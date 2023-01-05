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Россияне обстреляли Чернобаевку и Камышаны в Херсонской области, пострадали 4 человека, - ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики утром обстреляли Чернобаевку и Камышаны Херсонской области. В результате пострадали 4 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

"Повреждены дома, автомобили, сельскохозяйственные помещения, линии электропередач и газопровод. Таковы последствия сегодняшнего утреннего обстрела Чернобаевки и Камышаны. Рашисты накрыли села массированным артиллерийским огнем. Снова били исключительно по гражданской инфраструктуре и мирным людям", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, из-за утренней атаки россиян пострадали 4 человека.

"Они получили осколочные ранения средней тяжести. Одной раненой медики оказали помощь на месте, 3 человека госпитализировали в больницы Херсона", - добавил Янушевич.

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