Освобожденная от оккупантов Трифоновская солнечная электростанция частично возобновляет производство электроэнергии, - ДТЭК. ВИДЕО

Освобожденная от оккупантов Трифоновская солнечная электростанция возобновляет производство электроэнергии и вновь обеспечивает жителей Херсонской области светом.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"СЭС остановила свою работу после оккупации. Захватчики повредили около 20% солнечных панелей станции, пока она была под их контролем.

Благодаря успехам Вооруженных сил Трифоновская СЭС была освобождена и сейчас работает на 15% от своей установленной мощности в 10 МВт.

Мы благодарны ВСУ за то, что на территории СЭС снова развевается украинский флаг", - говорится в сообщении.

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