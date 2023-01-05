Лукашенковские пограничники пожаловались на "оскорбительны и угрожающие" жесты с "украинской стороны". ВИДЕО
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Белорусские пограничники пожаловались на не очень доброжелательное отношение к ним со стороны украинских охранников общей границы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности белорусы рассказывают об "оскорбительных и угрожающих" жестах со стороны "украинской стороны".
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пам'ятаю як під час Майдану по Києву ходив музика з шотландською волинкою
Подожди, разберутся с парашей- за вас, пид@ров, возьмутся. Вот тогда ты и узнаешь, что такое "угрожающие жесты"! Всё вам вспомнят!
А наш погранец молодец. Да и вид - по сравнению с этой жирной свиньёй - как какой-то робокоп или терминатор!