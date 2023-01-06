РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15342 посетителя онлайн
Новости Видео За рубежом Война
12 490 44
Беларусь (7522) война (46615) Лукашенко (3501) Россия (91213)

Лукашенко посетил российские войска в Беларуси: "Общее дело делаем". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, наведался в российские войска, которые расположились на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.

Об этом сообщило государственное белорусское агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко заслушал доклад о завершении "боевого слаживания" частей группирований. Представитель российских вооруженных сил рассказал Лукашенко о завершении совместных учений. По его словам, подразделения РФ готовы к выполнению задач по назначению.

"Совместное дело делаем... Если будут вопросы ко мне, скажите", - прокомментировал белорусский диктатор.

Также читайте: Беларусь готовится к войне. Угроза будет, пока армия РФ там, – посол Кизим
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
старая шлендра привезла пожрать убогим кацапам...

показать весь комментарий
06.01.2023 15:42
+18
"Спільну справу робимо"

Подельники, значит...
показать весь комментарий
06.01.2023 15:39
+15
показать весь комментарий
06.01.2023 15:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новая прикольная версия от Бульбофюрера, откуда на него хотели напасть...

https://twitter.com/i/status/1611296267266854919
показать весь комментарий
06.01.2023 15:35 Ответить
Если будут вопросы ко мне, скажите", - прокомментировал белорусский диктатор.

вопросы тебе гаагский прокурор задавать будет
показать весь комментарий
06.01.2023 16:15 Ответить
Лукашенко навідав російських військових у Білорусі: "Спільну справу робимо" Джерело: https://censor.net/ua/v3391693
показать весь комментарий
06.01.2023 17:11 Ответить
Вусатий тарган заворушився.
показать весь комментарий
06.01.2023 16:28 Ответить
ху.ло этого поца старшиной назначил или любимой женой.
показать весь комментарий
06.01.2023 15:37 Ответить
Спільну справу робимо - в ріт беремо разом
показать весь комментарий
06.01.2023 15:37 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2023 15:38 Ответить
Переведи ....
показать весь комментарий
06.01.2023 15:50 Ответить
руснi *****.
показать весь комментарий
06.01.2023 15:54 Ответить
перший рядок скорочено
ба ля ус
показать весь комментарий
06.01.2023 16:45 Ответить
"Спільну справу робимо"

Подельники, значит...
показать весь комментарий
06.01.2023 15:39 Ответить
Да, визнав свою причетність до злочинів кацапів в
Україні.
показать весь комментарий
06.01.2023 20:56 Ответить
Спільну справу робимо - захищаємо диктаторів від їхнього лохотрату.
показать весь комментарий
06.01.2023 15:40 Ответить
старая шлендра привезла пожрать убогим кацапам...

показать весь комментарий
06.01.2023 15:42 Ответить
*** кругом одни ******! Усатый ************ попиарился, правду сказал точно что он с рашистскими фашистам одно дело делает. Мы украинцы этого никогда не забудем.
показать весь комментарий
06.01.2023 16:28 Ответить
А у УКРАИЦЕВ к тебе будет не вопрос, а только послание одно-иди ***** *********** ************...................от ******** колорадский....................
показать весь комментарий
06.01.2023 15:42 Ответить
Разом і подохнете
показать весь комментарий
06.01.2023 15:45 Ответить
******* строит из себя великого деятеля. Проститутка усатая.
показать весь комментарий
06.01.2023 15:45 Ответить
Цей вираз пригадаємо карпопельному дуче в суді як доказ спільних атак в Укоаїну. І у нас буде маса запитань, хоча насправді одне - коли здохне цей ушлепок.
показать весь комментарий
06.01.2023 15:46 Ответить
Часто Христя під свято приходить до Мотрі,побалакати,розважитися. Так тлумачить слово навідати інтернет.
показать весь комментарий
06.01.2023 15:46 Ответить
А він ляже приляже, картофан в жопу всуне, а стамльонниє рукі вольно вширки розкине. Не кидайся словами *********** іблан.
показать весь комментарий
06.01.2023 15:49 Ответить
Жалкая совковая пародия.
показать весь комментарий
06.01.2023 15:49 Ответить
От молодець ! Прямо "чистуха" без примушення! І в гроби поряд ляжете - коли прийде час! Бо КГБісти дожить до Гааги не дадуть - надто знаєте багато!
показать весь комментарий
06.01.2023 15:49 Ответить
"Спільну справу робимо" - бульбофюрер має рацію, спільно знищують парашу і бульбашію.
показать весь комментарий
06.01.2023 15:59 Ответить
я думаю после такого признания, мы уже имеем полное право раздолбать Мозырский НПЗ, который находится прямо у нас под носом
показать весь комментарий
06.01.2023 16:11 Ответить
Відео не відповідає назві
показать весь комментарий
06.01.2023 16:12 Ответить
Точно это видео отом как маеток херсонского предателя сосальдо обыскивали.
показать весь комментарий
06.01.2023 16:26 Ответить
вождь племені Тумба-Юмба "з дружнім візитом" ( як розповідав потім біля церемоніального багаття) відвідав розташування колоніальних військ.

знову роздав красиві буси...
показать весь комментарий
06.01.2023 16:49 Ответить
Цей картопляний шакал першим провиє «акєла промахнулся!»
показать весь комментарий
06.01.2023 16:52 Ответить
Представник російських збройних сил розповів Лукашенку про завершення спільних навчань.

цікаво,бульбаші розпочнуть свої наступні 18-ті?
показать весь комментарий
06.01.2023 16:53 Ответить
Наші прикордонники передають привіт картопляникам (дивитися до кінця ):

https://streamable.com/3pkgtx
показать весь комментарий
06.01.2023 16:58 Ответить
..сифилитик картофляндии опять фигней занят
показать весь комментарий
06.01.2023 17:08 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2023 18:22 Ответить
мелкий пидорок....
показать весь комментарий
06.01.2023 19:21 Ответить
Здохнеш разом з ******,чмошник смердючий.
показать весь комментарий
06.01.2023 21:04 Ответить
а чому в рюсске вітязєй закриті морди?
показать весь комментарий
06.01.2023 21:27 Ответить
Те немногие уцелевшие с макеевского ПТУ-19, готовы с радостью поделятся опытом с беларускими вояками.
показать весь комментарий
06.01.2023 22:51 Ответить
А з закритима обличчями вони, щоб не видно було їх призирства і усмішок. Не зможуть же вони як мішустін сидіти з кам'яним виразом перед бульбофюрером.
показать весь комментарий
06.01.2023 23:47 Ответить
разом і вісіти будете сукіни діти
показать весь комментарий
07.01.2023 02:05 Ответить
- Совместное дело делаем... Если будут вопросы ко мне, скажите.
- А карту покажешь?
показать весь комментарий
07.01.2023 12:46 Ответить
і спільно ВСІ ЗДОХНЕТЕ!!!
показать весь комментарий
08.01.2023 10:35 Ответить
 
 