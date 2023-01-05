Норвежские инструкторы готовят украинских новобранцев. ВИДЕО

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видеозапись, на которой запечатлена подготовка норвежскими инструкторами украинских новобранцев в рамках операции "Интерфлекс".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генштаб сообщает в Фейсбуке.

"Фрагмент атмосферного видео с рождественского итога года Вооруженных сил Королевства Норвегии, где показаны несколько мгновений подготовки норвежскими инструкторами украинских новобранцев в рамках операции "Интерфлекс" под руководством Великобритании", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что ВСУ благодарны Королевству Норвегия за поддержку и помощь.

Читайте также: Учения военнослужащих ВСУ в странах Евросоюза уже начались, - Маасикас