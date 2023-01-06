"Щедрик" от ВСУ: украинские воины поздравили граждан с Рождеством. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Центр военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВСУ поздравил украинцев с Новым Победным Годом и Рождеством Христовым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравительное видео по мотивам "Щедрика" опубликовано на странице Генштаба ВСУ в Фейсбуке.
"Рождество этого года имеет горький привкус слез и цвет крови… цена, которую мы платим ежедневно измеряется жизнями и здоровьем наших воинов. Но мы сильны!", - подчеркивают в сообщении.
Военные подчеркивают, что в борьбе рождается нация, поэтому призывают украинцев продолжать бороться с захватчиками.
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+37 Максім ХОЙ 07fb0949
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1. Цар Ірод помер в 4 р. до н.е., тобто за декілька років до народження Іісуса.
2. 1 січня було початком нового року в Римі , а от іудеї його відзначали в кінці вересня (дата плавала).
3. Нове літочислення ввели тільки в 4 столітті н.е., на Нікейському соборі.
4. Ну і четверте, оці кульбіти навколо "Бог Ісус родився" досить забавні. Наприклад , якщо Бог - один і єдиний, то як він міг народитися 2000 років назад, коли він безсмертний і створив Всесвіт ще за 6000 років до цього. Може все таки Ісус - не бог, а його втілення, яке появилося на світ 2000 років назад.
Колядую, колядую,
Перемогу носом чую,
Хай приходить в кожну хату
Рік щасливий і багатий!
Хай у кожній у оселі
Будуть люди всі веселі,
В теплих сонячних домівках
Діти хай сміються дзвінко!
І не буде у нас горя,
Клята рашка втоне в морі,
Як не в морі, то в канаві,
Згине її чорна слава.
Щур у бункері зітліє,
Світ без нього посвітліє,
Землі, зорані боями,
Буйно зацвітуть садами.
Оживе уся земля
Без кацапа-москаля,
Знов розквітне Україна
Сильна, вільна і єдина!
Саме 25 грудня святкували Різдво наши прабабусі допоки не змінили дати при Сталіні.
Режимом комуняк дати були нахабно замінені.
То той, хто хоче заставити саме таку історію нехай їдуть святкувати до Росії.
А нам нехай повернуть як було з давніх часів у православ'ї. Недолугий коментарі, що то дати католицького Різдва.
Ні! 25 грудня то дата ХРИСТИЯНСЬКОГО Різдва до приходу режимах Сталіна!😠