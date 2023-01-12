"Гундяй, не убий?": Возле Храма Христа Спасителя в Москве появилась красная надпись, адресованная главе РПЦ Кириллу. ВИДЕО

Неизвестная активистка провели антивоенные акции, в частности, запустила в реку баннер с надписью "В.В. Х#йло".

Об этом пишет независимое российское издание Astra, передает Цензор.НЕТ.

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В Москве у Храма Христа Спасителя появилась красная надпись "Гундяй, не убий?", адресованная патриарху Кириллу.

Неизвестная активистка провела сразу две антивоенные акции. Она также пустила в Москву-реку баннер с надписью "В. В. Х#йло" и сине-желтыми сердцами из Крымского моста.

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