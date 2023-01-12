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"Все россияне, поддерживающие войну – психически больные фашисты", - Гребенщиков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский музыкант Борис Гребенщиков рассказал о своих попытках поддержать украинцев в борьбе с российскими оккупантами и назвал фашистами, поддерживающими войну в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам музыканта, российско-украинская война это не что иное, как фашизм.

"Это и есть фашизм - уничтожение одной нации другой по национально-культурному признаку. Те, кто поддерживает эту войну - психически больны, но они обладают властью, поэтому они могут раздавить танками, уничтожить, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице...", - сказал Гребенщиков.

Читайте также: Рашисты решили провести "антифашистский конгресс"
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Топ комментарии
+60
Гребень молодец. Сохранил честь и совесть
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12.01.2023 10:19
+58
Борису Грєбєнщікову як притомній людині-респект...
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12.01.2023 10:20
+54
Старушка Ахеджакова. Бесконечно отважная маленькая женщина
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12.01.2023 10:25
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Гребень молодец. Сохранил честь и совесть
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12.01.2023 10:19 Ответить
Грєбєнщіков до 2022 року підтримував війну. Потім перевзувся, коли перестали пускати в Європу
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12.01.2023 12:38 Ответить
Наверное я это пропустил... Пороюсь в Ютубе. Вроде на моей памяти он достойно себя вел
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12.01.2023 12:55 Ответить
https://ink.inforesist.org/ukrainskuyu-zhurnalistku-vzbesili-slova-grebenshhikova-o-kryime/ - тут гарний приклад "чєсті і совєсті" - включно з "ми адіннарот", "віновати обє сторони", "нівсьотакоднозначно"
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12.01.2023 12:58 Ответить
Дякую! Пойду послушаю
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12.01.2023 13:01 Ответить
Борису Грєбєнщікову як притомній людині-респект...
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12.01.2023 10:20 Ответить
ви серйозно? Грєбєнщіков з 2014 по 2022 підтримував війну, доки росія не почала програвати. Тепер корчить з себе "нітакого руского". Не тому що він "притомна людина", а тому що він ******** русня.
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12.01.2023 12:40 Ответить
Невже?
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12.01.2023 12:47 Ответить
«Я не вижу никаких проблем на самом деле между Россией и Украиной, не было и быть не может. Существуют сумасшедшие с обоих сторон, которым очень нужно проявить себя за счет других. Эта пена всегда существует. Сейчас она выплыла на поверхность. И я надеюсь, она также уйдет, как она и выплыла. Это один народ, который просто говорит на разных языках».
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12.01.2023 12:56 Ответить
І що? Звісно дурість поров, але згодом усе зрозумів. Коли почав розбиратися із питанням. У це не тому що "зрозумів що росія прграє", він виступив у перші дні вторгнення проти цього. І
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12.01.2023 13:21 Ответить
в плані "він виступив в перші дні вторгнення проти цього"? Грєбєнщіков перші РОКИ вторгнення підтримував вторгнення. Яка різниця що він там зрозумів через 9 років? Загинули люди, зруйновані міста - а він "зрозумів"? Ну так може завтра, тойво, і путін зрозуміє? І ми будемо йому писать "рєспєкт"?
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12.01.2023 13:28 Ответить
Що він підтримував вторгнення, то очевидне перебільшення, хоча совкових маразмів про "один нарот з різними мовами" ( ) в нього було достатньо, принаймні на момент інтерв'ю з Сєвою Новгородцевим на ВВС 02.04.2014р. (ще до великої крові!) https://www.youtube.com/watch?v=84MNf5_fmm4
Проте я сподіваюсь, реалії його з тих пір підлікували.
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12.01.2023 15:03 Ответить
якщо русня один раз підтримала окупацію і вбивства українців (на той момент в Криму вже активно вбивали наших) - то типу все ок, якщо він раптом, коли через 8 років йому заборонили їздити в Європу, перевзувся?

це типу лайфхак для всіх оцих міхалкових-соловйових-кісєльових? Скажіть що "ой а я за мір, аказиваєтся война плохо" і все пробачено?
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12.01.2023 19:35 Ответить
Так. Будемо його підртимувати і писати йому респект. Тому що віт підтнимує Україну і грошами і головне своєю позицією. А кого підтримувати, пригожинського троля K Raze?
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12.01.2023 15:19 Ответить
тобто я правильно розумію - спочатку Грєбєнщіков своєю позицією і грошима призводить до війни проти України, 8 років цю війну підтримує, а потім коли вводять санкції і перестають пускать в Європу - заявляє "война плохо" - і ми будемо йому ріспєкт писати?

