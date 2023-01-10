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Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным, у свободного мира есть все необходимое для этого, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 321-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня - новый этап нашего дипломатического марафона. Еще один разговор с европейскими лидерами: с президентом Европейского Совета, с премьер-министром Бельгии, президентом Эстонии и премьер-министром Ирландии. Проинформировал их о ситуации на поле боя: о тяжелой ситуации на Донбассе, о постоянных российских штурмах и том факте, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается ни перед какой преступной активностью.

Этому можно – и нужно! – противопоставить только новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров. И я благодарю всех лидеров, которые нам помогают, за понимание того, что именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки.

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Свободный мир обладает всем необходимым, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. И это важно не только для нас. Это важно для глобальной демократии – для всех, кто ценит свободу. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным – несмотря на всех и все, кого и что Россия будет пытаться бросить в бой.

Я благодарю всех, кто помогает нам защищать Украину и свободу! Спасибо всем, кто воюет за независимость! Сегодня хочу особо отметить бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады за храбрость и стойкость при защите Соледара! Благодарю вас, воины! Спасибо всем, кто работает на усиление Украины!", - сказал Зеленский.
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"Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію"
Так чому ж не робить? Чого чекає?
Коли не залишиться чоловіків в Україні?
Якщо має, та підтримує, то що заважає?
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10.01.2023 22:32 Ответить
схоже зимовий наступ московитів про який так довго говорили вже почався на бамбасі. Наші будуть перемелювати і відкочуватися. нам треба бути морально готовим до поганих новин з фронту.
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10.01.2023 22:36 Ответить
https://youtube.com/shorts/0gRQ_CI2nQo?feature=share...

Наші славні ЗСУ...техника НАТО йде до нас...👍❤️❤️👍 файне відео з Болгарії
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10.01.2023 22:55 Ответить
https://youtube.com/shorts/5cZofSQGRO8?feature=share...

Художник один,а країни різні...🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🔱🔱🔱✊👍💪
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10.01.2023 23:02 Ответить
Хто заборонив мінувати північні напрями Київщині з 2019 року???
https://ukranews.com/ua/news/907774-na-pivnochi-kyyivshhyny-sapery-minuyut-shlyahy-jmovirnogo-vysuvannya-vorozhyh-vijsk-suhoputni
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10.01.2023 23:49 Ответить
 
 