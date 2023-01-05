Оккупанты заявили, что их ПВО сбила дроны со взрывчаткой в Крыму. ВИДЕО
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Российские пропагандистские каналы сообщают, что в поселке Нижнегорское были слышны взрывы, и якобы работала вражеская ПВО, сбившая дроны со взрывчаткой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Местные жители сообщили о взрывах в поселке Нижнегорское в Крыму.
"Противовоздушный бой в Нижнегорском сняли очевидцы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что якобы силы ПВО временно оккупированного Крыма "сбили начиненные взрывчаткой БПЛА, которые упали в поле".
При этом в сообщении телеграм-канал цитирует пророссийского пропагандиста Александра Талипова: "Детонация после сбития, поражений нет".
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