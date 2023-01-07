Силы специальных операций уничтожают врага под Бахмутом. ВИДЕО

Командование Сил специальных операций обнародовало кадры того, как украинские военные отрабатывают по целям под Бахмутом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование ССО в фейсбуке.

"На видео – результат профессиональной работы операторов Сил специальных операций, которые с помощью миномета останавливают наступления россиян на подступах к городу", – отмечается в сообщении.

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