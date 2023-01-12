Освобожденная от оккупантов Трифоновская солнечная электростанция частично возобновляет производство электроэнергии, - ДТЭК. ВИДЕО
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Освобожденная от оккупантов Трифоновская солнечная электростанция возобновляет производство электроэнергии и вновь обеспечивает жителей Херсонской области светом.
Об этом сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
"СЭС остановила свою работу после оккупации. Захватчики повредили около 20% солнечных панелей станции, пока она была под их контролем.
Благодаря успехам Вооруженных сил Трифоновская СЭС была освобождена и сейчас работает на 15% от своей установленной мощности в 10 МВт.
Мы благодарны ВСУ за то, что на территории СЭС снова развевается украинский флаг", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+19 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий12.01.2023 13:34
+10 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий12.01.2023 13:46
+6 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий12.01.2023 13:44
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Пожалуйста, подождите...
З 146% вірогідністю вгадаю, куди полетять наступні *********** і бидлошахєди орків.
Краще, щоб вони не долітали і падали на голови оркам. А руйнувати наше, це в будь-якому разі хріново.
Ну і знову ж таки - задовбали речники триндіти під час війни все підряд.
Просто электроэнергия (ДТЕК) - это жизненно необходимая вещь для каждого украинца. И позиция ДТЕКа особенно бесит.
Но это мелочи по сравнению с полной отмороженностью властей на главный вопрос: Что, конкретно, они делают для победы Украины.
P.S.
А "слава рінатліанідичу, нашому світлодайному спасителю і меценату" - это на его телеканалах.
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ в маленькой европейской Словакии простым словакам государство давало деньги на участие в программе зелёной энергетики , люди устанавливали солнечные панели И ИЗЛИШЕК ЭНЕРГИИ СДАВАЛИ И СДАЮТ В ОБЩУЮ ЭНЕРГОСИСТЕМУ СТРАНЫ ЗА ГРОШИ .
а в Украине зарабатывают гроши из бюджета только Ахметов и компания.
ИТОГ - сегодня бы у людей в домах было бы НЕЗАВИСИМОЕ электричество , если бы украинская власть ( за 30 лет) не выращивала ОЛИГАРХАТ на бюджетные гроши
МОЖЕТ пора поломать практику монополизации Украины?
‼️Интересный момент: право на субсидии имеют как домовладельцы, так и арендаторы.
В последние несколько лет у немцев популярны также сверхкомпактные солнечные панели толщиной с фотоплёнку. Такой продукт выпускает стартап Heliatek из Дрездена. Их покрытие под названием HeliaFilm можно наносить на оконные и автомобильные стёкла. Разработчики провели эксперимент, разместив плёнку на трёхэтажном здании штаб-квартиры дизайнерской компании Reckli в городе Херне. Оказалось, что накопленной энергии хватает для работы нескольких грузовых лифтов.
Под прицел властей попадут не все домовладельцы, а лишь те, кто после вступления программы в силу решит капитально отремонтировать крышу или построить новое здание, уточняет Bild. Согласно новому документу, на каждой новой или обновлённой крыше нужно будет установить фотоэлектрическую или солнечную панель.
Кроме того, законодатели изменят правила утепления зданий. С 2023 года все новостройки должны будут соответствовать энергетическому стандарту EH-55. Это самая высокая норма на сегодняшний день, и до сих пор строители могли сами решать, соблюдать её или нет. Согласно EH-55, здание должно быть утеплено так, чтобы оно могло потреблять только 55% энергии стандартного дома. В данном случае речь идёт именно о новых строительных проектах.
И это, кстати, не окончательное и не самое жёсткое решение правительства. Так, с 2025 года обязательным стандартом станет вообще EH-40, при котором новые жилые постройки смогут потреблять не более 40% энергии.