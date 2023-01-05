Норвежские инструкторы готовят украинских новобранцев. ВИДЕО
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видеозапись, на которой запечатлена подготовка норвежскими инструкторами украинских новобранцев в рамках операции "Интерфлекс".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генштаб сообщает в Фейсбуке.
"Фрагмент атмосферного видео с рождественского итога года Вооруженных сил Королевства Норвегии, где показаны несколько мгновений подготовки норвежскими инструкторами украинских новобранцев в рамках операции "Интерфлекс" под руководством Великобритании", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что ВСУ благодарны Королевству Норвегия за поддержку и помощь.
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Вооруженные силы Норвегии отправили Украине 10 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщило норвежское оборонное ведомство. В заявлении, размещенном на официальном сайте минобороны Норвегии, сказано, что боеприпасы уже покинули территорию страны.
Норвежские военные добавляют, что снаряды могут использоваться для нескольких видов вооружений, в том числе ими стреляет самоходная гаубица M-109. На этой неделе журнал Forbes сообщил, что западные страны поставили Украине около 50 таких гаубиц. Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам сообщил, что его страна продолжит снабжать ВСУ оружием.
"Украина нуждается в срочной помощи, и поэтому мы продолжаем изучать, что еще может быть предоставлено из запасов вооруженных сил. Мы также изучаем, что можно получить непосредственно от производителя, чтобы помочь еще больше", - сказал Грам.
В числе прочего Норвегия уже предоставила Украине 23 самоходных гаубицы M-109, 160 ракет воздух-земля Hellfire, 3 реактивных установки залпового огня MLRS, 4 тыс. противотанковых ракет, более 1750 бронежилетов, 3 тыс. защитных масок и 15 тыс. наборов сухого пайка.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Гаром Стёре и поблагодарил его за поддержку. Он также заявил, что Норвегия согласилась помочь Киеву с поставками газа, необходимого для зимнего сезона.
А что, у норвежцев есть какой-то военный опыт? Думаю, что украинские воины, проведшие на фронте не один месяц, могли бы многому научить норвежских новобранцев..