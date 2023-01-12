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"Нормальный пехотный ВОП может год сдерживать бригаду "вагнеровцев", - Арестович. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что правильно оборудованные позиции позволяют небольшому пехотному подразделению долго сдерживать наступление врага, более многочисленного в десятки раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Нормально оборудованный пехотный ВОП может год сдерживать идущую на позиции бригаду "вагнеровцев", если там все правильно сделали… пулеметы на флангах раскинули и все. Уже никто и никуда не пройдет!", - считает Арестович.

Смотрите: "Есть подразделения, которые у нас бежали и бегут, отказников большое количество", - советник Офиса президента Арестович. ВИДЕО
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Топ комментарии
+73
я читаю Цензор не для того, щоб на це чмо дивитися
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12.01.2023 08:21
+46
Беда в том, что эту гниду слушают миллионы дураков, и верят ему с этим конторским козлом фейгеным.
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12.01.2023 08:25
+43
Тупой сцикливый утырок. Сядь в ВОП, падла, и прости поприсутствуй там хоть одни сутки, мразь.
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12.01.2023 08:24
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Страница 2 из 2
Опа, обдристович виліз
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12.01.2023 08:46 Ответить
Люся представляет этот ВОП в исполнении ОПы, который оборудует Кирюха Тимошенко:
- у каждого бойца по джипу
- тарелки по 480 евро
- индивидуальное отопление
- прямая связь с преЗедентом
- все волонтёры носят в окопы откаты....

Ну и самое главное, что такой ВОП находится где-то в элитном районе под Киевом !
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12.01.2023 08:46 Ответить
Під Києвом має бути філіал, що бабло рубає, а головна позиція на "нулі": Лазурний берег, Альпи, Туреччина (для менш вдалих оборонців).
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12.01.2023 09:12 Ответить
Забыли про ветку метрополитена между пулеметными точками,чтоб боеприпасы возить
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12.01.2023 09:37 Ответить
Дайте ему сельодки
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12.01.2023 08:48 Ответить
А чим ми тоді кращі за Рашку з таким підходом? Всю провину зкидають на просту піхоту, яка повинна сидіти у домах або багатоповерхівкам під вогнем артилерії та неминуче гинути, розуміючи це. Тобто свідомо йти на смерть.
Бо якихось серйозних укріплень в тому Соледарі по відео я жодного разу не побачив.

Тобто Дристятович навіть не розглядає варіант що у складному становищі винні ті, хто не зафіксував скопичення сил для прориву і не підвів резерви своєчасно, а лише коли ситуація почала бути "швах". Що привело до поганої організації оборони і важких втрат. Бо коли купи наших військових мертві по панельним домам як оборонним точкам - це Маріуполь-2.

******** епізод-2,3,4,5,10 чи який це в нас вже такий випадок. А винний звісно простий солдат, а не дегенерали в штабах.
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12.01.2023 08:50 Ответить
Щось тебе давно не було.
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12.01.2023 08:51 Ответить
Приберіцть цю гидоту, яка заховаласяч у бункер, ближдче до матні президента і щось там зваідти квакає. Невжн у Президента немає кращих радників чим єрмак, абдристович, подоляк....?
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12.01.2023 08:56 Ответить
а нема! Нє, як лабати на роялі причиним місцем - то є... але не для державних справ.
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12.01.2023 09:02 Ответить
балабол
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12.01.2023 09:00 Ответить
"я дам вам даже не парабеллум, а ещё один рпг" ))
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12.01.2023 09:03 Ответить
У меня дежавью , он мне напоминает Киву , в молодости теже наротивы
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12.01.2023 09:08 Ответить
Та да,тільки євоп з єльошою,за героїв єдрюша і єколя,під керівництвом євови проти ********,вже майже рік пару ******* тримають,а знищили - не перерахувати.
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12.01.2023 09:11 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/01/12/7154000/

