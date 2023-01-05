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Первых завербованных ЧВК "Вагнер" воевавших в Украине заключенных отпустили на свободу, - росСМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В России отпустили на свободу первую группу завербованных ЧВК "Вагнер" заключенных, которые полгода убивали украинцев на войне. С них сняли все судимости.

Об этом сообщает российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

К заключенным обратился владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что общество должно относиться к ним "с уважением".

Пригожин утверждает, что многим из сидевших в лагерях оставались до выхода на свободу считанные дни, они пошли на захватническую войну, потому что "просто Родину хотелось защищать".

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Напоследок Пригожин дал рекомендации преступникам. "Много не бухаете, наркотики не употребляете, баб не насилуете", - подытожил он.

Часть из отпущенных на свободу заключенных сказали Пригожину, что хотят "вернуться, доделать то, что начали".
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Топ комментарии
+25
це, насправді, чудова новина: гвалтівники, мародери і вбивці тепер будуть на волі на самій росії
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05.01.2023 10:47
+25
Та досить вам. Після того, як камери було вимкнено, цих йолопів знову загнали в автозаки і відправили, куди треба. Це все для красивої картинки, щоб більше дурників у ПВК заманити.
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05.01.2023 10:52
+14
це пропагандистська постанова. спеціально для тих, хто думає що можна так звільнитись. бо на Московії в зонах кажуть, що Вагнер то на 100 % квиток в пакет. От Пригожин і зробив шоу, щоб легковірні вербувались .
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05.01.2023 10:52
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це, насправді, чудова новина: гвалтівники, мародери і вбивці тепер будуть на волі на самій росії
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05.01.2023 10:47 Ответить
Не факт.Можливо це найняті актори або позичені у ***** фсошники,які їздять з ним та грають то моряків,то робітників заводу тощо.
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05.01.2023 10:52 Ответить
Та досить вам. Після того, як камери було вимкнено, цих йолопів знову загнали в автозаки і відправили, куди треба. Це все для красивої картинки, щоб більше дурників у ПВК заманити.
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05.01.2023 10:52 Ответить
Можливо. Але, з іншої сторони, якщо їх побачать ті вагнерівці, що ще чекають на звільнення через півроку, то їх уже ніщо не втримає. На мою думку тут у кухаря тільки два варіанти - або відпускати, або кувалда по-тихому.
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05.01.2023 14:22 Ответить
і трошки людожерів
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05.01.2023 11:33 Ответить
таке враження що там все суспільство - потенціальні мародери, вбивці і гвалтівники.
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05.01.2023 12:15 Ответить
Чому "потенціальні"?
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05.01.2023 12:36 Ответить
Давайте, возвращайтесь: как раз свежую партию осколочных ракет к Хаймарсам завезли!
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05.01.2023 10:49 Ответить
Хаймарси на них не тратять - вони самі під кулі лізуть.
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05.01.2023 14:24 Ответить
В чорних пакетах їх відпустили на волю як на відео з поваром?
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05.01.2023 10:49 Ответить
надеюсь теперь расеянцы ощутят всю прелесть жизни рядом с такими "героями". И было бы неплохо если бы по пяни кто то из этих индивидуумов изнасиловал или зарезал кого то кто поддерживал войну в Украине. Карма как говориться
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05.01.2023 10:50 Ответить
От цікаво "тех, кто поддержівает войну". Так там інших і немає - куди не плюнь, всі ту війну підтримуюсь, от "асвабадітєлі" на них і відіграються.
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05.01.2023 12:49 Ответить
Логично, надо же как-то новых лохов из зон вербовать на войну, поэтому эти сказки ( о воле, деньгах, бабах, наркоте) будут бесконечны. Хотя по другой инфе по зонам уже пошёл клич, что "мусора братву извести на корню хотят и надо что-то решать". Так что не всё так просто с кадрами во всяких гавно-"чвк"
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05.01.2023 10:50 Ответить
Це мізер від того, що пригожин намобілізував. Більша частина гниють у лісопосадках, частина по моргах, а частина ще продовжує загнибатись.
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05.01.2023 10:51 Ответить
Є великі сумніви що до того,що їх взагалі збирались відпускати.Це одноразові.
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05.01.2023 10:55 Ответить
напомнило фильм бегущий человек ...... где победители получали путевку на волю и отдьіх на островах а по факту - обугленньіе/обглоданньіе костяшки в степи.......
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05.01.2023 10:52 Ответить
Два пути. Или опять в преступники или снова в ЧВК. Но перед этим "погуляют" на Руси конкретно...
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05.01.2023 10:52 Ответить
Русь це Україна
а кацапи обєтают в кацапстані московії мокшандії
