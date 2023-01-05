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Оккупанты заявили, что их ПВО сбила дроны со взрывчаткой в Крыму. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские пропагандистские каналы сообщают, что в поселке Нижнегорское были слышны взрывы, и якобы работала вражеская ПВО, сбившая дроны со взрывчаткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Местные жители сообщили о взрывах в поселке Нижнегорское в Крыму.

"Противовоздушный бой в Нижнегорском сняли очевидцы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что якобы силы ПВО временно оккупированного Крыма "сбили начиненные взрывчаткой БПЛА, которые упали в поле".

При этом в сообщении телеграм-канал цитирует пророссийского пропагандиста Александра Талипова: "Детонация после сбития, поражений нет".

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Вибухнуло добряче. В полі так не вибухає.
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05.01.2023 07:05 Ответить
Знову гаряча нічька у срусні
ЗСУ попереджають: Ранішне паління веде їх до передчасної смерті
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05.01.2023 07:07 Ответить
палiння было давно и не правда - счас просто прилеты новейших украинских ракет или дронов
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05.01.2023 07:31 Ответить
Я так понял что Рашка уничтожит все метеозонды.
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05.01.2023 07:20 Ответить
кстати а как они стреляют в темноте ? там же ни хрена не видно
типа смотришь на радар а пуляешь в небо
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05.01.2023 07:29 Ответить
дальше еще будет вам свинособаки...................
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05.01.2023 08:46 Ответить
Парашка опять сама себя бомбит. Украине то причём
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05.01.2023 09:35 Ответить
Вот шо значит : русский мужик сильйон задним умом. Вот и стреляют и попадают задним попаданием.
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05.01.2023 22:31 Ответить
 
 