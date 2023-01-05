"Нечего сказать россиянам, за меня это сделает оружие", - защитник Бахмута Александр Матяш (Мадяр). ВИДЕО

Российские войска пытаются взять Бахмут уже пять месяцев. Один из защитников города, заместитель командира роты с позывным Мадяр, рассказал как и почему он защищает город от российских оккупантов.

Проект "Український свідок" опубликовал интервью с ветераном российско-украинской войны Александром Матяшем (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

В последние месяцы Александр обороняет Бахмут от российских оккупантов, он - заместитель командира роты. Задача его подразделения - "делать так, чтобы пехота не посыпалась".

Мужчина окончил университет обороны имени Черняховского (г. Киев). Он был готов к полномасштабному вторжению: 24 февраля 2022, в 4 утра, переправил свою вторую жену и дочь во Львов, откуда они эвакуировались в Европу.

Перед войной Александр отложил 74 000$ долларов – на квартиру. Из них осталось только 2000$: на отложенное купил оружие и машину для фронта.

"Вокруг Бахмута есть куча населенных пунктов, без которых не было бы самого Бахмута", - рассказывает защитник. Сам Бахмут – это крайняя точка, за которую нам можно отходить. Ибо что дальше – Константиновка? Краматорск? Задача российской армии - выйти на административные границы Донецкой области, чтобы порадовать своих плебеев".

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Мадяр также рассказал о защитниках Бахмута. "Говорят, Бахмут - город героев. Но я видел этих героев, это обычные пацаны. Половина из них никогда не была на войне и они не знали куда попадут. Тем, кто до сих пор жив, очень повезло".

Военный рассказал историю, как его подразделение, возвращаясь с боевой задачи, спасло раненого. Его передали иностранным медикам, занимавшимся эвакуацией. Это произошло 24 декабря, а звали раненого Виктором. Умершего в тот же день отца Мадяра тоже звали Виктором.

К сожалению, через несколько дней раненый скончался он проникающих ранений головы.

"Для меня эта война уже никогда не закончится... Люди, пришедшие на эту войну сознательно, у них произошла трансформация в голове. Мы вернемся к нормальной жизни, но мы никогда не будем такими, как раньше", - подчеркнул он.

Как рассказал военный, в Буче он видел семью, убитую на пороге их собственного дома. Видел сожженных детей. "Мне нечего сказать россиянам", - говорит мужчина. "За меня будет говорить мое оружие".

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