Так може тоді і отому пригожину так варто зробити, коли в нього теж під сракою горіти почне? Пару тисяч рублів скинуть на уявну підтримку України і записать відосік "посони я протів войни" - і може прігожіну паспорт громадянина України дамо?
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12.01.2023 19:38 Ответить
Да и не говорите. Лайно и в Африке - лайно.
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12.01.2023 15:41 Ответить
Тыць тай розвиднилось, кровно к украинцам из всех славян близко стоят словаки с чехами - результ расселения бывших скифских рабов-киммерийцев в Крыму(это МУРДАСЫ) в наши и чехословацкие территории(пражско-корчаковская и пражско-пеньковская культуры... Тогда ни кацапов с их моцквабадом, ни Новгорода еще не было. Киев же процветал). Кацапы имеют NO-гаплогруппы-спутницы(угрофинно-монголоидная). Украинцы их не имеют, зато кацапы не имеют украинскую гаплогруппу-спутницу(трипольскую) i2.
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12.01.2023 15:45 Ответить
Тобто, украинцы жили в трипольские времена. Если бы кацапы тогда жили, тогда бы тоже имели бы трипольскую гаплогруппу-спутницу... Мало того, они ее даже от киевлян не получили... а значит, какие в муя они нам братья. Потому кацапки заточкой - ондого мокшинские кикиморы.
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12.01.2023 15:50 Ответить
Він з самого початку підтримував Україну.
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12.01.2023 12:52 Ответить
це коли? Коли заявляв, що Крим - це росія в 2014 після окупації? Чи коли просив, щоб його з концертами в "днр" запросили?
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12.01.2023 12:55 Ответить
ведущая косит под дурочку знатно))))
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12.01.2023 10:22 Ответить
Вернее - дурочка безуспешно хочет закосить под умную.
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12.01.2023 10:26 Ответить
І головне, в кінці, ось послухайте ще раз. Наганяє пургу, мовляв ***** неадекват, це все він і тільки він, а все решта ну тіпа і ніпрічьом....Ви розумієте куди мете??? Нема їх там нормальних ВАЛЄТИ й..бані
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12.01.2023 11:55 Ответить
Один з тих хто не зкурвився.
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12.01.2023 10:22 Ответить
Він, Шевчук, Макаревич. Наче все...
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12.01.2023 10:23 Ответить
Старушка Ахеджакова. Бесконечно отважная маленькая женщина
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12.01.2023 10:25 Ответить
Так! Я просто мав на увазі старих рок- виконавців.
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12.01.2023 10:27 Ответить
Сперва написал, а потом уже понял, что вы говорили о рокерах
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12.01.2023 10:28 Ответить
Не чутно Ю.Шевчука після 24.02.2022
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12.01.2023 10:40 Ответить
Ну чому ж не чутно! Ще й як чутно!

https://youtu.be/a5sOmEGikUk
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12.01.2023 11:05 Ответить
Дякую, рідко ютуб дивлюсь, в основному новини
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12.01.2023 11:14 Ответить
ага Шевчук рідкісна паскуда - у нього у війні винен тільки путін, а як тільки почали казати, що винні всі росіяни - так це чмо почало нить, що українці гамно, бо не розуміють, що росіяни ще більші жертви, ніж українці
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12.01.2023 19:28 Ответить
це той Макаревич який не відчуває вини перед українцями? той шовініст який присвоює руссуським частину українсіької культури?
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12.01.2023 11:16 Ответить
Пугачиха, Галкін(нещодавно дав концерт в Ізраілі проукраїнський), серебряков (давно сквозонув у Канаду,зі словами будьте прокляті), потім, той що, в 9 роті знімався - так само....Залишки мозку якісь у когось там є, але то тільки залишки
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12.01.2023 11:40 Ответить
той що в 9 роті - Смолянінов, теж адекватний.
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12.01.2023 11:41 Ответить
+
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12.01.2023 11:51 Ответить
Не люблю цих пошуків хароших руських, але речі він дав вельми цікаве інтерв'ю щодо розумових особливостей пуйла і його психології, оскільки знайомий з ним особисто і склав враження. Ну і плюс до того, він сказав дві сакраментальні речі: "Росію треба розділити" (і навіть адекватно пояснив чому) і "Після БУчі та Ірпеня нам взагалі потрібно просто завалити *****ники".
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12.01.2023 12:54 Ответить
і саме тому Смолянінов підарас. Що значить "після Бучі та Ірпеня"? Типу коли русня рознесла Луганськ, Донецьк і захопила Крим норм було? Типу коли убивали українців 8 років просто не під Києвом то це хєрня, а от після Бучі і Ірпеня раптом стало не ок?

