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Четыре лидера государств-партнеров проинформированы об оборонных нуждах Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 5 января президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к гражданам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке президента.

"Сегодня был очередной активный дипломатический день: еще четыре лидера государств-партнеров полностью проинформированы об украинских оборонных нуждах и о ближайших планах государства-террориста.

России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы. Мир будет знать во всех деталях, как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как она его осуществит. Мы это обеспечим.

И ежедневно укрепляем оборону Украины. Со всеми лидерами обсуждаю обязательно две вещи: больше оборонной поддержки для нашего государства, то есть больше оружия для нашей армии и больше защиты всем украинцам – защита на земле, в небе и на море.

Хочу сегодня поблагодарить президента Байдена и канцлера Шольца за решение усилить нашу оборону, очень важное решение. Будем иметь еще одну батарею Patriot и мощную бронетехнику. Это действительно большая победа для нашего государства.

Спасибо всем, кто помогает нашим людям защищать свободу! Благодарю всех, кто воюет и работает ради того, чтобы террористы потерпели поражение!" - отметил Зеленский.

Читайте также: Зеленский – Шольцу: Спасибо за решение предоставить Украине батарею ЗРК Patriot
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Топ комментарии
+6
Дали-б тобі великим шашликом по.мордязі.
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06.01.2023 00:14
+3
расея в одном фото.....
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05.01.2023 23:44
+2
..не обо всем еадо орать...Бывают ошибки логистики в Армии США....
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05.01.2023 23:42
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Новый пакет военной помощи США Украине станет самым крупным - он обойдется почти в 3 миллиарда долларов, пишут СМИ со ссылкой на американских чиновников. Деньги и оружие у американцев есть.
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05.01.2023 23:31 Ответить
..не обо всем еадо орать...Бывают ошибки логистики в Армии США....
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05.01.2023 23:42 Ответить
Немецкие СМИ, в том числе Spiegel и Süddeutsche Zeitung, пишут, что правительства Германии, Франции и США планируют "вывести поддержку Украины на новый уровень".
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05.01.2023 23:33 Ответить
Все будет для победы Великой Ukrai
ny ...надеюсь политическая проституция в дело не встрянет...
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05.01.2023 23:41 Ответить
расея в одном фото.....
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05.01.2023 23:44 Ответить
Дали-б тобі великим шашликом по.мордязі.
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06.01.2023 00:14 Ответить
краще вже асфальтом, а взагалі гарячим бітумом та пір'ям зверху, як робилось раніше з зрадниками.
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06.01.2023 04:13 Ответить
"Мы получаем оружие от стран членов НАТО. Мы получаем деньги от стран членов НАТО. Страны входящие в НАТО накладывают на РФ убийственные для российской экономики санкции.

А наш президент говорит, что он охладел к НАТО. Расскажите ему, что НАТО не может накладывать экономические санкции, давать деньги и передавать оружие не членам альянса. Это делают страны, которые входят в НАТО по взаимной договоренности. Но ещё пару таких заявлений и эти страны охладеют к Украине. Тогда не будет нового оружия и новых санкций. Иногда, все же надо думать, прежде чем говорить. Международная дипломатия - штука очень тонкая."
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-ja-okholodiv-do-nato-pislja-toho-jak-mi-zrozumili-shcho-aljans-ne-hotovij-prijnjati-ukrajinu.html
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06.01.2023 13:15 Ответить
Олігархія навіть не хоче дозволити державі замовити власне виробництво військового одягу...

📤🏂🥨

Це не єдине що потрібно усвідомлювати коли думаєте про Азов, Херсон, Вагнергейт чи Кривоноса...
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06.01.2023 04:11 Ответить
"Цікаве" звернення... а чого про нову якість та обєм не будо оголошено після візиту в США?) Навіть перед Новим роком? "Бідний Йорік"... це навіть не "поганий Санта". А дата 6 січня, знакова - якщо знати з ким вона повязана. Тут інша історія - історія Змістів цієї війни. Ситуація повязана із драмою, трагедією, незвичайною Ханукою..., не вдалим жартом та святами, які не свята. Це все було біля політиків на Заході...що призвело виділення Великої допомоги, перед "Рамштайном". Це неймовірна історія - Но это...
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06.01.2023 11:32 Ответить
А чому ЗЄ, коли був поінформований, що расєя почне війну, патякав про шашлички?

Зато тепер він наполегливо інфрмує лідерів держав-партнерів що нам потрібно.

Дякувати Богові, що вони адекватні і допомогають Україні
А могли би "абидиться" і відморозитися.
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06.01.2023 12:38 Ответить
Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ директор ЦРУ Уильям Бернс передал Зеленскому ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.

"Нам не нужна паника".

Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения

28 января 2022

ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.

"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника.
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06.01.2023 12:41 Ответить
Глава президентской фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что некоторые американские СМИ распространяют "откровенные фейки" относительно угрозы нового вторжения российской армии в Украину.

Как сообщает "Новое время", депутат приравнял влиятельные американские издания к российским пропагандистам.

Политик также убежден, что через несколько недель "фаза паники исчезнет".

"Я думаю, когда через 2-3 недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом крупные очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122210.40
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06.01.2023 12:44 Ответить
 
 