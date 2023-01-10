Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным, у свободного мира есть все необходимое для этого, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 321-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня - новый этап нашего дипломатического марафона. Еще один разговор с европейскими лидерами: с президентом Европейского Совета, с премьер-министром Бельгии, президентом Эстонии и премьер-министром Ирландии. Проинформировал их о ситуации на поле боя: о тяжелой ситуации на Донбассе, о постоянных российских штурмах и том факте, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается ни перед какой преступной активностью.
Этому можно – и нужно! – противопоставить только новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров. И я благодарю всех лидеров, которые нам помогают, за понимание того, что именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки.
Свободный мир обладает всем необходимым, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. И это важно не только для нас. Это важно для глобальной демократии – для всех, кто ценит свободу. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным – несмотря на всех и все, кого и что Россия будет пытаться бросить в бой.
Я благодарю всех, кто помогает нам защищать Украину и свободу! Спасибо всем, кто воюет за независимость! Сегодня хочу особо отметить бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады за храбрость и стойкость при защите Соледара! Благодарю вас, воины! Спасибо всем, кто работает на усиление Украины!", - сказал Зеленский.
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Так чому ж не робить? Чого чекає?
Коли не залишиться чоловіків в Україні?
Якщо має, та підтримує, то що заважає?
Наші славні ЗСУ...техника НАТО йде до нас...👍❤️❤️👍 файне відео з Болгарії
Художник один,а країни різні...🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🔱🔱🔱✊👍💪
https://ukranews.com/ua/news/907774-na-pivnochi-kyyivshhyny-sapery-minuyut-shlyahy-jmovirnogo-vysuvannya-vorozhyh-vijsk-suhoputni