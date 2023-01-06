Лукашенко посетил российские войска в Беларуси: "Общее дело делаем". ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, наведался в российские войска, которые расположились на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.

Об этом сообщило государственное белорусское агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

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Лукашенко заслушал доклад о завершении "боевого слаживания" частей группирований. Представитель российских вооруженных сил рассказал Лукашенко о завершении совместных учений. По его словам, подразделения РФ готовы к выполнению задач по назначению.

"Совместное дело делаем... Если будут вопросы ко мне, скажите", - прокомментировал белорусский диктатор.

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