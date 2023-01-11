Литва и Польша будут поддерживать Украину до победы, – Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 322-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня здесь, во Львове, для Украины прозвучали важные новости во время Саммита Люблинского треугольника – нашего специального формата с Польшей и Литвой.

Польша приняла решение о передаче Украине танков – я благодарю за это. Благодарю президента Дуду, правительства Польши, всех наших польских друзей.

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Литва передает нашему государству зенитные системы – то оружие, в котором мы нуждаемся для защиты от иранских дронов, для защиты нашей энергетики. Я благодарю Гитанаса за это очередное проявление неизменной и принципиальной поддержки Украины, которая началась еще до 24 февраля и будет продолжаться до нашей победы.

Услышал сегодня эту уверенность еще раз и от Анджея, и от Гитанаса – мы вместе пройдем путь к восстановлению безопасности Украины и всей Европы, восстановлению нашей территориальной целостности, восстановлению мира. Российская агрессия должна проиграть – так и будет", - сказал Зеленский.