнес тримає) і мафія( помагає тримати цей бізнес)
Їм людські життя до одного місця ,головне вигода і влада
Переможемо москалів і відразу за очищення нашої неньки!
Люди добрі контролюйти тих тварин,цікавтесь законопроектами при кожному голосувані за закон,цікавтесь як це вплине на вас , на країну нашу в чому наша вигода(як країни ) і тоді в разі чого на палі тих гомодрил і так черз ту шваль маємо зараз що маємо!
Missis Sippi
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Реєстрація:03.01.2023
Щоб вони і дня без його пики прожить не могли і тіпав параліч без відосіків.
Прямо якийсь відеовампір.
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Реєстрація:03.01.2023 - свисни в хєр, "макароніна"
По-друге. Я тобі не хамив. І тобі не раджу так чинити.
Зрозуміла, кицю?
Просто будь чемною з людьми. І все буде добре.
Але в українських реаліях це виглядає по-іншому. Коли людині кажуть: "Що ти тут булькаєш?", то це - провокація на сварку.
Попри те, що маю польське коріння, українською мовою володію достатньо добре (як літературною, так і кількома західно-українськими діалектами - форумчани не дадуть збрехати). Але такого не чув .
А настрій - то штука стабільна та дуже інертна (принаймні, в інтровертів, до яких маю честь належати). Коли він хороший, зіпсувати його дуже важко. Коли не дуже хороший... треба зачекати кілька днів, щоб він став хорошим .
- Довезли добре. Риба уся жива. Кислород ішов усю дорогу по нормам. У нас тут німецькі технології. Стоять кисневі баки, шланги. Шланги у нас в баках колені лазером, кисень іде, як треба - бульчить, риба не здихає. Вся доїжджає жива і здорова.
Полтавщина - серед 13 областей, де другий рік поспіль діє спеціальна програма із зариблення, запевняють у Полтавському рибоохоронному патрулі. Роботи виконуються за підтримки Державного агентства рибного господарства України.
Сторони пішли спати в "глубоком удавлєтворєнії".
А тепер до інших новин:
- місто слави московитських моряків вводить заборону на паління коло води
- військові повітряно-космічні сили московії не можуть здолати тяжіння землі лише над територією України
- теорія самовозгоряння живих та не живих предметів підтверджується зі 100% результатом лише на території московії
- чи можна вбити брата через любов? Звичайно "так", відповідає у соцопитуваннях переважна більшість московитів
- СВО йде по плану, а ті сміттєві пакети, що показують - то утилізація біосміття в мобільних
крематопереробних станціях для забезпечення екологічної безпеки...
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Крапко! Стався - раз-два!
На тлі прийнятих законів по суворішому покаранню наших військових, яким навіть апеляцію заборонили, вигляда як повноцінна зрада та підігравання ворогу.