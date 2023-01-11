Актер и десантник ВСУ Дмитрий Линартович ранен в боях за Соледар. ВИДЕО
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Украинский актер Дмитрий Линартович контужен, также он получил тяжелое ранение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Линартович служит разведчиком в 46-м отдельном десантно-штурмовом батальоне. Известен по фильмам "Прошедший сквозь огонь", "Толока", "Обмен". Кроме того, актер работает преподавателем кафедры кино- и телеискусства Учебно-научного института журналистки КНУ им. Тараса Шевченко.
После ранения Линартович находился в сознании и записал короткое обращение во время эвакуации с поля боя.
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Це Українець.
Швидкого одужання і повного відновлення...
Під Соледаром важко поранений Дмитро Лінартович. Актор. Співак.
Той самий - "ТойЩоПройшовКрізьВогонь", виконавець головної ролі.
Хочете вірте, але був момент коли я відмовляв Дмитра від служби. Сам я уже служив, уже хильнув лиха. Писав йому, що митці мають творити, що культурний фронт - теж фронт. Та хіба втримаєш?
Дмитро служив в 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Далі можна не пояснювати.
Бойове поранення каже за себе саме.
5168 7456 1333 6863 - для допомоги.