Стефанчук намагається гадити Україні своїми методами!!!
З опозажопниками рашистів ***** він сором'язливо ніяковіє, як юнная дівиця, а от у боротьбі з Європейською Солідарністю він показує своє дійсне нутро….слуги…. На московії ним задоволені!
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12.01.2023 09:11 Ответить
Кулемети по флангах дивану розкинув, і все
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12.01.2023 09:13 Ответить
+ привідкрив вікно для провітрювання і все, а ще як повний холодильник, реально, 2-3 місяці протриматися та без проблем...... .
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12.01.2023 10:56 Ответить
Зразково-показовий ВОП на Банковій вже майже рік тримається на самій мівіні.
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12.01.2023 09:15 Ответить
Петро Шляпа а шо это за Хер , как его занесло на ЦН
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12.01.2023 09:18 Ответить
Не полінився, і де зміг заспамив цього кацапа, суку
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12.01.2023 09:23 Ответить
свіжий парашний вилупок, ще й не обсохший ) тільки шо у парашной баби з жопи випав
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12.01.2023 09:24 Ответить
воно зареєстроване сьогодні о 8:54. це кацапський підр на зміну прийшов
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12.01.2023 09:53 Ответить
Прикомандирований. 😊
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12.01.2023 10:13 Ответить
Цього абдристовича хоча б на день в окоп при -18° -20°, та хоч би і з кулеметом, та під рашистською артою, щоб воно там робило? Вибачаюсь, але за таких умов і не обдрищижся - ніколи, бл@дь
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12.01.2023 09:22 Ответить
До речі, вузький перешийок з Криму до материкової України неможливо було пройти рос. армії без зради вищого керівництва нашої держави.
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12.01.2023 09:27 Ответить
Почали проходити о 01.30, повідомили про це тільки о 06.00 24.02.22 р.
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12.01.2023 10:20 Ответить
Покажи примером, балабол.
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12.01.2023 09:27 Ответить
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12.01.2023 09:32 Ответить
Цікаво слухати дивано бункерного ослойоба,вихованця Дугіна, Українофоба, нащадка білоруски хвіртухаїв, куска Арестовича який ховаєця в офісі Президента від призову і якому Данілов рекомендував як гарному актору краще зніматися в порно кіно, а не коментувати державні та військові справи
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12.01.2023 09:28 Ответить
Люся уже совсем спятил. В психушку и пусть в палате оборону занимает. Год обороны ВОПа... Двумя пулеметами... Кстати, совсем не раскпыта тема про Парабеллум...
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12.01.2023 09:30 Ответить
Рік тому воно казало, що відразу піде воювати, якщо почнеться велика війна.
Як і де воно воює ми бачимо.
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12.01.2023 09:32 Ответить
Вот посадить бы этого питараса в ВОП и пусть эта маланская гнида посидит там с украденным гранатометом коим, этот ***** защищал клоуна при нападении на Киев, и я бы хотел увидеть сколько дерьма выгребут после этого из под этого гребанного балабола!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.01.2023 09:32 Ответить
Долбайоб
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12.01.2023 09:32 Ответить
Нормальний піхотний ВОП може рік стримувати бригаду "вагнерівців", але якщо Люська с3,14здила гранатомет, то стримувати буде нічим.
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12.01.2023 09:42 Ответить
Може цей Підар Арестович сам покаже приклад, як це правильно зробити
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12.01.2023 09:45 Ответить
Тварь конченая,будь ты проклят п.......л зеленый!
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12.01.2023 09:46 Ответить
Ублюдочный мажорчик с нежными ручонками, фейкополковник учит из бункера как нужно правильно воевать. Цинизм зашкаливает. Абсолютная мразь, которая считает, что все вокруг такие же идиоты как его слабоумные поклонницы и поклонники
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12.01.2023 09:53 Ответить
Суть сказана правильно: добре підготовлений і вмотивований підрозділ піхотні атаки на кулемети може стримувати дуже довго.
