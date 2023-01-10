Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным, у свободного мира есть все необходимое для этого, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 321-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня - новый этап нашего дипломатического марафона. Еще один разговор с европейскими лидерами: с президентом Европейского Совета, с премьер-министром Бельгии, президентом Эстонии и премьер-министром Ирландии. Проинформировал их о ситуации на поле боя: о тяжелой ситуации на Донбассе, о постоянных российских штурмах и том факте, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается ни перед какой преступной активностью.

Этому можно – и нужно! – противопоставить только новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров. И я благодарю всех лидеров, которые нам помогают, за понимание того, что именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки.

Смотрите также: Оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, - Зеленский. ВИДЕО

Свободный мир обладает всем необходимым, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. И это важно не только для нас. Это важно для глобальной демократии – для всех, кто ценит свободу. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным – несмотря на всех и все, кого и что Россия будет пытаться бросить в бой.

Я благодарю всех, кто помогает нам защищать Украину и свободу! Спасибо всем, кто воюет за независимость! Сегодня хочу особо отметить бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады за храбрость и стойкость при защите Соледара! Благодарю вас, воины! Спасибо всем, кто работает на усиление Украины!", - сказал Зеленский.