Женщины и дети с Сахалина поздравляют российских оккупантов с Новым годом: "Бей хахлов - спасай Россию!". ВИДЕО

Российские женщины и дети, проживающие на Сахалине, призвали российских военных уничтожать украинцев для спасения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, нацистское новогоднее поздравление от россиянок и их детей опубликовано в соцсетях.

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Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 110 250 человек (+530 в сутки), 3064 танка, 285 самолетов, 272 вертолета, 2059 артсистем, 6124 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА