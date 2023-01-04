РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17445 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
4 327 73
война (46523) Зеленский (16493)

Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году – а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донетчине – они делают это и сейчас.

Об этом сообщил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Желаю здоровья, уважаемые украинцы!

Сегодня есть новые и мощные результаты нашего дипломатического марафона.

Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень, и я благодарю президента Макрона за это лидерство.

Получим больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и покой для всех европейцев.

Именно перед новым "Рамштайном" такой сигнал чрезвычайно актуален. Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца – это одна из таких ключевых возможностей.

Хочу поблагодарить сегодня Данию – после разговора с госпожой премьер-министром Фредериксен. Проинформировал ее об актуальной ситуации на передовой, о том, что в России сейчас планируют очередную волну агрессии на ближайшие месяцы. Мы должны сделать эту волну последней – никакого шанса на реванш для террористов.

Читайте также: Франция передаст Украине легкие танки и бронемашины Bastion

Я услышал сегодня твердую поддержку Украины со стороны Дании, готовность вместе усиливать наши позиции в борьбе против агрессии. И очень важно, что в этом году Дания будет защищать безопасность и интересы Европы и международное право так же, как после 24 февраля.

Говорил сегодня с президентом Румынии. Это был содержательный и разноплановый разговор. Я поблагодарил президента за тот уровень сотрудничества, которого мы достигли в прошлом году. Это касается и политического сотрудничества, и оборонного, и экономического тоже. Мы сделали очень многое вместе для защиты Черноморского региона. Уверен, что в этом году сделаем больше.

Как я уже говорил, ежедневно буду продолжать такую дипломатическую активность – этот марафон переговоров с лидерами государств-партнеров и друзьями Украины по всему миру. На любую новую попытку агрессора дополнительно мобилизовать и бросить против Украины что-то еще мы уже отвечаем и будем отвечать очень конкретно и действенно. Именно тем, что необходимо на поле боя и для защиты всей территории нашего государства.

Каждый из наших партнеров будет обладать совершенно конкретной информацией о потребностях нашей защиты. А цель у нас у всех одна: поскорее покончить с российской агрессией, скорее восстановить надежный и долговременный мир.

Со всеми лидерами проговариваем нашу инициативу – нашу формулу мира. Это десять четких пунктов. Все элементы безопасности, наша территориальная целостность, полный вывод российских войск с территории Украины и полное гарантирование справедливости, то есть наказание всех виновных в этой агрессии и в преступлениях против Украины и украинцев, а также компенсация всего нанесенного Украине ущерба за счет активов государства-террориста.

Хочу сегодня отметить наших бойцов на Бахмутском направлении, в частности, спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона обороны Украины наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута. Это хороший результат, и я благодарю за него.

Каждый такой результат и каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это ослабление государства-агрессора. Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году – а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донетчине – они делают это и сейчас. И каждый такой день с нашими успехами – это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину. Если такие новости с фронта способны вернуть ощущение реальности всем в России, придется это обеспечить максимально.

И надо понимать, насколько это сложная и болезненная задача. Но иначе нельзя. Террористы должны проиграть, несмотря на все, что они пытаются сделать для своего усиления.

Я благодарю наших защитников Бахмутской крепости!

Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление на Соледарском направлении и защищают позиции!

Я благодарю, конечно, всех тех наших бойцов, которые дают достаточно обнадеживающие новости из Луганщины и некоторых южных районов нашего государства!

Я благодарю всех, кто воюет за Украину!

Спасибо всем, кто нам помогает!

Слава Украине!" – сказал Зеленский.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
показать весь комментарий
04.01.2023 23:52
+25
показать весь комментарий
05.01.2023 00:03
+22
Нужно было не заниматься херней до 24.02. Не пришлось бы и отбивать эту агрессию ценой сотен тысяч жизней украинцев. Проснулось оно.
показать весь комментарий
04.01.2023 23:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нужно было не заниматься херней до 24.02. Не пришлось бы и отбивать эту агрессию ценой сотен тысяч жизней украинцев. Проснулось оно.
показать весь комментарий
04.01.2023 23:47 Ответить
Зе буде продовжувати тримати країну в такому стані навіть після війни) ОПЗЖ їм друзі ,ніхто не сидить з любв до руского світу а інших відпустили, слуги продають,купляють все що заманеться

Ярмака брат бігає на волі і не в армії)

