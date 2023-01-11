Актер и десантник ВСУ Дмитрий Линартович ранен в боях за Соледар. ВИДЕО

Украинский актер Дмитрий Линартович контужен, также он получил тяжелое ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Линартович служит разведчиком в 46-м отдельном десантно-штурмовом батальоне. Известен по фильмам "Прошедший сквозь огонь", "Толока", "Обмен". Кроме того, актер работает преподавателем кафедры кино- и телеискусства Учебно-научного института журналистки КНУ им. Тараса Шевченко.

После ранения Линартович находился в сознании и записал короткое обращение во время эвакуации с поля боя.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов о ситуации в Соледаре: Командование уделяет большое внимание этому району, 46-я бригада управляема и мотивирована