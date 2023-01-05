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Путин "ищет кислород" поручением о рождественском прекращении огня в Украине, - Байден. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент США Джо Байден считает, что поручение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня в Украине в связи с Рождеством – попытка получить передышку для продолжения военных действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Байден подчеркнул, что Путин готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и в первый день нового года.

"Я думаю, что он пытается найти немного кислорода", – заявил Байден.

Читайте также: Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения в Украине, - Кремль
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Топ комментарии
+96
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05.01.2023 20:39
+75
АSLAN @antiputler_news 2 ч
Никитка Михалков госпитализирован в тяжёлом состоянии. Как сообщает Baza, у 77-летнего путинского ректального шлифовальщика диагностирована «ковидная» пневмония. Пожелаем побыстрее разрешиться от бремени этой презренной жизни, которая очень уж переоценена! В «рай», ****!
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05.01.2023 20:31
+71
Боже храни Америку!!!
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05.01.2023 20:28
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Боже храни Америку!!!
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05.01.2023 20:28 Ответить
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05.01.2023 20:39 Ответить
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05.01.2023 20:50 Ответить
БОЖЕ, ховай раССєю..
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05.01.2023 21:12 Ответить
... поховай ...
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05.01.2023 22:55 Ответить
Амінь
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06.01.2023 08:50 Ответить
Гадаю, що кубло щось знає про наступні постачання для України... мабуть, воно не дуже радує цбого шмаркача у трьох броніках. Як казали раніше - запросив пардону..... Таке трапляється, проте для пардону треба адекватно сприямати ситуацію і реагувати. А він - гопнік-відморозок без гальм і керма. Так що.... за корабльом....
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05.01.2023 21:13 Ответить
Кисень треба перекрить....
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05.01.2023 20:29 Ответить
А якщо до того кисню піддати вогню? Пекельного?
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05.01.2023 20:34 Ответить
Буде те,що лікар прописав)))
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05.01.2023 20:41 Ответить
Олег Пономарь: "России нужна пауза для того, чтобы подготовить и перебросить на фронт мобилизованных. .... глава российской "Русской православной церкви" (Гундяев), который открыто одобрил войну РФ против Украины, заявил, что якобы призывает к "рождественскому перемирию".
Я уверен, что и Украина и союзники знают для чего России пауза и на эти инициативы "миротворцев" не поведутся.

P.S. наблюдаем кто еще в эти дни призовет к перемирию". - зразу скажу, це для володарів паспортів з Тризубом буде тестом на зраду. А дідьо Джо - молодець, все прекрасно розуміє ситуацію (А.М.).
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05.01.2023 20:30 Ответить
Эрдоган предложил путину ввести перемерие в одностороннем порядке, хочет чтобы Украина выглядела желающей войны ,а не мира. Та ещё сволочь , не хочет быть одиноким в диктаторах.
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07.01.2023 10:34 Ответить
Там не передохнути, а краще передохнути, наголос на третьому складі.
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05.01.2023 20:30 Ответить
***

РОССИЯ ПЕРЕДОХНИ !!!....

А ударение сами поставьте там, где захотите!
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05.01.2023 20:35 Ответить
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05.01.2023 21:16 Ответить
meanwhile
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05.01.2023 21:50 Ответить
Наголос в інеті можна ставити так: пердохнУти і предОхнути
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06.01.2023 08:03 Ответить
АSLAN @antiputler_news 2 ч
Никитка Михалков госпитализирован в тяжёлом состоянии. Как сообщает Baza, у 77-летнего путинского ректального шлифовальщика диагностирована «ковидная» пневмония. Пожелаем побыстрее разрешиться от бремени этой презренной жизни, которая очень уж переоценена! В «рай», ****!
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05.01.2023 20:31 Ответить
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05.01.2023 20:37 Ответить
До кобздона, тільки до кобздона. Там він збирає всю шайку терористів і шовіністів.
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05.01.2023 20:39 Ответить
Ех! Хотів першим сказати!
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05.01.2023 21:18 Ответить
Любо! Бєсогона накінець дочекаються чорти в пеклі.
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05.01.2023 20:39 Ответить
От тепер лихі парфуми з ним і поквитаються. А нічого було бісів ганяти!
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06.01.2023 02:22 Ответить
Кабздон вже розспівується. Амінь
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05.01.2023 20:40 Ответить
Его кресло на концерте Кобзона заждалось уже.
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05.01.2023 20:40 Ответить
Одужання йому як Жиріновському!
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05.01.2023 20:43 Ответить
Жирик сделал только 8 прививок спутником, поэтому сдох. Надо не менее 40 уколов сделать, как от бешенства, а лучше все 100.
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05.01.2023 20:49 Ответить
мохнатый шмель