Під час Зе правління хотіли саджати людей які за Україну голову гідні відати Стерненко + всі з діла про вбивство говно білоруса журналіста

Дай боже москалів винести ,отримати якийсь буфер і посадити всіх любителів і олігархату в Україні (а какая разніца головне гроші) а краще пару стратити для прикладу

Всі знають про кого я)

хлопці з фронту вернуться їх будуть садити за грати ,На Залужного повішають всі гріхи війни - це стандарт, головне це зачистити конкурентів і всіх хто помішає далі 'Служити народу'

В нас є другий фронт - наші можновладці(які працюють на бізнес) олігархат(який цей бізнес тримає) і мафія( помагає тримати цей бізнес)

Їм людські життя до одного місця ,головне вигода і влада

Переможемо москалів і відразу за очищення нашої неньки!

Люди добрі контролюйти тих тварин,цікавтесь законопроектами при кожному голосувані за закон,цікавтесь як це вплине на вас , на країну нашу в чому наша вигода(як країни ) і тоді в разі чого на палі тих гомодрил і так черз ту шваль маємо зараз що маємо!
показать весь комментарий
05.01.2023 00:31 Ответить
А чего до 18 года из опзж никто не сел
показать весь комментарий
05.01.2023 07:20 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2023 00:35 Ответить
Тим часом: Мінус Су-25 і мінус Ка-52
показать весь комментарий
04.01.2023 23:51 Ответить
А ось і вечірній зезедент власною персоною в черговому гундосику.
показать весь комментарий
04.01.2023 23:52 Ответить
Без нашого півня сонце не зійде.
показать весь комментарий
05.01.2023 00:58 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2023 23:52 Ответить
Бува, бува!
показать весь комментарий
05.01.2023 00:08 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2023 00:15 Ответить
Чого ти нам тут членіна свого суєш?
показать весь комментарий
05.01.2023 00:18 Ответить
та члэнін сам прийшов хоча ніхто його не запрошував

Missis Sippi

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:03.01.2023
показать весь комментарий
05.01.2023 00:36 Ответить
Так і що? Ніякого зв'язку.
показать весь комментарий
05.01.2023 01:24 Ответить
Присадив зебілів на відосіки-гундосіки як на серіал.
Щоб вони і дня без його пики прожить не могли і тіпав параліч без відосіків.
Прямо якийсь відеовампір.
показать весь комментарий
04.01.2023 23:56 Ответить
Треба поставити хрест в російській агресії саме цього року й не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити похоронну процесію держави-терориста. - так краще
показать весь комментарий
04.01.2023 23:59 Ответить
А навіщо цей піп натягнув на себе футболку з ЗЕ Геварою?
показать весь комментарий
05.01.2023 00:00 Ответить
Гарантую, він скоро свою пику закопірайтить. Бо ЧеГевара не встиг, а наш мимо копійки не пройде. Бережливий дуже.
показать весь комментарий
05.01.2023 01:16 Ответить
ТХНЕ
показать весь комментарий
05.01.2023 01:42 Ответить
Боневтик! Посылай абдристовича на передовую, в лобовую атаку на танк. Он уверял что для этого украл гранатомет. И все твое шапито следом за абдристовичем.
показать весь комментарий
05.01.2023 00:02 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2023 00:03 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2023 00:06 Ответить
Егеж.
показать весь комментарий
05.01.2023 00:10 Ответить
А сам ти по повістці вже на фронті?
показать весь комментарий
05.01.2023 00:10 Ответить
Missis Sippi