****** "хороші рускі"
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12.01.2023 19:30 Ответить
Пугачова і Галкін підтримують війну в Україні. Ви забули заяву пугачової про "я нє хочу, чтоб гіблі наші мальчікі" після того, як мобіки почали дохнути? Чи відосіки галкіна, де той обсирав Зеленського?
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12.01.2023 12:42 Ответить
Є таке, згоден...З пугачихою тільки одне на користь нам - вона перша конкретно ********** на всю банду. Тобто ефект першої спрацював більш-менш нормально. А так - шо вона, шо навальний...
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12.01.2023 12:50 Ответить
пугачова жодного разу не критикувала ніяку "банду", їй на росії ще бабки рубить. Її єдина заява за 9 років війни - це невдоволення тим, що руснявих мобіків погано екіпірують і вони гинуть. Типу не дають їм нормально вбивати українців. А нам чомусь здається, що це критика "банди" - ні ж бо. Це типовий телеканал "золотой дождь"
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12.01.2023 13:01 Ответить
актор Смольянінов
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12.01.2023 10:33 Ответить
+
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12.01.2023 11:53 Ответить
Грєбєнщіков в 2014 році відкрито підтримав окупацію Криму, заявивши, що він ніколи не був українським, а в 2015 підтримував "динири-линири". Можете пояснити хто ж тоді люди, які "скурвилися", якщо цей типу ні?
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12.01.2023 12:41 Ответить
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12.01.2023 10:23 Ответить
Респектіще!🤘
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12.01.2023 10:26 Ответить
Браво
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12.01.2023 10:35 Ответить
БГ - Етот поезд в огнє)
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12.01.2023 10:35 Ответить
В ґовнє!!! А той що "в оґнє" - затримується на невизначений час.
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12.01.2023 10:45 Ответить
https://youtu.be/s9DYqwGOAdQ...

рабZeя по факту развалена, говорит политолог Михаил Шейтельман...,и обьясняет почему так сложилось..👍
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12.01.2023 10:42 Ответить
А таких Є₴@#%ТИХ там 80%.Додати до них 99% таких же в ЛУГАНДОНІ то кількість "пацієнтів божевільні" виявиться не мала.
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12.01.2023 10:45 Ответить
Здається, що Сатана створив Росію, щоб пакостити всьому світу.https://news.obozrevatel.com/society/rossiya-eto-ogromnaya-psihbolnitsa.htm?_

Важко зрозуміти, чого не вистачає Росії? Найбільша територія світу, вся періодична таблиця Менделєєва в надрах, найпотужніший шар чорнозему в світі, величезні ліси, всі кліматичні зони - від Арктики до субтропіків, а більшість населення живе в бідності, ненавидить один одного, і всі разом - весь світ.
Щорічний бюджет України становить приблизно 40 мільярдів доларів, а Росія отримує лише мільярд доларів на день від експорту однієї нафти. а ще є газ, деревина, метали і, крім танків, росіяни теж щось виробляють.
Маючи таку велику кількість природних ресурсів, різних кліматичних умов, величезних земель та людських ресурсів, росіяни могли бути найбагатшими та найщасливішими людьми на землі. Але сатана поклав у їхню голову пару "духовних" скрепів - любов до своїх гнобителів і рабську покірність їм.
Хто ідоли росіян?
Шизофренічний Іван Грозний, який у нападі гніву вбив свого сина, залив всю країну кров'ю, знищив більшість населення "братського" Великого Новгорода.
Микола ll, якого за життя називали "кривавим". Звичайно, він помер мученицькою смертю, але в його часи було видано наказ "патронів не шкодувати" при придушені протестуючих.

Кривавий диктатор Йосиф Сталін, який вбивав і друзів, і ворогів без суду та слідства.

Володимир Путін, який вбиває мирних жителів у колишніх "братських" народів та інших народів у пострадянському просторі, на Близькому Сході.