Если долго гонять бесов, бесы начинают гонять тебя.
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05.01.2023 20:44 Ответить
"нафига колхозу бесы, если бес не продуктивен ни по шерсти, ни по мясу, ни, тем более, по яйцам".... ))
https://www.youtube.com/watch?v=p1dLlTIQBSs
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05.01.2023 20:49 Ответить
Желаєм, штоби всє!
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05.01.2023 20:49 Ответить
шоб ты здох ****!
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05.01.2023 20:59 Ответить
Вытянут гандона, у него денег как у дурака махорки.
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05.01.2023 21:40 Ответить
у жирика тоже их не мало было..., и шо?
верить нужно в лучшее.... ))
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05.01.2023 22:04 Ответить
Это точно!!!
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06.01.2023 15:14 Ответить
Жириновский уже машет ему из первого ряда.
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05.01.2023 23:41 Ответить
Не из первого йося Кобзон, а жир из второго…
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06.01.2023 15:16 Ответить
Правильное направление- только сдохнуть, не сворачивать.
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06.01.2023 02:10 Ответить
Гайда, болєзний, до лихих парфумів! Тепер хай би вони тебе поганяли. І не тільки поганяли...
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06.01.2023 02:24 Ответить
********** ,,бесогон,, --- жириновский тоже много языком ,,работал,, на ***** . но тот хоть ..оскара.. у американской киноакадемии не выпрашивал как ..бесогон.. а коронавирус на заслуги перед сцарем не смотрит --- сдохни падла и до кабздона на концерт . там аншлаг уже 110 000 ..хароших русских..
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06.01.2023 05:52 Ответить
Це початок десатанізації рашенфюрерівського жополиза..
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06.01.2023 08:10 Ответить
УКРАЇНЦІ понівечили ВСрф до такої міри, що ті припинили існування у статусі ******** збройних сил із серйозним наступальним потенціалом: тепер путін та його прихвосні не мають інакшого вибору, крім як перетворити ВСрф на збірну солянку з приватних військових компаній, що купляє ********** в Ірану та Північної Кореї - аби лише продовжувати свою війну за те, щоб утриматися при владі.
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05.01.2023 20:34 Ответить
жу жу жу...вже таке чув,що чуть не кожен губернатор собі набирає ЧВК..побачили ефективність,можливо не так як на фронт відряджати,як для власного користування і охорони..бо чують що щось буде на рашці..на кшалт "ахмат сіла" яке не тільки тік -ток а і охороняє кадиркіна.
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05.01.2023 20:40 Ответить
Шо підор шукає то всім відомо і нецікаво. Як ми бум ділить кацапію, от єто інтірєсно.
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05.01.2023 20:37 Ответить
Які плани?
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05.01.2023 20:41 Ответить
А хіба лише ми? Охочих вистачає: он, і китайці з японцями вже щось задумали...
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06.01.2023 02:27 Ответить
Так не даите иому того кисню -- підкиньте нам гарного заліза .
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05.01.2023 20:38 Ответить
Чтобы победить агрессора, нужно самому стать агрессором.
Психология агрессора по отношению к жертве - агрессор хочет чтобы жертва его боялась и выполняла все его пожелания, или же агрессор будет применять силу по отношению к жертве.

