Работа вражеской ПВО и прилет в оккупированном Крыму: "#б твою мать! Че происходит!?". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована еще одна видеозапись работы российской ПВО сегодняшней ночью на территории оккупированного Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, оккупантам не удалось сбить все и на записи присутствует звук, очень похожий на взрыв после попадания в какой-либо объект. Как сообщает автор публикации, вероятнее всего, речь идет о нефтебазе.
"Крым. Ночью мощный хлопок произошел в Нижнегорском районе временно оккупированного Крыма. Это между Феодосией и Джанкоем. Официально оккупанты пока молчат, но через своих шестерок заявляют, что сбили два дрона, но по видео похоже на прилет. Здесь нефтебаза..." , – пишет он в комментарии к видео.
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Топ комментарии
+79 vuiko dobrui
показать весь комментарий05.01.2023 13:02
+40 Dyukov
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+38 Олександр Дніпро
показать весь комментарий05.01.2023 13:23
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П.С.
Жёлтый "жигуль" - агонь !
Криму , бо спокійне життя для окупантів там скінчилося 😠‼️
Народ всегда быдло - раз
и всегда обманут -два
государством управляет 2% агрессивного меньшинства - три
Обвинять в чем-то быдло это себя считать идиотом.
Все его организаторы, менты, КП, ПР - в Киеве
а обманутое быдло воюет
2% должны были работать
или тупой?
сидишь подначиваешь
Извини про Киев
Вот в Харькове - cудди менты и прокуроры вершат по законам из Киева
Ті Цензор читаешь?
тобто при Україні там, в Криму, "так же" стріляли, підривали, вводили санкції....
Да, крысчане?
Дык пязда жи ж!
Типове кавказьке весілля.
А от нареченому кадирівців зараз дійсно непереливки