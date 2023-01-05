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Российский самолет, сбитый украинским ПВО близ Бахмута 5 января, упал в селе Веселая Долина. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский самолет сбитый украинским ПВО под Бахмутом 5 января упал в селе Веселая Долина в Донецкой области.

Видеозапись, на которой зафиксирован момент и место падения, опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Топ комментарии
+31
Говно, а не лётчик.
Даже до Ростова не смог дотянуть......
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05.01.2023 13:35
+25
де ви бачили нормального кацапа ???
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05.01.2023 14:07
+24
Сподіваюсь, що тіло, яке було у літаку, приземлилося разом з літаком.
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05.01.2023 13:31
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Рождённый ползать, летать не может
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05.01.2023 13:25 Ответить
Нормальні пілоти при падінні відводять літак від н.п. а цей навпаки в село.
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05.01.2023 14:04 Ответить
де ви бачили нормального кацапа ???
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05.01.2023 14:07 Ответить
в морге
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05.01.2023 14:35 Ответить

нормальний кацап перебувся давно, ті хто себе ще називає москалем - це вже орки звичайнісінькі, та ще один урок нам розуміти що може ГебЗМІ зробити з ненаціонального стада манкуртів.
🎠🎡🎗🎋
ось це питання до всіх....
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05.01.2023 17:57 Ответить
Они и от своих-то не отводят, а то он вдруг ураинским обеспокоился бы, ага.
Ну а сдругой стороны, это ж смотря чем сбили. Если Бук или С-300, то там скорее всего некому было, кроме нашпигованного всякими кубиками, шариками или бабочками мяса, рулить куда бы то нибыло
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05.01.2023 14:44 Ответить
*****,так кацапи живуть і бачать подвиг Гастелло і Матросова...
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05.01.2023 14:49 Ответить
Друга армія багата на ватольоти тому можуть позволити камікадзе
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05.01.2023 13:30 Ответить
друга армія того світу
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06.01.2023 02:43 Ответить
Сподіваюсь, що тіло, яке було у літаку, приземлилося разом з літаком.
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05.01.2023 13:31 Ответить
Говно, а не лётчик.
Даже до Ростова не смог дотянуть......
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05.01.2023 13:35 Ответить
Так то літак таке наробив, чи вже до нього були такі руйнування?
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05.01.2023 13:37 Ответить
До него
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05.01.2023 14:08 Ответить
Это территория психоневрологического интерната.
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05.01.2023 14:10 Ответить
прямо в гараж... на стоянку.
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05.01.2023 13:41 Ответить
Опять включаем воображение
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05.01.2023 13:42 Ответить
Це вже новий за сьогодні? Чи цей той що попав в сьогоднішній звіт генштабу?
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05.01.2023 13:43 Ответить
це свіжий, нинішній ...
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05.01.2023 14:09 Ответить
Це свіжачок.
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05.01.2023 14:34 Ответить
сколько твар еще убил на земле...
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05.01.2023 13:57 Ответить
Що, касапи знову почали літачки запускати і, відповідно, втрачати?
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05.01.2023 14:22 Ответить
Досрочно выпустили курсантов летных училищ, тренажерных асов.
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05.01.2023 14:37 Ответить
А город подумал уче-енья идут...(с) Як в тій ка цапській пісні..
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05.01.2023 14:32 Ответить
Блин, сколько ж всего разрушено, пипец... И кто это будет восстанавливать? И когда?
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05.01.2023 14:51 Ответить
После войны фирм, желающих восстанавивать инфраструктуру на замороженные российские миллиардные активы будет хоть отбавляй, успевай только организовывать конкурсы, тендеры..
И российские фирмы тоже, наверное, попытаются туда влезть чтобы там поучаствовать.. )
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06.01.2023 11:23 Ответить
Був важчий за повітря.
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05.01.2023 16:46 Ответить
Пілот взагалі ******** над Бахмутом літати?
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05.01.2023 16:53 Ответить
Такое имение разрушил,козлина...
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05.01.2023 17:36 Ответить
діленаправлено вів літак на будинок..поблизу поля
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05.01.2023 17:43 Ответить
что за ведро упало?
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05.01.2023 18:04 Ответить
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05.01.2023 22:02 Ответить
 
 