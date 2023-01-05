В Петербурге горело предприятие "Беларусь-МТЗ". Погибли два человека. ВИДЕО+ФОТО

В Санкт-Петербурге произошел большой пожар на предприятии "Беларусь-МТЗ", являющемся дилером ряда белорусских предприятий, в частности, Минского тракторного завода.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

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Пожар начался в 9 утра по местному времени. Огонь охватил 420 квадратных метров, тушить его пришлось усилиями более 30-ти спасателей.

Предприятие, на котором произошел пожар – российский дилер ряда белорусских предприятий, начиная с Минского тракторного завода.

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В последнее время в РФ выросло количество масштабных пожаров. Так, в декабре пылали склады в Новосибирске, перед пожаром были слышны взрывы. Во Владивостоке огонь уничтожил помещение на 2000 кв.м. Горел склад Микояновского мясокомбината в Москве. В конце ноября в Волгограде пылали ангары с пластиком. Также горели НПЗ в Сибири, нефтебаза в Суражском районе Брянской области, крупные торговые центры в Москве и Московской области, ТЭЦ в Перми, нефтенакопитель на аэродроме в Курске, комбинат "Слава" в Брянской области.