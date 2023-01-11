Оккупанты попали в склад пиротехники в Харькове - началась детонация, - ОВА. ВИДЕО
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Российские оккупационные войска вечером 10 января обстреляли Харьков и попали в склад пиротехники, в результате чего она начала детонировать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он рассказал, что под обстрел попал Киевский район города. По предварительной информации, обошлось без потерпевших.
На месте работают специалисты ГСЧС.
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+34 Garry Grant
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ти блть адвокат чи на побігеньках??? а може ти "какаразніца"?..
небезпека є скрізь, значить давай на пох*ях жити?
русня витратила ракету вартістю кілька мільйонів доларів, аби знищити піротехніку.
(бо воєнний час без матюків - це якась *****, а не воєнний час)