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05.01.2023 10:56 Ответить
в данном случае речь идет не о историческом понятии "Русь", а о той , которая в понятии московитов. Поэтому для амнистированных зеков Московия, Кацапия или Мордор, как место для "гулянки" просто не звучит
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05.01.2023 11:01 Ответить
З вами не погоджуюсь. Речі треба називати своїми іменами. У "запрєбріка" а історична назва -"ординська московія" або татарія згідно єропейських карт 15-17 століть. І нам всім потрібно начхати як орда себе прозиває.
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05.01.2023 11:27 Ответить
У кожного своя власна думка. І не Татарія, а Тартарія
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05.01.2023 12:06 Ответить
це пропагандистська постанова. спеціально для тих, хто думає що можна так звільнитись. бо на Московії в зонах кажуть, що Вагнер то на 100 % квиток в пакет. От Пригожин і зробив шоу, щоб легковірні вербувались .
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05.01.2023 10:52 Ответить
Это пиар акция - Пригожин понял, что прокололся с теми,
кто "завершил службу" в пакетах.
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05.01.2023 10:53 Ответить
кацапам побільше таких заслуженних отпущєнцев
скільки вовка не годуй ...
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05.01.2023 10:54 Ответить
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05.01.2023 10:55 Ответить
для них один шлях - на зону знову або спіймають та повторно мобілізують
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05.01.2023 11:00 Ответить
Руские Наташи напряглись..
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05.01.2023 11:01 Ответить
На каждого зэка из Вагнера найдется хотя бы один аймерс.
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05.01.2023 11:09 Ответить
Це вже занадто, достатньо однієї кулі калібру 5,45, або 7,12!
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05.01.2023 12:50 Ответить
Нова еліта на расєї зараз буде. Хоча зеки та бандюки на московських болотах завжди рулили.
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05.01.2023 11:16 Ответить
помилування ув'язнених відбувається виключно указом президента. тобто маємо класичну агітку "на свабоду з чистой совєстью", з реальністю не пов'язану.
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05.01.2023 11:18 Ответить
Тобто, Пригожин на рашці вище судової системи, а це свідчить, що рашка не держава, а бандитське угруповання в палаті №6
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05.01.2023 11:23 Ответить
Ну все, тепер їх військовій комісар може з чистою совістю мобілізувати. Бронь вони ж не отримали, а лише погашення судимості.
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05.01.2023 11:37 Ответить
Їх відразу загребуть в призов, як тих, хто має бойовий досвід. Їх призначення - здохнути!
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05.01.2023 11:58 Ответить
povar xocet pokazat vsem sto on vsio resajet v kacapstane realno tak i jest.emu nuzni pusecnoje miaso vot i zdelal sebe reklamu.Zeki neponimajet togo sto ix vsex posle vojni unictozit svoji ze kacapi.Oni na voliu nevydet, ili budet univtozeni na vojne, ili ix potom unictozit svoji ze
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05.01.2023 12:25 Ответить
Недавно был хороший фильм "Остров" там тоже "на волю отпускали"😂😂😂
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05.01.2023 12:27 Ответить
...С глубочайшим уважением... Это на длину держака швабры? В кацапии по другому не бывает...
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05.01.2023 12:37 Ответить
Нагадаю фантастичний твір, та старий фільм (головну роль у якому грає Арнольд Швацнегер) під назвою "Людина що біжить", де учасників смертельно небезпечного забігу вибраних з лав засуджених, у якому на них полювали вбивці, запевняли, що той хто виживе, тобто переможе, обов'язково буде звільнений від покарання, отримає багато грошей та буде жити як у Раю на спеціальному острові. Для доказу цього показували відео на якому колишні "переможці" вихвалялись "райським життям" серед красунь. По розвитку подій у творі виявляється, що після цих показових зйомок усіх "переможців" було страчено з похованням тіл таємно від суспільства. Думаю що й цей показовий "випускний" є не більш ніж рекламою для заохочення відбуваючих покарання роССіянців до лав ЧВК! Ну а як воно дожити до звільнення від покарання воюючи проти України у складі ЧВК в РЕАЛЬНОСТІ то вже окрема лотерею, у якій "переможців" на справді не існує, бо навіть у разі реальності оголошеного, тим до кого ці Херої повернуться не позаздриш!!!
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05.01.2023 12:46 Ответить
Було б чудово, але ні.
Мета росії - утилізувати це біосміття.
Повернення його до росії не передбачається ні в якому вигляді.
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05.01.2023 12:59 Ответить
І далеко вони відійдуть? Мабуть до першого патруля.
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05.01.2023 13:12 Ответить
Минуточку!
А как юридически оформлено "сняли все судимости"?
Есть соответствующие решения судов?
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05.01.2023 13:26 Ответить
Закон - тайга, медведь - хозяин.
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05.01.2023 18:55 Ответить
Новая каста расейских боевых *********.
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05.01.2023 13:32 Ответить
 
 