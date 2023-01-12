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Освобожденная от оккупантов Трифоновская солнечная электростанция частично возобновляет производство электроэнергии, - ДТЭК. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Освобожденная от оккупантов Трифоновская солнечная электростанция возобновляет производство электроэнергии и вновь обеспечивает жителей Херсонской области светом.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"СЭС остановила свою работу после оккупации. Захватчики повредили около 20% солнечных панелей станции, пока она была под их контролем.

Благодаря успехам Вооруженных сил Трифоновская СЭС была освобождена и сейчас работает на 15% от своей установленной мощности в 10 МВт.

Мы благодарны ВСУ за то, что на территории СЭС снова развевается украинский флаг", - говорится в сообщении.

Также читайте: Сохраняется значительный дефицит мощности, в 9 областях аварийные отключения, - "Укрэнерго"
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Топ комментарии
+19
Спасибі велике, що не забули про це **********.
З 146% вірогідністю вгадаю, куди полетять наступні *********** і бидлошахєди орків.
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12.01.2023 13:34
+10
Аксіома ескобара...
Краще, щоб вони не долітали і падали на голови оркам. А руйнувати наше, це в будь-якому разі хріново.
Ну і знову ж таки - задовбали речники триндіти під час війни все підряд.
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12.01.2023 13:46
+6
Може там сонця нема? Без сонця воно і при 100% робочіх панелях буде фігню виробляти...
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12.01.2023 13:44
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Спасибі велике, що не забули про це **********.
З 146% вірогідністю вгадаю, куди полетять наступні *********** і бидлошахєди орків.
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12.01.2023 13:34 Ответить
Краще ніж в лікарні і багатоповерхівки.
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12.01.2023 13:45 Ответить
Аксіома ескобара...
Краще, щоб вони не долітали і падали на голови оркам. А руйнувати наше, це в будь-якому разі хріново.
Ну і знову ж таки - задовбали речники триндіти під час війни все підряд.
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12.01.2023 13:46 Ответить
Не має слів- одна лайка! У них там що-у всіх синдром арачмонії-подляка-тімошенкі?
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12.01.2023 16:07 Ответить
Пане Станіслав, щоб знищити інфрастуктуру цієї станції, яка генерірує 10 МВт оркам потрібно не менше сотні ракет, бо все обладнання розташовано на гектарах місцевості і п\ідрахуйте, скільки контує одна ракета. Вони бють по тих місцях, які розподіляють електроенергію і однією ракетою виводять з ладу обладнання і залишають без електрики тисячі споживачів.
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12.01.2023 17:35 Ответить
Може там сонця нема? Без сонця воно і при 100% робочіх панелях буде фігню виробляти...
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12.01.2023 13:44 Ответить
Може й сонця немає. Але є прибуток. З вакууму, з Божого духу, чи з Держбюджету. Без цього компоненту упир ахмєтаф пальцем не поворухне.
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12.01.2023 13:46 Ответить
Нє. не може бути. "В Україна корупція подолана" (С) Зєля.
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12.01.2023 13:59 Ответить
Может быть все что угодно (в том числе недостаток соляризации). Не это главное. Главное, что ДТЕК не считает нужным отчитываться о своей работе перед украинцами, которые сидят без электричества.
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12.01.2023 14:05 Ответить
А хто перед тими українцями взагалі звітує? "Я вам нічєво нє должєн" хто казав?
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12.01.2023 14:24 Ответить
Верно.
Просто электроэнергия (ДТЕК) - это жизненно необходимая вещь для каждого украинца. И позиция ДТЕКа особенно бесит.
Но это мелочи по сравнению с полной отмороженностью властей на главный вопрос: Что, конкретно, они делают для победы Украины.
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12.01.2023 14:29 Ответить
Ні, тут посил інший, між рядками: дякуємо рінатліанідичу, нашому світлодайному спасителю і меценату.
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12.01.2023 13:44 Ответить
Ошибаетесь. Для всех "никуянеделателей" всегда важно создавать видимость бурной деятельности. И это сообщение из этой серии.

