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война (46847) Фейгин (525) Офис Президента (1693) Арестович Алексей (327)

"Есть подразделения, которые у нас бежали и бегут, отказников большое количество", - советник Офиса президента Арестович. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Советник Офиса Президента Алексей Арестович обвинил отдельные подразделения, защищавшие Соледар, что они самовольно покидали боевые позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время эфира на канале "Фейгин Live".

"Есть подразделения под Соледаром, которые бежали и бегут у нас... Сейчас не бегут, конечно, но до этого были там отдельные неустойчивые товарищи, бежавшие", - сказал он, добавив, что также за все это время было много "отказников".

По его словам, тогда там не работали ни вражеская артиллерия, ни авиация.

"Нормально оборудованный пехотный ВОП может год сдерживать идущую на позиции бригаду вагнеровцев, если там все правильно сделали… пулеметы на флангах раскинули - и все. Уже никто и никуда не пройдет!" - считает Арестович.

Смотрите также: Советник ОП Арестович назвал выпускников Могилянки "долбанной молодежью", а саму академию "#банутой", но позже извинился. ВИДЕО
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Топ комментарии
+123
Сподіваюсь, з цього гандона шкуру живцем знімуть.
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11.01.2023 23:37
+117
Тупорила ти малороська гнида Люсінда. ****** на фронт і покажи приклад.
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11.01.2023 23:38
+88
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11.01.2023 23:38
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Ось - https://uainfo.org/blognews/1647618203-aktivna-faza-viyni-zakinchitsya-cherez-2-3-tizhni-arestovich.html
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12.01.2023 10:49 Ответить
Там не йдеться за перемогу, йшлося за активну фазу та підготовку до контрнаступу, тобто активна фаза закінчилася на початку квітня, а потім відновилася у вересні, як ми всі знаємо. Таким чином закид про брехню це маніпуляція, якщо не вороже іпсо.
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12.01.2023 10:53 Ответить
Тоб то після квітня і зараз не активна фаза війни в Україні? А шо ж тоді відьбувається, по вашому. І хто маніпулює.
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12.01.2023 11:08 Ответить
Так, після початку квітня і до вересня була неактивна фаза. Ми з вами говоримо про час, коли давали інтерв'ю, потім через 3 неділі активні бої вщухли, тобто Арестотель мав рацію.
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12.01.2023 15:30 Ответить
Це не активна фаза, по вашому та абдристовичу у травні-червні- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA_(2022)
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12.01.2023 17:13 Ответить
Задля чого ви суєте в давно минуле інтерв'ю ******** час? Достатньо того, що активних боїв, коли за сутки гинуло близько 1000 орків, не було з квітня по вересень,
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12.01.2023 15:35 Ответить
Це не активні бойві дії у липні - https://suspilne.media/257897-stanom-na-vecir-6-lipna-lugansina-ne-okupovana-trivaut-boi-na-okolicah-oblasti-gajdaj/
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12.01.2023 17:16 Ответить
Ні, бо там йдеться за чотири місяці дій.
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12.01.2023 18:01 Ответить
Це також не активні дії на всіх напрямках - https://izbirkom.org.ua/publications/politika-8/2022/hronika-vtorgnennya-rosiya-zatverdila-vvedennya-vijsk-na-shid-********/
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12.01.2023 17:26 Ответить
Ні, це не активні, це середні діі.Немає реального просування військ.
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12.01.2023 17:59 Ответить
Маніпулюєте ви, бо Люсьен не жужжав в інтерв'ю за швидку перемогу, яку йому закидують.
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12.01.2023 15:37 Ответить
Це не активні дії у серпні - https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-boiovi-dii-po-vsii-linii-frontu/32011270.html
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12.01.2023 17:18 Ответить
Якби ви не тужилися, рiк вiйни мав активнi, серeднi, та неактивнi фази. Ті посилання що ви надали, це або середня або неактивна фаза. Активна фаза характеризуюється швидким просуванням смуги зіткнення та великими втратами за суттєво короткий обіг часу. Тому припиніть гвалт над Арестотелем.
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12.01.2023 17:27 Ответить
Я тебе та абдристовича забув спитати шо мені робити. Не кажи мені шо мені робити, і я не скажу куди тобі та абдристовичу йти. Варіант тут один. Це у тої суки тай у тебе - коли гинуть меньше ста нашіх воїнів за добу - то вже все не активно.
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12.01.2023 17:34 Ответить
Ти не забув, ти спитав, чи то активна фаза. Буд яка війна розрізняється на активні та інші періоди. А що там в тебе у голові мені начхати.
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12.01.2023 17:46 Ответить
Ну, шо, ******. Як твій га.н.дон здає Україну - смієтесь, падлюки на крові людей.
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15.01.2023 11:48 Ответить
А як твiй здавав, нагадати?
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18.01.2023 12:01 Ответить
Це не активні дії на півдні - https://www.radiosvoboda.org/a/news-zsu-vazhki-boii-kostenko-kontrnastup/32011211.html
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12.01.2023 17:21 Ответить
Доповідач не назвав суттєвих змін смуги фронту. Тому ця фаза середня, а у вересні вже почалася активна.
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12.01.2023 17:57 Ответить
І це не активні дії - https://texty.org.ua/articles/106887/ohlyad-podijna-fronti-protyahom-tyzhnya-30-travnya-6-chervnya-karty/
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12.01.2023 17:28 Ответить
У статті йдется що одні й ті самі села переходять з рук в руки багато разів. Тому у разі відсутності швидкого просування, це середня фаза війни.
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12.01.2023 17:52 Ответить
Та ні, казав він про 2-3 тижні (тижні, Карл!!!), але люди чули те, що хотіли почути: 3 дні чи 20 днів - то таке, почекаємо...
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12.01.2023 12:12 Ответить
Він казав за перебіг активних та неактивних фаз, але нарід у нас напівглухий, закидують йому за трьоденну перемогу, бо як же його чморить тоді.
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12.01.2023 15:39 Ответить
"По первому варианту война закончится за две недели, по второму - в середине апреля", - Арестович

