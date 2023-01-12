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"Гундяй, не убий?": Возле Храма Христа Спасителя в Москве появилась красная надпись, адресованная главе РПЦ Кириллу. ВИДЕО
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Неизвестная активистка провели антивоенные акции, в частности, запустила в реку баннер с надписью "В.В. Х#йло".
Об этом пишет независимое российское издание Astra, передает Цензор.НЕТ.
В Москве у Храма Христа Спасителя появилась красная надпись "Гундяй, не убий?", адресованная патриарху Кириллу.
Неизвестная активистка провела сразу две антивоенные акции. Она также пустила в Москву-реку баннер с надписью "В. В. Х#йло" и сине-желтыми сердцами из Крымского моста.
Топ комментарии
+15 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий12.01.2023 12:54
+12 bigcatwar
показать весь комментарий12.01.2023 12:59
+10 Worfolomei
показать весь комментарий12.01.2023 12:56
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- кирил, как думаешь, Бог есть?
- та не дай Бог!
А я бы не сказал, что эти существа ?твари Божие...