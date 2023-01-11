"Есть подразделения, которые у нас бежали и бегут, отказников большое количество", - советник Офиса президента Арестович. ВИДЕО

Советник Офиса Президента Алексей Арестович обвинил отдельные подразделения, защищавшие Соледар, что они самовольно покидали боевые позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время эфира на канале "Фейгин Live".

"Есть подразделения под Соледаром, которые бежали и бегут у нас... Сейчас не бегут, конечно, но до этого были там отдельные неустойчивые товарищи, бежавшие", - сказал он, добавив, что также за все это время было много "отказников".

По его словам, тогда там не работали ни вражеская артиллерия, ни авиация.

"Нормально оборудованный пехотный ВОП может год сдерживать идущую на позиции бригаду вагнеровцев, если там все правильно сделали… пулеметы на флангах раскинули - и все. Уже никто и никуда не пройдет!" - считает Арестович.

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