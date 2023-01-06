Российские морпехи сбегают с позиции вблизи Гуляйполя после атаки украинских артиллеристов. ВIДЕО

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетьмана Даниила Апостола метко атаковали позиции российских морпехов вблизи Гуляйполя в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки артиллеристов опубликована в соцсетях. Выжившие оккупанты начали бежать уже после первого выстрела. На записи можно насчитать восемь "бегунов". Второй и третий выстрел украинских артиллеристов застал российских морпехов уже на значительном расстоянии от их позиций. На видео можно разглядеть, как после первого попадания по позициям вверх взмывает тело ликвидированного оккупанта.

"44 отдельная артиллерийская бригада ВСУ в районе города Гуляйполе, заставила модных российских морпехов бежать со своих позиций. Кто задержался - тот в черном пакете домой", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: Боевая работа артиллерии 44-й бригады им.гетьмана Даниила Апостола. ФОТОрепортаж