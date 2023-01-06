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Женщины и дети с Сахалина поздравляют российских оккупантов с Новым годом: "Бей хахлов - спасай Россию!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские женщины и дети, проживающие на Сахалине, призвали российских военных уничтожать украинцев для спасения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, нацистское новогоднее поздравление от россиянок и их детей опубликовано в соцсетях.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 110 250 человек (+530 в сутки), 3064 танка, 285 самолетов, 272 вертолета, 2059 артсистем, 6124 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+58
І ви кончєниє ублюдкі абязатєльна іх даждьотєсь в мєшках по частям но нє всєх-а тока тєх каво сабєрут...
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06.01.2023 09:19
+51
Вполне довольные женщины - избавились от алкашей и появилас надежда на новые "жигули"....мечты сбываются...
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06.01.2023 09:22
+40
То не люди, а кончені істоти
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06.01.2023 09:21
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Питаня до російськомовних українців ,вам не гидко однією мовою говорити з цією рашиською мерзотою ?
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06.01.2023 10:04 Ответить
Дядьку, не берите тяжелого в руки , а дурного в голову... Чи вы хотите впечатлить своей чертой, мовляв, гарячий , як свiже кiнське лайно... каазламордые не глупее вас. Они безболезненно, но в течении длительного промежутка времени , только и того , шо не ненавязчиво, но добились своего, навязали свое наречие от древнеборлгарско-церковного суржика... Будьте и вы последовательным. А то уже довыпендривались своими поездами расправы на Крым, шо уму не постижимо... В 1991-ом году Крым на 70% проголосовал за соборную независимость Украины , а в 2014-ом увидели спасение в зеленых человечках.
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06.01.2023 10:20 Ответить
Дай подумати, бо мабуть тоді повинно бути огидно розмовляти чи писати німецькою, бо це мова гітлеровців, й англійською - бо на цій мові розмовляли окупанти багатьох країн що гнобили народи Великої Британії, на болгарській, румунській, угорській, італійській, хорватській, турецькій - бо ці народи підтримували гітлерівську Німеччину у другій світовій, не кажучи вже про японську - на якій розмовляли відверті нелюді захоплюючи Індокитайський регіон та знищуючи цілі народи, а що казати вже про французьку, португальську, іспанську під час колонізаціє половини світу, та й представники українського, польського, білоруського народу теж часто творили злочини. То що, заборонимо усі мови окрім есперанто який ще себе нічим не заплюндрував???!!!
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06.01.2023 10:23 Ответить
А в тебе нічим думати, бо тільки манкурт буде відмивати москворотів котрі дзявкають мовою своїх вбивць та катів.
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06.01.2023 10:35 Ответить
Ну і підхід в тебе "В'ячеслав" - скидати у одне мову, й людей, й вчинки. З таким "вінегретом" тяжко впоратись. Може згадаєш краще просте та мудре прислів'я стосовно того, що не треба з купелі зливати воду разом із дитиною?! Бо коли робиться щось одним махом, то разом із поганим вбивається і добре. Не треба робити постійно одну й ту ж помилку, коли всіх міряють одним мерилом, у той час як усі різні. Не горячкуй, просто спокійно подумай не тільки про те, що тобі навіюють емоції, а й те, що пропонує розум та логіка. Як казав Т.Г. Шевченко - Чужому навчайтесь та й свого не цурайтесь! Тому давай брати краще звідусіль, а не будувати велосипед виходячи лише з власного!!!
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06.01.2023 10:44 Ответить
Треба і справді брати краще світове а не російське ,країна яка триста років нищила нашу мову ,культуру історичну память і ось зараз вони прийшли знищити все українське так що і далі будем продовжувати бути малоросами?
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06.01.2023 11:21 Ответить
А вони не українці, бо українці говорять своєю рідною мовою, а не тих хто їх прийшов вбивати та катувати.
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06.01.2023 10:33 Ответить
Саме так з 2014 року мені постійно забороняли писати роССійською мовою пригожинські троллі та ідейні рашисти, т.я. мовляв ци ЇХ мова, і кожен хто на ній розмовляє обов'язково винен любити )(уйло та ідеї "руССкого миру"! Ти часом не з них?! Якщо ні, то зупинись і не підігравай їм. А от ЗНАТИ державну українську мову, вміти нею користуватись, писати, розмовляти на ній ОБОВ'ЯЗКОВО ВИННІ УСІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ незалежно від національної приналежності, як це є у кожній ЦИВІЛІЗОВАНІЙ країні БЕЗ заборони використання у побуті БУДЬ ЯКОЇ іншої мови!!!
