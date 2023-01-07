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Бахмут (Артемовск) (1529) Силы специальных операций (23)

Силы специальных операций уничтожают врага под Бахмутом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Командование Сил специальных операций обнародовало кадры того, как украинские военные отрабатывают по целям под Бахмутом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование ССО в фейсбуке.

"На видео – результат профессиональной работы операторов Сил специальных операций, которые с помощью миномета останавливают наступления россиян на подступах к городу", – отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поле под Бахмутом, усеянное труппами российских оккупантов.. ФОТО
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Топ комментарии
+28
Відео й музика - все ЧУДОВО!
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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07.01.2023 20:23
+21
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07.01.2023 20:22
+15
Ї

Баште, котики!
Більше! Більше gox лих росіян!
Ця популяція шкідливих хробаків буде знищена назавжди!
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07.01.2023 20:28
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07.01.2023 20:22 Ответить
Кацапи тікають , як таргани після дихлофосу
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08.01.2023 00:48 Ответить
От я тоже об этом подумал - очень похожи на тараканов.
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08.01.2023 07:20 Ответить
Відео й музика - все ЧУДОВО!
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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07.01.2023 20:23 Ответить
ССО України респектище-давайте ще...
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07.01.2023 20:24 Ответить
Віртуозно! Міномет + дрон + українці = грімуча суміш.
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07.01.2023 20:26 Ответить
Ї

Баште, котики!
Більше! Більше gox лих росіян!
Ця популяція шкідливих хробаків буде знищена назавжди!
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07.01.2023 20:28 Ответить
главное что-бы дивана было хорошо видно ..
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08.01.2023 02:14 Ответить
Круто. Музыка тоже. А шо за группа, где послушать?
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07.01.2023 20:45 Ответить
Rammstein - Sonne (Cover in Ukrainian | Grandma's Smuzi)
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07.01.2023 21:15 Ответить
Thank, man.
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07.01.2023 21:40 Ответить
https://www.youtube.com/@Grandmassmuzi
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07.01.2023 21:17 Ответить
Дякую Пану.
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07.01.2023 21:41 Ответить
Гарний BASF
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07.01.2023 20:48 Ответить
Насыпали во все карманы
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07.01.2023 20:59 Ответить
зеки смертники
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07.01.2023 21:02 Ответить
А в тюрьме сейчас ужин: макароны...
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07.01.2023 21:15 Ответить
не намагайсяне втечеш
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07.01.2023 21:13 Ответить
Объявление:
"Всем россиянам срочно собраться в бахмутском ПТУ для получения аттестатов!"
Директор ПТУ - Хаймарсенко Степан Бандерович.
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07.01.2023 21:18 Ответить
++++👍🏼👍🏼👍🏼
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08.01.2023 00:46 Ответить
 
 