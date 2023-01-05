Первых завербованных ЧВК "Вагнер" воевавших в Украине заключенных отпустили на свободу, - росСМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В России отпустили на свободу первую группу завербованных ЧВК "Вагнер" заключенных, которые полгода убивали украинцев на войне. С них сняли все судимости.
Об этом сообщает российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
К заключенным обратился владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что общество должно относиться к ним "с уважением".
Пригожин утверждает, что многим из сидевших в лагерях оставались до выхода на свободу считанные дни, они пошли на захватническую войну, потому что "просто Родину хотелось защищать".
Напоследок Пригожин дал рекомендации преступникам. "Много не бухаете, наркотики не употребляете, баб не насилуете", - подытожил он.
Часть из отпущенных на свободу заключенных сказали Пригожину, что хотят "вернуться, доделать то, что начали".
Пожалуйста, подождите...
а кацапи обєтают в кацапстані московії мокшандії
кто "завершил службу" в пакетах.
скільки вовка не годуй ...
Мета росії - утилізувати це біосміття.
Повернення його до росії не передбачається ні в якому вигляді.
А как юридически оформлено "сняли все судимости"?
Есть соответствующие решения судов?