"Нормальный пехотный ВОП может год сдерживать бригаду "вагнеровцев", - Арестович. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что правильно оборудованные позиции позволяют небольшому пехотному подразделению долго сдерживать наступление врага, более многочисленного в десятки раз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Нормально оборудованный пехотный ВОП может год сдерживать идущую на позиции бригаду "вагнеровцев", если там все правильно сделали… пулеметы на флангах раскинули и все. Уже никто и никуда не пройдет!", - считает Арестович.
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- у каждого бойца по джипу
- тарелки по 480 евро
- индивидуальное отопление
- прямая связь с преЗедентом
- все волонтёры носят в окопы откаты....
Ну и самое главное, что такой ВОП находится где-то в элитном районе под Киевом !
Бо якихось серйозних укріплень в тому Соледарі по відео я жодного разу не побачив.
Тобто Дристятович навіть не розглядає варіант що у складному становищі винні ті, хто не зафіксував скопичення сил для прориву і не підвів резерви своєчасно, а лише коли ситуація почала бути "швах". Що привело до поганої організації оборони і важких втрат. Бо коли купи наших військових мертві по панельним домам як оборонним точкам - це Маріуполь-2.
******** епізод-2,3,4,5,10 чи який це в нас вже такий випадок. А винний звісно простий солдат, а не дегенерали в штабах.
Стефанчук намагається гадити Україні своїми методами!!!
З опозажопниками рашистів ***** він сором'язливо ніяковіє, як юнная дівиця, а от у боротьбі з Європейською Солідарністю він показує своє дійсне нутро….слуги…. На московії ним задоволені!
Як і де воно воює ми бачимо.
Они это транслируют по Т2.
І ось такий воп зможе тримати фронт рік. Саме такі у нас були побудовані в декілька ліній там де до сьогодні із 24 лютого фронт не посунувся.
Все інше це систематичне, сплановане та організоване вбивство солдат агентами противника. Просто оцініть як наші весільні дрони легко вбивають всіх солдатів терористичного утворення вс рф закидуючи ці потішні окопи та нори гранатами із неба.
Фейгуну дяка за фсбшний проект медведчука Савченко
а на практиці впевнений, що Люся і хєр би не зміг зупинити, якби йому вагнеровець захотів би присадити
Його роль - це робота з кацапською аудиторією (мобіки, чмобіки, їх кодло і т.п.) і з нашою прокацапською також.
Його робота не розрахована на проукраїнське середовище, він "вєщаєт" тільки для тих, яким "какая разніца" з нашої сторони ще до цих пір, чи для тих, які з тої сторони шукають альтернативну думку, однак яка не сильно викликає у них негативні для них почуття. Це потрібно розуміти.