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:03.01.2023 - свисни в хєр, "макароніна"
показать весь комментарий
05.01.2023 00:12 Ответить
Про повістку свою сказати нічого? Матюки кацапськи гнути - по-кацапськи й мислити. кац невихований, відхильник.
показать весь комментарий
05.01.2023 00:16 Ответить
...ніц не розумію, пиши рідною італійською, "макароніна"
показать весь комментарий
05.01.2023 00:22 Ответить
Це, друже, нечоловічі пекельні борошна гугло-перекладача.
показать весь комментарий
05.01.2023 00:24 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2023 00:28 Ответить
Sei sicurissimo?
показать весь комментарий
05.01.2023 00:30 Ответить
Мая твая нє панімай.
показать весь комментарий
05.01.2023 00:34 Ответить
Кажу, чи ти впевнений в тому, що бульчиш тут.
показать весь комментарий
05.01.2023 00:36 Ответить
По-перше. Я впевнений, що гугло-перекладач працює криво.
По-друге. Я тобі не хамив. І тобі не раджу так чинити.
Зрозуміла, кицю?
показать весь комментарий
05.01.2023 00:38 Ответить
Навзаєм, з мого боку тобі ніякого хамства не було. А перекладачем не маю потреби користуватися, бо я українського роду, виховання і патріотизму, причому незалежно від лідерів.
показать весь комментарий
05.01.2023 00:50 Ответить
Ну... якщо "бульчиш тут" - це не хамство, то я - Ален Делон . Але то таке. Спишем це на... байдуже на що. Спишем і все .
Просто будь чемною з людьми. І все буде добре.
показать весь комментарий
05.01.2023 00:59 Ответить
Бульчити - це як струмок, як вода, яке це хамство? Скоріш по-дитячому. Й годі.
показать весь комментарий
05.01.2023 01:10 Ответить
. Гаразд.
Але в українських реаліях це виглядає по-іншому. Коли людині кажуть: "Що ти тут булькаєш?", то це - провокація на сварку.
показать весь комментарий
05.01.2023 01:28 Ответить
Булькаєш - це інше. А далі залежить від настроя.
показать весь комментарий
05.01.2023 01:35 Ответить
Вік живи - вік учись .
Попри те, що маю польське коріння, українською мовою володію достатньо добре (як літературною, так і кількома західно-українськими діалектами - форумчани не дадуть збрехати). Але такого не чув .
показать весь комментарий
05.01.2023 01:40 Ответить
Про настрій? Ще й як впливає.
показать весь комментарий
05.01.2023 01:45 Ответить
Ні, не про настрій. Про слово бульчати.
А настрій - то штука стабільна та дуже інертна (принаймні, в інтровертів, до яких маю честь належати). Коли він хороший, зіпсувати його дуже важко. Коли не дуже хороший... треба зачекати кілька днів, щоб він став хорошим .
показать весь комментарий
05.01.2023 02:04 Ответить
Пишуть, інтровертів 30%, екстровертів - 70%. На мою думку, більшість з нас змішані.
показать весь комментарий
05.01.2023 02:13 Ответить
Я технар, а не психолог. Мені важко прочитати лекцію з цього приводу, бо я не в курсі нюансів, котрих, підозрюю, є чимало. Щось колись прочитав у науково-популярному журналі, поміркував над тим, вирішив, що то - цікава штука з пізнавальної точки зору та й по всьому .
показать весь комментарий
05.01.2023 02:36 Ответить
Андрій Царелунга, перевізник риби

- Довезли добре. Риба уся жива. Кислород ішов усю дорогу по нормам. У нас тут німецькі технології. Стоять кисневі баки, шланги. Шланги у нас в баках колені лазером, кисень іде, як треба - бульчить, риба не здихає. Вся доїжджає жива і здорова.

Полтавщина - серед 13 областей, де другий рік поспіль діє спеціальна програма із зариблення, запевняють у Полтавському рибоохоронному патрулі. Роботи виконуються за підтримки Державного агентства рибного господарства України.
показать весь комментарий
05.01.2023 01:39 Ответить
Ma che cavolo voi bastardo. Meglio vattene fandrilici. Cioè lontano e sicuro. Sei contento da mio italiano?
показать весь комментарий
05.01.2023 00:25 Ответить
...то так звертайся до своєї мамки, зрозуміло, hora?
показать весь комментарий
05.01.2023 00:31 Ответить
Ноra у італійської не існує. Поліглот.
показать весь комментарий
05.01.2023 00:34 Ответить
...це не італійською, hora
показать весь комментарий
05.01.2023 00:36 Ответить
Звісно, але йдеться про гугл перекладач. Hora = ora in italiano.
показать весь комментарий
05.01.2023 00:52 Ответить
Sono da 23 anni in Italia, preso una laurea, specialità, conosco francese, inglese, spagnolo. Vabbè?
показать весь комментарий
05.01.2023 00:27 Ответить
Диктор Боневтік-Томущонедали зачитав дерьмакове вечірнє звернення до Какаяразніца-Хотьпаржом.
Сторони пішли спати в "глубоком удавлєтворєнії".
А тепер до інших новин:
- місто слави московитських моряків вводить заборону на паління коло води
- військові повітряно-космічні сили московії не можуть здолати тяжіння землі лише над територією України
- теорія самовозгоряння живих та не живих предметів підтверджується зі 100% результатом лише на території московії
- чи можна вбити брата через любов? Звичайно "так", відповідає у соцопитуваннях переважна більшість московитів
- СВО йде по плану, а ті сміттєві пакети, що показують - то утилізація біосміття в мобільних кремато переробних станціях для забезпечення екологічної безпеки...

