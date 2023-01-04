Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году, - Зеленский. ВИДЕО

Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году – а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донетчине – они делают это и сейчас.

Об этом сообщил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Желаю здоровья, уважаемые украинцы!

Сегодня есть новые и мощные результаты нашего дипломатического марафона.

Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень, и я благодарю президента Макрона за это лидерство.

Получим больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и покой для всех европейцев.

Именно перед новым "Рамштайном" такой сигнал чрезвычайно актуален. Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца – это одна из таких ключевых возможностей.

Хочу поблагодарить сегодня Данию – после разговора с госпожой премьер-министром Фредериксен. Проинформировал ее об актуальной ситуации на передовой, о том, что в России сейчас планируют очередную волну агрессии на ближайшие месяцы. Мы должны сделать эту волну последней – никакого шанса на реванш для террористов.

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Я услышал сегодня твердую поддержку Украины со стороны Дании, готовность вместе усиливать наши позиции в борьбе против агрессии. И очень важно, что в этом году Дания будет защищать безопасность и интересы Европы и международное право так же, как после 24 февраля.

Говорил сегодня с президентом Румынии. Это был содержательный и разноплановый разговор. Я поблагодарил президента за тот уровень сотрудничества, которого мы достигли в прошлом году. Это касается и политического сотрудничества, и оборонного, и экономического тоже. Мы сделали очень многое вместе для защиты Черноморского региона. Уверен, что в этом году сделаем больше.

Как я уже говорил, ежедневно буду продолжать такую дипломатическую активность – этот марафон переговоров с лидерами государств-партнеров и друзьями Украины по всему миру. На любую новую попытку агрессора дополнительно мобилизовать и бросить против Украины что-то еще мы уже отвечаем и будем отвечать очень конкретно и действенно. Именно тем, что необходимо на поле боя и для защиты всей территории нашего государства.

Каждый из наших партнеров будет обладать совершенно конкретной информацией о потребностях нашей защиты. А цель у нас у всех одна: поскорее покончить с российской агрессией, скорее восстановить надежный и долговременный мир.

Со всеми лидерами проговариваем нашу инициативу – нашу формулу мира. Это десять четких пунктов. Все элементы безопасности, наша территориальная целостность, полный вывод российских войск с территории Украины и полное гарантирование справедливости, то есть наказание всех виновных в этой агрессии и в преступлениях против Украины и украинцев, а также компенсация всего нанесенного Украине ущерба за счет активов государства-террориста.

Хочу сегодня отметить наших бойцов на Бахмутском направлении, в частности, спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона обороны Украины наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута. Это хороший результат, и я благодарю за него.

Каждый такой результат и каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это ослабление государства-агрессора. Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году – а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донетчине – они делают это и сейчас. И каждый такой день с нашими успехами – это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину. Если такие новости с фронта способны вернуть ощущение реальности всем в России, придется это обеспечить максимально.

И надо понимать, насколько это сложная и болезненная задача. Но иначе нельзя. Террористы должны проиграть, несмотря на все, что они пытаются сделать для своего усиления.

Я благодарю наших защитников Бахмутской крепости!

Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление на Соледарском направлении и защищают позиции!

Я благодарю, конечно, всех тех наших бойцов, которые дают достаточно обнадеживающие новости из Луганщины и некоторых южных районов нашего государства!

Я благодарю всех, кто воюет за Украину!

Спасибо всем, кто нам помогает!

Слава Украине!" – сказал Зеленский.