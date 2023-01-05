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армия РФ (15319) война (46523) уничтожение (3797)

Тела ликвидированных оккупантов, выложенные в ряд на уничтоженной позиции близ Бахмута: "Семь упакованных и восемь не упакованных". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Аэроразведчики и артиллеристы уничтожили вражескую позицию вблизи Бахмута и ликвидировали полтора десятка оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата эффективной атаки, опубликовал украинский военный с позывным "Мадяр", возглавляющий подразделение аэроразведчиков.

Смотрите также: В Васильевке Запорожской области уничтожена оккупационная комендатура. ВИДЕО
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Топ комментарии
+24
І чого прийшли питається...
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05.01.2023 09:17
+24
Чого не виклали з них портрет Степана Андрійовича? 🤔
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05.01.2023 09:19
+23
Чмобихи еще нарожают
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05.01.2023 09:19
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І чого прийшли питається...
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05.01.2023 09:17 Ответить
и не говори могли бы дома на георгиевских лентах удавитья так хоть могилы бы были
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05.01.2023 11:57 Ответить
Чого не виклали з них портрет Степана Андрійовича? 🤔
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05.01.2023 09:19 Ответить
лень -матушка.
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05.01.2023 09:30 Ответить
Там не в "лєні" справа Просто "запаковані" - "рассєянє палнаправные"(яких додому повезуть), а решта - " ЗЕКа" чи "данбаситы"(яких на місці закопають)
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05.01.2023 10:26 Ответить
або мішки закінчились)
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05.01.2023 14:29 Ответить
Я б всцявся а вату б розірвало на кавалки якби виклали патрє сосо джугашвілі. Ото був би креатив
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05.01.2023 09:57 Ответить
Чмобихи еще нарожают
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05.01.2023 09:19 Ответить
в тому й біда що їх багато і женуть і будуть гнати на убій. І при масовій підтримці отих як ви назвали чмобіх. То не люди - то штучно виведений підвид. Хтось з політиків говорив на початку війни - от підуть масово "похоронки" і там почнуться протести..зараз..невже ніхто не усвідомив з ким війна???
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05.01.2023 09:36 Ответить
Крепостные «ПОПАЛИ в РАЙ « за величие педофила , 70-летней полудохлой ботоксной моли 🤣😂 Горіть у пеклі👿🇷🇺💩рашистюгі‼️‼️‼️‼️‼️
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05.01.2023 10:00 Ответить
Что это? Постреляем одна другой в ногу?
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05.01.2023 10:18 Ответить
а я знаю, судячи з фоткі, скорше перестріляються - Техніку Безпеки мають в сраці. А Техніка Безпеки такого відношення не терпить.
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05.01.2023 12:11 Ответить
Рёбрышки к ребрышкам жмурики в ряд Арта ЗСУ епет кацапят.
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05.01.2023 09:22 Ответить
Ноженька -к глазику, косточки - в ряд: артой слизало кацапов отряд.
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05.01.2023 09:28 Ответить
Вісім ще живих вирішили допомогти наступним мешканцям цих окопів і, щоб вони не витрачали час на стаскування трупів, лягли на ділянку упаковки. Все-одно туди притягнуть.
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05.01.2023 09:24 Ответить
Дохлих кацапських вбивць забагато не буває...
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05.01.2023 09:25 Ответить
Дембеля поїдуть дамой, на родіну.
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05.01.2023 09:25 Ответить
Ну и что тут непонятного ?
Их сортируют для выкладывания надписи "россия вперде":
те, кто без пакетов - будут гласными буквами
те, кто в пакетах - будут согласными буквами
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05.01.2023 09:43 Ответить
Ага, так и понял что готовит материал для тех надписей в снегу.
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05.01.2023 10:19 Ответить
У тех, которые в мешках, мешки были припасены заранее. Дальновидные, видать, были кацапы, и, как видим, не прогадали!
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05.01.2023 09:43 Ответить
good job
very good job
слава ЗСУ
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05.01.2023 09:46 Ответить
А це вони вже "начіналі" чи ще ні?
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05.01.2023 09:54 Ответить
Блатні кацапи у мішках, а прості чмоби без
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05.01.2023 09:56 Ответить
Нормас, життя на кацапстані і так переоцінене
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05.01.2023 09:58 Ответить
Робота пана Мадяра і його птахів. Якби всі мадяри були такими як цей
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05.01.2023 09:59 Ответить
Не перший раз дивлюсь відео з шанованим Мадяром. Як мені подобається - хробаки. Не орки, не собаки, а саме хробаки. Дякую воїне та свім захисникам.
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05.01.2023 10:07 Ответить
Вокруг Донецка идут бои, пишут дончане... слышны мощные взрывы... Фронт приближается..
Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦❤️🖤🔱🔱🔱
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05.01.2023 10:13 Ответить
Там всё нормально. Хороший кацап - в пакете. Не хороший - в желудках у собак. Впрочем кто то уже раньше сказал что в России нужно от силы два миллиона людей для обслуживания скважин. Остальное - лишний багаж.
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05.01.2023 10:22 Ответить
Красота!
Хоч бери та у шашки ними грай...
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05.01.2023 11:06 Ответить
дохлі кацапи для чудового апетіту і для більш смачної кави.
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05.01.2023 12:22 Ответить
Арта ЗСУ денно і нощно
Робить кацапів хорошими...
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05.01.2023 12:23 Ответить
Семеро окуклились, а восемь - не смогли.
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05.01.2023 13:45 Ответить
 
 