Алексей Арестович рассказал, про то, что война закончится или через две недели, или через месяц.

На наземные атаки Киева, Харькова, Чернигова у врага больше нет резервов.

Санкции прикончат российскую экономику за два месяца.

https://focus.ua/*******-novosti/509704-po-pervomu-variantu-voyna-zakonchitsya-za-dve-nedeli-po-vtoromu-v-seredine-aprelya-arestovich
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12.01.2023 17:26 Ответить
После сказанного можно ли дальше слушать и воспринимать этого человека ?
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12.01.2023 17:27 Ответить
Тут потасовка фактов. Арестотель имел ввиду когда закроют небо, согласно вопросу Гордона. Слова "война" в вопросе не звучало.
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12.01.2023 18:05 Ответить
Уйобок ...
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12.01.2023 04:17 Ответить
мохнатый "шмель" має в ОПі свій персональний барбулятор і видуває звуки. Туди кладе щось важке, бо перебуває в сумеречном сознании"
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12.01.2023 05:43 Ответить
Єдатьтулюсюгірковдупу!
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12.01.2023 05:46 Ответить
Ну то підготував би пару ВОПів з ануслітиками бригади абдристовича та й тримав Бахмут.
І тобі хорошо і нам добре-цілий рік без пустопорожнього звіздіжа.
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12.01.2023 05:55 Ответить
Нехватка боеприпасов будет препятствовать России вести наступательные операции - ISW
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12.01.2023 06:01 Ответить
Для чого ви це поширюєте. Його з нормальних людей ніхто не дивиться, не треба його популяризувати. На УП є інтерв'ю з сержантом десантником з бригади що зараз під Соледаром. За його словами, так з флангу відійшли певні підрозділи з мобілізованих, ситуація там була важка, причина відходу як завжди не одна. Там і їхнє командування і підготовка. Ні для кого не секрет як проходе мобілізація і по суті зліпити за місяць з людей яким були роздані повістки в метро і супермаркетах щось дуже боєздатне важко. Такі випадки в мобілізованій армії можливі і вони були і раніше. Винити тих людей важко, вони не професійні військові.
Окрім того, там була ротація, про це писали (і на УП) це є, відійшла 93 механізована (одна з кращих) що тримала той відрізок. Кацапи знали це і певно знали хто їх поміняв, вдарили в слабке місто.
Судячи з того, що пишуть і відео яке наші викладають ( зокрема Мадяр) наші відійшли, тримають Соледар під вогнем арти. Якщо глуха оборона в цьому місці допомагає нам накопичувати наступальний потенціал в іншому, то не хай тварота, що зараз оргазмує від вялікой пабєди рускава аружия насувається.
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12.01.2023 06:47 Ответить
*начувається.
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12.01.2023 06:59 Ответить
Тобто наших підрозділів у місті вже немає?
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12.01.2023 08:44 Ответить
Вотетопарень,стержень всех шептунов.Его только Фейгин стримит и гамномарафон.Иди годик ВОПом покомандуй...
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12.01.2023 07:02 Ответить
Опаньки,зелень нашла виновных,конечно же это не те,кто отвечает за снабжение,пополнение,командование,раздачу и тылу брони всяким бездельникам,это оказывается те,кто сражается на передовой.
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12.01.2023 07:05 Ответить
Скинь ка про штабели погибших
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12.01.2023 10:14 Ответить
Шо зо чмо вонюче!
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12.01.2023 07:38 Ответить
Це елемент інформаційної операції проти Залужного. Підар Абдристович натякає на те, що Залужний не може навести лад у війську у самий відповідальний момент. А тут, ще раптом з'вляється публікація про те, що виявляється у клована серед генералів є улюбленець - Сирський. Цікаво поспостерігати про те, що про Залужного почне писати зеботва.
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12.01.2023 08:09 Ответить
