"Все россияне, поддерживающие войну – психически больные фашисты", - Гребенщиков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российский музыкант Борис Гребенщиков рассказал о своих попытках поддержать украинцев в борьбе с российскими оккупантами и назвал фашистами, поддерживающими войну в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам музыканта, российско-украинская война это не что иное, как фашизм.
"Это и есть фашизм - уничтожение одной нации другой по национально-культурному признаку. Те, кто поддерживает эту войну - психически больны, но они обладают властью, поэтому они могут раздавить танками, уничтожить, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице...", - сказал Гребенщиков.
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+60 Post-AV
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+58 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Пожалуйста, подождите...
Проте я сподіваюсь, реалії його з тих пір підлікували.
це типу лайфхак для всіх оцих міхалкових-соловйових-кісєльових? Скажіть що "ой а я за мір, аказиваєтся война плохо" і все пробачено?
Так може тоді і отому пригожину так варто зробити, коли в нього теж під сракою горіти почне? Пару тисяч рублів скинуть на уявну підтримку України і записать відосік "посони я протів войни" - і може прігожіну паспорт громадянина України дамо?
https://youtu.be/a5sOmEGikUk
****** "хороші рускі"
рабZeя по факту развалена, говорит политолог Михаил Шейтельман...,и обьясняет почему так сложилось..👍
Важко зрозуміти, чого не вистачає Росії? Найбільша територія світу, вся періодична таблиця Менделєєва в надрах, найпотужніший шар чорнозему в світі, величезні ліси, всі кліматичні зони - від Арктики до субтропіків, а більшість населення живе в бідності, ненавидить один одного, і всі разом - весь світ.
Щорічний бюджет України становить приблизно 40 мільярдів доларів, а Росія отримує лише мільярд доларів на день від експорту однієї нафти. а ще є газ, деревина, метали і, крім танків, росіяни теж щось виробляють.
Маючи таку велику кількість природних ресурсів, різних кліматичних умов, величезних земель та людських ресурсів, росіяни могли бути найбагатшими та найщасливішими людьми на землі. Але сатана поклав у їхню голову пару "духовних" скрепів - любов до своїх гнобителів і рабську покірність їм.
Хто ідоли росіян?
Шизофренічний Іван Грозний, який у нападі гніву вбив свого сина, залив всю країну кров'ю, знищив більшість населення "братського" Великого Новгорода.
Микола ll, якого за життя називали "кривавим". Звичайно, він помер мученицькою смертю, але в його часи було видано наказ "патронів не шкодувати" при придушені протестуючих.
Кривавий диктатор Йосиф Сталін, який вбивав і друзів, і ворогів без суду та слідства.
Володимир Путін, який вбиває мирних жителів у колишніх "братських" народів та інших народів у пострадянському просторі, на Близькому Сході.
Протягом всієї історії росіян переконували, що їх головним ворогом є Сполучені Штати.
Країна, яка неодноразово приходила їм на допомогу і врятувала росіян від голоду в 19 і 20 століттях. Країна, яка одразу після нападу нацистської Німеччини стала на бік СРСР, хоча передумов для цього не було, оскільки СРСР в цей час успішно фліртував з нацистською Німеччиною. На думку експертів, лише їжі по Ленд-лізу, поставленої США, було б достатньо для 10-мільйонної армії протягом 5 років. А постачання алюмінію для виготовлення літаків, локомотивів, залізничних вагонів, вантажних автомобілів, танків, літаків…
Я впевнений, що якби Росія була би зараз в скрутному становищі, Сполучені Штати першими прийшли б на допомогу, бо там живуть вільні люди, а не бездушні раби.
Але все-таки головний ворог - Сполучені Штати, а найкращі друзі - феодальний Іран та тоталітарна Північна Корея.
І це зрозуміло. "Подобное притягивает подобное"
В 1939-1941 роках, до нападу на СРСР, нацистська Німеччина була найкращим другом другом радянських людей.
1. RE: "… Важко зрозуміти, чого не вистачає Росії? Найбільша територія світу, вся періодична таблиця Менделєєва в надрах, найпотужніший шар чорнозему в світі, величезні ліси, всі кліматичні зони - від Арктики до субтропіків… "
Да, в смысле сырья и территорий - все есть. ОДНОГО НЕТ: мозгов (= технологий).
2. Вспомните всю историю:
- петр1 ломанулся в европу зачем? За знаниями и спецами
- сталин покупал за любые деньги спецов и технологии зачем? = индустриализация
- могли бы кретины типа курчатова и т.д. сделать атомную бомбу если бы не выкрали технологию? (= большой привет розенбергам, фуксам и прочей жидовской нечисти)
- могли бы совдеповские кретины создать ракеты если бы не вывезрьли технологию немцев?
- могла бы совдепия освоить сибирь (нефте- и газопроводы) без западных технологий?
- пример покупки примитивных дронов из ирана (опять недостаток собственных мозгов, опять стырить,
3. Отсюда дремучая и генетическая ненависть к тем кто умнее тебя...
4. Так сложилось, что я учился в москве (физтех) и многократно по роду работы посещал рашу в 80х, 90х.
5. Что я должен сказать: НИХЕРА с 80х не изменилось:
все та же ненависть ко всем окружающим (особенно к Украине)
6. Один единственный американец их к ноге привел - Рейган!
P.S. Если доведется сходить (по маленькому или по большому) на могилки клинтона и буша - сделаю это с большим удовольствием (и штраф уплачу)
У человека и 30 лет назад мозги были.
Ну якщо бути пристосуванцем це інтелект, то може і так.
Они пьют и едят нашу смерть,
Их дети сходят с ума от того,
что им нечего больше хотеть." Гребенщиков. Песня "этот поезд в огне".
строят планы на наших детей...
Теж з тієї пісні. Пророчої, нажаль. БГ - величезний респект.
РЄСПЄКТ
всі вони ще в ссср хотіли відродження російської імперії, а те чого хотіли українці, литовці або грузини - їм було "по-барабану"