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ГУР показало, как чеченские добровольцы уничтожают российских оккупантов в Бахмуте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Чеченские добровольцы продолжают защищать Украину в составе Интернационального легиона ГУР МО в самых горячих точках фронта.

Среди добровольцев – герой ичкерийского народа Абдул Хаким. В настоящее время чеченское подразделение Легиона уничтожает российских оккупантов в Бахмуте, сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Абдул Хаким до полномасштабного российского вторжения 24 февраля руководил группой "Аджнад аль-Кавказ" в Сирии. После 24 февраля его группа стала частью Отдельного батальона особого назначения Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия – добровольческого подразделения в составе украинского Интернационального легиона ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупант жалуется матери: "Я просто придурок, что взял повестку. Это не наша война", - перехват ГУР. АУДИО

15 октября Абдул Хаким был возведен в ранг полковника Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия.
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Топ комментарии
+53
Ворог один - фашистська росія!
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07.01.2023 17:16
+40
Для них це священна війна.
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07.01.2023 17:14
+36
Не розумію,як з цієї нації змогли вийти кадирівці? Гроші, підкуп-ясно, але ж...Кавказ..всі ці їхні мусульманські справи..честь .. совість..гаряча кров...плюс сотні років кацапського геноциду. Ось недавно дві війни на знищення народу. На все кадирівці х@й забили? Мдаааа...Ну а ці чеченці звісно красені👍
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07.01.2023 17:17
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Для них це священна війна.
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07.01.2023 17:14 Ответить
А для нас хіба ні?
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07.01.2023 18:15 Ответить
Теж. Але вони першими битву прийняли. Кацапи з них добряче познущались.
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07.01.2023 19:38 Ответить
Гетьман Сагайдачный,Выговский и т.д. -другого мнения). Ну,плюс-минус 200 лет не разница.
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07.01.2023 19:42 Ответить
Ворог один - фашистська росія!
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07.01.2023 17:16 Ответить
Росія продовжила те що ще Сталін почав разом із гітлером. Росія так і заявляє
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07.01.2023 17:25 Ответить
Не розумію,як з цієї нації змогли вийти кадирівці? Гроші, підкуп-ясно, але ж...Кавказ..всі ці їхні мусульманські справи..честь .. совість..гаряча кров...плюс сотні років кацапського геноциду. Ось недавно дві війни на знищення народу. На все кадирівці х@й забили? Мдаааа...Ну а ці чеченці звісно красені👍
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07.01.2023 17:17 Ответить
Згодний. Як в Ічкерії могли з'явитися такі виродки кадирівці? Вони ж як не крути чеченці, в минулому.
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07.01.2023 17:22 Ответить
В усьому світі правлять гроші. Переважну кількість людей любої національності чи віри можна купити.
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07.01.2023 17:24 Ответить
а знання мови не купиш... Так любої тобі чи будь-якої?
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07.01.2023 18:35 Ответить
Пля, скільки можна відповідати що ми не шкільній олімпіаді по українській мові. І не на диспуті державної колегії по граматиці мови. А ще я не диктор українського радіо та телебачення.
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07.01.2023 20:49 Ответить
значення слів, хоча б розрізняєш? А нік-нейм по кацапськи- також байка?
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07.01.2023 20:55 Ответить
Я ж не запитую якого пуя в тебе, такого щирого та рафінованого українознавця, нік латиною. То якого біса ти мене третуєш?
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07.01.2023 21:00 Ответить
Банальне бажання вижити за будь що.
Не забувайте, що чеченці майже без допомоги 11 років стримували сруських агресорів.
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07.01.2023 17:32 Ответить
майже без допомоги - то так, все вірно
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07.01.2023 17:43 Ответить
Якщо Вам не зрозуміло як в чеченській нації з'явились кадирівці, то згадайте історичну паралель коли українців, які боролись за незалежність держави в лавах УПА, нищили «українці» із НКВДешних загонів. На превеликийжаль таких аналогій багато і в інших націях та країнах.
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07.01.2023 18:11 Ответить
