Лукашенковские пограничники пожаловались на "оскорбительны и угрожающие" жесты с "украинской стороны". ВИДЕО

Белорусские пограничники пожаловались на не очень доброжелательное отношение к ним со стороны украинских охранников общей границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности белорусы рассказывают об "оскорбительных и угрожающих" жестах со стороны "украинской стороны".

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