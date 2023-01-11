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Оккупанты попали в склад пиротехники в Харькове - началась детонация, - ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска вечером 10 января обстреляли Харьков и попали в склад пиротехники, в результате чего она начала детонировать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он рассказал, что под обстрел попал Киевский район города. По предварительной информации, обошлось без потерпевших.

На месте работают специалисты ГСЧС.

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Топ комментарии
+34
Склад піротехніки? В Харкові? Рік війни?🤦
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11.01.2023 00:51
+22
Отчитались об уничтожении 5 складов боеприпасов, 2 тысячах биндеровцев и 3 тысяч натовских солдат 😆🤡
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11.01.2023 00:51
+22
А додуматься,что за год её можно оттуда забрать интеллект не позволяет?
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11.01.2023 01:17
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Склад піротехніки? В Харкові? Рік війни?🤦
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11.01.2023 00:51 Ответить
А додуматься, что эта пиротехника там лежит с 2021 года - религия не позволяет?
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11.01.2023 00:56 Ответить
А додуматься,что за год её можно оттуда забрать интеллект не позволяет?
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11.01.2023 01:17 Ответить
Куда забрать? К тебе домой? 🤣
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11.01.2023 01:32 Ответить
Ну понятно. Пи#данул,лишь бы что-то пи#дануть. И сделал вид,что очень весело 🤦
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11.01.2023 01:36 Ответить
Так это ты в самом начале п*данул. Какие твои предложения, куда девать пиротехнику? Кто-то занимался бизнесом, закупил пиротехнику, оставил на складе. Началась война. Что делать с этой пиротехникой?
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11.01.2023 01:42 Ответить
Сожрать. А потом поражаемся, что народ в массе-потомственные дегенераты.
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11.01.2023 01:45 Ответить
Я сочувствую тебе, что ты потомственный...
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11.01.2023 01:46 Ответить
Именно из за таких как ты недоумков и таких недоумкуватых собственников этой пиротехники и страдают посторонние люди.
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11.01.2023 01:48 Ответить
Ой, бедняжка, страдалец ты наш. Дай-ка я тебя пожалею 😆
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11.01.2023 01:50 Ответить
Да, капец, это же надо быть таким дегенератом, шоб на себя повесть табличку Мартин Иден.
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11.01.2023 01:53 Ответить
Это ж надо быть таким дауном, чтобы повесить на себя табличку "Альтер Эго"😂😆
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11.01.2023 01:59 Ответить
Да я уже увидел,что ты не в себе. Мягко говоря.
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11.01.2023 02:52 Ответить
з міста, яке під постійними обстрілами, нах! куда дєвать бл*ть...
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11.01.2023 01:45 Ответить
Так я же спрашиваю, куда убирать? Какой город у нас не под обстрелами? И какую ты даёшь гарантию, что завтра не прилетит туда, куда он ее уберет?
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11.01.2023 01:48 Ответить
Тебе же сказано, недоумок-сожрать, если ты не понимаешь куда "это девать".
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11.01.2023 01:50 Ответить
на утилізацію! нє?
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11.01.2023 01:54 Ответить
Ну возьми утилизируй все свое имущество, чтобы завтра кацапская ракета его не разбомбила 😆
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11.01.2023 02:00 Ответить
майно? це "майно" підвищеної небезпеки!!! хто заплатить за наслідки, що спричинені через детонацію "майна"?
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11.01.2023 02:16 Ответить
Ти не знаєш, що таке майно підвищеної небезпеки. Підвищена небезпека - це зберігання сотень і тисяч тон аміачної селітри для обробки полів перед посівом пшениці. Попадання в такий склад ракети може пів міста знести з лиця землі. А ви тут філософствуєте про ті 3 петарди, яких ніхто і не помітив. Чи може аміачну селітру нам теж треба утилізувати і відмовитися від вирощування пшениці, доки війна не закінчиться?
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11.01.2023 02:22 Ответить
Селітру зберігають посеред міст? Де? Негайно поінформуй відповідні органи!!!
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11.01.2023 02:26 Ответить
Ти наївний. Я працював на декількох підприємствах, які зберігали селітру тисячами тон посеред міст-мільйонників. Бейрут міг виявитися дитячим садком на фоні наших "діячів". Але поки що Бог милував. Ти думаєш директора таких підприємств не зможуть домовитися з адміністрацією міст про не цілком безпечне зберігання селітри в місті? В якій країні ти живеш?
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11.01.2023 02:31 Ответить
Я живу в Україні, посеред отаких довбнів як ти... Назви конкретне підприємство і конкретне місто хоча б так, інкогніто... якщо сциш брати на себе відповідальність
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11.01.2023 02:35 Ответить
Звісно ж я не хочу брати на себе відповідальність, тому назви підприємств називати не буду 😆
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11.01.2023 02:42 Ответить
Так і запишемо до твоїх регалій "сцикло безвідповідальне і ******"
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11.01.2023 02:53 Ответить
не быкуй бот
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11.01.2023 03:05 Ответить
А в Україні так, живуть одні довбні. Лише ти єдиний тут дартаньян )))
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11.01.2023 02:43 Ответить
Можна перевірити які с/г корпорації чи виробники селітри мають склади у містах-мільйонниках. Думаю Дніпро, Дніпроазот.
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11.01.2023 04:38 Ответить
Еще и хитро сложить тісячи тонн селитри.чтобі жахнуло на весь мир.
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11.01.2023 05:13 Ответить
три петарди??? ти відео переглянув?
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11.01.2023 02:27 Ответить
Так, я бачив відео. Таке враження, що просто хтось вирішив попускати салюти. Вони навіть не розліталися у різні сторони. В одному місці все згоріло і все