- Советско-финская война - Финляндия как жертва, избегая СССР как агрессора отказалась от претензий на свои территории во избежание конфликта с СССР.
- Российско-молдавский конфликт - Молдова как жертва, избегая России как агрессора отказалась от претензий на свои территории во избежание конфликта с Россией.
- Российско-грузинский конфликт - Грузия как жертва, избегая России как агрессора отказалась от претензий на свои территории во избежание конфликта с Россией.

По этой причине Кремлю удавалось увеличивать свои территории и сферу влияния - Япония, Германия, Польша, Литва, Китай в свое время и.т.д отказались от своих территорий во избежание столкновения.

Но есть и другой пример - российско-турецкая война где турки стали агрессорами похлеще кремлевских и вот тогда кремлевский агрессор не только попятился, а и с истерическими визгами убежал к себе в нору отдавая туркам все. Босфор, контроль над черным морем, Крым.

Защищая свои территории, мы имеем право быть агрессорами и это наше историческое право. С времен скифов и по 1700 год - мы были агрессорами, а не трудолюбивыми рабами которых из нас сделал Петр. ХВАТИТ!

PS: Украине не нужно играть в роль жертвы подыгрывая миротворцам с разных стран которые подталкивают нас к перемирию. Украина имеет право стать агрессором который защищает свои территории и который готов задушить агрессора кремлевского в его же логове.
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05.01.2023 20:39 Ответить
Пан дуже звузив історичні рамки і на мій погляд викидає з історії ці 300 років боротьби Українців за свою Державу. Ми що повинні забути Гетьмана Мазепу і Батурин, Коліївщину і Залізняка з Гонтою, Устима Кармелюка, часи УНР і Петлюру , ОУН-УПА з Бандерою і Шухевичем?І всіх полеглих Героїв визвольних змагань?
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05.01.2023 20:49 Ответить
Маєте рацію. Але це не змінює головну тезу Виктор Дийнега. Мочити нанівець
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05.01.2023 21:15 Ответить
Пан Петро -- ОУН -- УПА бились не на життя а на смерть - чого ви називаєте віину змаганням .
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05.01.2023 21:30 Ответить
Я вжив слово"змагань" як синонім слова "боротьба". В нашій місцевості на заході це слово вживається в такому значенні. Я думаю що це не змінило суті мого посту.
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05.01.2023 21:55 Ответить
Ні . Просто як мене питають -- Валентин а де твіи племінник -- я відповідаю -- пішов на віину . Погодьтесь шо я не можу сказати -- пішов на змагання .
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05.01.2023 22:03 Ответить
Нехай ***** дихає своїм газом.
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05.01.2023 20:39 Ответить
Перемир'я можна оголошувати по лінії держ кордону. Там де росвійська на території України бити нещадно.
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05.01.2023 20:39 Ответить
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05.01.2023 20:39 Ответить
вий на болотах..це добре
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05.01.2023 20:42 Ответить
скулять добряче, ще не стихло від 19 бурси, а тут знов зрада, та ще на самому версі.
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05.01.2023 20:47 Ответить
Ще слабенько скавулять. Тре' їх ще - і не раз - шкрябачкою та проти шерсті!
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06.01.2023 02:31 Ответить
Ну, не так уж и далеко. Сколько там метров от пуйловского кабинета до Сталинской могилки ? Километр, не больше
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05.01.2023 20:44 Ответить
Во время этого "перемирия", Донецку стоит приготовится... По любому обстреляют центр/церкви какие нибудь. А потом буду орать типа видите, какие сатанисты в Украине, ничего святого нету. По этому полная мобилизация, завалим их трупами!
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05.01.2023 20:42 Ответить
Cлова русні НІЧОГО не варті... новорічне привітання не забули ще....
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05.01.2023 20:43 Ответить
то які проблеми дати йому "кисню"- давайте ...в чому питання- не порційно, а системно ( у вас все е те що зараз найнеобхіднішше ЗСУ) , і із того що вже майже просить Залужний...- ми кожного дня втрачаемо наших найкращих Героїв патріотів...-кацапи ж просто утилізовують свое біо сьміття...- відчуваете різницю...
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05.01.2023 20:43 Ответить
Вовремя и в нужное место поданный кислород - великое дело !

