Пленного бурята-"освободителя" привезли в село на Черниговщине, где его подразделение издевалось над украинцами: "Это не я. Я в дом не заходил". ВИДЕО

Пленного бурята-"освободителя" привезли в село на Черниговщине, где его подразделение издевалось над украинцами, и привели ко двору, в котором оккупанты мародерили и угрожали убить хозяев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант всячески отрицал свою причастность к бесчинствам и пытался убедить, что даже в дом не заходил.

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