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11.01.2023 02:33 Ответить
окуєть... яке ж ти... 🤬
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11.01.2023 02:37 Ответить
І ще один важливий момент: в Україні діє заборона на використання будь якої піротехніки... як гадаєш, як довго доведелося б зберігати власнику те "майно", щоб він зробив з ним згодом, і чи придбав ти таке "майно" собі на втіху?🤔
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11.01.2023 02:23 Ответить
Я знаю про заборону піротехніки. А власник тієї піротехніки може з України виїхав ще в лютому чи березні. Що тоді? Попадання ракети в будь яке авто може призвести до вибуху і масштабної пожежі в найближчих будівлях. То може всі авто треба утилізувати, що не дай Боже щось не трапилося? Ви такий брєд тут несете... Зараз війна. Будь що може трапитися. Небезпека скрізь. А ви акцентуєте увагу на тих пітардах...
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11.01.2023 02:38 Ответить
слухай, якого ж ти тут сидиш і затикаєш усіх??? який твій нах інтерес???
ти блть адвокат чи на побігеньках??? а може ти "какаразніца"?..
небезпека є скрізь, значить давай на пох*ях жити?
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11.01.2023 02:43 Ответить
Затикаю я тут не усіх. А лише тих, хто думати не хоче. До тебе я взагалі не звертався. Ти сам почав мені щось доказувати, не розуміючи справжні реалії
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11.01.2023 02:46 Ответить
Селітру де шукати?
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11.01.2023 02:50 Ответить
в своей тупой башке шукай селитру идиот
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11.01.2023 03:06 Ответить
пипец что вы несете?
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11.01.2023 03:04 Ответить
Треба найняти авто, завантажити піротехніку і повезти в друге місто. В яке? Про проїзд машини з піротехнікою через блок-пости промовчу... В другому місті треба арендувати склад і щомісяця платити аренду. А бізнес заборонений, а доходу нема. А ще, наймовірніше, власник (власниця) бізнесу арендує житло і теж щомісяця плате гроші. А бізнес заборонений, а доходу нема. І для цього всього треба бути в Україні і живим... Люди трошки не розуміють про шо пишуть
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11.01.2023 07:54 Ответить
Отчитались об уничтожении 5 складов боеприпасов, 2 тысячах биндеровцев и 3 тысяч натовских солдат 😆🤡
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11.01.2023 00:51 Ответить
Как ты мог забыть о 25 хаймерсах?)
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11.01.2023 00:59 Ответить
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11.01.2023 01:22 Ответить
Це знак для нашої перемоги в цьому році)))
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11.01.2023 00:53 Ответить
Схоже і справді на піротехнику, а не на БК. Салют. І смішно, і сумно
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11.01.2023 01:04 Ответить
Идиот, который не вывез или не закопал куда поглубже свою пиродуротехнику во фронтовом городе.
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11.01.2023 01:46 Ответить
В очко тебе нужно было закопать поглубже все эти питарды 😆🤣😂😆🤣😂
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11.01.2023 01:54 Ответить
Ну да, надо было вывозить, чтобы в это время и прилетело. Такая необходимость. Или закопать, это какую же яму надо было выкопать. Да ещё и забетонировать сверху. И все это делать в перерывах между прилетами. Чтобы что?
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11.01.2023 06:45 Ответить
Дякувати Богові, що не в житловий квартал, та не в критичну інфраструктуру.
русня витратила ракету вартістю кілька мільйонів доларів, аби знищити піротехніку.
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11.01.2023 02:00 Ответить
Новорічній фієрії бути!!!)
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11.01.2023 02:26 Ответить
Представляю как орки обрадуются и представят это как уничтожение западного склада
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11.01.2023 02:55 Ответить
не орки а русня епананая нужно писать правильно
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11.01.2023 03:08 Ответить
Та я бы так и писал, но админ запарил меня банить, хрен знает что ему нужно
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11.01.2023 03:58 Ответить
Це точно
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11.01.2023 05:47 Ответить
Ну ХЗ, я давно вже помітив, що в умовах воєнного стану матюкатися тут дозволено
(бо воєнний час без матюків - це якась *****, а не воєнний час)
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11.01.2023 11:32 Ответить
Там і дитина зрозуміє, що вибухають феєрверки. Хоча розуміти очевидне і кацапи - речі несумісні.
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11.01.2023 05:44 Ответить
Та це ж кацапи, сєр)
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11.01.2023 10:33 Ответить
Страхова спише, тони того що не продається!Схема
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11.01.2023 04:38 Ответить
уничтожение запрещёнки чужими руками.
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11.01.2023 05:35 Ответить
Піротехніка це така річ зо скільки її не забороняй а вона все одно дочекається свого часу
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11.01.2023 05:53 Ответить
в місті працює зрадник...він скоріш за все подумав ,що то склад *********** і здав координати
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11.01.2023 06:20 Ответить
Китайцы с Барабашова не забудут не простят.
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11.01.2023 06:37 Ответить
Я б хазяїну цього лайна пару петард в сраку вставив-нехай політає!Це ж треба стільки вибухового лайна серед міста тримати!
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11.01.2023 06:41 Ответить
Скільки?
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11.01.2023 06:46 Ответить
Шо "скільки"? Що декілька годин, той ....й хфейєрверк розлітався. Завези у Харків ще феєрверків, народ потанцювати бажеє!
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11.01.2023 09:19 Ответить
Ну, хорошо... один раз можно сказать "пиротехника" ....
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11.01.2023 11:28 Ответить
Совсем без наводки. Чем там занимается СБУ и контрразведка.
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11.01.2023 13:23 Ответить
Салют Перемоги, репетиція
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11.01.2023 13:57 Ответить
 
 