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12.01.2023 09:55 Ответить
А нічого що перед атаками піхоти йдуть тривалі артобстріли?
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12.01.2023 11:35 Ответить
Навіть артобстріл не завжди відбувається. Намагаються тихенько підкрастись і відкрити вогонь впритул.
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12.01.2023 16:01 Ответить
У 90% відбувається саме артобстріл і не один.орки б'ють артою,потім іде піхота,якщо наші вижили,то знову б'ють артою,і так поки не знищать наші позиції.Ситуація трохи змінилась коли пригожин набрав зеків,яких йому зовсім не шкода.Ще ситуацію змінило значно менша кількість б/к до арти,в порівнянні з весною та літом.Але арестович,як завжди, несе пургу,бо жоден ВОП не витримає масованих обстрілів протягом року.
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12.01.2023 19:53 Ответить
На жоден ВОП ніхто не буде протягом року безрезультатно витрачати **********. Звичайно, можуть бути нюанси, теоретично і тактичну ядерну бомбу можуть скинути. Але суть відповідає тому ж, що постійно торочить і Бутусов: для відбиття атак вагнерівців, які роблять акцент на жорсті стрілецькі бої з близької дистанції ключову роль грають підготовка, мотивація і грамотна організація оборони із засосуванням ефективної розвідки (в т.ч. за рахунок сенсорів) та з правильною організацією вогню.
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13.01.2023 10:06 Ответить
Теоретично, ви написали вірно,але практика і теорія на війні дуже часто не співпадають."Правильна організація вогню" ,але для цього потрібні засоби і боєкомплект,контрбатарейна боротьба.Знайомий розповідав що за1,5 км. до нашого ВОПа ,щодня виїзжджав танк орків;у наших 200-ті,300-ті,а з ним нічого не можуть зробити бо нема відповідного озброєння.От і воюють з автоматами проти арти.Якби ВОПи атакувала виключно піхота,то при правильній організації оборони він протримався б довго,але є ворожа арта,котру часто нічим погасити.
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13.01.2023 12:01 Ответить
Зачем транслировать бред идиота на всю страну?
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12.01.2023 09:59 Ответить
Задайте этот вопрос ОПе зезидента!
Они это транслируют по Т2.
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12.01.2023 11:18 Ответить
А брехливий Арестович може пі39еть 24/7 і йому не завадить навіть старческий маразм та діменція.
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12.01.2023 09:59 Ответить
Щож не було того ВОПу в Чонгарі 24.02.22 року ? Треба було Оманські домовленності виконувати ?
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12.01.2023 10:16 Ответить
дайте йому автомат нехай покаже приклад,вояка сраний
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12.01.2023 10:20 Ответить
У нього вже є крадений гранатомет.Не давайте цьому вилупку автомата-він і його вкраде.
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12.01.2023 11:03 Ответить
Да!! Наша Люся -Арестович ,всё умеет и всё знает !!Только ***.......дюга не на фронте , а звездит в тёплых кабинетах зеленского!!! ****!!
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12.01.2023 10:53 Ответить
Шановні, не слід так ображатися на пана Арестовича! Людина живе у власних мріях і ілюзіях, виконує функцію відзеркалення точки зору ОП на війну та бачення ОП як має воювати ЗСУ. Ненавідити Арестовича це все одно, що ненавидіти вікно в якому ми бачимо московіта. Його слід ігнорувати і цей уберкомандос тихесинько помре без уваги, бо його не будуть запрошувати на етери, брати інтерв'ю, дівчата не будуть з ним фоткатися. Хоча так, дуже хочеться його трішки підрівняти...
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12.01.2023 10:57 Ответить
Для цього потрібно вимкнути Т2!
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12.01.2023 11:16 Ответить
Цей Дристович вже звільнив маже половину від 30% території України зданих на поталу окупантам найвеличнішим зезидентом!
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12.01.2023 11:14 Ответить
ВОП ж*ОПи сформовано, і обороною керує польковнік абдрестович?
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12.01.2023 12:40 Ответить
Організовувати вопи. Рити окопи. Будувати Бліндажі. Заливати все бетоном та заскладувати габіонами. Встановлювати турелі. Монтувати систему спостереження. І так далі все це мають робити інженерні війська.

