Женщины и дети с Сахалина поздравляют российских оккупантов с Новым годом: "Бей хахлов - спасай Россию!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские женщины и дети, проживающие на Сахалине, призвали российских военных уничтожать украинцев для спасения России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, нацистское новогоднее поздравление от россиянок и их детей опубликовано в соцсетях.
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+58 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий06.01.2023 09:19
+51 Прощай немытая раССея
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+40 Ksenia VB
показать весь комментарий06.01.2023 09:21
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*****, а тебе бы следовало наградить эти существ гитлеровской ленточкой (гей оргия вской), а не раздавать её, то на лево, то на право! Всё таки награда за убийство наших дедов, а не хрен собачий!
А Украина гордится, что антисемитов вытравила...
https://t.me/c/1731636769/5462
спасать расию уже поздно!!!...ее надо утилизировать вместе с курицами крикливыми, как утилизируют больной скот/птицу в зараженной болезнью местности... всех и сразу!!!
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.
Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.
Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм,
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.
Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.
Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!
Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
Іван Гентош (ветеран АТО)