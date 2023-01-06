РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15448 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
47 597 65
танк (1908) ВСУ (5131)

Украинский танк в упор расстреливает окоп российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попало видео, на котором украинский танк в упор расстреливает окоп оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает твиттер OSINTtechnical.

В описании к видео отмечается: "Украинский Т-72 наступает на российский окоп, стреляя по нему в упор из основного орудия".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+85
По неподтверждённой пока информации певица Юлия Чичерина была приглашена на концерт Кобзона в Донецке. Якобы её местоположение накрыли вчера вечером, а к утру найти её живой или мёртвой не удалось.
показать весь комментарий
06.01.2023 02:25
+78
Саме так , безжалісно , потрібно знищувати русофашистів , які припхалися на нашу землю 👍🏼👍🏼👍🏼😡
показать весь комментарий
06.01.2023 01:28
+66
Дуже файно!
показать весь комментарий
06.01.2023 01:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже файно!
показать весь комментарий
06.01.2023 01:26 Ответить
ще одне відео гарне https://www.youtube.com/watch?v=P6MTMnIGH6I


скоро росіян буде по 1000 в день гинути
показать весь комментарий
06.01.2023 08:32 Ответить
Саме так , безжалісно , потрібно знищувати русофашистів , які припхалися на нашу землю 👍🏼👍🏼👍🏼😡
показать весь комментарий
06.01.2023 01:28 Ответить
надеюсь, что свинособаки перед смертью в штаны кирпичей отложить успели.....
показать весь комментарий
06.01.2023 01:29 Ответить
Якщо і не встигли, то невелика біда!
показать весь комментарий
06.01.2023 01:34 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2023 01:29 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2023 01:31 Ответить
Дєди ваєвалє! А де ж панфіловци со связкой гранат?
показать весь комментарий
06.01.2023 01:33 Ответить
Панфіловци міф, связку пині в жопу. Готов побороть пиню, організуйте встрєчу, пліз.
показать весь комментарий
06.01.2023 01:38 Ответить
Pamfilowcy w Kazahstane buhaut
показать весь комментарий
06.01.2023 03:34 Ответить
А у жабы памфиловой так много детей?
показать весь комментарий
06.01.2023 08:38 Ответить
Саме так!. Це моя іронічна рекція на радєцкі міфи про другу світову війну.
показать весь комментарий
06.01.2023 08:48 Ответить
Отож, нічого приходити в Україну зі зброєю зі своїх зауральських ***ней!...
показать весь комментарий
06.01.2023 01:33 Ответить
Это было опасно. Я не танкист, но наверное можно было выдать фугас и с большего расстояния не рискуя собой и танком. Хорошо, что обошлось.
показать весь комментарий
06.01.2023 01:41 Ответить
Він правильно зробив бо рпг на взвід не стане бо близько тому так було безпечніше. Військові поправте як не правий.
показать весь комментарий
06.01.2023 01:59 Ответить
Опасно танку без поддержки пехоты столь близко приближаться к окопам.Экипаж,конечно, герои, но"риск благородное дело" в этом случае не совсем оправдывается
показать весь комментарий
06.01.2023 10:27 Ответить
Піхота заходила позаду. Заїхати впритул було необхідністю, бо кулеметник глибоко закопаний, осколки не брали. Довелось задушити гускою..
показать весь комментарий
06.01.2023 11:10 Ответить
Все ясно, значит это было меньшее из зол.
показать весь комментарий
07.01.2023 19:20 Ответить
ото екіпаж обезбашений....
показать весь комментарий
06.01.2023 01:44 Ответить
То то вже у них перемир'я почалося вічне😀
показать весь комментарий
06.01.2023 01:46 Ответить
Тільки так треба знищувати зло на землі. Хто прийшов зі зброєю, має згинути від зброї.Спасибі хлопцям ЗСУ за відвагу.
показать весь комментарий
06.01.2023 02:02 Ответить
Дебілізм!
Якщо знали, що перед окопом не заміновано - достатньо було б пару гранат в окоп.
А так - з кущів могло б бути в бочину танку з РПГ...
І ******* снарядом поперед себе, впритул...
показать весь комментарий
06.01.2023 02:08 Ответить
По неподтверждённой пока информации певица Юлия Чичерина была приглашена на концерт Кобзона в Донецке. Якобы её местоположение накрыли вчера вечером, а к утру найти её живой или мёртвой не удалось.
показать весь комментарий
06.01.2023 02:25 Ответить
*******, якщо цю ватну суку розірвало на шматки.
показать весь комментарий
06.01.2023 02:30 Ответить
надеюсь вкупе и никитка михалков дуба даст. Шоб уже аккордом.
показать весь комментарий
06.01.2023 02:56 Ответить
Не , для завершающего доминантсептаккорда наДА еще и пыню в придачу..
показать весь комментарий
06.01.2023 09:18 Ответить
