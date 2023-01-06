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Лукашенко посетил российские войска в Беларуси: "Общее дело делаем". ВИДЕО
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Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, наведался в российские войска, которые расположились на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.
Об этом сообщило государственное белорусское агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
Лукашенко заслушал доклад о завершении "боевого слаживания" частей группирований. Представитель российских вооруженных сил рассказал Лукашенко о завершении совместных учений. По его словам, подразделения РФ готовы к выполнению задач по назначению.
"Совместное дело делаем... Если будут вопросы ко мне, скажите", - прокомментировал белорусский диктатор.
Топ комментарии
+19 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий06.01.2023 15:42
+18 Алекс Скела
показать весь комментарий06.01.2023 15:39
+15 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий06.01.2023 15:38
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https://twitter.com/i/status/1611296267266854919
вопросы тебе гаагский прокурор задавать будет
ба ля ус
Подельники, значит...
Україні.
знову роздав красиві буси...
цікаво,бульбаші розпочнуть свої наступні 18-ті?
https://streamable.com/3pkgtx
- А карту покажешь?