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06.01.2023 10:50 Ответить
Сидячи у себе на унітазі можеш говорити бвдь-якоб мовою закон не забороняє, навіть я слова поганого не скажу, в громадських місцях мовою українців та Української держави, відповідно до міжнародних норм і законів, частиною котрих є Україна, ти той чиєю мовою говориш, точніше яку вважаєш рідною і якою хочеш щоб тебе обслуговували, саме тому в Європі повно різних нацгромад, хочнш говорити цапською, хочеш отримати навчання цапською, то тебе відправлять у цапську громаду. Можеш не відповідати, мене не цікавить думка малороса.
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06.01.2023 11:14 Ответить
Слушай, а почему у тебя флаг американский? Через VPN сюда заходишь? Ты не в Украине находишься?
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06.01.2023 12:44 Ответить
Українською мовою, я мову худоби та кріпаків незабовязаний знати.
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06.01.2023 13:29 Ответить
Чудик, не пались, сюда по VPN только рашики заходят. Надо вам на болотах Гугл переводчик отключить.
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06.01.2023 14:06 Ответить
И еще рашик, тебе надо знать, что имя Вячеслав пишеться как В'ячеслав. Відповідно до правил української мови, ім'я пишеться через апостроф.
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06.01.2023 14:19 Ответить
Это вы хотите обидеть всех русскоговорящих-воинов которые умирают за вашу независимость? Единственное логическое требование - где живёшь там будь ласка выучи местный язык. Мой отец кроме родного украинского выучил еще латишский язык и работает в их среде, а ему уже 65. Так шо шановни друзи, драться надо за что-то другое.
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06.01.2023 15:03 Ответить
Прикольно дивитись як свиноморд намагається навчити українця його рідної мови, хоч сам її не знає. Ти знаєш, приблизно до 99 року слова мята, сімя, а також імя та багато инших включно з іменем Вячеслав писалось з апострофом, але стались зміни в правописі і моя вчитилька української мови підійшла до мене і каже, що я тепер маю писати своє без апострофа, потім у старших класах я мав ще двох вчитилів української мови і жоден мені й слова не сказав, що я пишу свож імя неправильно, але виповз якийсь свиноморд запоребриковий і розповідає мені, що я неправильно своє імя пишу, кончіта, ти сам для початку укпаїнську мову вивчи та нею пиши, а вже потім повчай инших.
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06.01.2023 15:43 Ответить
Славко, свиноморд только ты тут. Потому что если ты даже допустим и знаешь украинский язык, это еще не значит, что ты нормальный украинец. Так как среди сепаров боевиков видел украиноязычных, таких как ты. И напомню тебе про такого украиноязычного украинца как Богдан Сташинский.
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06.01.2023 16:10 Ответить
Свиноморд, я тобі вже сказав мовою худоби та кріпаків будеш дзявкати у себе в Туві, а в українців рідна мова українська, такщо пнх шваль усруська.
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06.01.2023 20:59 Ответить
Ты не украинец. Ти дикун.
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06.01.2023 21:30 Ответить
Я якраз українець, і не запоребриковому приблуді без роду та племені дзявкати хто я.
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06.01.2023 21:48 Ответить
Нам не потрібно бути кацапами і заставляти когось розмовляти так як ми хочемо. Просто українці повинні розмовляти на своїй мові а не підлаштовуватись і побачите що їх не так вже багато. Але чомусь українець як почує кацапську мову зразу пере ходить на неї. Боїться що московіти будуть глузувати. От складається враження що в нас багато розмовляють по кацапськи. Так як чомусь молодь дуже ******** блатні і тюремні слова. А кацапська мова це і є жаргон суміш українських , угрофінських і татарських слів замішаних на церковно - слов'янській мові. Така собі феня. Московитська еліта спілкувалась на німецькій і французькій мові а простолюдини на мові свого племені з татарською. І раптом з нічого виник " вяликий рузьке язык". І ще хочу сказати що правий був і є Порошенко- АРМІЯ, ВІРА , МОВА. Не буде армії , не буде, нашої церкви , не буде нашої рідної мови- кацапня ніколи від нас не відчепиться.
