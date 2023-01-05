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армия РФ (15319) война (46523) Черниговщина (1342) Бурятия (48) пленные (1830)

Пленного бурята-"освободителя" привезли в село на Черниговщине, где его подразделение издевалось над украинцами: "Это не я. Я в дом не заходил". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Пленного бурята-"освободителя" привезли в село на Черниговщине, где его подразделение издевалось над украинцами, и привели ко двору, в котором оккупанты мародерили и угрожали убить хозяев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант всячески отрицал свою причастность к бесчинствам и пытался убедить, что даже в дом не заходил.

Смотрите также: Журналисты идентифицировали более 50 российских оккупантов из Бурятии, совершавших зверства на Киевщине. ВИДЕО+ПЕРЕЧЕНЬ
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Топ комментарии
+68
Повісити на вулиці де мародерив, нехай висить.
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05.01.2023 10:33
+51
Йо...ть цю потвру лопатою по рилу тай прикопать цією лопатою
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05.01.2023 10:32
+46
ці п#дори, як клони.
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05.01.2023 10:30
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ці п#дори, як клони.
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05.01.2023 10:30 Ответить
Так отож. Як можна його впізнати чи ні? Рекомендую місцевим на кожного от такого казати - "Так, це він!"
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05.01.2023 11:32 Ответить
Нажаль, той Бурят вижив й ще трохи поживе, принаймні до обміну.
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05.01.2023 10:30 Ответить
По нему видно, что раскаивается и переживает. Кроме того, с первых дней войны бурятское антивоенное движение делает очень многое, чтобы военных из Бурятии в Украине не было вообще.
Стоит отметить, что многие военные из Бурятии восприняли войну отрицательно. Среди военных были те, кто накануне вторжения отказался участвовать в предстоящей войне и отбыл в расположение своих частей. В период войны они активно расторгали свои контракты. Настроения, которые были в воинских частях из Бурятии со слов самих военных вы можете почитать в материале Медиазоны «Боевые буряты» не хотят воевать».
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08.01.2023 18:59 Ответить
Йо...ть цю потвру лопатою по рилу тай прикопать цією лопатою
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05.01.2023 10:32 Ответить
Украинцы добрый и великодушный народ. Зачем вы так пишете? Видно, что он во время оккупации относился нормально к жителям.
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08.01.2023 19:01 Ответить
Повісити на вулиці де мародерив, нехай висить.
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05.01.2023 10:33 Ответить
якщо засмердиться,закопати, і повісити свіжого
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05.01.2023 10:43 Ответить
не ждать пока завоняется, менять каждый день.
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05.01.2023 23:46 Ответить
Це ще чернігівчани ще якісь спокійні . На Волині якби цих упирів побачили то б вилами човпли.
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05.01.2023 10:53 Ответить
Не знаю за всю Волинь но на Любешівщині воно даже не вийшло би з машини
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05.01.2023 11:36 Ответить
дуже гумано на жаль. а ось лишити його зіру і відправити на обмін може і є божий вирок. Прошу прощеня за "кровожерливість"
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05.01.2023 14:50 Ответить
Мне понятна ваши эмоции. Видно, что он во время оккупации относился нормально к жителям. При том он сожалеет, что участвовал в войне - это было заметно при первом интервью.
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08.01.2023 19:03 Ответить
підрилоООО!на кавалки!🖕👎
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05.01.2023 10:35 Ответить
этот бурят у Золкина был,он говорил что на заработанные кровавые деньги в Украине купил себе квартиру в Улан-уде
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05.01.2023 10:36 Ответить
Ему выплатили компенсацию за ранение. Однако, считаю было бы правильно если бы он продал квартиру и на эти деньги что-нибудь построил в Шевченкове.
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08.01.2023 19:05 Ответить
Який сенс питати у безмозглого "що ти думав?". Воно робитиме рівно те саме, якщо з'явиться така можливість.
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05.01.2023 10:36 Ответить
Откуда у вас такая убежденность? Он скорее пойдет воевать с Россией, которая втянула его народ в такую ​​клоаку.
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08.01.2023 19:06 Ответить
роздеріть на корм собакам
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05.01.2023 10:36 Ответить
Вы не орки. Украинцы - добрый и благородный народ. При этом он вел себя достаточно прилично.
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08.01.2023 19:07 Ответить
"Я посмотрєл, олєнєй нет і ушол".
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05.01.2023 10:38 Ответить
Без автомата воно дрібне миршаве чмо.
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05.01.2023 10:41 Ответить
Воно і з ним таке саме.
Кацап навіть з Зіркою Смерті на орбіті залишається тим самим дрібним миршавим чмом, яке вдавиться за унітаз, телевізор "бєрьозка" та собачу буду.
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05.01.2023 12:42 Ответить
Ці косоокі тварюки були найжорстокішими під час окупації частини Київщини. Найбільше жертв серед цивільних було там, де стояли підрозділи цих нелюдів.
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05.01.2023 10:47 Ответить
Прямі нащадки упиря темуджіна-чингізхана.
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05.01.2023 10:55 Ответить
таких виродків потрібно повністю утилізовувати такі виродки розуміють тільки право сили а не силу права
чурбани за мерзенний сруццкій мір
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05.01.2023 10:49 Ответить
Убийц убивать, а таких нужно менять на наших пленних, у него в голове пошел надлом
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05.01.2023 11:08 Ответить
якщо його добрече гепнути по довбешці молотком то буде надлом а так ніякого надлому в тих ********* підарів немає, їх треба знищувати до ноги, щоб не залишилось ані малого ані старого
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05.01.2023 11:26 Ответить
та який у нього там надлом міг піти? тепер буде ще більш жерстокім, буде "мстить за свое унижение", при чому тим, хто сто пудово не відповість, щоб знову на "унижение" не нарватися.
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05.01.2023 12:19 Ответить
Бекав на каналі Золкін. Він хороший, в домі на Чернігівщині тільки консервацію жер і куртку потягнув, бо холодно. А хазяїну без куртки тепло?
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05.01.2023 10:52 Ответить
золкін - ватний гандон, із партіі шарікових, який тепер перевзувся, і робить шоу-рейтинги з питаннями на рівні інтелекту старшокласників!!
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05.01.2023 11:46 Ответить
Не знаю як з першою частиною, а це
"з питаннями на рівні інтелекту старшокласників!!"
так, вірно.
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05.01.2023 12:27 Ответить
Втопити в сортирі! Де їм і місце!
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05.01.2023 10:53 Ответить
3,14здить падло вузькоглазе! вистрілити в живіт і залишити здихати, суку
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05.01.2023 10:55 Ответить
Я так розумію «я в хату не заходил» - то було його останнє слово, тепер можна і розстрілять
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05.01.2023 10:55 Ответить
Повесить мразоту. Видео отправить на парашу.
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05.01.2023 10:57 Ответить
Хм...Я от міркую..Краще повісити чи кувалдою по довбешці? Чи йому теж яйця відрізати?
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05.01.2023 18:44 Ответить
без АКа аки ягня... а додому прийде буде розповідати як його біндери катували...свинину заставляли їсти, кокаколою запивати!
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05.01.2023 11:04 Ответить
"Четвертий раз прийдеш?"
"Наверноє, нєт".
Навєрноє, с..ка!
Прийде, навіть сумнівів немає. Таких тільки утилізувати.
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05.01.2023 11:04 Ответить
А кроме интервью, он рассказал по-фамильно кто бил с ним, кто командири, сейчас он би все рассказал что би его не линьчевали
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05.01.2023 11:05 Ответить
" -Ты кто?
- бурят
- Боевой бурят?
- Тыловики мы , снаряды подвозил......
Будем отправлять его назад в Бурятию. Оленей , оленей пасти" (с)
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05.01.2023 11:16 Ответить
От гидота болотна.. Що ти тут загубило??!!
Треба наказати так, щоб іншим не хотілось пхатися до нас... Слава ЗСУ!!!
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05.01.2023 11:19 Ответить
Мразь
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05.01.2023 11:22 Ответить
вітдати того підора ********** посполитим, най вони його розірвуть але ліпше будуть довго катувати, щоб подовше помучився
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05.01.2023 11:23 Ответить
обычный кацап. Просто бурятского происхождения.
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05.01.2023 11:24 Ответить
Судячи з акценту жіночка білоруска.

