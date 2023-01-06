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"Щедрик" от ВСУ: украинские воины поздравили граждан с Рождеством. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Центр военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВСУ поздравил украинцев с Новым Победным Годом и Рождеством Христовым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравительное видео по мотивам "Щедрика" опубликовано на странице Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Рождество этого года имеет горький привкус слез и цвет крови… цена, которую мы платим ежедневно измеряется жизнями и здоровьем наших воинов. Но мы сильны!", - подчеркивают в сообщении.

Военные подчеркивают, что в борьбе рождается нация, поэтому призывают украинцев продолжать бороться с захватчиками.

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Топ комментарии
+37
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06.01.2023 20:32
+12
Писок чотирижди-ухилянта в кліпі недоречний.
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06.01.2023 20:40
+12
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06.01.2023 20:42
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06.01.2023 20:32 Ответить
mogu wikinut6 na korm kambale w baltike -besplatno !!!
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06.01.2023 21:05 Ответить
pihuj na owcejebow !
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06.01.2023 21:06 Ответить
У всех нормальных людей оно в пр. году было. Только у адептов сатанистской секты рпц кгб оно в этом году.
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06.01.2023 21:16 Ответить
((( ну трішки не так: щедрівки - на старий Новий рік, сьогодні - коляда! сьогодні Діва Марія сина родила, вечір святий, пісний, а на старий Новий рік- щедрий, піст закінчився. Сьогодні і завтра колядують, 14-го - щедрують))).
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06.01.2023 20:36 Ответить
Украинцы вас свиней крестили. Зря, конечно, но что сделано...Явно поболе вашего знают за православие.
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06.01.2023 20:52 Ответить
Лизнешь скипетр якутскому шаману от сглаза омериканского?
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06.01.2023 21:03 Ответить
Не тикайте, не зліться, святий вечір. Те саме у католиків та православних, а в датах різниця
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06.01.2023 21:10 Ответить
Щедрик це дохристиянський новий рік бо "прелетіла ластівочка") Тобто весною
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06.01.2023 20:42 Ответить
так так, ялинка - це новомодний тренд.
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07.01.2023 00:12 Ответить
Усе так,бо Щедрик таки різдвяна пісня. А ластівочка,так раніше це свято було перед весною. Там є історія написання і чому так
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06.01.2023 20:51 Ответить
Христос родився перед Новим роком. Там дуже інтересно: цар закомандував перепис народу, всі мали прийти до того дому, звідки хто походив. Діва Марія з Йосипом жили в Назареті, а прийшли до Віфлеєму, але раз до того Давида зійшлося дуже багато народу, вони припізнилися, то їм місце дали у хліві. Тому Бог Ісус родився у яслах між кізочок та ягняток і нічого. Тоді через кілька днів стався перепис, почався Новий рік та нове літочислення. Аж потім, після всього воно стало "від Різдва Христового". Родився Ісус перед а не після нового року.
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06.01.2023 21:06 Ответить
ну якщо тобі це реально цікаво - то
1. Цар Ірод помер в 4 р. до н.е., тобто за декілька років до народження Іісуса.
2. 1 січня було початком нового року в Римі , а от іудеї його відзначали в кінці вересня (дата плавала).
3. Нове літочислення ввели тільки в 4 столітті н.е., на Нікейському соборі.
4. Ну і четверте, оці кульбіти навколо "Бог Ісус родився" досить забавні. Наприклад , якщо Бог - один і єдиний, то як він міг народитися 2000 років назад, коли він безсмертний і створив Всесвіт ще за 6000 років до цього. Може все таки Ісус - не бог, а його втілення, яке появилося на світ 2000 років назад.
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06.01.2023 22:15 Ответить
Старий новий рік - це привід вмазати ще раз, не більше. Тобі як знатоку питання - коли щедрували і коли колядували у 1902 році, наприклад, і до чого воно було прив'язано?
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06.01.2023 21:45 Ответить
Це с перспективою. А у дійсності це не важливо коли бити цю русню. На свят вечір, чи на інший святий день. Кожень день коли ми б'ємо русню є СВЯТИЙ!!!
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07.01.2023 02:55 Ответить
Писок чотирижди-ухилянта в кліпі недоречний.
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06.01.2023 20:40 Ответить
І я про це хотів написати. Там його не має бути. Там мають бути наші герої, а не ухилянти.
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06.01.2023 22:11 Ответить
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06.01.2023 20:42 Ответить
А сраний ДТЕК-КРЕМ вітає нас сьогодні десятою годиною без світла.
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06.01.2023 20:45 Ответить
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06.01.2023 20:46 Ответить
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06.01.2023 20:52 Ответить
***
Колядую, колядую,
Перемогу носом чую,
Хай приходить в кожну хату
Рік щасливий і багатий!

Хай у кожній у оселі
Будуть люди всі веселі,
В теплих сонячних домівках
Діти хай сміються дзвінко!

І не буде у нас горя,
Клята рашка втоне в морі,
Як не в морі, то в канаві,
Згине її чорна слава.

Щур у бункері зітліє,
Світ без нього посвітліє,
Землі, зорані боями,
Буйно зацвітуть садами.

Оживе уся земля
Без кацапа-москаля,
Знов розквітне Україна
Сильна, вільна і єдина!
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06.01.2023 20:53 Ответить
Тема сємок в карманах кацапів не розкрита)
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06.01.2023 22:18 Ответить
Смерть кацапам!
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06.01.2023 21:49 Ответить
Спасибо большое за всё ЗСУ!! Счастья здоровья любви и удачи всей Украине! Слава героям! Смерть врагам!
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07.01.2023 01:18 Ответить
Ми повинні повернутися до наших правдивих корінь.

Саме 25 грудня святкували Різдво наши прабабусі допоки не змінили дати при Сталіні.

Режимом комуняк дати були нахабно замінені.

То той, хто хоче заставити саме таку історію нехай їдуть святкувати до Росії.
А нам нехай повернуть як було з давніх часів у православ'ї. Недолугий коментарі, що то дати католицького Різдва.
Ні! 25 грудня то дата ХРИСТИЯНСЬКОГО Різдва до приходу режимах Сталіна!😠
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07.01.2023 08:32 Ответить
Веселого, переможного і щасливого Різдва!
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08.01.2023 01:38 Ответить
 
 