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Партизаны на Луганщине уничтожили железную дорогу, по которой оккупанты подвозили военную технику, - Гайдай. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Движение партизан вблизи г. Счастья в Луганской области уничтожило железнодорожное полотно на участке, по которому оккупанты транспортировали военную технику и боеприпасы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Луганские партизаны – сила. Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения г. Луганск – с. Лантратовка.

Предварительно установлено, что указанное железнодорожное сообщение используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и БК. Кроме того, в обратном направлении орки вывозят по этому пути украинское зерно на территорию России", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, в своих "СМИ" оккупанты признаются, что только из Старобельского элеватора похитили более 1000 тонн зерна.

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Партизаны на Луганщине уничтожили железную дорогу, по которой оккупанты подвозили военную технику, - Гайдай 01
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Топ комментарии
+19
це комплектуючі подвійного призначення.
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07.01.2023 17:52
+16
Ріднесенькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
З Різдвом Христовим !!!
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07.01.2023 18:05
+15
нам ще багато прийдеться пережити в 2023 році..
Боже єдиний, Нам Україну храни, Всі свої даски й щедроти Ти на люд наш зверни
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07.01.2023 17:55
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чепушилин захар и моторыла тебя ждут. Партизаны покажут дорогу.
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07.01.2023 17:37 Ответить
Пля, я вже подумав що там з вилами відомий виходець з луганщини партизанить. Скотиняк ганяє.
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07.01.2023 17:37 Ответить
ШО-ТА ОН СААВСЕМ УТУХ И НИГДЕ НЕ ОТСВЕЧИВАЕТ.
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09.01.2023 07:00 Ответить
я думав такі бомби тіко в мультіках...
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07.01.2023 17:44 Ответить
а шо, ВЗД-6 показувать в таких роліках? Звісно, будильник з примотаним до нього хазяйським милом.
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07.01.2023 17:51 Ответить
От і китайці долучилися до війни в Україні проти рашистів.
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07.01.2023 17:48 Ответить
це комплектуючі подвійного призначення.
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07.01.2023 17:52 Ответить
як i дрони що застрягли на кордонi
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07.01.2023 19:51 Ответить
нам ще багато прийдеться пережити в 2023 році..
Боже єдиний, Нам Україну храни, Всі свої даски й щедроти Ти на люд наш зверни
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07.01.2023 17:55 Ответить
Ріднесенькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
З Різдвом Христовим !!!
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07.01.2023 18:05 Ответить
Лежить собі якийсь тік-так і шо?
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07.01.2023 18:05 Ответить
А потім мелодія - путін ***** і на концерт.
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07.01.2023 18:08 Ответить
Гайдай ,Федоров -голова Мелітополя,це два ва брехуна-*******,ні одна новина від них не справдилась !
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07.01.2023 18:14 Ответить
Це наочна ілюстрація того, що на Донбасі багато тих, хто підтримує Україну і бореться з окупантами А гавкуни, які весь час бризкаючи слинями вищать про те, за на окупованих територіях не залишилося нормальних адекватних людей, нехай завалять свої чорні пащі.
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07.01.2023 18:18 Ответить
бовдуре, що не в змозі останню літеру в поганяйлі дописати, але корчить із себе адвоката сеперів... Купи глобус України та подивись хто контролює дані населені пункти до вторгнення 24 лютого.
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07.01.2023 19:13 Ответить
1км жд линий, чинится при желании за сутки 3мя бригадами... Кому этот весь цирк... Они шо поездь под одкос пустили ???
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07.01.2023 19:25 Ответить
а якщо цю штуку у вагончик бригади?
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07.01.2023 19:52 Ответить
Okeyna
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07.01.2023 21:21 Ответить
 
 