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Литва и Польша будут поддерживать Украину до победы, – Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 322-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня здесь, во Львове, для Украины прозвучали важные новости во время Саммита Люблинского треугольника – нашего специального формата с Польшей и Литвой.

Польша приняла решение о передаче Украине танков – я благодарю за это. Благодарю президента Дуду, правительства Польши, всех наших польских друзей.

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Литва передает нашему государству зенитные системы – то оружие, в котором мы нуждаемся для защиты от иранских дронов, для защиты нашей энергетики. Я благодарю Гитанаса за это очередное проявление неизменной и принципиальной поддержки Украины, которая началась еще до 24 февраля и будет продолжаться до нашей победы.

Услышал сегодня эту уверенность еще раз и от Анджея, и от Гитанаса – мы вместе пройдем путь к восстановлению безопасности Украины и всей Европы, восстановлению нашей территориальной целостности, восстановлению мира. Российская агрессия должна проиграть – так и будет", - сказал Зеленский.
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ПростаОксана

@VictoryOksana

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10 янв.

Ех!Були часи,коли журналісти вміли задавати незручні запитання. Пальчевський, власник найнадійнішої клініки Eurolab(надійнішої за WADA) (Інтерв'ю 2020р

https://twitter.com/i/status/1612799569674264576
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11.01.2023 19:38 Ответить
ми мусимо створити Річ Посполиту 2

конфедиративну державу Польщі, України, Литви... Словаччини, Чехії та, в скорому майбутньому Білорусі
така Держава, а не НАТА захистить нас від кацапської орди!
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11.01.2023 19:49 Ответить
Ну як там у Карпатах, покатався на санках?
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11.01.2023 20:05 Ответить
https://youtu.be/VK-_4Higq5o...

Армия Польши подошла к границе....
Дуда каже...все буде Україна 🇺🇦💪✊
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11.01.2023 20:23 Ответить
Зрадники в керівництві є тільки у нас і в Угорщині
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11.01.2023 20:42 Ответить
с первых дней войны тебе клоунцу малоросскому все страны это заявили.
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11.01.2023 21:57 Ответить
 
 