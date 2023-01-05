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Путин "ищет кислород" поручением о рождественском прекращении огня в Украине, - Байден. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден считает, что поручение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня в Украине в связи с Рождеством – попытка получить передышку для продолжения военных действий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Байден подчеркнул, что Путин готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и в первый день нового года.
"Я думаю, что он пытается найти немного кислорода", – заявил Байден.
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показать весь комментарий05.01.2023 20:28
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Пожалуйста, подождите...
Я уверен, что и Украина и союзники знают для чего России пауза и на эти инициативы "миротворцев" не поведутся.
P.S. наблюдаем кто еще в эти дни призовет к перемирию". - зразу скажу, це для володарів паспортів з Тризубом буде тестом на зраду. А дідьо Джо - молодець, все прекрасно розуміє ситуацію (А.М.).
РОССИЯ ПЕРЕДОХНИ !!!....
А ударение сами поставьте там, где захотите!
Никитка Михалков госпитализирован в тяжёлом состоянии. Как сообщает Baza, у 77-летнего путинского ректального шлифовальщика диагностирована «ковидная» пневмония. Пожелаем побыстрее разрешиться от бремени этой презренной жизни, которая очень уж переоценена! В «рай», ****!
Если долго гонять бесов, бесы начинают гонять тебя.
https://www.youtube.com/watch?v=p1dLlTIQBSs
верить нужно в лучшее.... ))
Психология агрессора по отношению к жертве - агрессор хочет чтобы жертва его боялась и выполняла все его пожелания, или же агрессор будет применять силу по отношению к жертве.
- Советско-финская война - Финляндия как жертва, избегая СССР как агрессора отказалась от претензий на свои территории во избежание конфликта с СССР.
- Российско-молдавский конфликт - Молдова как жертва, избегая России как агрессора отказалась от претензий на свои территории во избежание конфликта с Россией.
- Российско-грузинский конфликт - Грузия как жертва, избегая России как агрессора отказалась от претензий на свои территории во избежание конфликта с Россией.
По этой причине Кремлю удавалось увеличивать свои территории и сферу влияния - Япония, Германия, Польша, Литва, Китай в свое время и.т.д отказались от своих территорий во избежание столкновения.
Но есть и другой пример - российско-турецкая война где турки стали агрессорами похлеще кремлевских и вот тогда кремлевский агрессор не только попятился, а и с истерическими визгами убежал к себе в нору отдавая туркам все. Босфор, контроль над черным морем, Крым.
Защищая свои территории, мы имеем право быть агрессорами и это наше историческое право. С времен скифов и по 1700 год - мы были агрессорами, а не трудолюбивыми рабами которых из нас сделал Петр. ХВАТИТ!
PS: Украине не нужно играть в роль жертвы подыгрывая миротворцам с разных стран которые подталкивают нас к перемирию. Украина имеет право стать агрессором который защищает свои территории и который готов задушить агрессора кремлевского в его же логове.
В ацетиленовой горелке, например..Автогеном ещё называют.
Так подать им кислороду, нехай горят синим пламенем
Любая кухарка знает, что в мозгах у Трампа и что он БЫ сделал БЫ.
Умишка оглянуться назад и посмотреть на ДЕЙСТВИЯ, предпринятые Трампом после улыбочек.
При Трампе пуйло сидело, как мышь под веником и не смело даже вякнуть: ему Трамп с улыбочкой отвесил комплимент ТЫ КЛАССНЫЙ ПАРЕНЬ, Вова…НО МОЯ КНОПКА БОЛЬШЕ. Трамп ЗАПРЕТИЛ ДОСТРАИВАТЬ Сев.Поток 2 и за ГОДЫ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ НЕ БЫЛО ПРОЛОЖЕНО НИ МЕТРА.
Старая вонючка НЕМЕДЛЕННО сняла санкции с СП2 - и его достроили за пару месяцев.
Трамп поулыбаться Ким Чен Ыну - и за ЧЕТЫРЕ ГОДА Корея не провела НИ ОДНОГО испытания. Ни ракет, ни ЯО.
Трамп умеет мягко стелить, но спать там не хочется никому : ЖЕСТКО.
Трамп строил стену на южной границе, а эта плесень границу открыла и сейчас 80 000 нелегалов свободно заходят в США, садятся на медикэйд и вэлфер, а заодно подняли преступность в 6 раз и уровень венерических болезней в 15.
Целуйте свою плесень, но я - против неё.
И - ДА!- республиканская партия - это не только Трамп, это ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ человек. Трамп уже третий год не у власти, а жизнь становится все хуже и тяжелее.
Инфляция уже выше, чем была во времена Великой Депрессии, цены НА ВСЕ выросли вдвое и больше, дороги приходят в катастрофическое состояние, бюрократия увеличилась. В ДЕСЯТЬ РАЗ и переполнена афроамериканцами , слоняющимися из угла в угол без дела, в полиции дефицит офицеров - плесень объявила DEFUND THE POLICE, и убивают уже среди бела дня даже в благополучных ранее районах.
В почему прилепила наш флаг возле аватара ?
Вы где живешь и не повылазило ли вам?
Изо рта Трампа всегда выходит Одно бла бла бла , И Украине сказал денег больше не даст. Поэтому носитесь со своим трампом сами. Посмотрим какими прозвищами он будет унижать своих соперников в этот раз.
"КИСУЛЬ, ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ХОХЛЫ, КИСУЛЬ, ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ОТРЕБЬЕ, ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПЫЛЬ БЛИН"
https://www.youtube.com/watch?v=jwaeDDt9C2s
Перемирие с ними???!!!
Президент США Джо Байден заявив у четвер, що наказ російського лідера Володимира Путіна про дводенне перемир'я на православне Різдво в Україні був просто спробою знайти перепочинок для своїх військових зусиль.
"Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки і церкви 25 грудня і на Новий рік, сказав Байден: "Я думаю, що він намагається знайти трохи кисню".
Эрдоган после путина (не помывши рук) звонил преЗЕ...
как думаете...нашефсё поддержит по просьбе Эрдогана ********** перемирную замануху ???
Тому Німеччина "продовжить підтримувати українців, щоб вони знову могли жити мирно і вільно", заявив німецький міністр.
1 ч. ·
Что там у Путлера по плану?
Объявить в одностороннем порядке «перемирие». Потом показать некое страшное-ужасное злодейство со стороны Украины, на которое надо «ответить» массированным ракетным ударом.
Я же все правильно понимаю?
- Бабушкина !
- И что она сказала ?
- Бв-х, бв-х, бв-х ...
Коли Селяни з Псами в темний ліс
Пішли, розлючені, Бурмила щоб роздерти,
За те, що він хапав Овець,
Збагнув Бурмило, що близький йому кінець,
Поклявся честю, що Овець не буде жерти
Він до самісінької смерті,
Що він збагнув свою вину насамкінець.
Хвостом вихляючи, мов Лис,
Хижак Селянам в душу ліз,
Їм в дружбі клявсь з слізьми на пиці
І відступилися мисливці…
Втомивсь Ведмідь ловить Зайців,
Барана в ліс загнав та з'їв.
- Зламав ти Слово! - рік Сапсан.
- Я клявсь на Вівці. То - Баран!
Баран, відомо, не Вівця,
То ж непорушна клятва ця!
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Коли з Ведмедем договір
Ти підписав, чекай, що звір
Шпарину віднайде у згоді,
Пролізе в ню - й кінець угоді!
Міста пізнали, села й звори,
Як Кремль ламає договори!
за всі злочини його проти людяності ‼️