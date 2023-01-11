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Украинцы во Львове встретили Дуду овациями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Жители Львова вечером 11 января встретили президента Польши Анджея Дуду во Львове овациями.
Как информирует Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном в твиттере канцелярией Дуды, жители Львова аплодируют польскому президенту, благодарят и жмут ему руки.
В среду, 11 января, во Львове состоялась встреча президента Владимира Зеленского с польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.
"Jestem Prezydentem RP. Reprezentuję Polaków. To była owacja dla Polaków, nie dla mnie. Dla całego naszego społeczeństwa za to, ze w trudnym czasie niosą pomoc".— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
Prezydent @AndrzejDuda | Lwów
🇵🇱❤️🇺🇦 pic.twitter.com/0QUGcsvJRk
Топ комментарии
+36 Наталия П
показать весь комментарий11.01.2023 23:50
+33 Kozak Palestina
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+26 Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий11.01.2023 23:55
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Пожалуйста, подождите...
я звісно не розбираюся що там в польщі і який у нього рейтинг, але ...в мене закрутилась голова
конфедеративна держава Польщі, України, Літаки та всіх бажаючих.
Тільки так можемо бути спокійними за свою безпеку
поляки і українці мають виправити помилки минулого
хотя если польский уряд заменит воров зеленского я буду только рад
, а де украінська
делегація із Зе і тимошенко ? 😀
Та ще й яких!
Кордонів та національної валюти.
Європа рухається у напрямку Держави народів, а держав
а свої гроші на євро поміняти черга держав стоїть
Це коли селищем Колбасково керує Варшава, а сусіднім селищем Надрензее керує Берлін.
Спільна Справа
Рес Публіка...
Україна - унітарна держава і це кращий варіант на сьогодні, дивлячись на історичні, релігійні та громадські особливості.
Спільна Справа
Рес Публіка...
********
Коза Ностра (італ. Cosa Nostra - наша справа)
PS. Конфедерації - це наддержавні союзи, наприклад, БеНіЛюкс, ОАР (в минулому), ЄС, Британська співдружність, тощо.
Адже справжня Русь, - це винятково і тільки Україна.
А слава України-Русі, яка дає по мордяці Мордору, щодня шириться по всьому світу.
Сподіваюсь, на Західній відношення до поляків помінялось...
на жаль, в Києві НЕДОСТАТНЬО лаяли кацапів....вони були та є всюди: як таргани...: мураєви, добкіни, суркіси, бужанскі, дубінскі, ківалави, партнови, клюєви, льовочкіни.... та багато інших адептів руZZкого міра.... "НАША руSSофобія НЕДОСТАТНЯ!" - Стерненко,
підтримую на всі 100%!!
Зараз розбомбили цілі міста і вбили десятки тисяч, якщо на сто тисяч людей, а все одно є курви, які кажуть що кацапи хороші. Недавно одна на ринку патякала що нормальні люди її село окупували. Вилаяв її, а зараз жалію, що не побив..
але то було, а Тарас гарно написав
Слабо ?