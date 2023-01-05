Мобилизованный из Якутии оккупант рассказывает о ситуации на передовой: "П#здец, бл#дь!.. Бардак, нах#й!..". ВИДЕО

Российский оккупант, мобилизованный из Якутии, рассказал о плохих условиях службы и выразил разочарование в системе управления российской армией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, оккупант уверяет, что его подразделение находится на передовой и не имеет практически ничего из самого необходимого для ведения боя.

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