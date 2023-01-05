Российский самолет, сбитый украинским ПВО близ Бахмута 5 января, упал в селе Веселая Долина. ВИДЕО

Российский самолет сбитый украинским ПВО под Бахмутом 5 января упал в селе Веселая Долина в Донецкой области.

Видеозапись, на которой зафиксирован момент и место падения, опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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