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Оператор украинского дрона доставил побратимам на передовую баночку с сахаром. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Оператор украинского дрона доставил побратимам на передовую баночку с сахаром, сбросив ее на позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись работы службы доставки на передовой опубликована в соцсетях. Получив сладкое, украинский воин благодарно помахал рукой аэроразведчику.

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Топ комментарии
+18
В захваті просто!!!
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11.01.2023 08:54
+17
Смачної кави, хлопці! Бережи вас Боже! Слава ВСУ!
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11.01.2023 09:57
+16
Бо українським котикам цукор, а оркам голови з плеч. Різні функції дронів для різних цілей
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11.01.2023 09:08
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В захваті просто!!!
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11.01.2023 08:54 Ответить
Бо українським котикам цукор, а оркам голови з плеч. Різні функції дронів для різних цілей
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11.01.2023 09:08 Ответить
Нова пошта -
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11.01.2023 09:13 Ответить
Дрон на наступному вильоті : " Капучіно замовляли ? " ))
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11.01.2023 09:20 Ответить
Доставка цукру дронами в траншеї.
Донати біткоїнами на відбиття варварської агресії.
Шифрований супутниковий інтернет для отримання новин про поїдання окупантами собак.
Лазерне наведення крилатих ракет на кулемет Максим з дерев'яними колесами.
Якийсь сюр..
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11.01.2023 09:33 Ответить
І це навіть не сюр!!!

А от рашисти просто офігіють, коли їм замість цукру прилетить ВОГ)
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11.01.2023 22:39 Ответить
Краще б мед доставляв. На холоді мед корисніше
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11.01.2023 09:41 Ответить
К примеру, я мед не перевариваю.
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11.01.2023 13:24 Ответить
Смачної кави, хлопці! Бережи вас Боже! Слава ВСУ!
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11.01.2023 09:57 Ответить
Котикам цукор та мед, ординським тварям вибухівку та міни, дивись, не переплутай, Кутузов!
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11.01.2023 10:18 Ответить
Так мило и грустно, дай бог нашим ребятам - защитникам здоровья и победы. Любим Вас всем сердцем наши охоронці... Вы реально Воины света и добра!
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11.01.2023 11:54 Ответить
Найновіша пошта!Божої допомоги нашим котикам!
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11.01.2023 18:42 Ответить
Ну просто красавці!!! Хлопцям Божої допомоги і захистку...смерть москалям
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12.01.2023 05:34 Ответить
 
 