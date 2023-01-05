"Нечего сказать россиянам, за меня это сделает оружие", - защитник Бахмута Александр Матяш (Мадяр). ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска пытаются взять Бахмут уже пять месяцев. Один из защитников города, заместитель командира роты с позывным Мадяр, рассказал как и почему он защищает город от российских оккупантов.
Проект "Український свідок" опубликовал интервью с ветераном российско-украинской войны Александром Матяшем (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
В последние месяцы Александр обороняет Бахмут от российских оккупантов, он - заместитель командира роты. Задача его подразделения - "делать так, чтобы пехота не посыпалась".
Мужчина окончил университет обороны имени Черняховского (г. Киев). Он был готов к полномасштабному вторжению: 24 февраля 2022, в 4 утра, переправил свою вторую жену и дочь во Львов, откуда они эвакуировались в Европу.
Перед войной Александр отложил 74 000$ долларов – на квартиру. Из них осталось только 2000$: на отложенное купил оружие и машину для фронта.
"Вокруг Бахмута есть куча населенных пунктов, без которых не было бы самого Бахмута", - рассказывает защитник. Сам Бахмут – это крайняя точка, за которую нам можно отходить. Ибо что дальше – Константиновка? Краматорск? Задача российской армии - выйти на административные границы Донецкой области, чтобы порадовать своих плебеев".
Мадяр также рассказал о защитниках Бахмута. "Говорят, Бахмут - город героев. Но я видел этих героев, это обычные пацаны. Половина из них никогда не была на войне и они не знали куда попадут. Тем, кто до сих пор жив, очень повезло".
Военный рассказал историю, как его подразделение, возвращаясь с боевой задачи, спасло раненого. Его передали иностранным медикам, занимавшимся эвакуацией. Это произошло 24 декабря, а звали раненого Виктором. Умершего в тот же день отца Мадяра тоже звали Виктором.
К сожалению, через несколько дней раненый скончался он проникающих ранений головы.
"Для меня эта война уже никогда не закончится... Люди, пришедшие на эту войну сознательно, у них произошла трансформация в голове. Мы вернемся к нормальной жизни, но мы никогда не будем такими, как раньше", - подчеркнул он.
Как рассказал военный, в Буче он видел семью, убитую на пороге их собственного дома. Видел сожженных детей. "Мне нечего сказать россиянам", - говорит мужчина. "За меня будет говорить мое оружие".
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Відповідаючи на запитання про те, чи транспортні засоби Bradley «на столі» для України, Байден відповів групі журналістів: «так».
Bradley - це броньована машина, призначена для перевезення військ на полі бою. Він озброєний кількома видами зброї для захисту екіпажу та нападу на ворожі цілі. США можуть оголосити про передачу транспортних засобів Bradley в наступному пакеті безпеки України, заявив один з чиновників оборони. Це буде перша нова військова техніка, яку США погодилися надіслати в Україну після візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона наприкінці минулого місяця. Під час цього візиту США оголосили, що надішлють в Україну ракети протиповітряної оборони Patriot, одну з найбільш значущих і передових систем, які Вашингтон надав Києву. Але Зеленський дав зрозуміти, що йому все одно знадобиться більше, оскільки війна в Україні наближається до річниці. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив у середу, що США планують оголосити про новий пакет допомоги найближчими днями.
можуть тривати не довше автоматної черги
(с) Василь Кук
Але то не точно. Одноклітинні ще до кінця не досліджені.
Очі та Жало
Тихої та теплої,
МАДЯР🇺🇦
05.01.23 https://t.me/robert_magyar/307