А я дивуюся іншому: як з цієї нації вийшли такі, як Дудаєв та його послідовники! Бо століттями слова "абрек" і "чеченець" на Кавказі часто вважалися синонімами Вони займалися грабежами, розбоями, викраденнями людей та масовою работоргівлею Шамілю не вдалося створить "Імамат" на північному Кавказі з простої причини - народи північного Кавказу відмовилися його підтримать - бо в чеченцях вони бачили реальне існуюче ЗЛО А от від царизму в той час загрози не було - імперія не лізла до них і не нав"язувала примус Більш того - вона давала відносний захист від "беспрєделу" абреків У армії служить не вимагали, за релігію не переслідували Рости урожай, скотину, плати податки і живи як хочеш Не треба ідеалізувать людей - вони різні! А то у нас із козаків теж почали створювать "геройських борців за свободу народу" А вони ж тим самим займалися! І грабували, і розбійничали, і людей крали та туркам з татарами продавали Та ж Настя Лісовська (Роксолана) була, за деякими даними, вкрадена такими самими "людоловами" А ніякими не "татарами"
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07.01.2023 18:18 Ответить
Так, підтримую. Нікого ідеалізувати не потрібно. Але також зрозуміло й те - що навіть дрібнісенькі країни мають право на існування. Те, чим вони в себе займаються - їх внутрішня справа, головне - це їх незалежність та самостійність та повага до країн - сусідів.
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07.01.2023 22:21 Ответить
Я не заперечую! "Живи сам і дай жить іншим"! - головний принцип співіснування людства Однак дехто пробує жить за рахунок інших
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07.01.2023 22:29 Ответить
кадиров-курва обсирається, коли дивиться на таких чеченців. Бо цю священну війну такі чеченці скоро принесуть в Ічкерію.
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07.01.2023 17:18 Ответить
МОЛОДЦІ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽
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07.01.2023 17:19 Ответить
Allahu Akbar!
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07.01.2023 17:22 Ответить
Вони справжні чеченці, які допомагають Україні та відстоюють свободу Ічкерії.
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07.01.2023 17:24 Ответить
АААЛАХ АКБАР БРАТИ МУСУЛЬМАНИ!!!!!!!
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07.01.2023 17:26 Ответить
Видно, що воїни братнього чеченського народу мають наснагу.
Український Бахмут=чеченський Бамут і пряма дорога до звільнення Кавказу.
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07.01.2023 17:28 Ответить
за дві війни кадиркін здер з рашки,такого бабла що нам і не снилось.при своїй лояльності до кремля Чечня діставала нафту і газ безкоштовно.Є десь відео..що прийшли кацапи ,перевіряти на подвір'я чеченця газ.він їх нахєр послав..там навіть нема лічильників ніяких
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07.01.2023 17:29 Ответить
Згадайте ,як рашисти обсираються при одній назві -чєчєнєц..Є ткож відео .як чеченський хлопець надавав кіздюлєй масковським мєнтам...і шо? думаєте його засудили? хрєн..то маскалі сцикуни самі лізуть в автозак.
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07.01.2023 17:34 Ответить
Этот мужик, который без пальцев, он настоящий пёс войны. Сражается сызмальства, пройдя огонь, воду и медные трубы. Наверняка шороху наводит там.
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07.01.2023 17:31 Ответить
в засаде
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07.01.2023 17:47 Ответить
кончай бухать свинорыл...
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07.01.2023 17:52 Ответить
Бережи та допомагай вам Аллах, хлопці
Дякую
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07.01.2023 17:49 Ответить
Ічкерія буде вільною...
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07.01.2023 17:53 Ответить
Муджахиды, Воины Аллаха!
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07.01.2023 18:04 Ответить
Хлопчина без пальців воює в Україні. А декотрі наші здорові бугаї сидять під спідницями!
Дякуємо тобі славний солдате!
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07.01.2023 18:07 Ответить
Кавказу волю!
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07.01.2023 18:23 Ответить
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07.01.2023 19:19 Ответить
Пока что в ВСУ два чеченских батальона,надеюсь станет больше.
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07.01.2023 19:47 Ответить
так это настоящие Чеченцы,а не кадыровские ********,рабы кацапов!
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07.01.2023 19:49 Ответить
Справжні воїни, бережи вас Аллах
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07.01.2023 22:08 Ответить
кадирівці поки ще дань отримують від мАсковії.
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08.01.2023 11:36 Ответить
 
 