Бурята треба розірвати на шматки та відправити набурятію , бо воно ще раз прийде. Дорогу вже знає.
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05.01.2023 11:33 Ответить
Це ж Чернігівська область.
Згадайте нашего президента Кучму, який був уродженецем Чернігівщини.
Той самий говор.
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05.01.2023 11:51 Ответить
Я знаю, що це Чернігівщина. Ще раз повторюю, що ця жіночка - білоруска за походженням та народилась там. У неї не такий акцент, як був у Кучми. У Кучми була рускагаварящая щелепа, а це зовсім інше.
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05.01.2023 11:58 Ответить
Не факт,що білоруска.На Чернігівщині є багато діалектів.Кучма з Новгород-Сіверщини,там одна говірка,а вже навіть в Чернігові-інша.За Десною,біля Батурина майже класична літературна українська.Там навіть в сусідніх селах мова буває дуже відрізняється
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05.01.2023 12:20 Ответить
Дівчата! Невже ви не чуєте білоруський акцент, особливо, коли білоруси розмовляють на рускам ізикє? Він такий очевидний, навіть можна не питати де ця людина народилась та росла.

До чого тут діалекти, якщо мова про акцент білоруський, який ні з яким іншим не сплутати.
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05.01.2023 14:51 Ответить
Історія нашестя орди на Київську Русь та Європу повторюється.
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05.01.2023 11:34 Ответить
цю мерзоту треба вішати, а ми почали з ними шоу влаштовувати... інтервью з бурятами, випускають корегувальників з судів, судячи з усього зелена мерзота з ****** веде перемовини про те, як зберегти ***** є@ло.
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05.01.2023 11:34 Ответить
надеюсь, что до этого интервью яйчуны уже не нужные ему отбили... чтобы такие уроды больше никогда не рождались...
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05.01.2023 11:44 Ответить
Кастріровати.
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05.01.2023 11:44 Ответить
Вчора повне відео на каналі Золкіна дивився.
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05.01.2023 11:46 Ответить
Золкін ніби працює у заповіднику полонених кацпів, ще жаліється що деякі кацапи огризаються 😀
Звісно огризаються, вони ж по доброму не розуміють, тільки коли їх арматурою лікують розуміють,
бо це ії рідне, їх менталітет.
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05.01.2023 12:04 Ответить
чому він із зубами і не кульгає, і дивиться обома очима, чергове шоу від припіздента із загляданням у очко пуйлу, падли зе-єврейські.
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05.01.2023 11:46 Ответить
Тому що нам вигідніше, аби вони здавались у полон, а не бились до останнього, як щур, припертий до стінки.

