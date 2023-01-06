Украинский танк в упор расстреливает окоп российских оккупантов. ВИДЕО

В сеть попало видео, на котором украинский танк в упор расстреливает окоп оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает твиттер OSINTtechnical.

В описании к видео отмечается: "Украинский Т-72 наступает на российский окоп, стреляя по нему в упор из основного орудия".