Залишайтесь з нами і дізнаєтесь більше!
показать весь комментарий
05.01.2023 00:09 Ответить
здаєтья, ЗЕльцу вибори жмуть??чи на другу слезливу новорічну промову може не спромогтися??
показать весь комментарий
05.01.2023 00:12 Ответить
Випускай Безуглу!
показать весь комментарий
05.01.2023 00:16 Ответить
Побійтесь Бога! Як-так випускати? Воно ж відпочиває організмом загалом і міжвушним ганглієм зокрема. Якщо перервати цей процес у такий брутальний спосіб, наслідки можуть бути непередбачуваними.
показать весь комментарий
05.01.2023 00:19 Ответить
Ага.
Крапко! Стався - раз-два!
показать весь комментарий
05.01.2023 00:16 Ответить
це вже колись було, пятілєтку за трі года.
показать весь комментарий
05.01.2023 00:38 Ответить
Нове - то добре забуте старе. Навіщо вигадувати якусь нову дурню, коли при "совку" її було згенеровано дохолєри і трошки?
показать весь комментарий
05.01.2023 00:42 Ответить
Та вже клялися війну до зими завершити, та взагалі кордони 91-го до кінця року...
показать весь комментарий
05.01.2023 00:46 Ответить
Він говорив лиш про кордони 24 лютого.
показать весь комментарий
05.01.2023 07:28 Ответить
Як справи на дипломатичному полі в Болгарії? Як щодо їх помочі з ************?
показать весь комментарий
05.01.2023 01:05 Ответить
Схоже, там халепа. Кваліфікація послиці, як видно, виявилась недостатньою. В усіх сенсах.
показать весь комментарий
05.01.2023 01:33 Ответить


показать весь комментарий
05.01.2023 01:35 Ответить
Хоч мені та особа і несимпатична, та якось байдуже - відкрили проти неї справу чи лише погнали статевою ганчіркою. Вона надто дрібна, щоб аж настільки серйозно приділяти стільки уваги.
показать весь комментарий
05.01.2023 01:58 Ответить
Тю які дрібниці! Тут ось посерьойзніше справа: Суд у Харкові дозволив коригувальниці Кригіній вийти під заставу в 500 тис. грн Джерело: https://censor.net/ua/n3391236
На тлі прийнятих законів по суворішому покаранню наших військових, яким навіть апеляцію заборонили, вигляда як повноцінна зрада та підігравання ворогу.
показать весь комментарий
05.01.2023 10:01 Ответить
Ага.... к 7-му ноября.... Совок поганый...
показать весь комментарий
05.01.2023 01:55 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2023 04:48 Ответить
та ні, то мабуть черевики в ху-ла запозичив - копита взув
показать весь комментарий
05.01.2023 10:02 Ответить
Головний крапочник України...
показать весь комментарий
05.01.2023 05:07 Ответить
Закидай рашку своїми сраними видосиками. Падло зелене
показать весь комментарий
05.01.2023 06:17 Ответить
Хочемо - не хочемо, а він таки буде президентом країни-переможця.
показать весь комментарий
05.01.2023 07:17 Ответить
Прем'єр Британії Чєрчіль у 1945 році тєж так думав...а вибори продув та пішов у відставку...😝хоч і розбив кремлівского дебіла Гітлера
показать весь комментарий
05.01.2023 08:10 Ответить
Сексолог Илащук та її партнер дЕрмак усьо паришають...🤣🤣🤣
показать весь комментарий
05.01.2023 07:47 Ответить
за...бав своєю "формулою".нам потрібне НАТО і ЄС!!!!
показать весь комментарий
05.01.2023 10:01 Ответить
Це Зеля базікає для довірливого народу. Насправді умови оманських перемовин виконані: Лівобережжя в руках Московії.
показать весь комментарий
05.01.2023 11:03 Ответить
 
 