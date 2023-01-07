ГУР показало, как чеченские добровольцы уничтожают российских оккупантов в Бахмуте. ВИДЕО

Чеченские добровольцы продолжают защищать Украину в составе Интернационального легиона ГУР МО в самых горячих точках фронта.

Среди добровольцев – герой ичкерийского народа Абдул Хаким. В настоящее время чеченское подразделение Легиона уничтожает российских оккупантов в Бахмуте, сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Абдул Хаким до полномасштабного российского вторжения 24 февраля руководил группой "Аджнад аль-Кавказ" в Сирии. После 24 февраля его группа стала частью Отдельного батальона особого назначения Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия – добровольческого подразделения в составе украинского Интернационального легиона ГУР МО.

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15 октября Абдул Хаким был возведен в ранг полковника Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия.