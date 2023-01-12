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"Гундяй, не убий?": Возле Храма Христа Спасителя в Москве появилась красная надпись, адресованная главе РПЦ Кириллу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Неизвестная активистка провели антивоенные акции, в частности, запустила в реку баннер с надписью "В.В. Х#йло".

Об этом пишет независимое российское издание Astra, передает Цензор.НЕТ.

В Москве у Храма Христа Спасителя появилась красная надпись "Гундяй, не убий?", адресованная патриарху Кириллу.

Неизвестная активистка провела сразу две антивоенные акции. Она также пустила в Москву-реку баннер с надписью "В. В. Х#йло" и сине-желтыми сердцами из Крымского моста.

Смотрите: Обесточенный Кремль и сирены на Красной площади в Москве: Данилов опубликовал ролик о РФ в 2023-м. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
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12.01.2023 12:54
+12
гундяй такаяж тварь как и *****
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12.01.2023 12:59
+10
БИБА И БОБА ДВА УШЛЁПКА
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12.01.2023 12:56
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12.01.2023 12:54 Ответить
БИБА И БОБА ДВА УШЛЁПКА
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12.01.2023 12:56 Ответить
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12.01.2023 12:59 Ответить
***
- кирил, как думаешь, Бог есть?
- та не дай Бог!
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12.01.2023 13:16 Ответить
гундяй такаяж тварь как и *****
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12.01.2023 12:59 Ответить
Ще гірший.
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12.01.2023 13:02 Ответить
"Тварь" - от слова творение!
А я бы не сказал, что эти существа ?твари Божие...
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12.01.2023 13:30 Ответить
Одного не можу зрозуміти: Чому куйндяя та маацькофську так названу "церкву", не предадуть анафемє? Хіба, ні хто не бачить, що вони витворяють останні 500 років???
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12.01.2023 13:23 Ответить
а що вони витворяють? мацковський сатанат робіть точнісінько те, що і інші секти, хоч православні, хоч мусульманські, хоч будь-які інші: стрижуть лохів та промивають їм мізки костюмованими постановами.
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12.01.2023 13:34 Ответить
пан ставить знак рівняння між нашою Православною Церквою України і цими недолюдками рпц?
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12.01.2023 22:26 Ответить
Нащо вони так з мордовським главшаманом?
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12.01.2023 14:06 Ответить
Убий, не гундяй!
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12.01.2023 14:56 Ответить
 
 