Начинаются попытки рассорить армию изнутри рашистскими паскудами пригожинскими ,противопоставляя одного генерала другому и якобы есть конфликт между ними , твари паскудные
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12.01.2023 10:19 Ответить
ІПСО проти ЗСУ, не інакше
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12.01.2023 08:13 Ответить
Таке враження, що Цей Аре'стович працює на Фсб
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12.01.2023 08:15 Ответить
Він вже більше 10 років працює на ФСБ.
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12.01.2023 10:56 Ответить
Ах ты ж тварь паскудная рашистская, идешь на 3 веселых буквы
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12.01.2023 10:21 Ответить
Pohoz na zakaz s kantseljarii. 3CY stala gerojem i kvartalnym to ne po dushe.
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12.01.2023 08:31 Ответить
****
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12.01.2023 08:44 Ответить
Це тактичні батальони Монако 1 і Монако 2
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12.01.2023 08:55 Ответить
Пусть покажет как в мороз - 10 выкопать окоп. Почему пленные орки в тепле, со всеми удобствами, на их содержание уходят немалые деньги, а окопы роют наши ребята? Используйте орков для копания окопов.
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12.01.2023 08:56 Ответить
Что за херню ты несешь, черт тебя подери,ботву рашистскую
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12.01.2023 10:24 Ответить
Ботва рашистская ,идешь на 3 веселых буквы
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12.01.2023 10:25 Ответить
Вам надо, вы и показывайте
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12.01.2023 15:42 Ответить
Цікаво слухати дивано бункерного ослойоба,вихованця Дугіна, Українофоба, нащадка білоруски хвіртухаїв, куска Арестовича який ховаєця в офісі Президента від призову і якому Данілов рекомендував як гарному актору краще зніматися в порно кіно, а не коментувати державні та військові справи
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12.01.2023 09:29 Ответить
А хто буде займатися дезінформаційною війною?
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12.01.2023 15:44 Ответить
Для цього у нас є державні органи , які ми утримаємо за наші з Вами податки
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12.01.2023 17:44 Ответить
Включно, але не обмежуючись ними.
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12.01.2023 18:07 Ответить
Істину кажу вам - Обдристович - латентний "ярузґє". Там в ОП всі такі. Тільки на камери намагаються українською балакати.
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12.01.2023 09:41 Ответить
Ты добре прилаштувався бiля дупi Ермака,здохни паскуда,повiтря чистiше буде.
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12.01.2023 10:25 Ответить
Два балабола !
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12.01.2023 10:54 Ответить
а так по люсеньке как он в 18м на пом 2 подорвался на бтр 70 если шо пом 2 противопехотная мина и 70ке разве что колесо разорвёт Ух люсинда ух и биртогрудый приапоцефал
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12.01.2023 11:24 Ответить
Почали обгажувать армію - поганий знак....до чого це?
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12.01.2023 13:17 Ответить
З якої радості цього скота-Арестовича цитують? Приберіть його, ігноруйте його. Це наркоман, який невідомо що несе своїм гнилим ртом
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12.01.2023 14:42 Ответить
*** я этому ****** кадык вырву и сожру на его глазах. Вот уро ****
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12.01.2023 14:57 Ответить
Хто дав право цьому псячому гівні поносити воїнів які своїм життям боронять нашу землю в нелюдських умовах,непотріб
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12.01.2023 15:13 Ответить
Це вказівка пентагону. Каламутити справжнє становище.
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12.01.2023 15:46 Ответить
"По первому варианту война закончится за две недели, по второму - в середине апреля", - Арестович

