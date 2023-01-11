Уничтожение штурмовой группы ЧВК "Вагнер" при попытке захода в промзону Соледара. ВИДЕО

Украинские военные уничтожили штурмовую группу ЧВК "Вагнер" при попытке зайти в промзону Соледара.

Видеозапись успешной атаки украинских военных была опубликована главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым. По его данным, речь идет о событии третьего января. Зафиксировали момент уничтожения оккупантов аэроразведчики тактической группы "Карпаты".

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