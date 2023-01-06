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Верховный шаман рашистов накануне Рождества предсказывает России успехи и процветания: "Америку жалко. Аляска и Калифорния скоро возвратятся в РФ". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Один из верховных шаманов России спрогнозировал своей стране успех и процветание, а для США пообещал упадок и распад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление накануне Рождества шаман сделал, пообщавшись с духами в специальном наряде, танцуя с бубоном.

Смотрите: Российский священник агитирует убивать украинцев: "Воинская смерть - лучшая из всех смертей". ВИДЕО
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Топ комментарии
+40
От який ви неосвічений...
Спочатку расєя була усюди, уся Земля то була росія, потім еволюція, еволюція, еволюція, і ррраз! -- расіянці еволюціонували у мавп. Але, нажаль, не всі. Потім мавпи еволюціонували у людей, а расіянці як були так і залишилися на рівні амеб та інфузорій.
Якось так виходить, якщо скоротити.
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06.01.2023 15:15
+36
ветер в жопу
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06.01.2023 15:06
+32
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06.01.2023 15:18
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"Жирну" закладку мабуть знайшов...
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06.01.2023 17:01 Ответить
Где наша хвалёная психиатрия? Это требует медицинского вмешательства.
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06.01.2023 17:04 Ответить
Калифорния, ах-ха-ха, в росию! Приезжай, тут тебе бубен в ж... засунут, будет тебе узкий мир!
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06.01.2023 17:05 Ответить
предлагаю всех рашиков из калифорнии дострочно вернуть в рф, не дожидаясь присоединения
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06.01.2023 17:11 Ответить
..зто что за чудо юдо..Барабан отберите,а то вдруг связь коцмическу установит,а там до побед ***** не далеко,откуда вооше этот придурок нарисовался?!!
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06.01.2023 17:12 Ответить
славяне *****!!! смесь фино-угорских племен с монголо-татарами.
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06.01.2023 17:29 Ответить
Рыбы фугу обожрался, не иначе. С нея, говорят, неправильно приготовленной, заезжают или на тот свет или в параллельную реальность.
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06.01.2023 17:35 Ответить
То якут. У них улусами живуть.
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08.01.2023 01:37 Ответить
*******.....єто трєш))))
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06.01.2023 17:49 Ответить
Посміховистько. Та через рік дітям буде соромно, що в них з бубном бігав придуркуватий тато. Вам до Америки, як глисті до слона.
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06.01.2023 17:53 Ответить
на то нема ради - так істєріческі складиваєтся
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06.01.2023 17:56 Ответить
шаман має камлати біля священого вогнища, або якоїсь природньої аномалії (table mountain, volcano), або бодай священого дерева, на якому висять дрібні тотеми.

якщо він в кабінеті камлав, то й вийде по-кабінетному, з "біфуркацієй" (це взагалі слово з підручника гідродінамики Арнольда).

в каліфорнії база "морських котиків", вони колоди на пляжі для відухи таскають, а насправді кожен вартує батальйона кацапів, в плані тактичної підготовки.

