РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16661 посетитель онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
52 827 33
война (46763) уничтожение (3834) Бутусов Юрий (3908) ЧВК Вагнера (1281) Соледар (80)

Уничтожение штурмовой группы ЧВК "Вагнер" при попытке захода в промзону Соледара. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские военные уничтожили штурмовую группу ЧВК "Вагнер" при попытке зайти в промзону Соледара.

Видеозапись успешной атаки украинских военных была опубликована главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым. По его данным, речь идет о событии третьего января. Зафиксировали момент уничтожения оккупантов аэроразведчики тактической группы "Карпаты".

Также читайте: Бутусов о ситуации в Соледаре: Командование уделяет большое внимание этому району, 46-я бригада управляема и мотивирована
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+68
показать весь комментарий
11.01.2023 09:11
+66
показать весь комментарий
11.01.2023 09:03
+38
Все своє існування кацапи зводять до "чо там у хохлов?"
показать весь комментарий
11.01.2023 09:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.01.2023 09:03 Ответить
то розвалитись рабсєє Україна допоможе...
показать весь комментарий
11.01.2023 09:06 Ответить
Все своє існування кацапи зводять до "чо там у хохлов?"
показать весь комментарий
11.01.2023 09:29 Ответить
Всьйо харашо. Скоро за наших ваньєк по ладьє палучім
показать весь комментарий
11.01.2023 09:54 Ответить
Это бiмба и точно в тему.
https://www.tiktok.com/@andriidragva/video/7177140239981350150?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7177140239981350150
показать весь комментарий
11.01.2023 09:05 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2023 09:07 Ответить
"тройка" давно уже стала "на троих" ))
показать весь комментарий
11.01.2023 12:24 Ответить
Всім виконавцям респектище-давайте ще...
показать весь комментарий
11.01.2023 09:07 Ответить
Лапті в одну сторону, балалайка- в іншу!..
показать весь комментарий
11.01.2023 10:22 Ответить
притому всьо абосранає...
показать весь комментарий
11.01.2023 10:25 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2023 09:11 Ответить
А тобі, краснопьорий, точні координати треба?
показать весь комментарий
11.01.2023 09:27 Ответить
В нужнику ховався.
показать весь комментарий
11.01.2023 09:29 Ответить
Жирный жук. Надеюсь хорошо потрёпанный
показать весь комментарий
11.01.2023 09:54 Ответить
Краще б не живого, але за нього можна багато хлопців обміняти.
показать весь комментарий
11.01.2023 09:59 Ответить
точно, в нём кило за 100 отличного овечьего гамна и шерсти клок )
показать весь комментарий
11.01.2023 12:27 Ответить
І звідки тобі це видно? Напевно високо сидиш, далеко бачиш ...
показать весь комментарий
11.01.2023 09:39 Ответить
Какая разница, было же. Или кацапы с тех пор воскресли?)
показать весь комментарий
11.01.2023 09:55 Ответить
У мене таке враження що вагнерівська ЬІліта вже давно знищена і залишилась лише гучна назва. І набирають туди аби кого.
показать весь комментарий
11.01.2023 09:22 Ответить
Писали, що всього вагнерівців зараз воює на Донбасі біля 50 тис, з них 40 тис це зеки і 10 тис найманці з досвідом
показать весь комментарий
11.01.2023 16:57 Ответить
Контракт закончен.
показать весь комментарий
11.01.2023 09:26 Ответить
Кажись не шевеляца... Может притворяюца?
показать весь комментарий
11.01.2023 11:44 Ответить
Архангел Петр уже занялся этим вопросом.
показать весь комментарий
11.01.2023 12:47 Ответить
Превращение плохих руцких в хороших.
показать весь комментарий
11.01.2023 13:29 Ответить
Эх жалко камера отдалилась во время удара, хотелось близко всё рассмотреть, насладиться так сказать
показать весь комментарий
11.01.2023 14:17 Ответить
Но какие-то соляные шахты они всё-таки захватили
показать весь комментарий
11.01.2023 15:18 Ответить
Просто шахты. Возможно заднеприводные.
показать весь комментарий
11.01.2023 23:59 Ответить
А непорозуміння, що зветься «міністром оборони», каже:"Не ідеалізуймо мавіки": Резніков скептично висловився про цивільні БПЛА
показать весь комментарий
11.01.2023 15:28 Ответить
блiн, сюди б дронiв тищ 20, щоб вони як дощем сцикали на пiорiв, i кожному украiнцю по джойстику, щоб позмiнно вахту несли, а роботи вiд Boston Dynamics заряджали би ВОГи в катрiджи.
показать весь комментарий
11.01.2023 21:10 Ответить
 
 