Алексей Арестович рассказал, про то, что война закончится или через две недели, или через месяц.

На наземные атаки Киева, Харькова, Чернигова у врага больше нет резервов.

Санкции прикончат российскую экономику за два месяца.

Россия станет страной четвертого мира.

https://focus.ua/*******-novosti/509704-po-pervomu-variantu-voyna-zakonchitsya-za-dve-nedeli-po-vtoromu-v-seredine-aprelya-arestovich
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12.01.2023 17:30 Ответить
Кто-то еще может нормально воспринимать Аферистовича?

"відмовників велика кількість" - радник Офісу президента Арестович"

А ты, паскуда, на передку, щоб так говорити ???!
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12.01.2023 17:33 Ответить
Підполковник, комбат Roman Kovalyov, який воює під Бахмутом, щойно в ефірі телеканалу Прямий в передачі Сергія Висоцького підтвердив, що трапляються непоодинокі факти дезертирства з фронту (під Бахмутом) окремих військовослужбовців і навіть цілих в/ч ЗСУ; це характерно для підрозділів, які зформовані з загонів тероборони.
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12.01.2023 17:58 Ответить
На фронт того Остап бендера .
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12.01.2023 18:44 Ответить
як ти такий мудрий сміливий герой-патріот, то чого не пішов добровольцем???
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12.01.2023 19:59 Ответить
чи цей актор має статистику? а в % відношенні? в любій війні , як і в любому середовищі, є люди менш витривалі, слабкі і їм просто смертельно страшно. але це незначний відсоток, скоріше виключення. це війна, а не теоретичне дослідження, а якщо пишеш чергову докторську - то досліджуй "процес" з середини, розумнику!
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12.01.2023 20:08 Ответить
я не верю этой зелёной крысе что Украинцы могут быть трусами и предателями!
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12.01.2023 21:19 Ответить
З власного досвіду скажу, не такий вже Арестович і неправий як багато диваних експертів тут пише... Відступ одного лише взводу, спричиняє колосальні проблеми для цілого батальону!!!!
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12.01.2023 22:14 Ответить
Чий електорат прийшов масово на фронт після лютого'22 ?
Приколісти, хуженебудщики і хотьпоржисты здатні і не на таке.
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12.01.2023 22:37 Ответить
IGOR BARITSKY,

Когда радник Офісу ПРЕЗИДЕНТА трындит на каком-то негосударственном канальчике,

он должен думать, что он говорит, ибо он не просто дядя с улицы, а
радник Офісу ПРЕЗИДЕНТА.

Его слова, в отличие от "простых", не представляющих власть "диванных" экспертов, могут потом цитировать

серьезные международные СМИ, и вражеские в том числе
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14.01.2023 12:46 Ответить
Россия запланировала использовать украинские СМИ для серии ИПСО и фейковых новостей - ГУР

15 января

https://nv.ua/ukraine/events/rossiya-zaplanirovala-seriyu-ipso-i-feykovyh-novostey-razvedka-50297580.html
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15.01.2023 11:41 Ответить
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