P.S.
А "слава рінатліанідичу, нашому світлодайному спасителю і меценату" - это на его телеканалах.
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12.01.2023 14:08 Ответить
Мозгов нет у журнашлюх. Прочитали окупанты, что выбирают приоритетные цели эту новость и сразу пошло в работу...
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12.01.2023 13:45 Ответить
Дураки никогда не переведутся . Если это , конечно , просто дураки , а не что-то хуже .
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12.01.2023 13:46 Ответить
‼️‼️Зелёной власти пора поднять вопрос как при Янеке Ахметов и Клюевы сделали себе , любимым, монополию на солнечные станции . И простые украинцы не могли поставить себе станции и СДАВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВУ

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ в маленькой европейской Словакии простым словакам государство давало деньги на участие в программе зелёной энергетики , люди устанавливали солнечные панели И ИЗЛИШЕК ЭНЕРГИИ СДАВАЛИ И СДАЮТ В ОБЩУЮ ЭНЕРГОСИСТЕМУ СТРАНЫ ЗА ГРОШИ .

а в Украине зарабатывают гроши из бюджета только Ахметов и компания.

ИТОГ - сегодня бы у людей в домах было бы НЕЗАВИСИМОЕ электричество , если бы украинская власть ( за 30 лет) не выращивала ОЛИГАРХАТ на бюджетные гроши
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12.01.2023 13:53 Ответить
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12.01.2023 13:55 Ответить
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12.01.2023 13:56 Ответить
А В УКРАИНЕ только Ахметов гребёт деньги из бюджета за зелёную енергетику. И УКРАИНЦЫ , как всегда , молча утираются
МОЖЕТ пора поломать практику монополизации Украины?
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12.01.2023 13:57 Ответить
В 2017 году Министерство экономики Германии разработало законопроект, по которому за проживание в домах с солнечными панелями полагаются субсидии. Размеры выплат зависят от размеров батарей и их количества. За один киловатт-час экологической энергии насчитывают около 3,81 центов.

‼️Интересный момент: право на субсидии имеют как домовладельцы, так и арендаторы.

В последние несколько лет у немцев популярны также сверхкомпактные солнечные панели толщиной с фотоплёнку. Такой продукт выпускает стартап Heliatek из Дрездена. Их покрытие под названием HeliaFilm можно наносить на оконные и автомобильные стёкла. Разработчики провели эксперимент, разместив плёнку на трёхэтажном здании штаб-квартиры дизайнерской компании Reckli в городе Херне. Оказалось, что накопленной энергии хватает для работы нескольких грузовых лифтов.
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12.01.2023 13:58 Ответить
Солнечные панели на крышах в Германии будут обязательными: когда и для кого?

Под прицел властей попадут не все домовладельцы, а лишь те, кто после вступления программы в силу решит капитально отремонтировать крышу или построить новое здание, уточняет Bild. Согласно новому документу, на каждой новой или обновлённой крыше нужно будет установить фотоэлектрическую или солнечную панель.

Кроме того, законодатели изменят правила утепления зданий. С 2023 года все новостройки должны будут соответствовать энергетическому стандарту EH-55. Это самая высокая норма на сегодняшний день, и до сих пор строители могли сами решать, соблюдать её или нет. Согласно EH-55, здание должно быть утеплено так, чтобы оно могло потреблять только 55% энергии стандартного дома. В данном случае речь идёт именно о новых строительных проектах.

И это, кстати, не окончательное и не самое жёсткое решение правительства. Так, с 2025 года обязательным стандартом станет вообще EH-40, при котором новые жилые постройки смогут потреблять не более 40% энергии.
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12.01.2023 14:00 Ответить
НУ ЩО , українці, може пооа усімжити достойно , а не тількі Азметову за Ваши гроши виллу покупати ?

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12.01.2023 14:01 Ответить
Нахера ******* про це?
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12.01.2023 14:14 Ответить
все старалися будувати ближче до кордонів *****.даже заводи военні..так боялися єтнічних украінців або щоб скоріше здати москалям..зараз те саме..
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14.01.2023 11:41 Ответить
 
 