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Российские морпехи сбегают с позиции вблизи Гуляйполя после атаки украинских артиллеристов. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетьмана Даниила Апостола метко атаковали позиции российских морпехов вблизи Гуляйполя в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки артиллеристов опубликована в соцсетях. Выжившие оккупанты начали бежать уже после первого выстрела. На записи можно насчитать восемь "бегунов". Второй и третий выстрел украинских артиллеристов застал российских морпехов уже на значительном расстоянии от их позиций. На видео можно разглядеть, как после первого попадания по позициям вверх взмывает тело ликвидированного оккупанта.

"44 отдельная артиллерийская бригада ВСУ в районе города Гуляйполе, заставила модных российских морпехов бежать со своих позиций. Кто задержался - тот в черном пакете домой", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Смотрите: Боевая работа артиллерии 44-й бригады им.гетьмана Даниила Апостола. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+28
От якби ще по ціх бігунах чимось лупанули було б добре.
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06.01.2023 12:57
+23
Хробаки ******....
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06.01.2023 12:57
+20
чудова робота, а коли б ще в догоночку попід сраки осколочним щоб добривом розлетілися на шматочки... . проте і так дуже гарно, смерть чатує на кожному кроці. Слава ЗСУ.
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06.01.2023 12:58
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У них є 15 хвилин, щоб добігти до кацапського кордону
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06.01.2023 12:55 Ответить
15 хвилин від Гуляйполя до кацапського кордону?
Для такого "подвигу" їм ************ реактивні прискорювачі в дупу
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06.01.2023 13:00 Ответить
О Генри - Вождь краснокожих
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06.01.2023 13:10 Ответить
Артилерія ЗСУ - то найкащий прискорювач у даному випадку
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06.01.2023 13:15 Ответить
так, але її до сих пір не більше чим 25% москальської.
з розвідкою/коригуванням нівкого проблем немає.
А те що супутників не знайшлось - то вже питання до паразитів олігарзхів.

До речі - притулянський(супутник) вийшов на зв'язок хтось зна?
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07.01.2023 03:22 Ответить
Хробаки ******....
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06.01.2023 12:57 Ответить
От якби ще по ціх бігунах чимось лупанули було б добре.
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06.01.2023 12:57 Ответить
чудова робота, а коли б ще в догоночку попід сраки осколочним щоб добривом розлетілися на шматочки... . проте і так дуже гарно, смерть чатує на кожному кроці. Слава ЗСУ.
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06.01.2023 12:58 Ответить
Судячі зі всього не було зв'язку між оператором дрона і артилерістами, бо кацапи довгенько бігли по відкритій місцевості, а артилерія в цей час добивала порожній окоп. А той куток, де сходяться лісосмугі, повинен буди вже заздалегідь пристреляний.
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06.01.2023 13:32 Ответить
Бах и морской пехотинец стал летающим пехотинцем....
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06.01.2023 12:58 Ответить
Как же жалко ..... снарядов
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06.01.2023 13:08 Ответить
що тікають добре, що втекли - шкода...
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06.01.2023 13:10 Ответить
Тікають-- ліпше смертю хоробрих лягли б .
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06.01.2023 13:10 Ответить
Російські морпіхи втікають

Російські морпіхви...
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06.01.2023 13:17 Ответить
Успіху в майбутнбому росіянам в таких прискореннях))
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06.01.2023 13:22 Ответить
отрицательно наступают, как же это по ихнему.
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06.01.2023 13:23 Ответить
подготовлены бегут красиво... и так до самой моцквы
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06.01.2023 13:25 Ответить
швидкість двох перших вражає...
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07.01.2023 03:24 Ответить
..ну не просто же так *****, вже благає: "просто пєрєстать стрєлять".., бо "на рот-побєдітєль" не встигає міняти памперси-кальсони
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06.01.2023 13:29 Ответить
убегают чтобы потом на родине сдохнуть от алкоголя, захлебнувшись блевотой под столом. Не прониклись видать речами Верховного Говнокомандующего
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06.01.2023 13:38 Ответить
бєгі, ваня, бєгі! Таргани кінчені...
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06.01.2023 13:39 Ответить
Я так зрозумів, що то вверх підлетів задній багажник від ЛадиГранти?😛
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06.01.2023 14:35 Ответить
Морпетухи.
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06.01.2023 15:24 Ответить
попіхались перед "іконами" в окопах і тепер біжать до кадир овців з заградотряду, шоб ще й ті їх перепіхнули ))
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06.01.2023 16:28 Ответить
кадри переставлені місцями. попадання не було - всі втекли. а жаль.
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06.01.2023 16:32 Ответить
Ноги, ноги самое главное для войска хйл. Берегите ноги!
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06.01.2023 16:38 Ответить
морпіхи втікають з позиції поблизу Гуляйполя:
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07.01.2023 01:46 Ответить
задніх нет і отстающих
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07.01.2023 02:00 Ответить
якби іще не оця всрата мода на ********** пафосну музіку
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07.01.2023 02:07 Ответить
Не, а шо, за упокой заводить мурку.
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07.01.2023 11:30 Ответить
Ладно, так уж и быть, держите... - тыць левым кликом по синим буквам...
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07.01.2023 11:48 Ответить
Куда же вы, "братья" ***? Даже чайку не выпьете?
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07.01.2023 12:35 Ответить
Та ні, вони не втікають, вони бігуть Різдво святкувати у раzziї.
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07.01.2023 23:09 Ответить
 
 