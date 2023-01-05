Тела ликвидированных оккупантов, выложенные в ряд на уничтоженной позиции близ Бахмута: "Семь упакованных и восемь не упакованных". ВИДЕО
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Аэроразведчики и артиллеристы уничтожили вражескую позицию вблизи Бахмута и ликвидировали полтора десятка оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата эффективной атаки, опубликовал украинский военный с позывным "Мадяр", возглавляющий подразделение аэроразведчиков.
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Их сортируют для выкладывания надписи "россия вперде":
те, кто без пакетов - будут гласными буквами
те, кто в пакетах - будут согласными буквами
very good job
слава ЗСУ
Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦❤️🖤🔱🔱🔱
Хоч бери та у шашки ними грай...
Робить кацапів хорошими...