І ось такий воп зможе тримати фронт рік. Саме такі у нас були побудовані в декілька ліній там де до сьогодні із 24 лютого фронт не посунувся.

Все інше це систематичне, сплановане та організоване вбивство солдат агентами противника. Просто оцініть як наші весільні дрони легко вбивають всіх солдатів терористичного утворення вс рф закидуючи ці потішні окопи та нори гранатами із неба.
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12.01.2023 12:49 Ответить
ВОП(пр.300x200м) может противостоять атаке пехотной роты с тв.С атакой б-на с тр будут проблемы,а бригада с тб запросто пройдет его..Хоть бы не позорились своими вбросами"полководцы"от зе-команды
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12.01.2023 12:51 Ответить
Скотина! По підлості і наглості достойна пара Колі-котлеті...
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12.01.2023 13:49 Ответить
Сказочный *******
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12.01.2023 14:21 Ответить
Відключіть хворому мікрофон, з нього військовий спеціаліст як зеленського патріот України
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12.01.2023 14:45 Ответить
Промосковський єзуїт робить свою роботу - ввічлівістю і псевдо інтелегентністю проникає у свідомість тисячі людей, чим і славились єзуїти на всі часи.
Фейгуну дяка за фсбшний проект медведчука Савченко
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12.01.2023 14:47 Ответить
Повний абдристович.
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12.01.2023 15:05 Ответить
Ну і чого ви всі накинулись на на нього? Він що, командує обороною Солідара чи Бахмута? Нехай собі фантазує, від нього нічого не залежить.
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12.01.2023 16:05 Ответить
Цей нарцис своїм базіканням принижує воїнів.
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13.01.2023 04:31 Ответить
хай цей ************** покидек під одеялом фантазуе. офіс зради президента..от де воно советніком
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14.01.2023 12:14 Ответить
ой балабол....
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12.01.2023 17:15 Ответить
в теорії легко фантазувати

а на практиці впевнений, що Люся і хєр би не зміг зупинити, якби йому вагнеровець захотів би присадити
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12.01.2023 17:17 Ответить
Да он просто сумасшедший этот Люсик. Больной на голову вещает на всю страну, а лохи внимают.
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12.01.2023 17:28 Ответить
Уйобком вже назвав в якомусь коменті, що ще можна придумати-ну, мудак тоже годиться...
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12.01.2023 17:38 Ответить
я усіх прочитав. при тому, що не заперечую психологічний і професійний портрет аристовича, який йому тут намалювали: нарцис і аферист гіпербрехливий, однак багато (мабуть більшість) з дописувачів не розуміє зараз його завдання (його роль в інформборотьбі) через упередженість у розумінні.

Його роль - це робота з кацапською аудиторією (мобіки, чмобіки, їх кодло і т.п.) і з нашою прокацапською також.
Його робота не розрахована на проукраїнське середовище, він "вєщаєт" тільки для тих, яким "какая разніца" з нашої сторони ще до цих пір, чи для тих, які з тої сторони шукають альтернативну думку, однак яка не сильно викликає у них негативні для них почуття. Це потрібно розуміти.
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12.01.2023 17:53 Ответить
пошел нахер разом з його кацапськой аудіторіей..це падло працювало з дугіним.. з януковічем в антімайдані призивало вбивати украінців...потім вилизло і офісі зеленського де теж 70 процентів зоадників украіни. мародери..врестовіч це підданий ***** давно працюе на фсб...
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14.01.2023 12:12 Ответить
Звісно що українські воїни можуть усе... за підтримки волонтерів і дружніх країн. А що зробили ви, кабінетні розп.здяї?
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12.01.2023 18:25 Ответить
Добре відповів Арестовичу майор Лапін: Ну прийди і зроби, "тридцяти три - виходець"!
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13.01.2023 04:16 Ответить
уберіть підараса лапотного з єкрану.. це падло таке саме як і соловьев
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14.01.2023 12:06 Ответить
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