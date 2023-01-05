Российский самолет, сбитый украинским ПВО близ Бахмута 5 января, упал в селе Веселая Долина. ВИДЕО
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Российский самолет сбитый украинским ПВО под Бахмутом 5 января упал в селе Веселая Долина в Донецкой области.
Видеозапись, на которой зафиксирован момент и место падения, опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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+31 AbOriginal_UA
показать весь комментарий05.01.2023 13:35
+25 vuiko dobrui
показать весь комментарий05.01.2023 14:07
+24 Вадим Жук 1e3e9ff1
показать весь комментарий05.01.2023 13:31
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нормальний кацап перебувся давно, ті хто себе ще називає москалем - це вже орки звичайнісінькі, та ще один урок нам розуміти що може ГебЗМІ зробити з ненаціонального стада манкуртів.
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ось це питання до всіх....
Ну а сдругой стороны, это ж смотря чем сбили. Если Бук или С-300, то там скорее всего некому было, кроме нашпигованного всякими кубиками, шариками или бабочками мяса, рулить куда бы то нибыло
Даже до Ростова не смог дотянуть......
И российские фирмы тоже, наверное, попытаются туда влезть чтобы там поучаствовать.. )