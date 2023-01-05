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Мобилизованный из Якутии оккупант рассказывает о ситуации на передовой: "П#здец, бл#дь!.. Бардак, нах#й!..". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский оккупант, мобилизованный из Якутии, рассказал о плохих условиях службы и выразил разочарование в системе управления российской армией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, оккупант уверяет, что его подразделение находится на передовой и не имеет практически ничего из самого необходимого для ведения боя.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+63
Домой беги, *******!
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05.01.2023 08:56
+44
і чим ця істота не задоволена? вже 5 днів на передовій і досі ще не в пакеті, радіти треба, а воно чомусь не раде.
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05.01.2023 09:03
+25
чурбан на чурбані сидить і чурбаном поганяє ось і все що потрібно знати про так званий сруццкій мір
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05.01.2023 09:01
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Домой беги, *******!
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05.01.2023 08:56 Ответить
Дома он будет предателем и просто "сядет" . Лучший выход тундра или плен
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05.01.2023 09:22 Ответить
Так у него дом - тундра. Там хер кто найдёт
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05.01.2023 09:28 Ответить
В тундрі знайти ще легше.Свої за пляшку оковитої здадуть.Аби були хоча б зачатки розуму,не приїзав би на убой.
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05.01.2023 09:37 Ответить
"Бербамбия кергуду..."
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05.01.2023 12:12 Ответить
Куда беги? А стиралка, а чайник, айфон,лифчик? Пятый день только, ничего не успел затрофеить.
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05.01.2023 12:38 Ответить
У тунгусов глаза широко раскрылись, орки из тундры
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05.01.2023 08:56 Ответить
чурбани із тундри
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05.01.2023 09:02 Ответить
ще живі суки... це ненормально.
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05.01.2023 12:27 Ответить
Саперну лопатку іму ж дали -- нехаи окапується на 2 м .
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05.01.2023 08:57 Ответить
"Нет,парень! В бардаках - порядок!".
Поручик Стронский.
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05.01.2023 08:59 Ответить
чурбан на чурбані сидить і чурбаном поганяє ось і все що потрібно знати про так званий сруццкій мір
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05.01.2023 09:01 Ответить
адінарод з хохлами, мля....
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05.01.2023 09:03 Ответить
і чим ця істота не задоволена? вже 5 днів на передовій і досі ще не в пакеті, радіти треба, а воно чомусь не раде.
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05.01.2023 09:03 Ответить
Родаки его заколебали, где обещанная лада калина за 3 дня?
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05.01.2023 09:23 Ответить
А в Якутії - теж "піздец"! 1 січня 2023 року в 7:30 в одному з населених пунктів здохла електропідстанція Чому не перейшли на резервну лінію - невідомо (Мабуть - "крепка празднавали") На вулиці - мінус 40 Без електрики стала котельна Більше тисячі будинків залишилися без опалення Порозмерзалися труби "Якути" виють - місцева влада їх "*****" послала і відмовилася проводить аварійні роботи (Видно - було за що)
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05.01.2023 09:05 Ответить
Та виживут нахер -- раніше ж віками виживали без електрики газу нафти .
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05.01.2023 09:10 Ответить
Та я просто згадав як кілька років тому в Бурятії верещали, що у них тайга горить і села в ній, а влада нічого не робить Наші тоді бурятам порекомендували повернуть своїх танкістів додому з України - хай гасять пожежі Так вони нас у "злорадстві" звинувачувать почали!
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05.01.2023 09:14 Ответить
Пригадав епізод зі служби в кунгурі пермська область взимку 89 року. Десь біля шостої ранку проснувся на вихід в частину в якості " отвєтствєнний-безотвєствєнний".Аж зирк- в квартирі дубар градусів + 10 С. Виглянув на площадку, а там вже чавунні секції потріскались.Подзвонив зразу в мєнтовку черговому і пішло... Виявилось що п"яні працівники котельні заснули, десь спрацював захист подачі газу і наслідки були шокуючі.
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05.01.2023 09:54 Ответить
Не здивуюся якщо таке саме було і в Якутії! Колись прочитав висловлювання одного жителя Сибіру "каренной нацианальнасти": "Из всех благ цивилизации, которые прочно укоренились в сознании наших людей - питьё водки! Оно нас и погубит!"
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05.01.2023 10:13 Ответить
Ви мабуть офіцером служили. А я півроку строкової там провів.