Вот это будет КРЕЩЕНдо, без всяких там диминуэндо...
показать весь комментарий
06.01.2023 09:22 Ответить
Но по пыне нужно пройтись 64-ыми и стакатто в несколко тактов - шобы до глубины души не было обидно за бесцельно прожитые годы.
показать весь комментарий
06.01.2023 09:25 Ответить
А в завершение, пустить по всем каналам каазлабадии минор в си(ми)бемоле, можно и мелодический слобать.
показать весь комментарий
06.01.2023 09:29 Ответить
А можно и Ванхельгу запустить, бо там же хоть скока, но будут чмобики-дембеля... которым жистя опостылела до меланхолии, под впечатлением химерного хапа незабвенного, в Украине(Vanhelga - Välkommen in (Official video) через YouTube).
показать весь комментарий
06.01.2023 09:54 Ответить
На шматки не треба. Краще відчепити ратиці, бо вона дуже талановита, файно співатиме у метро.
показать весь комментарий
06.01.2023 07:10 Ответить
Її героїном розчинило... на фото вона ще схожа на людину, а ось показували відео дні три-чотири тому - жах..... та й хер з нею
показать весь комментарий
06.01.2023 09:42 Ответить
розібрали апалчєнци в якості сувенірів
показать весь комментарий
06.01.2023 02:32 Ответить
мда, не судьба померти від перепою
показать весь комментарий
06.01.2023 03:58 Ответить
Еще бы и пыню накрыть, бо вроде тоже намечается его приезд - дык, это был бы просто елей на душу...
показать весь комментарий
06.01.2023 09:06 Ответить
Не дуже віриться.
Хоча виконання дуетом з Кобзоном "Трулула-ла-ла-ла-лулула" - то мабуть було б шедеврально
показать весь комментарий
06.01.2023 09:40 Ответить
Вангую, где-то на хавире зависла. по случаю 7-го января гундяевского сатаната.
показать весь комментарий
06.01.2023 10:04 Ответить
По любому обдолбанная валяется где то
показать весь комментарий
06.01.2023 10:11 Ответить
Cross fingers! 🤞
показать весь комментарий
06.01.2023 13:53 Ответить
Та пусть бы пела, смотреть, ржать, плевать, рыгать, но не нюхать! А теперь иди знай когда и по ком!
показать весь комментарий
06.01.2023 23:05 Ответить
прямо проорав землю снарядом
показать весь комментарий
06.01.2023 02:31 Ответить
Писец, вот это шмальнул.
показать весь комментарий
06.01.2023 02:53 Ответить
Nu wo perwih, o4en6 krasiwoe
показать весь комментарий
06.01.2023 03:03 Ответить
Во-первых, это красиво.
показать весь комментарий
06.01.2023 03:08 Ответить
и во-вторых... тоже!!! )))
показать весь комментарий
06.01.2023 10:58 Ответить
Jebah rusnu...
показать весь комментарий
06.01.2023 03:35 Ответить
А что не так? Он проехал под знак или что ?
показать весь комментарий
06.01.2023 05:23 Ответить
лучше бы украинский танк тот окор вместе с рашистами просто сравнял с землей. боекомплект надо экономить
показать весь комментарий
06.01.2023 05:37 Ответить
"лучше бы украинский танк" обмовка по Фрейду. Наш танк!
показать весь комментарий
06.01.2023 06:23 Ответить
Каждый клоун мнит себя крутым филологом... Український танк впритул розстрілює окоп російських окупантів Джерело: https://censor.net/ua/v3391567
Тому всі питання до ЦН
показать весь комментарий
06.01.2023 08:11 Ответить
Він такий і є. Наполовину
показать весь комментарий
06.01.2023 09:33 Ответить
А коли в окопі є якісь міни?У каців таке може бути: вони склад *********** в підвалі казарм роблять як в макєєвкє.
показать весь комментарий
06.01.2023 08:54 Ответить
чтобы противотанковая мина сдетонировала. танк должен на нее наехать. а на дне окопа она просто болванка
показать весь комментарий
06.01.2023 11:03 Ответить
Та ну нах... Танкисты шо, самоубийцы? себя на фаустпатрон наражати.
показать весь комментарий
06.01.2023 09:59 Ответить
Саша! Ты вроде не дятел, а такую чушь написал. Ты видео внимательно смотрел? Ну так дальность стрельбы Фаусом 30-150 м, РПГ до 500. так что танк давно в зоне поражения был
показать весь комментарий
06.01.2023 10:59 Ответить
Танкистам подогнали 100 000 снарядов теперь не надо экономить.
показать весь комментарий
06.01.2023 06:41 Ответить
Гойдааааааааа!🤣
показать весь комментарий
06.01.2023 08:29 Ответить
...прекрасно...
показать весь комментарий
06.01.2023 09:48 Ответить
Зачистка тараканов.
показать весь комментарий
06.01.2023 10:10 Ответить
им никто не рассказывал что это можно делать с расстояния 1-2 км? нахрена подставляться под гранатометы?
показать весь комментарий
06.01.2023 10:54 Ответить
Такий собі гарний примус до "пєрємірія"
показать весь комментарий
06.01.2023 12:28 Ответить
Гарно написали конхфєт кацапам
показать весь комментарий
06.01.2023 18:33 Ответить
Хороший єкипаж и главное грамотный.Использовал уклон рельефа местности для возможности близкого выстрела!!!
показать весь комментарий
07.01.2023 10:47 Ответить
 
 