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07.01.2023 09:24 Ответить
Що значить не змушувати розмовляти? В кожній європейській країні вимагають знати мову країни проживання, і ти знаєш люди приїжджають в умовну Словенію, вчать словенську і не маж жодних проблем, навіть у їдучи у Польщу москвороте вчить польську щоб отримати посвідку на проживання та влаштуватись на роботу, а коли приїжджає в Україну починає випендюватись, то щелепа заважає, то яка різниця або ще якась хрінь. Українці мають свою рідну мову і якщо когось зкацапили, то це його проблеми уже 30 років як Україна незалежна і ніхто не змушує говорити усруською, але за 30 років чомусь москороте не тільки не перейшло на мову країни проживання, воно й не збирається це робити, тому від цього гівна потрібно позбуватись, приймати мовні закони як в Польщі та країнах Балтії. А що там подумає усрус мене взагалі не хвилює, дотогож я не один раз бачив як усруси приколювались з цапо-малоросів котрі говорили цапською, так і казали: чого хохол не хочеш говорити своєю рідною, а хохол у відповідь мекав про яку різницю, усруси просто всцикалися зі сміху, що хохол навіть ти вважаєш свою мову штучною та кінчиною, а те далі щось там цапською белькоче, от уявляєш як це огидно бачити? Тепер триває повномаштабна війна усруси не соромлячись заявляють, шо вони прийшли нас знищити, а кацапо-малороське лайно щей захищає кацапську недомову. А молодь то взагалі писець із тундри, говорять таким англо-усруським суржиком, що я взагалі дивуюсь як вони одне одного розуміють. Я гасло Порошенка підримумю окрім віри, бо я атеїст але навіть мене обурую, що усруська шваль займає наші храми.
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07.01.2023 10:12 Ответить
Ось ще цікаве відео на тему малоросів якщо цікавить переглянь.
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07.01.2023 10:13 Ответить
En Suisse trois langues sont parlées, l'allemand, le français et l'italien. Cela ne semble pas poser de problème. Votre remarque est stupide
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07.01.2023 11:52 Ответить
Ой тупые... Не сегодня-завтра отойдут Японии и они - туда же
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06.01.2023 10:12 Ответить
снегурочка с нового года наверное в салате спала а на Рождество ее оттуда вытащили
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06.01.2023 10:12 Ответить
Бий кацапа-москаля гони його звідсіля !
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06.01.2023 10:14 Ответить
Не скрєпнєнько у колпаках піндосівських празднавать! А Снігуронька чому на старого шамана схожа? 😁
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06.01.2023 10:16 Ответить
Если бы придерживались классической поговорки, то войны бы не было!
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06.01.2023 10:19 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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06.01.2023 10:20 Ответить
1. То не жінки - а самки. 2. Дуже вразила снігурка з мішками під очима . 3 що чекати від нації деградантів , що в 1917 знищила свою інтелігенцію, вчених та мислителів. - це закономірно, що вони вмирають по 1 млн. На рік
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06.01.2023 10:23 Ответить
Снігурка це переодягнений кацап(чоловік), ховається від мобілізації !
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06.01.2023 11:18 Ответить
Население, що йще сказати!? Тьфу на них упоротих **************!
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06.01.2023 10:25 Ответить
Боже, какие дегенеративные рожи. Нация отрицательно селекционных вырожденцев. Дарвину стоило бы увидеть. Он бы за пять минут на коленке состряпал бы теорию дэволюции
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06.01.2023 10:27 Ответить
Дура , на 1: 01 хвилині ---"и чтобы этот год ,был последний год " Ваше побажання наше ЗСУ виконають , для вас цей рік буде останній . Амінь ! Йой які вони дегенерати ...
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06.01.2023 10:28 Ответить
АМIНЬ !!!
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06.01.2023 10:40 Ответить
Ждите японцев ! После Украины будут Курилы и Сахалин.
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06.01.2023 10:30 Ответить
у ну-ка вулканчики-засипте попілом всю цю ублюдочну шваль
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06.01.2023 10:46 Ответить
Замочи кацапа, врятуй пральну машинку!
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06.01.2023 10:32 Ответить
Невже у когось були сумніви стосовно цього?
