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Актер и десантник ВСУ Дмитрий Линартович ранен в боях за Соледар. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинский актер Дмитрий Линартович контужен, также он получил тяжелое ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Линартович служит разведчиком в 46-м отдельном десантно-штурмовом батальоне. Известен по фильмам "Прошедший сквозь огонь", "Толока", "Обмен". Кроме того, актер работает преподавателем кафедры кино- и телеискусства Учебно-научного института журналистки КНУ им. Тараса Шевченко.

После ранения Линартович находился в сознании и записал короткое обращение во время эвакуации с поля боя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов о ситуации в Соледаре: Командование уделяет большое внимание этому району, 46-я бригада управляема и мотивирована
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Топ комментарии
+40
Одужуй скоріше!
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11.01.2023 08:25
+37
Бажаю справжньому українському герою якомога скорішого одужання та довгих років життя...
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11.01.2023 08:27
+32
Титан!
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11.01.2023 08:20
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Титан!
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11.01.2023 08:20 Ответить
Одужуй скоріше!
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11.01.2023 08:25 Ответить
Бажаю справжньому українському герою якомога скорішого одужання та довгих років життя...
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11.01.2023 08:27 Ответить
Це не голозадий "квартал".

Це Українець.

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11.01.2023 09:05 Ответить
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11.01.2023 09:06 Ответить
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11.01.2023 09:05 Ответить
Тримайся друзяка, найшвидшого одужання.
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11.01.2023 09:17 Ответить
Слава тобі Дмитро.
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11.01.2023 10:05 Ответить
Героям Слава!🇺🇦
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11.01.2023 11:14 Ответить
Воин, Мужчина, Герой и отличный Актер и Артист...
Швидкого одужання і повного відновлення...
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11.01.2023 12:22 Ответить
Героям слава! Оце зараз обличчя України, а не злодюжка Кирюша Тимошенко...
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11.01.2023 13:54 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Під Соледаром важко поранений Дмитро Лінартович. Актор. Співак.

Той самий - "ТойЩоПройшовКрізьВогонь", виконавець головної ролі.

Хочете вірте, але був момент коли я відмовляв Дмитра від служби. Сам я уже служив, уже хильнув лиха. Писав йому, що митці мають творити, що культурний фронт - теж фронт. Та хіба втримаєш?

Дмитро служив в 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Далі можна не пояснювати.
Бойове поранення каже за себе саме.

5168 7456 1333 6863 - для допомоги.
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11.01.2023 14:55 Ответить
+ Чим зміг, підтримав! Тримайся та одужуй швидше, Герою!
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11.01.2023 15:05 Ответить
Скорейшего выздоровления герою!
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11.01.2023 17:24 Ответить
 
 