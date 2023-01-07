Силы специальных операций уничтожают врага под Бахмутом. ВИДЕО
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Командование Сил специальных операций обнародовало кадры того, как украинские военные отрабатывают по целям под Бахмутом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование ССО в фейсбуке.
"На видео – результат профессиональной работы операторов Сил специальных операций, которые с помощью миномета останавливают наступления россиян на подступах к городу", – отмечается в сообщении.
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