Российского мобилизованного Лешкова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима за конфликт с подполковником. ВИДЕО

В России военный суд признал военнослужащего Александра Лешкова виновным в избиении офицера и присудил ему 5,5 лет строгого режима.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

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В постановлении о возбуждении дела говорилось, что 13 ноября во время проведения строевого осмотра в парке "Патриот" рядовой Лешков "в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов" пожаловался на организацию службы, обеспечение имуществом мобилизованных и на огневую подготовку.

В процессе солдат "намеренно выпустил в лицо" подполковнику Денису Мазанову дым от сигареты, в связи с чем тот отодвинул его рукой. После этого, говорится в материалах, Лешков умышленно ударил Мазанова кулаком в грудь.

Лешков был арестован. Он не признал вину в применении насилия и объяснил свое поведение стремлением привлечь внимание к проблемам в русской армии.

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