В ацетиленовой горелке, например..Автогеном ещё называют.
Так подать им кислороду, нехай горят синим пламенем
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05.01.2023 20:47 Ответить
І тільки зелене чмо побіжить сходитися "пасірідінє"!!!
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05.01.2023 20:44 Ответить
старий Байден все розклав по поличках за 30 секунд. Ось що таке досвід.
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05.01.2023 20:46 Ответить
Если бы ещё не спотыкался через слово, когда с телесуфлерачитает - цены бы ему не было
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05.01.2023 20:49 Ответить
я кілька раз передивися , після вашого коментаря. По очах та поворотах голови видно, що він нічого не читає.
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05.01.2023 22:31 Ответить
В что за Трампа топите? Байден вам поганий, Трамп бы Украине ничего бы не дал , бо великий любитель путина. Поэтому лучше не пишите херню про Байдена, лучше он, чем это чмо рыжечубое.
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07.01.2023 10:42 Ответить
Ключевое слово всей этой кучи навоза, кинутого в Трампа - БЫ.
Любая кухарка знает, что в мозгах у Трампа и что он БЫ сделал БЫ.
Умишка оглянуться назад и посмотреть на ДЕЙСТВИЯ, предпринятые Трампом после улыбочек.
При Трампе пуйло сидело, как мышь под веником и не смело даже вякнуть: ему Трамп с улыбочкой отвесил комплимент ТЫ КЛАССНЫЙ ПАРЕНЬ, Вова…НО МОЯ КНОПКА БОЛЬШЕ. Трамп ЗАПРЕТИЛ ДОСТРАИВАТЬ Сев.Поток 2 и за ГОДЫ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ НЕ БЫЛО ПРОЛОЖЕНО НИ МЕТРА.

Старая вонючка НЕМЕДЛЕННО сняла санкции с СП2 - и его достроили за пару месяцев.
Трамп поулыбаться Ким Чен Ыну - и за ЧЕТЫРЕ ГОДА Корея не провела НИ ОДНОГО испытания. Ни ракет, ни ЯО.
Трамп умеет мягко стелить, но спать там не хочется никому : ЖЕСТКО.
Трамп строил стену на южной границе, а эта плесень границу открыла и сейчас 80 000 нелегалов свободно заходят в США, садятся на медикэйд и вэлфер, а заодно подняли преступность в 6 раз и уровень венерических болезней в 15.
Целуйте свою плесень, но я - против неё.
И - ДА!- республиканская партия - это не только Трамп, это ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ человек. Трамп уже третий год не у власти, а жизнь становится все хуже и тяжелее.

Инфляция уже выше, чем была во времена Великой Депрессии, цены НА ВСЕ выросли вдвое и больше, дороги приходят в катастрофическое состояние, бюрократия увеличилась. В ДЕСЯТЬ РАЗ и переполнена афроамериканцами , слоняющимися из угла в угол без дела, в полиции дефицит офицеров - плесень объявила DEFUND THE POLICE, и убивают уже среди бела дня даже в благополучных ранее районах.
В почему прилепила наш флаг возле аватара ?

Вы где живешь и не повылазило ли вам?
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23.02.2023 04:21 Ответить
Трамп сказал выберите меня и я закончу войну за 24 часа. А почему же раньше не закончил? Кишка тонка? Или как он сказал что он во всём верит путину, вот путин сказал что не вмешивался в выборы - ну и прекрасно . А сейчас путинисты говорят что вмешивались и будут вмешиваться, потому что им нужен трамп президентом а не Байден.
Изо рта Трампа всегда выходит Одно бла бла бла , И Украине сказал денег больше не даст. Поэтому носитесь со своим трампом сами. Посмотрим какими прозвищами он будет унижать своих соперников в этот раз.
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24.02.2023 07:56 Ответить
Это я вам ещё вежливо ответила а надо было бы просто послать на ух.
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24.02.2023 08:00 Ответить
#ГУРперехоплення «ХОХЛЯЦКИЙ РЕБЁНОК, Б*ЯДЬ, НУЖНО ЗАДУШИТЬ, НА*УЙ, ЕЩЁ В УТРОБЕ, ПОЭТОМУ Я БУДУ ТАК И ДЕЛАТЬ»
"КИСУЛЬ, ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ХОХЛЫ, КИСУЛЬ, ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ОТРЕБЬЕ, ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПЫЛЬ БЛИН"
https://www.youtube.com/watch?v=jwaeDDt9C2s

