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Начальник поезда Роман (Трак) сражается под Соледаром. В одном бою он лично уничтожил трех оккупантов | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Интервью главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова с защитником Украины Романом (позывной Трак).

Роман каждый день ведет ближний бой в Соледаре, сообщает Цензор.НЕТ.

В гражданской жизни он был начальником поезда "Киев – Бердянск". А сейчас является сержантом 46-й десантно-штурмовой бригады.

Юрию Бутусову Роман рассказал о бое, в котором лично уничтожил трех российских оккупантов.

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Цікавий хлопець.

Шана йому та його побратимам!
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07.01.2023 08:40 Ответить
Тут активно учора дехто про Артемсіль писав,мов блоги і фото є,що там орки. Карта також писала і пише,а ось бійці говорять,що позиції не змінювали. Карта уже не пише ,що до центру дійшли, тільки у Соледар і на околиці проникають,але їх там нищать. Негатив,що мене за скаргу на фальсифікації даних, заблокували.
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07.01.2023 08:58 Ответить
були без білетів і приставали до пасажирів
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07.01.2023 09:01 Ответить
Хай живим повертається)
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07.01.2023 09:50 Ответить
Герой
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07.01.2023 10:59 Ответить
Уничтоженные оккупанты не хотели брать постельное белье и чай.
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07.01.2023 13:31 Ответить
Ну, да. Они требовали чёрные пакеты и белые тапочки и при этом вели себя нагло и шумно.
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07.01.2023 19:19 Ответить
---Просто чудово.../але іще. як мінімум. треба парочку ординців ухайдокать .оскільки їх у п*ятеро більше .../ А. зважаючи на соцпочин СРСР :---Даешь и за того парня---іще п*яток. для душевного спокою...
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08.01.2023 17:38 Ответить
 
 