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06.01.2023 10:33 Ответить
Майбутні власниці дЖигулів тіпа Лада
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06.01.2023 10:37 Ответить
Блин, один тащ рассказывал, мол попал проездом на Сахалин, снял в какой-то лавке ракуху. После всего остального, шо потом произошло во всех цветах кацапского "уюта", прежде чем свалить навсегда из этой фестивальной однокомнатной помойки, ракуха пригласила испить на дорожку(тобто на посашок). В этот момент забегает с общей кухни ее начинающая говорить дочурка и спрашивает маму, мол а кто это к нам присель?. Мама отвечает, типо, тетя Ира... Тащ потом спросил у шмары, шо почемо он - тетя Ира. шаболда ответила, шо когда папа-кацап придет со смены и будет спрашивать у дочурки кто приходил, доченька правильно ответит, бо у ракухи есть в реале подруга тетя Ира...
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06.01.2023 10:37 Ответить
Здоровими у санітарних пакетах,нехай повернуться всі .
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06.01.2023 10:39 Ответить
Безвольные тупые рабы, это такие как эти коровы на коленях перед ботоксным просят подачек
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06.01.2023 10:40 Ответить
****** жаби
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06.01.2023 10:40 Ответить
Блин, как был прав, главный ******** расии - эйдельштейн (жиqиновский, когда визжал: "Бей жидов, спасай расию!", ведь в этой своре свиносучек и свинощенков ни одного православного и ортодоксального нет!!!
*****, а тебе бы следовало наградить эти существ гитлеровской ленточкой (гей оргия вской), а не раздавать её, то на лево, то на право! Всё таки награда за убийство наших дедов, а не хрен собачий!
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06.01.2023 10:42 Ответить
Не стыдно под украинским флагом так растопыривать свой тваринний антисемитизм?! Фу! Какое отношение имеют евреи к этим сахалинским выродкам?
А Украина гордится, что антисемитов вытравила...
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06.01.2023 11:07 Ответить
Для майбутніх судів.
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06.01.2023 10:44 Ответить
обычные бешеные звери ! с них ничего кроме анализа для лабораторий изучающих этот кацапский ген, взять нечего ...
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06.01.2023 10:48 Ответить
Тут до речі слова Голди Меєр - ми хочем житт , вони їхочуть щоб ми здохли, як нам знайти компроміс ???
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06.01.2023 10:48 Ответить
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06.01.2023 10:52 Ответить
даже все не досмотрел....................................********* конченные.......................будущие свиноматки дохлых свинособак ****....................................горите ******** в аду!
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06.01.2023 10:52 Ответить
А кажуть природа-матінка не помиляється!? Ось вам яскравий приклад - повна відсутність мізків компенсована виключно ротом.
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06.01.2023 10:54 Ответить
Вирізати лаптеноіда від малого до старого як хворобу землі
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06.01.2023 10:54 Ответить
Дипломати повинні працювати , щоб Японія почала забирати свої территорії . Це був би дійсно кінець рускій нечисті - японці все роблять якісно і швидко .
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06.01.2023 10:55 Ответить
дедушка мАроз не очень многословен, понимает, что и на острове от мобилизации не спрячется и лично ему не очень нравиться перспектива "бить хохлов", лучше с недоразвитыми снегурками в тылу забавляться, пока те своих мужей с пАбедой домой ждут.
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06.01.2023 10:58 Ответить
Тю так вони ж нас від фашистів спасають , а тут бєй хохлов спасай роZію
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06.01.2023 11:00 Ответить
Девочка смотрит на взрослых и думает"какие-же вы ублюдки и нацисты,неужели когда вырасту-буду такие как вы"? К сожалению будет.
