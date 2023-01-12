Украинские радиостанции появились в эфире оккупированного Донецка: "Чушь какая-то! Половина радиостанций не работает, половина на украинском". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские радиостанции появились в эфире оккупированного Донецка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщения и видеозаписи о работе украинского радио появились в соцсетях.
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+46 vsbu vsbu
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+44 Panda Freeav
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показать весь комментарий12.01.2023 11:00
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И В ГЕРМАНИИ БУДУТ УДИВЛЕНЫ РАДИОМ НА НЕМЕЦКОМ
И ВО ФРАНЦИИ НА ФРАНЦУЗСКОМ
И В ИСПАНИИ НА ИСПАНСКОМ
И В ШВЕЦИИ НА ШВЕДСКОМ..
В КИТАЕ НА *********
В ЯПОНИИ НА ЯПОНСКОМ
АРГЕНТИНЕ НА ПОРТУГАЛЬСКОМ
А БРАЗИЛИИ НА ИСПАНЬОЛА
ЮАР НА ФЛАМАНДСКОМ НИДЕРЛАНДСКОМ
ТУПЫЕ ******** КРОМЕ ВЯЛИКОГО МАТЮГАЛЬНОГО НЕ ОБУЧАЮТСЯ
В Аргентине официальный язык - ИСПАНСКИЙ, а вот как раз в Бразилии - ПОРТУГАЛЬСКИЙ.
Хай уйобує за урал, поки є можливість.
Будемо там проводити тематичні екскурсії "Що трапляється зі зрадниками".
Скоро буде - що з їбалом ?
Скоро вам ******, вот чьо случилось...