Украинский танк в упор расстреливает окоп российских оккупантов. ВИДЕО
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В сеть попало видео, на котором украинский танк в упор расстреливает окоп оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает твиттер OSINTtechnical.
В описании к видео отмечается: "Украинский Т-72 наступает на российский окоп, стреляя по нему в упор из основного орудия".
A Ukrainian T-72 charges a Russian trench, firing into it at point blank range with its main gun. pic.twitter.com/adkfPfMBMK— OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 5, 2023
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скоро росіян буде по 1000 в день гинути
Якщо знали, що перед окопом не заміновано - достатньо було б пару гранат в окоп.
А так - з кущів могло б бути в бочину танку з РПГ...
І ******* снарядом поперед себе, впритул...
Хоча виконання дуетом з Кобзоном "Трулула-ла-ла-ла-лулула" - то мабуть було б шедеврально
Тому всі питання до ЦН