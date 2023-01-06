Верховный шаман рашистов накануне Рождества предсказывает России успехи и процветания: "Америку жалко. Аляска и Калифорния скоро возвратятся в РФ". ВИДЕО
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Один из верховных шаманов России спрогнозировал своей стране успех и процветание, а для США пообещал упадок и распад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление накануне Рождества шаман сделал, пообщавшись с духами в специальном наряде, танцуя с бубоном.
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+40 Erlich Bachman
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+36 Vv Tt cf8347fd
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+32 Олександр Дніпро
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якщо він в кабінеті камлав, то й вийде по-кабінетному, з "біфуркацієй" (це взагалі слово з підручника гідродінамики Арнольда).
в каліфорнії база "морських котиків", вони колоди на пляжі для відухи таскають, а насправді кожен вартує батальйона кацапів, в плані тактичної підготовки.
а між Аляскою та каліфорнією Британська Колумбія, де живуть поміж іншими і козаки, тільки справжні українські, так що шаман мальохо недотямив.
Це ж не просто так позаду верховного шарлатана український стяг!!!
Присоединить Калиф - мечта.
Но шаман, может быть, не так прост.
Протестовать он не может, а вот нести бред на фоне жовто-блакитних платков - троллинг.