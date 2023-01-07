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Рашисты снесли жилой квартал в Приморском районе оккупированного Мариуполя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе снесли жилой квартал.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Четвертого января писал о квартале по пр. Нахимова в Приморском районе, который за взятку гауляйтеру Иващенко россияне планируют снести. Не прошло трех суток, а квартала уже почти нет", - отметил он.

Читайте также: Россияне усиливают ПВО вокруг Мариуполя, - Андрющенко
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Топ комментарии
+13
кто подольше на сайте, те помнят Андрюху Шевченко из Марика, безбашенного, крутого рокера и большого любителя котов (и своих и дворовых), а так же его желание в последний раз выйти в море, в загранку, в теплые края... думаю был бы жив - откликнулся б ...
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07.01.2023 12:17
+9
мокши с болот мацковии скрывают следы военных преступлений
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07.01.2023 12:06
+8
Какая взятка непонятно? Скорее все проще - заметают следы своих преступления
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07.01.2023 11:53
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Какая взятка непонятно? Скорее все проще - заметают следы своих преступления
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07.01.2023 11:53 Ответить
Це ще "борьба с біндєрамі" чи вже "защіта русскагаварящіх"?
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07.01.2023 11:54 Ответить
Це проспект Будівельників біля колішньої 23 школи. Це зруйновані двуповерхові будинкі, побудовані німецькими полоненими після другої світової. Я там часто гуляв, я жив неподалік.
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07.01.2023 12:00 Ответить
Дивлюсь іноді блогерів з Маріуполя (сім'я)-їздять по місту,показують руйнування,знесення цілих районів.
Просто не уявляю,що пережило цивільне населення під час військових дій
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07.01.2023 12:10 Ответить
Ми спочатку в квартирі були під обстрілами. А ле коли вночі на кухні скалками міни вібіло скло, а наступного дня зруйнувало будинок на тому самому проспекті Будівельників не подалік, ми весь час сиділи в підвалі нашого будинку. Постійно чутно було ворожі літаки, та міномети. Обстріли не зупинялися ні на годину. Але були люди які шукали їжу для своїх дітей, вони блукали містом, в пошуках. Їм допомогали військові, як могли. Але так загинуло чимало людей. Нам пощастило що Приморський район тоді не дуже сильно обстрілювали. Принаймні ту частину де ми були. А так там дуже гато людей загинуло.нам люди, що повз нашого будинку йшли, розповідали різне - дуже багато смертей, руйнувать, а це самій початок війни був. кацапи потім ще щонайменьше півтори місяці обстрілювали з моря. градамии артилерією місто. Ми тоді вийшли з міста пішкі, за 30 кілометрів в селище міського типу і все чули і бачили. люди до нас прїждали поранені, яким пощастило залишитися живими, після того як спалили Черьомушки, мікрорайн на краю міста.
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07.01.2023 12:31 Ответить
Подібне пережив у Сєвєродонецьку ...
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07.01.2023 19:31 Ответить
мокши с болот мацковии скрывают следы военных преступлений
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07.01.2023 12:06 Ответить
Ломать - не строить
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07.01.2023 12:16 Ответить
кто подольше на сайте, те помнят Андрюху Шевченко из Марика, безбашенного, крутого рокера и большого любителя котов (и своих и дворовых), а так же его желание в последний раз выйти в море, в загранку, в теплые края... думаю был бы жив - откликнулся б ...
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07.01.2023 12:17 Ответить
Теж згадував....
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07.01.2023 12:23 Ответить
У мене після початку війни більше десятка підписаних мовчать!
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07.01.2023 12:35 Ответить
Пригадую його ще на Цензорі банили перед вторгненням московських ординців. Він тоді став заходити під трохи іншим ніком.
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07.01.2023 12:39 Ответить
Тільки що теж хотів написати про нього.
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07.01.2023 12:36 Ответить
У нього був якийсь конфлікт з ЦН. Просив видалити його акаунт назавжди.
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07.01.2023 12:41 Ответить
його часто банили за нецензурщину, а він з того ще сильніше виходив з себе і ще накидував...
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07.01.2023 12:50 Ответить
У нього був регулярний бан через антиваксерну позицію. Наскільки пам'ятаю , він дуже активно антиваксив разом з самими активними антиковідниками , які , до речі теж деактивовані: Странник Виртульний, Меркава та інші.
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07.01.2023 13:13 Ответить
Теж згадую частенько. І бачу не тільки я.
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07.01.2023 15:06 Ответить
Замітають сліди. Нікчеми!
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07.01.2023 15:08 Ответить
 
 