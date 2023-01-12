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война (46847) Донецк (6300) оккупация (9513) радио (290)

Украинские радиостанции появились в эфире оккупированного Донецка: "Чушь какая-то! Половина радиостанций не работает, половина на украинском". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские радиостанции появились в эфире оккупированного Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщения и видеозаписи о работе украинского радио появились в соцсетях.

Также читайте: В эфире российского Белгорода работает украинское радио. ВИДЕО
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Топ комментарии
+46
Тю, вчи мову безкоштовно...Подякував би, урод
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12.01.2023 10:58
+44
Донбас це Україна, звикайте)
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12.01.2023 10:58
+34
Потерпіти трошки, вас скоро звільнять, будуть усі радіостанції українською.
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12.01.2023 11:00
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Донбас це Україна, звикайте)
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12.01.2023 10:58 Ответить
Тю, вчи мову безкоштовно...Подякував би, урод
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12.01.2023 10:58 Ответить
такие *********
И В ГЕРМАНИИ БУДУТ УДИВЛЕНЫ РАДИОМ НА НЕМЕЦКОМ
И ВО ФРАНЦИИ НА ФРАНЦУЗСКОМ
И В ИСПАНИИ НА ИСПАНСКОМ
И В ШВЕЦИИ НА ШВЕДСКОМ..
В КИТАЕ НА *********
В ЯПОНИИ НА ЯПОНСКОМ
АРГЕНТИНЕ НА ПОРТУГАЛЬСКОМ
А БРАЗИЛИИ НА ИСПАНЬОЛА
ЮАР НА ФЛАМАНДСКОМ НИДЕРЛАНДСКОМ
ТУПЫЕ ******** КРОМЕ ВЯЛИКОГО МАТЮГАЛЬНОГО НЕ ОБУЧАЮТСЯ
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12.01.2023 11:07 Ответить
Одеса, віват!
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12.01.2023 11:15 Ответить
Аргентина - іспанська мова, Бразилія - португальська.
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12.01.2023 12:57 Ответить
До речі, прочитав спеціально, в ПАР - одинадцять офіційних мов. На першому місці по поширенню - зулу, потім - коса, далі - африкаанс (вона ж бурська), англійська на п'ятому місці.
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12.01.2023 13:12 Ответить
Маленькая поправка:
В Аргентине официальный язык - ИСПАНСКИЙ, а вот как раз в Бразилии - ПОРТУГАЛЬСКИЙ.
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12.01.2023 15:43 Ответить
Скоріш за все, він дуже скоро буде вчити китайську. Бо коли Донецьк буде українським ця гидота сдрисне в глиб расеї
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12.01.2023 11:10 Ответить
....здрисне....і стане рабом китайоз
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12.01.2023 11:17 Ответить
"Чьо случілось народ? " 😁 луґандон в апаснасті!
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12.01.2023 11:00 Ответить
Потерпіти трошки, вас скоро звільнять, будуть усі радіостанції українською.
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12.01.2023 11:00 Ответить
Бо Донецьк - це Україна! Невже незрозуміло?
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12.01.2023 11:00 Ответить
Скрепним лаптетрахам час на балалайленд тікати.
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12.01.2023 11:01 Ответить
натяк на "саме час збирати чумадан і валить на сибір"))))
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12.01.2023 11:03 Ответить
Вчи українську, лапоть.
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12.01.2023 11:05 Ответить
Радіо може ґаваріть па чілавєчєскі? Бамбас ніпанімаєт.
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12.01.2023 11:06 Ответить
Чушь почула українське радіо.
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12.01.2023 11:06 Ответить
их называли "наши люди". Они не были ими и не будут.
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12.01.2023 11:07 Ответить
Что с *****, народ?
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12.01.2023 11:09 Ответить
Україну там ніхто не чекає - там за 8 років вже нічого українського не залишилось, окрім терріторії.
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12.01.2023 11:12 Ответить
Україні такі організми теж не потрібні, як не дивно.
Хай уйобує за урал, поки є можливість.
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12.01.2023 11:13 Ответить
Та не дивно - пам'ятаю, як на чемпіонаті по футболу у 12 році на донбас-арені, коли грала збірна України і лунав наш гімн, то болели співали гімн раши.
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12.01.2023 11:19 Ответить
Так що як і Крим подарувати їм землі?їх проблеми щось не подобаеться хай валять в Кострому чи Рязань ісконно русскоє і все русское
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12.01.2023 11:16 Ответить
У Криму живуть багато проукраїнських татар, котрих кидають до буцигарні кожного місяця. З 2004 року, як шо не помиляюсь, діє договір між Україною та рашкою - про повернення рюських на землі обетованні - так от з криму цим скористувалися десь 2000, а з донбасу десь 1000 - і все. Чекали вони на танки ввз. Так просто вони не поїдуть.
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12.01.2023 11:24 Ответить
Ще й як поїдуть. Показово відловити парочку і зробити з ними саме то, що жахливим бІндєравцам приписує оркопропаганда - і побіжуть, аж ноги пообсирають.
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12.01.2023 11:46 Ответить
