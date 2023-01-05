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Работа вражеской ПВО и прилет в оккупированном Крыму: "#б твою мать! Че происходит!?". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована еще одна видеозапись работы российской ПВО сегодняшней ночью на территории оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, оккупантам не удалось сбить все и на записи присутствует звук, очень похожий на взрыв после попадания в какой-либо объект. Как сообщает автор публикации, вероятнее всего, речь идет о нефтебазе.

"Крым. Ночью мощный хлопок произошел в Нижнегорском районе временно оккупированного Крыма. Это между Феодосией и Джанкоем. Официально оккупанты пока молчат, но через своих шестерок заявляют, что сбили два дрона, но по видео похоже на прилет. Здесь нефтебаза..." , – пишет он в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+79
це камні с неба крисьониші ...
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05.01.2023 13:02
+40
Такое ощущение, что они просто валят в небо наобум, даже не видя цель. От і добре)
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05.01.2023 13:02
+38
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05.01.2023 13:23
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це камні с неба крисьониші ...
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05.01.2023 13:02 Ответить
В них тепер і танки з неба бувають, коли їм башти відриває))
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05.01.2023 13:15 Ответить
Такое ощущение, что они просто валят в небо наобум, даже не видя цель. От і добре)
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05.01.2023 13:02 Ответить
напад НЛО
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05.01.2023 13:06 Ответить
Ну тут ви праві - НЛО неопізнаний літальний обєкт.
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05.01.2023 13:58 Ответить
Бавовна твою м...ть, блд, пиз...ец, нах, происходит, с новогодними так сказать вас дарагие крысчане
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05.01.2023 13:04 Ответить
Чё и чё! Вот вам "путин" по плечё !
П.С.
Жёлтый "жигуль" - агонь !
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05.01.2023 13:05 Ответить
Харон раніше на човнику плавав,тепер вій їзде на жовтому жигулі
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05.01.2023 13:29 Ответить
В Крыму популяция "классики" всегда зашкаливала по нормативам.
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05.01.2023 13:43 Ответить
Чё, чё? путеЕн через плечо!
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05.01.2023 13:08 Ответить
пуйло на плечі тіліпається - Залужний в тридцять два посміхається))
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05.01.2023 13:16 Ответить
А что произошло? Мы в Украине можем как-то помочь?
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05.01.2023 13:08 Ответить
Давайте , русішшвайн , збирайте свої манатки і валіть із украінського
Криму , бо спокійне життя для окупантів там скінчилося 😠‼️
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05.01.2023 13:09 Ответить
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05.01.2023 13:23 Ответить
Однак об'єктова ППО у них є, навкруги нафтобази чергують зенітники.
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05.01.2023 13:10 Ответить
ага, зенітки з калібром 7.62
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05.01.2023 13:21 Ответить
плохо вам , ****** , жилось при Украине ??
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05.01.2023 13:14 Ответить
то есть этого было достаточно чтоб вприпрыжку бежать на "референдум"
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05.01.2023 14:19 Ответить
Давай разберемся в аксиомах:
Народ всегда быдло - раз
и всегда обманут -два
государством управляет 2% агрессивного меньшинства - три
Обвинять в чем-то быдло это себя считать идиотом.
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05.01.2023 14:25 Ответить
Да и про рехферендум
Все его организаторы, менты, КП, ПР - в Киеве
а обманутое быдло воюет
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05.01.2023 14:27 Ответить
А Россия тут не причём, да?
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05.01.2023 15:18 Ответить
про що ти мелеш - організатори якраз в масквє
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05.01.2023 15:28 Ответить
А при чем здесь раша, если быдло без мозгов
2% должны были работать
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05.01.2023 16:06 Ответить
Ты тролль?
или тупой?
сидишь подначиваешь
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05.01.2023 16:07 Ответить
воно заплуталось зовсім
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05.01.2023 16:14 Ответить
"так же"??? "ТАК ЖЕ"???

тобто при Україні там, в Криму, "так же" стріляли, підривали, вводили санкції....
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05.01.2023 22:55 Ответить
Конечно хуже, судя по говору, эти тогда жили в Малом ************. Там и сейчас хуже, чем в Бахмуте.
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05.01.2023 15:27 Ответить
ну и шо ж там происходит?? )))
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05.01.2023 13:15 Ответить
Бачу кицю--ставлю 👍
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05.01.2023 19:02 Ответить
Нічьо, х.. вам в очко)))
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05.01.2023 13:16 Ответить
Чо, чо. Дрон через плєчо.
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05.01.2023 13:17 Ответить
да хоть камні снєба! де морячок?
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05.01.2023 13:18 Ответить
Здох морячок пару років назад
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05.01.2023 16:42 Ответить
Хех...)) - "Фсьо так падамашнему", да?
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05.01.2023 13:18 Ответить
Поганий оператор - на самому цікавому втік за ворота !!
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05.01.2023 13:20 Ответить
Шахиды или Касьянов из говна и палок сделал эскадрилью?
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05.01.2023 13:27 Ответить
Ну что ,*********,дождались камней?) На жигуль,******,и вплавь на рязань,падаль .
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05.01.2023 13:34 Ответить
чочо сідай у копійку та вали на істЕрично родіну косап!
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05.01.2023 13:46 Ответить
Очередной газовый балон прилетел в нефтебазу. Повода для паники нет...
Да, крысчане?
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05.01.2023 13:47 Ответить
УКРАЇНА їде.. зустрічайте, виродки.. і ховайтесь.. ховайтесь десь у тундрі..
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05.01.2023 13:56 Ответить
Зрадники гірше рашістів, вони всіх змогли вставити
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05.01.2023 14:13 Ответить
"#б твою мать! Че происходит!?"

Дык пязда жи ж!
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05.01.2023 14:47 Ответить
«Ой, а что это так бумкнуло?»
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05.01.2023 14:55 Ответить
Да нормально все!
Типове кавказьке весілля.
А от нареченому кадирівців зараз дійсно непереливки
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05.01.2023 17:36 Ответить
Кацапня,це тільки початок,далі буде ще цікавіше.
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05.01.2023 19:45 Ответить
Камєшєк с нєба упал 😆
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05.01.2023 20:11 Ответить
О-це то чОГО хотiли - камiння з неба, яке iпе
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06.01.2023 01:54 Ответить
 
 