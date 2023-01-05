Мобилизованный из Якутии оккупант рассказывает о ситуации на передовой: "П#здец, бл#дь!.. Бардак, нах#й!..". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российский оккупант, мобилизованный из Якутии, рассказал о плохих условиях службы и выразил разочарование в системе управления российской армией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, оккупант уверяет, что его подразделение находится на передовой и не имеет практически ничего из самого необходимого для ведения боя.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+63 Fidel Desperado
показать весь комментарий05.01.2023 08:56
+44 cimbitep
показать весь комментарий05.01.2023 09:03
+25 stavr
показать весь комментарий05.01.2023 09:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Поручик Стронский.
Жахливе місце. Нас в травні 1986 в теплушках туди з Тернопільщини відправили. Як тільки в расєю заїхали - ніби в інший світ, як Кащєєво царство з чорно-білих радянських фільмів. Просто жжжах...
"Маестро" нещодавно зайця з барабаном створив.
Навіки б вони всі замовкли.
- Танки карашо, грады карашо, а ален лутше......
щоб навчати нас геополітиці...
Своє м'ясо зберігають, терПіл, як народ, ліквідують, щоб нікому було Якутію від кацапських окупантів звільняти.
Вялікій срусскій ізик... Лєрмантав, Пушкін, хто там ще..
И еще вопрос - лет через 10-20 эта "якутия" будет выплачивать репарации, или отморозится, и скажет, что с этим вопросом Украине надо обращаться в кремль?
Частина перша:
Новорічна історія про те, як женя лукашин 31-го пішов у баню, напився там і замість полетіти в ленінград попав в окоп під сватово.
Частина друга:
Продовження історії, як женю лукашина привезли в пакеті і помилково відправили не на ту вулицю Строітєлєй.
Я вам базу кидаю, сценарій самі напишете.
Слава ЗСУ, смерть таким хероям!
, жлдодлаоп і длаоп ап ап длапо а ***-***-***! Чума страхітлива!