а між Аляскою та каліфорнією Британська Колумбія, де живуть поміж іншими і козаки, тільки справжні українські, так що шаман мальохо недотямив.
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06.01.2023 18:08 Ответить
На Аляске их местные постреляют еще до прибытия морпехов. Там вооружены все поголовно.
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06.01.2023 18:19 Ответить
Щось цей ісконно русскій літінант заливає...
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06.01.2023 18:17 Ответить
Православний шаман.
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06.01.2023 18:28 Ответить
Верховний шаман Московського патріархату(підполковник ФСБ)
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06.01.2023 18:34 Ответить
А я особисто, як самопроголошений мольфар, помітив у цьому дійстві знак з гори!..
Це ж не просто так позаду верховного шарлатана український стяг!!!
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06.01.2023 18:37 Ответить
шо там по китайцях, шаман бачить як ті знов їх натягують?
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06.01.2023 19:21 Ответить
Шпарит по методичке складно
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06.01.2023 19:22 Ответить
""
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06.01.2023 19:38 Ответить
Це син Шойгу?😂
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06.01.2023 19:38 Ответить
У него справка с дурдома, он не отвечает за свои слова.
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06.01.2023 19:46 Ответить
До речі, доля правди в цьому є, в плані, що Рашка готує в США перевороти і мітинги протесту руками ватних росіян, що переїхали туди жити, ще й підкинуть їм під виглядом туристів агентів Кремля. Думаю, цією зимою вони збираються так калатати весь цивілізований світ.
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06.01.2023 20:21 Ответить
😂😂😂😂😂 а нащо воно в той бубон стукає?
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06.01.2023 20:24 Ответить
не взяли в deep purple, треба тренуватися тепер
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07.01.2023 00:02 Ответить
Похоже он перебрал с мухоморами. А если смотреть точнее-это новый якутский Соловьев.
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06.01.2023 20:27 Ответить
Еще один кум Гундяева..
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06.01.2023 20:29 Ответить
Секрет пророцтв шамана Цибікова: послід оленів, ягєль та сеча головного шамана Чукотки, Роми Абрамовіча, змішується та вживається безпосередньо перед пророцтвом. Що відбувається після цього добре видно на відео...
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06.01.2023 20:33 Ответить
Такая уверенность что нацистская рашка это одна сплошная психбольница.. с главврачем больным шизофренией и параноей..
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06.01.2023 21:02 Ответить
Только ликвидация этого дурдома спасет Мир.
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06.01.2023 21:12 Ответить
Шаманізація москалів поверне їх до своїх ІСТОКОВ - монголії. Повертайтесь додому кацапи. Монголи вас зустрінуть з квітами та щирими обіймами. "Повернення блудного сина" станеться дуже швидко.
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06.01.2023 21:22 Ответить
Подивись в дзеркало, ****, руський мир та культура. Де россія і де руський мир.
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06.01.2023 21:33 Ответить
Чувак затерялся где-то в параллельных мирах
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06.01.2023 22:20 Ответить
клоун ***!
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06.01.2023 22:32 Ответить
Цирк уехал, а барабанщика забыли.
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06.01.2023 23:03 Ответить
*** они там реально все ипанутые )))))
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06.01.2023 23:33 Ответить
Казковий довбойоб! І навіщо його з лікарні відпустили!?
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07.01.2023 00:12 Ответить
Не бачу ніякої різниці між цим шаманом і ********** з соловдолбойобом.Треба ,або в шамана забрати бубен,або тим двом ідіотам видати два бубни.Тоді буде якось гармонічніше для кацапів.І привезти з Якутії в студію новорічний символ місцевого гівноскульптура.Навкруг "скульптури-бити в бубен і пророкувати...
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07.01.2023 14:40 Ответить
ВВП Калифорнии 3,78 трлн долл 94 тыщи на душк. ВВП рф дввое меньше 12 тыщ на душу.
Присоединить Калиф - мечта.
Но шаман, может быть, не так прост.
Протестовать он не может, а вот нести бред на фоне жовто-блакитних платков - троллинг.
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07.01.2023 03:58 Ответить
Should we apply for a russian citizenship then?
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07.01.2023 05:53 Ответить
ну да, попробуй сказать что-то другое - окажешься рядом с Габышевым.
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07.01.2023 13:15 Ответить
успіхи і процвітання по утилізації зеків,люмпенів,одноклітинніх.Якщоб шаманочучело нашаманило зникнення 140млн.мерзості,булоб щастя на землі.
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07.01.2023 15:11 Ответить
Фон прикольний в "шамана"
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07.01.2023 15:42 Ответить
шамаги ******* чухонци. і ви ще претендуете на роль брата.верблюд монгольский ваш брат
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07.01.2023 17:39 Ответить
Вот до куда Сулик добрался, после окончания Fallout 2
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07.01.2023 21:51 Ответить
Такі ж шамани (ряжені пройдохи) путлеру казали про перемогу росії за три дні.
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08.01.2023 08:38 Ответить
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