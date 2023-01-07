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Рашисты снесли жилой квартал в Приморском районе оккупированного Мариуполя. ВИДЕО
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Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе снесли жилой квартал.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Четвертого января писал о квартале по пр. Нахимова в Приморском районе, который за взятку гауляйтеру Иващенко россияне планируют снести. Не прошло трех суток, а квартала уже почти нет", - отметил он.
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Просто не уявляю,що пережило цивільне населення під час військових дій