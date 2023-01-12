Артиллеристы уничтожают группу вражеской пехоты вблизи Соледара. ВИДЕО

Украинские артиллеристы атаковали группу вражеской пехоты вблизи Соледара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись артиллерийского удара опубликована на странице ССО ВС Украины в соцсетях. Судя по записи, по меньшей мере три кафира погибли сразу.

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