Оператор украинского дрона доставил побратимам на передовую баночку с сахаром. ВИДЕО

Оператор украинского дрона доставил побратимам на передовую баночку с сахаром, сбросив ее на позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись работы службы доставки на передовой опубликована в соцсетях. Получив сладкое, украинский воин благодарно помахал рукой аэроразведчику.

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