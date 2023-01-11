Оккупанты попали в склад пиротехники в Харькове - началась детонация, - ОВА. ВИДЕО

Российские оккупационные войска вечером 10 января обстреляли Харьков и попали в склад пиротехники, в результате чего она начала детонировать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он рассказал, что под обстрел попал Киевский район города. По предварительной информации, обошлось без потерпевших.

На месте работают специалисты ГСЧС.

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