Еще как поедут, аж гай шуметь будет. Кацапы ссыкуны ещё те. Когда по Крыму прилетело, пробка на мосту на рашку 4 дня была, а это мы ещё даже не начинали😀 А кто не поедет или не успеет, тот потом поплывет.
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12.01.2023 12:44 Ответить
Значить зробимо з території заповідник.
Будемо там проводити тематичні екскурсії "Що трапляється зі зрадниками".
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12.01.2023 11:23 Ответить
Jasnyi znak Vanga dajot- libo trapaite, libo v turborezhime jazyk vyutshit
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12.01.2023 11:12 Ответить
Чьо случілась ?!
Скоро буде - що з їбалом ?
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12.01.2023 11:15 Ответить
чувааак! лапти уже дёгтем намазал, шоб быренько живым свалить?
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12.01.2023 11:16 Ответить
Случілась ... пізда вам. Можно ще так - влагаліщє, vagina. А найточніше - пахне ПІХВА вам!
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12.01.2023 11:28 Ответить
Чьо случилось?
Скоро вам ******, вот чьо случилось...
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12.01.2023 11:33 Ответить
Если он не заметил, Донецк находится в Украине. Пусть учит украинский, если до сих пор этого не сделал. Или пусть сёбывает в мордор.
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12.01.2023 11:35 Ответить
Упороті кацапи не бажають асимільовуватись в Україні, що є приводом для депортації та інтернування "понаєхов". У них, на відміну від циган, є "материнська країна".
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12.01.2023 11:39 Ответить
Таким лугандонцям мінімум на 5 років дати паспорт не громадянина. Потім тест укр. мови, історії і можливо видати паспорт громадянина України.
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12.01.2023 11:45 Ответить
Верещук давала інтервʼю, що за отримання російського паспорту їм нічого не буде, бо їх біднесеньких заставили. І гроші як біженцям Україна віплачує всім донбабвійцям, які навіть не виїзжали з Донбабви, а просто подали заявку. Яка турбота! На кого працює Верещук?
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12.01.2023 11:49 Ответить
Донецькі ватани. Сидять на трьох стулах. Оформили собі допомогу біженцям від України, благо підтвердження, що вони біженці Україна не вимагає, дає гроші всім, хто подав заяву,(питання до нашої влади, як так?) Отримали паспорти Росії, оформили гумку від Росії, тай ще в ЄС можуть поїхати і сісти на шию європейцям. А чи не занадто ми нюнькаємость з цими зрадниками? Вони турботу не розуміють, їм ближче російська брехнясі підлість, а ми наче підмаслюємо їх зраду.
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12.01.2023 11:46 Ответить
А чого радості немає? Чи вже забули як воно в вільній країні?
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12.01.2023 11:51 Ответить
Эти даунбассеры, что что-то кукарекают против украинских радиостанций после разгрома козломордой кацапни и возвращения донбасса под нашу юрисдикцию будут ходить с нашими жовто-блакитными флагами и кукарекать, что они всегда ждали наши ВСУ. Такой там в основном народец, без роду без племени.
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12.01.2023 11:55 Ответить
Їм всеодно де бути, аби була калбаса по 2-20 і вотка.
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12.01.2023 12:23 Ответить
"А Че случилось, народ???", а ниче... ВСУ ИДЕТ, вот, что. Радиоєлектронная борьба идет в том числе. ПРИВІКАЙТЕ. Скоро уже совсем................
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12.01.2023 12:17 Ответить
"Чо происходит ?" - незабаром дізнаєшся під@р.
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12.01.2023 12:18 Ответить
Пора ватанам учить мову.
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12.01.2023 12:29 Ответить
Гарне радіо, шо тобі вражина не подобається?
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12.01.2023 12:46 Ответить
Дуже добре, тільки воно мало з'явитися там ще влітку 14-го разом з нашими телеканалами і більше не зникати.
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12.01.2023 12:53 Ответить
Що сталося? Чемодан, вокзал, роzzия!!! Там вам, зрадникам, ******* автомат і відправлять в Україну. А там запросять у чорний пакет. От що сталося!!!
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12.01.2023 13:03 Ответить
Гарна новина, коли Донбас на 100 % стане під контролем України думаю столицею Донецької області краще зробити інше місто, бо Донецьк замарав себе сепарством і ненавистю до України по саму маківку.
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12.01.2023 14:07 Ответить
Хорошая идея. Предлагаю Славянск.
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12.01.2023 15:30 Ответить
Ога, а мерчинею назначили штепу.
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12.01.2023 15:42 Ответить
Славянск - символ укринского Донбасса, город, с которого началось возвращение ОРДЛО "в Україну-мати". К чему приплетать сюда штепу, мешая теплое с мягким, - непонятно.
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12.01.2023 17:16 Ответить
куди двігались в раzzію? там і слухайте свою кацапню а в УКРАїНЕ тільке державною
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12.01.2023 14:15 Ответить
Це сигнал, що скоро вам прийде розкішниця
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12.01.2023 16:13 Ответить
 
 