Жахливе місце. Нас в травні 1986 в теплушках туди з Тернопільщини відправили. Як тільки в расєю заїхали - ніби в інший світ, як Кащєєво царство з чорно-білих радянських фільмів. Просто жжжах...
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05.01.2023 13:30 Ответить
Ви забули що ми колись на Цензорі писали з вами на тему кунгура. Ті два роки там були в моїй біографії як два роки над прірвою.Ви,пригадую, розповідали що служили в учебці зенітно-ракетних військ. Я служив в мобгрупі зв"язку офіцером. Проживав недалеко від тієї учебки і від зони на території монастиря. Ту зону повинні пам"ятати, бо повз неї був маршрут в кунгурську міську баню, в яку возили строковиків. Судячи з нинішніх карт Гугл ту учебку на щастя кацападли розформували, скоріш за все при єльцині. Я звільнився з кадрів на початку 90го року по горбачовському скороченню совітської армії. Тоді ж звільнилися майже всі знайомі молодші офіцери-українці з тієї учебки.
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05.01.2023 14:37 Ответить
Так, пам'ятаю. Ми тоді трохи обмінювалися спогадами.
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05.01.2023 17:46 Ответить
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05.01.2023 09:08 Ответить
Знаю як стати мільйонером швидко: стати постачальником чорних пакетів для рос.армії
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05.01.2023 09:08 Ответить
Ху із "рос.армія"?Забуваймо вже те самозванне слово. У мордора є історична назва- це московія або татарія.
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05.01.2023 15:17 Ответить
оркостан
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05.01.2023 16:52 Ответить
А воно убоге хоч разок подумало що воно незаконно потрапило на суверенну територію іншої держави з метою агресії і згідно міжнародних правових документів повинне бути негайно вбите. Поки що негайно нам не вдається .... Нехай чмо звіздує в свою вічну мерзлоту. Юрта, алені, как прекрасне сєвєр крайній, ми умчимся. Так що давайте якути до свого чуму, поки зсу вас не умчалі в пакєтах
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05.01.2023 09:10 Ответить
Оленевод привел а Украину орду козлов.
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05.01.2023 09:11 Ответить
Сідай на пітуха з гівна і тікай звідси.
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05.01.2023 09:16 Ответить
Пітух не актуальний.
"Маестро" нещодавно зайця з барабаном створив.
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05.01.2023 13:32 Ответить
Мені глибоко фіолетово,що він каже.
Навіки б вони всі замовкли.
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05.01.2023 09:34 Ответить
Яркий представитель РФ, пришедший "защищать" русский язык в Украине:
- Танки карашо, грады карашо, а ален лутше......
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05.01.2023 09:37 Ответить
Cвободу Якутии! Якутия - главный источник ресурсов для Москвы. Якутия полна нефти, газа, алмазов. При этом якуты живут как в средневековье, недавно мы видели, как они радуются колотому льду во дворах, потому что у них нет даже водопровода. А теперь они ещё должны гибнуть за то, что бы вернуть украинцев в эту же клоаку. Если бы Якутия стала независимой, то якуты жили бы, как арабы в Арабских Эмиратах.
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05.01.2023 09:39 Ответить
Для цього що ви написали необхідно для етносу мати хоча б якусь адекватну еліту.а не пропитих"руководітєлєй регіона". Україна якраз є прикладом відсутності необхідної для безпечного функціонування Держави високоінтелектуальної еліти. Вибір на "хуже нє будєт" не "проканав".
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05.01.2023 10:00 Ответить
може їм пощастить і американці там нацоінальний заповідник зроблять, може хоч трохи тієї тайги врятують. Бо як ні, там все повирубують, і сосни і ялинки треба буде посадити всюди де тільки можна буде посадити, замість вітряків, щоб хоч якось відновити те, що ми всі втратимо разом з тайгою.
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05.01.2023 11:57 Ответить
Це овно- істрічно руцкій хлопчинуа, ну чуток розкосий, тупий, дебільний, но він же асвабадітел
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05.01.2023 09:43 Ответить
Оця голота з Тундри приїхала в Україну,
щоб навчати нас геополітиці...
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05.01.2023 09:43 Ответить
Лопатка есть, а ягеля нет.
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05.01.2023 09:48 Ответить
Типично рузькое лицо
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05.01.2023 09:50 Ответить
З мокшами скрєпа в них одна- матюки
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05.01.2023 09:51 Ответить
Тобто якби все були нормально, то вони б із задоволенням воювали? І вбивали украхнців? Такий основний меседж цього висєру від косооких?
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05.01.2023 09:56 Ответить
скоро будет гарячо )) https://www.youtube.com/watch?v=P6MTMnIGH6I
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05.01.2023 09:59 Ответить
Що, жалю, ********, хочете? Кращого спорядження хочете? Виродки. Чорний пакет покращеної ергономіки можемо запропонувати, курви...
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05.01.2023 10:05 Ответить
