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пожар (5558) Санкт-Петербург (466)

В Петербурге горело предприятие "Беларусь-МТЗ". Погибли два человека. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Санкт-Петербурге произошел большой пожар на предприятии "Беларусь-МТЗ", являющемся дилером ряда белорусских предприятий, в частности, Минского тракторного завода.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Пожар начался в 9 утра по местному времени. Огонь охватил 420 квадратных метров, тушить его пришлось усилиями более 30-ти спасателей.

Предприятие, на котором произошел пожар – российский дилер ряда белорусских предприятий, начиная с Минского тракторного завода.

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В Петербурге горело предприятие Беларусь-МТЗ. Погибли два человека 01

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В последнее время в РФ выросло количество масштабных пожаров. Так, в декабре пылали склады в Новосибирске, перед пожаром были слышны взрывы. Во Владивостоке огонь уничтожил помещение на 2000 кв.м. Горел склад Микояновского мясокомбината в Москве. В конце ноября в Волгограде пылали ангары с пластиком. Также горели НПЗ в Сибири, нефтебаза в Суражском районе Брянской области, крупные торговые центры в Москве и Московской области, ТЭЦ в Перми, нефтенакопитель на аэродроме в Курске, комбинат "Слава" в Брянской области.
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Топ комментарии
+13
Нас там ніт, але приємно.
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05.01.2023 15:16
+8
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05.01.2023 15:24
+8
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05.01.2023 15:24
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Нас там ніт, але приємно.
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05.01.2023 15:16 Ответить
от і зашибісь)
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05.01.2023 15:18 Ответить
Гори _ гори ясно......
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05.01.2023 15:19 Ответить
Мєждусобойчік між гівном і підгівням
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05.01.2023 15:23 Ответить
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05.01.2023 15:24 Ответить
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05.01.2023 15:24 Ответить
"Загнулось" двоє, а не "загинуло".
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05.01.2023 15:26 Ответить
Здохло
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05.01.2023 15:39 Ответить
кеди в угол поставили
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05.01.2023 17:53 Ответить
Гори ярче, сильнее, чаще!
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05.01.2023 15:43 Ответить
Не людей-істот!!!
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05.01.2023 15:45 Ответить
Лепота по свинособачьи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Горите *********** в аду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.01.2023 15:45 Ответить
Люди не постраждали
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05.01.2023 15:47 Ответить
Зараз Лукашенко покаже хто підпалив і з якої сторони.
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05.01.2023 16:05 Ответить
Гореть всей параше синим пламенем.
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05.01.2023 17:29 Ответить
 
 