Нам своїх треба звідтам витягати!
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05.01.2023 12:16 Ответить
наші після полону воювати вже не можуть, а їх по два рази в полон потрапляють, і здаються не через те, як утримують, це бред.
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06.01.2023 10:34 Ответить
без оружия и своры таких же ****** оно смирное, мирное и даже умытое...
ибо воевать могут только с мирным населением или с людьми со связанными за спиной руками...
таких не по селам возить а пахать заставить - разгребать завалы и хоронить убитых и замученных, чтобы руками тактильно ощутил разруху и смерть, которую сам сюда принес...и запомнил ее запах на всю свою короткую и никчемную жизнь... слова и увещевания для них - бессмыслица...
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05.01.2023 11:51 Ответить
Товариство, а чи не здається вам, що цей свинособак досить вільно та сміливо огризається у розмові? Та й вигляд має занадто живий?
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05.01.2023 11:51 Ответить
бо його на обмін пустять, чомусь навіть всі кінцівки лишили, а це вже точно зайве. Не варто брати у полон на обмін молодих та здорових - тільки калік, щоб після обміну був фінансовий тягар для держави-терориста.
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06.01.2023 00:12 Ответить
Зробіть хто неть цій потворі бурятській - фізичне зауваження.
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05.01.2023 12:00 Ответить
Бити поки не почорніє як банан лежалий, по іншому з цими тваринами не можна
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05.01.2023 12:02 Ответить
Зараз обміняють і знову приїде
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05.01.2023 12:04 Ответить
К чому ця мила бесіда? Ця розкоса істота бреше та сміється з нас, хай копає собі яму, не треба їх жаліти, вони виродк
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05.01.2023 12:08 Ответить
******* його так, щоб все розказав, щоб просив його пристрелити....
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05.01.2023 12:09 Ответить
Ну чистый ублюдок оно не похожее на человека
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05.01.2023 12:18 Ответить
Та розстріляти цьогот чурку .
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05.01.2023 12:25 Ответить
мляяя нельзя,жк
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05.01.2023 12:44 Ответить
ублюдок в человеческом облике ни какой веры как говорил президент Ичкерии, Наглая рожа ,ничего нового ,буря ты хуже орков ,я знаю что говорю
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05.01.2023 12:26 Ответить

російська армія зсередини очима мобіків із Якутії виглядає зовсім інакше, ніж на екрані ТБ.

https://t.me/c/1245586711/9396
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05.01.2023 12:31 Ответить
о чем можно говорить с быдлонасекомышем болот мацковии?!!!
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05.01.2023 12:43 Ответить
нащо на це витрачати час?

це гімно 90%, що після обміну знов піде воювати

вибийте око, та назад у Мордор його
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05.01.2023 12:48 Ответить
не варто вбивати - на обмін, але обов'язково з каліцтвом, несумісним з бойовими діями. Щоб був тягарем для держави, без ніжок.
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06.01.2023 00:15 Ответить
Привязать того бурята к столбу -- пусть постоит так в том селе денёк-другой.
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05.01.2023 12:51 Ответить
Дядько каже: "освободітєль сраний" - прямо в "десятку"
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05.01.2023 13:15 Ответить
Повісити ублюдка!!! Сцикливе брехло бурятське.
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05.01.2023 13:54 Ответить
Заройте накуй этого широкоформата ,за оградой мусорного бака , это племя на одно ибло .....Бурятский **** мир привез...
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05.01.2023 13:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pqMc8GH0FiQ

повне відео
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05.01.2023 14:01 Ответить
Люди, беріть палиці і вила і вибивайте Правду з кончених уzкоїбланів!
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05.01.2023 14:31 Ответить
Там разговаривать абсолютно бесполезно. Отвести за сарай и пристрелить.
"Лучшее средство от путинского русского мира - гильотина".
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05.01.2023 15:36 Ответить
****** в корм собакам...
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05.01.2023 15:56 Ответить
Потвора страшна. Чума рашистська.
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05.01.2023 17:04 Ответить
Витрачати час гроші, возити це уйобіще на розваги. Йому ж пофіг, видно по ньому. Тут потіно максимально суворі умови тримання під вартою
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05.01.2023 17:07 Ответить
Натокмачити в сортир, подивитись шоб не здох, дістати, дати подихати, через 30 хвилин - знову, і так доки не обридне...черви й ..бані
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05.01.2023 18:14 Ответить
за яйця підвісити потвору
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05.01.2023 22:17 Ответить
цих ******* на обмін не треба даже. Взагалі це гумано обміняти 3-тий раз. Залишити в цим селі на добу. Потім прикопати те що від него залишиться.
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05.01.2023 22:33 Ответить
Syn hujla !
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06.01.2023 00:47 Ответить
4urka *********** dolzhna viset' na stolbe !!!!
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06.01.2023 11:43 Ответить
 
 