Так якого хрена ти сюди приперся, падло вузькооке!
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05.01.2023 10:06 Ответить
Маючи такі надрави, дятли, мали б бути самими багатими на мордорі. Замість того, вас, голодупих ніщебродів, кацпи не лише обкрадають до нитки, а ще й утилізують.
Своє м'ясо зберігають, терПіл, як народ, ліквідують, щоб нікому було Якутію від кацапських окупантів звільняти.
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05.01.2023 10:09 Ответить
кацапи їх споїли, вже давно це почали робити, одразу як тільки залізли. Часом дитина народжується а вже має алкоголічний синдром, бо матка-курва пила весь час. Ну й все.
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05.01.2023 11:59 Ответить
Америка посварила два братські народи :якутів і українців
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05.01.2023 10:15 Ответить
Мдааа, истинные арийцы русского мира
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05.01.2023 10:17 Ответить
чому росії не воювати якщо такі чурбани йдуть на убой заради імперії яка їх підкорила ?
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05.01.2023 10:28 Ответить
Нема у тунгусів слів "бардак", та "піздец". Є тільки лайно для епічних скульпрторів
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05.01.2023 10:30 Ответить
Хорошо, что язык свой знают. Может когда свидомисть у них проснётся!
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05.01.2023 10:38 Ответить
A ja vsio vremia gadal , da kak zhe vigliadaiet nastaiashchie ruskie , akazivaietsa von ano kak ....😂
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05.01.2023 10:44 Ответить
Хм, оказывается, я неплохо понимаю якутский. Разобрал треть его слов без перевода.
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05.01.2023 10:51 Ответить
Це тому, що якутський-то братня слов'янська мова
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05.01.2023 12:41 Ответить
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05.01.2023 21:14 Ответить
Нажаль, чудово розумію якутський.
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05.01.2023 10:54 Ответить
"П#здец, бл#дь!.. Бардак, нах#й!.
Вялікій срусскій ізик... Лєрмантав, Пушкін, хто там ще..
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05.01.2023 10:55 Ответить
кто скажет - это уже русский мир или пока еще якутский?
И еще вопрос - лет через 10-20 эта "якутия" будет выплачивать репарации, или отморозится, и скажет, что с этим вопросом Украине надо обращаться в кремль?
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05.01.2023 11:17 Ответить
воды нет-мочу пейте))
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05.01.2023 11:18 Ответить
а якби було все налажено, то воювати можна? да, вузькомозгле?
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05.01.2023 11:22 Ответить
Глаз узкий,нос плюский.Кричит - русский.😀😀😀
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05.01.2023 11:28 Ответить
Страна зомбированных манкуртов.
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05.01.2023 11:36 Ответить
І ні слова про те чому вони прийшли вбивати. Тому не випадкова війна, вся ця наволоч мє бути поживою для українських чорноземів. Молимося і допомагаємо чим хто може нашим ВОЇНАМ.
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05.01.2023 11:45 Ответить
експерт від буданова?
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05.01.2023 11:56 Ответить
представник національної меньшини між іншім, їх мабуть і міліона не на скребеться, сидів би дома, діти ростив, але ж ні, преться вбивати, курва.
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05.01.2023 12:03 Ответить
ПиZZдить брат-словянин, занадто там тихо та чисто, як для нуля.
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05.01.2023 12:38 Ответить
масковський акцент видав.
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05.01.2023 12:50 Ответить
У пвдарсані навіть води нема
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05.01.2023 12:57 Ответить
логлайн для новорічного сіквела:

Частина перша:

Новорічна історія про те, як женя лукашин 31-го пішов у баню, напився там і замість полетіти в ленінград попав в окоп під сватово.

Частина друга:

Продовження історії, як женю лукашина привезли в пакеті і помилково відправили не на ту вулицю Строітєлєй.

Я вам базу кидаю, сценарій самі напишете.
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05.01.2023 13:25 Ответить
Фу мордяка удмуртская. Никакие они не братья нам
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05.01.2023 15:10 Ответить
Хлопці, можна було і без субтитрів. І так усе зрозуміло: "П#здец, нах#й, бл#дь!"

Слава ЗСУ, смерть таким хероям!
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05.01.2023 15:11 Ответить
ждлаоіждао длопджопі па ****-, ждлапчжа о ждаопа п дол вап ***-***-***
, жлдодлаоп і длаоп ап ап длапо а ***-***-***! Чума страхітлива!
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05.01.2023 17:19 Ответить
ЯКУТzА синемордая
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05.01.2023 19:31 Ответить
рузке глаз узке!
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05.01.2023 20:28 Ответить
 
 