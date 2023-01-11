"Есть подразделения, которые у нас бежали и бегут, отказников большое количество", - советник Офиса президента Арестович. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник Офиса Президента Алексей Арестович обвинил отдельные подразделения, защищавшие Соледар, что они самовольно покидали боевые позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время эфира на канале "Фейгин Live".
"Есть подразделения под Соледаром, которые бежали и бегут у нас... Сейчас не бегут, конечно, но до этого были там отдельные неустойчивые товарищи, бежавшие", - сказал он, добавив, что также за все это время было много "отказников".
По его словам, тогда там не работали ни вражеская артиллерия, ни авиация.
"Нормально оборудованный пехотный ВОП может год сдерживать идущую на позиции бригаду вагнеровцев, если там все правильно сделали… пулеметы на флангах раскинули - и все. Уже никто и никуда не пройдет!" - считает Арестович.
Пожалуйста, подождите...
Алексей Арестович рассказал, про то, что война закончится или через две недели, или через месяц.
На наземные атаки Киева, Харькова, Чернигова у врага больше нет резервов.
Санкции прикончат российскую экономику за два месяца.
https://focus.ua/*******-novosti/509704-po-pervomu-variantu-voyna-zakonchitsya-za-dve-nedeli-po-vtoromu-v-seredine-aprelya-arestovich
І тобі хорошо і нам добре-цілий рік без пустопорожнього звіздіжа.
Окрім того, там була ротація, про це писали (і на УП) це є, відійшла 93 механізована (одна з кращих) що тримала той відрізок. Кацапи знали це і певно знали хто їх поміняв, вдарили в слабке місто.
Судячи з того, що пишуть і відео яке наші викладають ( зокрема Мадяр) наші відійшли, тримають Соледар під вогнем арти. Якщо глуха оборона в цьому місці допомагає нам накопичувати наступальний потенціал в іншому, то не хай тварота, що зараз оргазмує від вялікой пабєди рускава аружия насувається.
Алексей Арестович рассказал, про то, что война закончится или через две недели, или через месяц.
На наземные атаки Киева, Харькова, Чернигова у врага больше нет резервов.
Санкции прикончат российскую экономику за два месяца.
Россия станет страной четвертого мира.
https://focus.ua/*******-novosti/509704-po-pervomu-variantu-voyna-zakonchitsya-za-dve-nedeli-po-vtoromu-v-seredine-aprelya-arestovich
"відмовників велика кількість" - радник Офісу президента Арестович"
А ты, паскуда, на передку, щоб так говорити ???!
Приколісти, хуженебудщики і хотьпоржисты здатні і не на таке.
Когда радник Офісу ПРЕЗИДЕНТА трындит на каком-то негосударственном канальчике,
он должен думать, что он говорит, ибо он не просто дядя с улицы, а
радник Офісу ПРЕЗИДЕНТА.
Его слова, в отличие от "простых", не представляющих власть "диванных" экспертов, могут потом цитировать
серьезные международные СМИ, и вражеские в том числе
15 января
https://nv.ua/ukraine/events/rossiya-zaplanirovala-seriyu-ipso-i-feykovyh-novostey-razvedka-50297580.html