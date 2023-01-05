Четыре лидера государств-партнеров проинформированы об оборонных нуждах Украины, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 5 января президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к гражданам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке президента.
"Сегодня был очередной активный дипломатический день: еще четыре лидера государств-партнеров полностью проинформированы об украинских оборонных нуждах и о ближайших планах государства-террориста.
России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы. Мир будет знать во всех деталях, как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как она его осуществит. Мы это обеспечим.
И ежедневно укрепляем оборону Украины. Со всеми лидерами обсуждаю обязательно две вещи: больше оборонной поддержки для нашего государства, то есть больше оружия для нашей армии и больше защиты всем украинцам – защита на земле, в небе и на море.
Хочу сегодня поблагодарить президента Байдена и канцлера Шольца за решение усилить нашу оборону, очень важное решение. Будем иметь еще одну батарею Patriot и мощную бронетехнику. Это действительно большая победа для нашего государства.
Спасибо всем, кто помогает нашим людям защищать свободу! Благодарю всех, кто воюет и работает ради того, чтобы террористы потерпели поражение!" - отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
ny ...надеюсь политическая проституция в дело не встрянет...
А наш президент говорит, что он охладел к НАТО. Расскажите ему, что НАТО не может накладывать экономические санкции, давать деньги и передавать оружие не членам альянса. Это делают страны, которые входят в НАТО по взаимной договоренности. Но ещё пару таких заявлений и эти страны охладеют к Украине. Тогда не будет нового оружия и новых санкций. Иногда, все же надо думать, прежде чем говорить. Международная дипломатия - штука очень тонкая."
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-ja-okholodiv-do-nato-pislja-toho-jak-mi-zrozumili-shcho-aljans-ne-hotovij-prijnjati-ukrajinu.html
📤🏂🥨
Це не єдине що потрібно усвідомлювати коли думаєте про Азов, Херсон, Вагнергейт чи Кривоноса...
Зато тепер він наполегливо інфрмує лідерів держав-партнерів що нам потрібно.
Дякувати Богові, що вони адекватні і допомогають Україні
А могли би "абидиться" і відморозитися.
"Нам не нужна паника".
Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения
28 января 2022
ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.
"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника.
Как сообщает "Новое время", депутат приравнял влиятельные американские издания к российским пропагандистам.
Политик также убежден, что через несколько недель "фаза паники исчезнет".
"Я думаю, когда через 2-3 недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом крупные очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122210.40