Работа вражеской ПВО и прилет в оккупированном Крыму: "#б твою мать! Че происходит!?". ВИДЕО

В сети опубликована еще одна видеозапись работы российской ПВО сегодняшней ночью на территории оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, оккупантам не удалось сбить все и на записи присутствует звук, очень похожий на взрыв после попадания в какой-либо объект. Как сообщает автор публикации, вероятнее всего, речь идет о нефтебазе.

"Крым. Ночью мощный хлопок произошел в Нижнегорском районе временно оккупированного Крыма. Это между Феодосией и Джанкоем. Официально оккупанты пока молчат, но через своих шестерок заявляют, что сбили два дрона, но по видео похоже на прилет. Здесь нефтебаза..." , – пишет он в комментарии к видео.

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