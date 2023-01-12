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Артиллеристы уничтожают группу вражеской пехоты вблизи Соледара. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские артиллеристы атаковали группу вражеской пехоты вблизи Соледара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись артиллерийского удара опубликована на странице ССО ВС Украины в соцсетях. Судя по записи, по меньшей мере три кафира погибли сразу.

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Топ комментарии
+18
Пришли...сдохли. Для чего? Для кого? Из-за чего? Только из-за денег? Долбой@бы🤦
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12.01.2023 08:13
+16
Трое даже не помучались, сердешные, сразу в "путинский рай" - чёрный пакет !
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12.01.2023 08:15
+13
Правду люди говорят, шо сирийский фарш нервно курит в сторонке.
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12.01.2023 08:12
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Правду люди говорят, шо сирийский фарш нервно курит в сторонке.
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12.01.2023 08:12 Ответить
Пришли...сдохли. Для чего? Для кого? Из-за чего? Только из-за денег? Долбой@бы🤦
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12.01.2023 08:13 Ответить
Они же свою страну таким образом защищают, как вы не понимаете!

В интервью их мамаши на полном серьёзе это говорят
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12.01.2023 10:46 Ответить
Трое даже не помучались, сердешные, сразу в "путинский рай" - чёрный пакет !
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12.01.2023 08:15 Ответить
Припхались по сіль, та там і полягли.
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12.01.2023 08:46 Ответить
Зате світ побачили.
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12.01.2023 09:47 Ответить
... в конце тоннеля.
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12.01.2023 13:57 Ответить
Скорее всего увидели "свет в конце пакета".
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15.01.2023 19:24 Ответить
Вова из бункера питается трупами.
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12.01.2023 12:08 Ответить
Наступали на тот свет, и заработали себе денжат....
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12.01.2023 15:40 Ответить
Обдристович, професіАнал, каже, що під Соледаром всьо проста і легко, і вирішити питання з наступом вагнерівців можна нєфіг не дєлать: нада проста поставити пулємєтную точку там і там, і можна унічтожать вагнєровцов пачкамі сідя в окопе, просто на жопє.
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12.01.2023 19:04 Ответить
Без поддержки артиллерии , тяжело будет что то удержать.
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12.01.2023 20:03 Ответить
 
 