Протягом всієї історії росіян переконували, що їх головним ворогом є Сполучені Штати.

Країна, яка неодноразово приходила їм на допомогу і врятувала росіян від голоду в 19 і 20 століттях. Країна, яка одразу після нападу нацистської Німеччини стала на бік СРСР, хоча передумов для цього не було, оскільки СРСР в цей час успішно фліртував з нацистською Німеччиною. На думку експертів, лише їжі по Ленд-лізу, поставленої США, було б достатньо для 10-мільйонної армії протягом 5 років. А постачання алюмінію для виготовлення літаків, локомотивів, залізничних вагонів, вантажних автомобілів, танків, літаків…

Я впевнений, що якби Росія була би зараз в скрутному становищі, Сполучені Штати першими прийшли б на допомогу, бо там живуть вільні люди, а не бездушні раби.

Але все-таки головний ворог - Сполучені Штати, а найкращі друзі - феодальний Іран та тоталітарна Північна Корея.

І це зрозуміло. "Подобное притягивает подобное"

В 1939-1941 роках, до нападу на СРСР, нацистська Німеччина була найкращим другом другом радянських людей.
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12.01.2023 10:51 Ответить
так, як то кажуть, підписуюсь під кожним словом, і про це треба говорити все голосніше і голосніше на весь світ і на кожному континенті, людство, в першу чергу цивілізовані країни мають обєднатися, прийняти рішення і поставити крапку на цій ідеологічній клоаці планети Земля. Кривавий людиноненавистницький кремль має бути зруйнований вщент на стільки щоб від фундаменту не залишилось ні сліду, ні камінчика. Мордор має бути знищений разом з тими хто на цей момент перетворився на орків щоб ті хто залишаться могли розбудувати вільне і людяне суспільство.
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12.01.2023 11:17 Ответить
Ну, вы не совсем правы...
1. RE: "… Важко зрозуміти, чого не вистачає Росії? Найбільша територія світу, вся періодична таблиця Менделєєва в надрах, найпотужніший шар чорнозему в світі, величезні ліси, всі кліматичні зони - від Арктики до субтропіків… "
Да, в смысле сырья и территорий - все есть. ОДНОГО НЕТ: мозгов (= технологий).
2. Вспомните всю историю:
- петр1 ломанулся в европу зачем? За знаниями и спецами
- сталин покупал за любые деньги спецов и технологии зачем? = индустриализация
- могли бы кретины типа курчатова и т.д. сделать атомную бомбу если бы не выкрали технологию? (= большой привет розенбергам, фуксам и прочей жидовской нечисти)
- могли бы совдеповские кретины создать ракеты если бы не вывезрьли технологию немцев?
- могла бы совдепия освоить сибирь (нефте- и газопроводы) без западных технологий?
- пример покупки примитивных дронов из ирана (опять недостаток собственных мозгов, опять стырить,
3. Отсюда дремучая и генетическая ненависть к тем кто умнее тебя...
4. Так сложилось, что я учился в москве (физтех) и многократно по роду работы посещал рашу в 80х, 90х.
5. Что я должен сказать: НИХЕРА с 80х не изменилось:
все та же ненависть ко всем окружающим (особенно к Украине)
6. Один единственный американец их к ноге привел - Рейган!
P.S. Если доведется сходить (по маленькому или по большому) на могилки клинтона и буша - сделаю это с большим удовольствием (и штраф уплачу)
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12.01.2023 12:11 Ответить
Така думка не моя особиста , її виклав в Обозрєвателі блогер Едуард Портніков . Мені вона лише сподобалась - і я її поширив .
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12.01.2023 14:50 Ответить
Фіноугорські вихованці Золотої Орди ненавиділи всі інщі народи і знищували їх, тому і знищений був словянський Новгороді і Псков. Князі і царі московії після Довгорукого виродилися тому що схрещувалися з фіноуграми і татарами, словянського там нічого не залишилося і Іван третій і його син Іван грозний словянами не були.
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12.01.2023 14:38 Ответить
Вот вам и певец интеллектуал.
У человека и 30 лет назад мозги были.
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12.01.2023 10:51 Ответить
У кого вони є, то й будуть завжди
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12.01.2023 11:23 Ответить
тобто він інтєлєктуал, бо підтримав окупацію Криму і "динирилинири", а зараз, коли росія почала програвати, перевзувся?
Ну якщо бути пристосуванцем це інтелект, то може і так.
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12.01.2023 12:43 Ответить
де ти взяв що він підтримав окупацію Криму? дай хоч один пруф
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12.01.2023 17:41 Ответить
будь ласка цілий відос, там навіть є типовий імперський нонсенс про адіннарот: https://ink.inforesist.org/ukrainskuyu-zhurnalistku-vzbesili-slova-grebenshhikova-o-kryime/
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12.01.2023 19:26 Ответить
"Я видел генералов,
Они пьют и едят нашу смерть,
Их дети сходят с ума от того,
что им нечего больше хотеть." Гребенщиков. Песня "этот поезд в огне".
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12.01.2023 11:11 Ответить
...те, кто строил планы на наших отцов