Перемирие с ними???!!!
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05.01.2023 20:49 Ответить
В Україні Різдво було 24го грудня!
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05.01.2023 20:50 Ответить
Ось повна цитата:

Президент США Джо Байден заявив у четвер, що наказ російського лідера Володимира Путіна про дводенне перемир'я на православне Різдво в Україні був просто спробою знайти перепочинок для своїх військових зусиль.

"Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки і церкви 25 грудня і на Новий рік, сказав Байден: "Я думаю, що він намагається знайти трохи кисню".
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05.01.2023 20:56 Ответить
Різдво в Україні, як у всіх нормальних і адекватних християн, було 25 грудня.
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05.01.2023 20:59 Ответить
Невже ніхто не помітив? Ердоган вчора закликав к односторонньому припиненню - Пуйло виконав забаганку Ердогана.
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05.01.2023 21:00 Ответить
интересно...интересно...
Эрдоган после путина (не помывши рук) звонил преЗЕ...
как думаете...нашефсё поддержит по просьбе Эрдогана ********** перемирную замануху ???
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05.01.2023 21:08 Ответить
Мабуть у лідерів західних країн було тільки одне питання: "Яке нах Різдво 6 січня???"
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05.01.2023 21:05 Ответить
Так це означає, що під виглядом "жеста доброй воли" орки переходять до стратегічної оборони. Щонайменше на 1,5 доби, а там буде видно
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05.01.2023 21:12 Ответить
скоріше вони переходять у режим провокацій. вже якусь херню замислили, щоб оббрехати ЗСУ та Україну. зараз щось , десь злетить у повітря навіть у самій московії,щоб зробити привід для повної мобілізації. криса загнана в куток і вона це чітко усвідомлює.
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05.01.2023 22:49 Ответить
все эти игрища ***** показывают лишь его слабость,значит Украинцы на правильном пути и следует продолжать мочить русню в том же духе пока не вернут все захваченные земли на 91 год!
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05.01.2023 21:17 Ответить
Глава МЗС Німеччини різко розкритикував заяву власника Кремля. "Так зване припинення вогню не принесе миру і безпеки людям, які живуть в щоденному страху під російською окупацією", - написав Бербок у Twitter. За її словами, Путін, очевидно, має намір "продовжити війну після невеликої перерви". Якби Путін хотів миру, він би "привіз своїх солдатів додому, і війна закінчилася б".

Тому Німеччина "продовжить підтримувати українців, щоб вони знову могли жити мирно і вільно", заявив німецький міністр.
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05.01.2023 21:32 Ответить
Аналена Бербок - жінка!
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06.01.2023 00:58 Ответить
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

1 ч. ·

Что там у Путлера по плану?

Объявить в одностороннем порядке «перемирие». Потом показать некое страшное-ужасное злодейство со стороны Украины, на которое надо «ответить» массированным ракетным ударом.

Я же все правильно понимаю?
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05.01.2023 21:41 Ответить
объявить всеобщую мобили
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05.01.2023 21:53 Ответить
там прям все умерли со страху. Типа массированных ракетных ударов по нам ни разу не было. Посрать
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05.01.2023 23:16 Ответить
- Вовочка, чья это кислородная подушка ?
- Бабушкина !
- И что она сказала ?
- Бв-х, бв-х, бв-х ...
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05.01.2023 22:57 Ответить
Ведмежий договір

Коли Селяни з Псами в темний ліс

Пішли, розлючені, Бурмила щоб роздерти,

За те, що він хапав Овець,

Збагнув Бурмило, що близький йому кінець,

Поклявся честю, що Овець не буде жерти

Він до самісінької смерті,

Що він збагнув свою вину насамкінець.

Хвостом вихляючи, мов Лис,

Хижак Селянам в душу ліз,

Їм в дружбі клявсь з слізьми на пиці

І відступилися мисливці…

Втомивсь Ведмідь ловить Зайців,

Барана в ліс загнав та з'їв.

- Зламав ти Слово! - рік Сапсан.

- Я клявсь на Вівці. То - Баран!

Баран, відомо, не Вівця,

То ж непорушна клятва ця!

- - - - - -

Коли з Ведмедем договір

Ти підписав, чекай, що звір

Шпарину віднайде у згоді,

Пролізе в ню - й кінець угоді!

Міста пізнали, села й звори,

Як Кремль ламає договори!
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05.01.2023 23:06 Ответить
Нехай пуйло кисень в своєму чамайдані знайде.
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05.01.2023 23:06 Ответить
добавить кислорода, сделать 3-5 макеевских ПТУ в ближайшие часы, а там можно на пару часов и "прекратить огонь", кроме ПВО
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05.01.2023 23:14 Ответить
Класно сказав!
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06.01.2023 00:19 Ответить
Пуйлу потрібно перекрити кисень і пригостити ядом - це було би справедливо 😡
за всі злочини його проти людяності ‼️
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06.01.2023 00:57 Ответить
А я додав би до кисню... трошки фосгену.
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06.01.2023 02:36 Ответить
дайте путіну атомарний кисень і підпаліть його
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06.01.2023 02:03 Ответить
,,патриоты,, уже в пути вместе с кислородом --- офицеры ЗСУ уже на курсах анестезиологов --- спец-обсерация у ***** по ..плану.. каждый день батальен ..хароших рюських..
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06.01.2023 06:00 Ответить
Все, что говорил Путин про денацификацию, декоммунизацию, про договориться будет легче с народом, а не шайкой наркоманов - это все говорило его глубинное подсознание - это ключи. Это все не Россия проводит, а это должен провести Киев с Россией. Путин глубже оказался под маской. Путина можно закрыть в его собственном Алькатрасе - в его дворце закрыть и пусть там доживает жизнь и уже без влияния и под стражей, чтобы он не мог убежать. Путин завещал Киеву Россию и это последний его вариант по объединению земель. Россия - это были колонии Киева, когда Киев был самым развитым государством в Европе. И Киевский Князь основал Москву. Монголы напали и захватили колонии Киева и разграбили и спалили Киев и произошел раскол. Москва стала столицей колоний Киева и на поклонной горе в Москве подчинялись монголо-татарам и платили дань и привили чуждый менталитет по которому шли колонии и превратились в дикарей. Путин читал архивы и знает все зло и его подсознание все видело. Путин не один человек. Мы имеем дело с подсознанием еще и оно сильнее сознания и подсознание оставляло ключи в обход сознания Путина. Оно хочет, чтобы все обрело форму, какая должна была быть без монголов. Путин всеми путями шел к объединению и хорошими и плохими и единственный найденный метод остался - это разработать план проигрыша России, как Германия проиграла и там проводилась денацификация и Путин там работал ибо по договору победителей оккупировавших Германию - они хотели вырастить новое поколение и перевоспитывали немцев от нацизма до 1990 года и Путин там был и это его опыт по борьбе со злом. Путин читал все зло и сознательно он думал по злому, но подсознание сильнее и оно противоположность - добрая. И подсознание видело зло в архивах - коммунизме, нацизме России, и т.д. Оно внутреннее сказало, что делать. Путин напал маленькими войсками потому что этих войск должно было бы хватить, чтобы проиграть и чтобы Киев проводил денацификацию России и очистил Россию от всего зла.
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06.01.2023 07:39 Ответить
Джо поки він наразі рішала аби як там ?
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06.01.2023 08:53 Ответить
 
 