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"Нечего сказать россиянам, за меня это сделает оружие", - защитник Бахмута Александр Матяш (Мадяр). ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска пытаются взять Бахмут уже пять месяцев. Один из защитников города, заместитель командира роты с позывным Мадяр, рассказал как и почему он защищает город от российских оккупантов.

Проект "Український свідок" опубликовал интервью с ветераном российско-украинской войны Александром Матяшем (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

В последние месяцы Александр обороняет Бахмут от российских оккупантов, он - заместитель командира роты. Задача его подразделения - "делать так, чтобы пехота не посыпалась".

Мужчина окончил университет обороны имени Черняховского (г. Киев). Он был готов к полномасштабному вторжению: 24 февраля 2022, в 4 утра, переправил свою вторую жену и дочь во Львов, откуда они эвакуировались в Европу.

Перед войной Александр отложил 74 000$ долларов – на квартиру. Из них осталось только 2000$: на отложенное купил оружие и машину для фронта.

"Вокруг Бахмута есть куча населенных пунктов, без которых не было бы самого Бахмута", - рассказывает защитник. Сам Бахмут – это крайняя точка, за которую нам можно отходить. Ибо что дальше – Константиновка? Краматорск? Задача российской армии - выйти на административные границы Донецкой области, чтобы порадовать своих плебеев".

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Мадяр также рассказал о защитниках Бахмута. "Говорят, Бахмут - город героев. Но я видел этих героев, это обычные пацаны. Половина из них никогда не была на войне и они не знали куда попадут. Тем, кто до сих пор жив, очень повезло".

Военный рассказал историю, как его подразделение, возвращаясь с боевой задачи, спасло раненого. Его передали иностранным медикам, занимавшимся эвакуацией. Это произошло 24 декабря, а звали раненого Виктором. Умершего в тот же день отца Мадяра тоже звали Виктором.

К сожалению, через несколько дней раненый скончался он проникающих ранений головы.

"Для меня эта война уже никогда не закончится... Люди, пришедшие на эту войну сознательно, у них произошла трансформация в голове. Мы вернемся к нормальной жизни, но мы никогда не будем такими, как раньше", - подчеркнул он.

Как рассказал военный, в Буче он видел семью, убитую на пороге их собственного дома. Видел сожженных детей. "Мне нечего сказать россиянам", - говорит мужчина. "За меня будет говорить мое оружие".

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Респект!!!... Здоров'я та вдачі!..
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05.01.2023 15:34 Ответить
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05.01.2023 15:37 Ответить


Відповідаючи на запитання про те, чи транспортні засоби Bradley «на столі» для України, Байден відповів групі журналістів: «так».
Bradley - це броньована машина, призначена для перевезення військ на полі бою. Він озброєний кількома видами зброї для захисту екіпажу та нападу на ворожі цілі. США можуть оголосити про передачу транспортних засобів Bradley в наступному пакеті безпеки України, заявив один з чиновників оборони. Це буде перша нова військова техніка, яку США погодилися надіслати в Україну після візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона наприкінці минулого місяця. Під час цього візиту США оголосили, що надішлють в Україну ракети протиповітряної оборони Patriot, одну з найбільш значущих і передових систем, які Вашингтон надав Києву. Але Зеленський дав зрозуміти, що йому все одно знадобиться більше, оскільки війна в Україні наближається до річниці. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив у середу, що США планують оголосити про новий пакет допомоги найближчими днями.
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05.01.2023 15:45 Ответить
Переговори з окупантами на твоїй землі
можуть тривати не довше автоматної черги

(с) Василь Кук

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05.01.2023 15:47 Ответить
Вот кому надо аплодировать, вот кого надо приветствовать стоя! А не исхудавших на мивине бонвтиков!
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05.01.2023 16:38 Ответить
Нарешті взнав його прізвище та ім'я бо давно підписан на його телеграм.Хочу подякувати йому особисто та всім захистникам України за те,що Україна не просто залишилась а ще й переможе.
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05.01.2023 17:01 Ответить
Жах на писках хробаків-інтервентів від пролітаючого над головами розвідувального дрона свідчить про сприйняття та може й усвідомлення одноклітинними, що то потенційна БІЛЬ і усі вони- явище тимчасове на українській землі.
Але то не точно. Одноклітинні ще до кінця не досліджені.

Очі та Жало
Тихої та теплої,

МАДЯР🇺🇦
05.01.23 https://t.me/robert_magyar/307
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05.01.2023 20:54 Ответить
 
 