строят планы на наших детей...
Теж з тієї пісні. Пророчої, нажаль. БГ - величезний респект.
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12.01.2023 11:21 Ответить
зато соплячье, которое даже не знает "какая рыба в океане плавает быстрее всех", позволяет себе какахами кидаться в этого человека
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12.01.2023 17:40 Ответить
Цю пісню одразу згадав після бавовни на кримському мосту.
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12.01.2023 17:13 Ответить
БГ всегда был правильным человеком и настоящим рокером... респект
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12.01.2023 11:21 Ответить
БГ на питання "чийкрим" відразу після окупації: "сколько раз я нє бил в криму украінцєв я там нє відєл нікогда". На питання чи поїхав би він виступати в "днр": "конєчно, пусть только прігласят"
РЄСПЄКТ
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12.01.2023 12:45 Ответить
Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет...
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12.01.2023 11:26 Ответить
..ведь рок-н-ролл умер, а я еще нет
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12.01.2023 11:42 Ответить
..рюзке от рождения такие,отстрели 47 хромосомку видимо тож не поможет
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12.01.2023 12:04 Ответить
Вони не психічно хворі, бо психічно хворі недієздатні і не несуть покарання за свої дії,,рашисти знищують українців свідомо
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12.01.2023 12:07 Ответить
Странная журналистка какая то.
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12.01.2023 12:24 Ответить
Боря -- МУЖЧИНА!!! Как всегда -- ЧЕСТЕН!!!
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12.01.2023 13:09 Ответить
грєбєнщіков - слизький тип із породи фандоріних

всі вони ще в ссср хотіли відродження російської імперії, а те чого хотіли українці, литовці або грузини - їм було "по-барабану"
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12.01.2023 13:29 Ответить
не пиши *уйню, за розумного зійдеш
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12.01.2023 17:38 Ответить
Макаревич, Покровский, Гребенщиков!!! Триста баллов Вам мужчины за Вашу позицию! Я в Вас и не сомневался
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12.01.2023 14:12 Ответить
Кацап він і в Африці кацап, Ногу Свєло перевзулися рєзво, але поваги не викликають навіть як що і правильні речі кажуть. Це називається мімікрія, організм бачить що як що не зміне окрас або форму, то йому буде триндець і починає змінюватися тільки у вигляді камуфляжу, залишаючись тим же самим.
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12.01.2023 14:32 Ответить
Мне нравится как Галкин разносит кацапов на своих концертах. Это работает лучше пропаганды, + он собирает залы. Это получше любых интервью.
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12.01.2023 17:22 Ответить
Боря порадував. А я вже думав, невже відмовчиться?
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12.01.2023 17:35 Ответить
він не мовчав, 8 років, з 2014, відкрито підтримував окупацію Криму і Донбасу. А зараз його перестали пускать в Європу і почав нить, що виявляється убивать українців це погано
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12.01.2023 19:32 Ответить
приятно осознавать что кумир молодости не превратился в говно
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12.01.2023 17:37 Ответить
тобто ви з ним згодні, що Крим це росія, а українці та росіяни - адіннарот?
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12.01.2023 19:31 Ответить
а та бабьонка не з "дождя"випадково...такі ж відсторонені питання..вокру да около. єта нє ми.
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12.01.2023 19:46 Ответить
сколько их там нормальных россиян?Гребенщиков,Ахеджакова,Макаревич...ну ещё горстка.....а остальные нацисты поганые молящиеся на своего *****!
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12.01.2023 20:59 Ответить
Борис, весьма впечатлён размером ваших шариков.
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12.01.2023 22:03 Ответить
 
 