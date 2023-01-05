Первых завербованных ЧВК "Вагнер" воевавших в Украине заключенных отпустили на свободу, - росСМИ. ВИДЕО

В России отпустили на свободу первую группу завербованных ЧВК "Вагнер" заключенных, которые полгода убивали украинцев на войне. С них сняли все судимости.

Об этом сообщает российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

К заключенным обратился владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что общество должно относиться к ним "с уважением".

Пригожин утверждает, что многим из сидевших в лагерях оставались до выхода на свободу считанные дни, они пошли на захватническую войну, потому что "просто Родину хотелось защищать".

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Напоследок Пригожин дал рекомендации преступникам. "Много не бухаете, наркотики не употребляете, баб не насилуете", - подытожил он.

Часть из отпущенных на свободу заключенных сказали Пригожину, что хотят "вернуться, доделать то, что начали".