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06.01.2023 11:01 Ответить
"Братушкі" бажають Українцям щастя
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06.01.2023 11:09 Ответить
И еще, любителям сахалинской красной икры... Один недоколыханый тащ рассказывал. В каком-то захолустном рыбо-приемном пункте(корабль привез пустые бочки для икры и кр. рыбы) они с рейда решили сойти на берег посредством моторной лодки(корабельной). Дык, у причала(песчаного) их встречали девки с бараков с гармошкой , на стульчике - бутылка водки с гранчаком и огурцом. Кто не закальвадосил, на берег не выпускали. Так друг оказался в одной из комнат одного из бараков... После 4-х раз джиги-джиги, у подруги пропал к нему интерес... Но тут его перехватывает другая из соседок по комнате... Но товариСЧ скока не пыжился, пока шо ничего не получалось... Тада эта шмара как заорет на весь барак, мол ее трахал, а мной брезгуешь... Каароч. Все шмары подскочили к бедному другу, заломали ему руки. и навесили на гогошары замок с узкой дужкой, а ключи выбросили в форточку, как и товарисча поинали в зад с крыльца... То шо ему дужку от замка пилили лобзиком на корабле всем народом, поливая сверху водой из чайника, шобы не припекало от нагрева металла, при этом зажав замок в лещата я молчу. Тобто всем людом держали хахля в руках над верстаком... -я и об этом уж не говорю, к слову спилили дужку не с той стороны, начали пилить с другой... Я говорю о другом, шо невыспавшиеся прошмандейки бараков вышли на смену к конвейеру по разделке красной икры. И вот картина Репина: одной с бодуна подвернуло и она блевонула прям в икру, у другой руки затряслись и она сыпонула в икру консерванта больше положеного... Одним словом, най вам смакують бутерброды из сахалинской красной икры на праздники от гундяевского сатаната... ЗЫ... К производству дальневосточной красной икры привлекается вербота всех симбирских епеней. И еще, дальневосточная рыба очень глистатая. Всем ее любителям провериться на яйцеглист - вам любой врач из санэпидемки скажет.
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06.01.2023 11:09 Ответить
Похоже там на рабсее, не только украинцы, но и русские не в почёте. Я с "родственником" украинцем, родом с Украины, общался, он ватаном уже лет 15 на рабсее, так он выдал на гора, что он оказывается поляк. Отакое ************* ни при чём, ни руzкий - ни украинец. Короче манкурт.
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06.01.2023 11:11 Ответить
Ойц, Его не Колей зовут? Тока без БЭ. бо шило(спирт) в мешке не утаишь)))
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06.01.2023 11:15 Ответить
ЗЫ... Если боязно, можно промолчать.
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06.01.2023 11:18 Ответить
Не, не Коля, у них это массово уже.
https://t.me/c/1731636769/5462
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06.01.2023 13:33 Ответить
т.е. ани падумали и вижу верят))) шо мы и до Сахалину дойдем??))) ибо чёж так разкудахтались, подбадривая себя криком и алкоголем?
спасать расию уже поздно!!!...ее надо утилизировать вместе с курицами крикливыми, как утилизируют больной скот/птицу в зараженной болезнью местности... всех и сразу!!!
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06.01.2023 11:24 Ответить
Не , не дойдем, японские товарищи опередят. Спасибо от нас им будет за это.
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06.01.2023 11:42 Ответить
***
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.

Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.

Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм,
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.

Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.

Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!

Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…

Іван Гентош (ветеран АТО)
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06.01.2023 11:46 Ответить
знають дірки,що самураї йдуть,остання лебідинна пісенька лунає до параш!
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06.01.2023 11:31 Ответить
кикиморы болотные
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06.01.2023 11:47 Ответить
Animals !!!!
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06.01.2023 11:51 Ответить
Бісова худоба.
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06.01.2023 12:03 Ответить
Це Німеччина зразка 41-го року?
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06.01.2023 12:09 Ответить
Один "дід мороз" адекватний. Мабуть підозрює що отримає після свят повістку. Мабуть тому в його словах не було агресії не накаркати собі. А самки видно вже в черзі на білу ладу, вирішили що чим в їх словах буде ненависті до українців тим швидше черга рухатиметься.
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06.01.2023 12:40 Ответить
Очень понравилось про последний год 👍
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06.01.2023 13:10 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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06.01.2023 15:26 Ответить
У негра срака красивiша а нiж фейс снiгурки-лярви
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06.01.2023 16:39 Ответить
Руцкие жабы.
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06.01.2023 21:08 Ответить
Правильно одна рашн-самка выдала: ""... пусть этот год будет последним ..." Он таки будет для них последним ! Мы их крестили, мы их и отпоем ! (с)
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06.01.2023 21:31 Ответить
биомусор смердящий!
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06.01.2023 22:44 Ответить
🤣

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07.01.2023 00:39 Ответить
нацистские быдлосамки.
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07.01.2023 03:50 Ответить
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