Артиллеристы уничтожают группу вражеской пехоты вблизи Соледара. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские артиллеристы атаковали группу вражеской пехоты вблизи Соледара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись артиллерийского удара опубликована на странице ССО ВС Украины в соцсетях. Судя по записи, по меньшей мере три кафира погибли сразу.
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