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война (46847) Березовец (130) пленные (1835) ЧВК Вагнера (1281)

ВСУ взяли в плен "вагнеровца": "Нас было 12, а осталось трое, когда я уходил". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники взяли в плен россиянина из ЧВК "Вагнера", которого "мобилизовали" из тюрьмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец. Задержанный под Бахмутом вагнеровец попал в плен к бойцам 515-го батальона спецназначения "Залізні вовки" в составе Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

Березовец отметил, что оккупант был ранен, а украинские защитники оказали ему медицинскую помощь.

По словам пленника, это был его первый бой. Он отбывал наказание из-за наркотиков, смертельного ДТП и грабежа.

Мужчина рассказал, что его зовут Куринев Игорь Олегович, он проживал в г. Сарапул, у него есть дети. Он уже "отсидел" 5,5 лет. Ему осталось отбыть 1 год и 9 месяцев.

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Он рассказал, что его командира, вероятно, уже нет в живых. Куринев сказал, что уже успел поучаствовать в боевых действиях в Попасной и Лисичанске.

"Здесь в лесополосе должны были ту часть зачистить. Я штурмовик", - говорит он.

Он добавил, что в его отряде было около 12 военных, а всего 30 человек. Из них осталось около 3 человек. Сам оккупант также получил ранения.

"Осталось трое, когда я уходил. Я шел на точку эвакуации. Танчиком (затрехсотило. - Ред.), сегодня, в 9 с чем-то", - говорит он.

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На Лисичанском направлении, добавил оккупант, было около 500 "вагнеровцев", но позже их всех вывезли оттуда в лесополосу.

"Мы приехали 3 дня назад. Нас привезли 40 человек. И так периодически раз в 2-3 дня привозили", – сказал оккупант.

Пленный заявил, что раненых и убитых в рядах россиян много.

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Топ комментарии
+32
Биомусор.
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12.01.2023 18:15
+31
жалістливі відоси...про замороженого ..про полоненого вагнерівця...Вони Знали Куди Йдуть---вбивати....вбивали за гроші
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12.01.2023 18:13
+28
От чомусь москолоту зовсім не жаль.
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12.01.2023 18:16
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жалістливі відоси...про замороженого ..про полоненого вагнерівця...Вони Знали Куди Йдуть---вбивати....вбивали за гроші
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12.01.2023 18:13 Ответить
От чомусь москолоту зовсім не жаль.
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12.01.2023 18:16 Ответить
пане 5 копійок не забувайте про таких як "дождь"-паможєм нашим пацанам. та іншим лібералам..вони повтікали за кордон."дождь" вже десь зареєструвався в Амстердамі...
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12.01.2023 18:30 Ответить
Втекли в Гейропу до геїв як вони нас переконували коли ми чекали безвіз.
.
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12.01.2023 18:37 Ответить
ага....я дуже чітко памятаю ,як Азіров нікола янич...під час антимайдану розказував про геїв, а буквально через два дні, втік в Австрію
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12.01.2023 18:41 Ответить
так нібито казав що їм не платили. Йому скостять строк тюремний за те, що приїхав вбивати, навіть гроші не платять. Яка чудова політика в кацапів, економити гроші на виплатах солдатам, майже не обмежений ресурс м'яса гарматного, та ще й утилізація усілякого непотріба, наркоманів/вбивць/гопників.. А ресурс точно майже необмежений, бо там половина населення вбивці, алкаші та наркеши
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13.01.2023 11:50 Ответить
залишилось відситіди 1 рік і 9 місяців.. Дивні люди.. Краще б відсидів ті менше 2 років, ніж здохнути бесславно на чужій землі.
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13.01.2023 11:51 Ответить
Биомусор.
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12.01.2023 18:15 Ответить
З такими полоненими хоч відкривай філіали кацапських в'язниць. А воно нам потрібно?
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12.01.2023 18:22 Ответить
дійсно
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13.01.2023 13:22 Ответить
И сколько их, пеньков кацапских, собаки съели по весне... У незнакомого посёлка, на безымянной высоте.
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12.01.2023 18:23 Ответить
тварини таке не їдять
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12.01.2023 18:37 Ответить
Душевная пестня.
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12.01.2023 18:39 Ответить
Обменяют, приедет убивать опять. Хотя он даже не военнослужащий, по законам РФ он бандит с оружием в руках, у нас он "солдат" почему-то стал и подлежит обмену😂😂
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12.01.2023 18:25 Ответить
Какая-то тупая уголовная мразь: вчера в Ульяновске подонки хоронили с высшими почестями пригожинского уголовного выродка С.Гладкова, убитого под Бахмутом. Сидел в тюрьме за жестокое убийство матери пяти малолетних детей. В школе, где он учился, установили его огромный портрет, обвитый российским триколором. Вот такие у них "герои"... На похоронах пели любимую песню убитого урода: "Не жалею, не зову, не плачу" Биомусор, о сущности которого котором замечательно написал С.Есенин:

Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.
И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином.
Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвячиной
Над пропащею этой гульбой.
Ах, сегодня так весело россам,
Самогонного спирта - река.
Гармонист с провалившимся носом
Им про Волгу поет и про Чека.
Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.
Где ж вы те, что ушли далече?
Ярко ль светят вам наши лучи?
Гармонист спиртом сифилис лечит,
Что в киргизских степях получил.
Нет! таких не подмять, не рассеять.
Бесшабашность им гнилью дана.
Ты, Рассея моя… Рас… сея…
Азиатская сторона!
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13.01.2023 03:45 Ответить
Могу с уверенностью сказать, что если бы наш боец попал в плен к этому урке, то живым бы не остался и умирал бы в муках !
Вывод: снять видео, а потом отпустить... на минное поле !
Его никто менять не будет, а содержать это чмо нет смысла от слова - совсем !!!
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12.01.2023 18:25 Ответить
За словами полоненого, це був його перший бій. Джерело: https://censor.net/ua/v3392922

Курінєв сказав, що вже встиг взяти участь у бойових діях у Попасній та Лисичанську. Джерело: https://censor.net/ua/v3392922

Так - перший , чи ні ??
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12.01.2023 18:31 Ответить
Збрехав і забув що сказав.
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12.01.2023 18:41 Ответить
Сьогодні-перший.Я сподіваюсь-останній в його паскудному житті.
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12.01.2023 18:42 Ответить
Від ПВК "Вагнер" залишилась лише гучна назва.
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12.01.2023 18:31 Ответить
Викликає огиду коли урканів називають прізвищем знаменитого композитора .. Це найгірше що міг би уявити собі Ріхард Вагнер при житті .
Він якби знав що таке буде , то мабуть повісився б .
Пригожинські петухи , вони , а не вагнери .
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12.01.2023 18:39 Ответить
Так, це прості чакатіловці, куди їх до Вагнера.
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12.01.2023 18:43 Ответить
Вагнеру взагалі не пощастило з dickтаторами, то гітлер, то путлер...гітлер хоч музику вподобав, а путлер просто плєбс тупий, зеків уподобав.
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12.01.2023 18:44 Ответить
Вагнер неофіційний музичний супровід третього рейху, Гітлер був його фанатом. Уткін- засновник чвк- російський неонацист, фанат Гітлера. Все просто.
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12.01.2023 18:49 Ответить
",,, нас аставалось только троє із дюжини зечат, і сколько іх кєнтов хароших лєжать асталось в тємнотє, у Солєдара на апушкє - на бєзимянной висатє".
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12.01.2023 18:35 Ответить
Летела Хаймарса ракета

И командир орал "ложись"!
Кто хоть однажды видел это,
Тот будет срать в штаны всю жисть...
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13.01.2023 08:46 Ответить
Не вірити москалям - ніколи. Легко може сп@здіти, щоб вести в оману.
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12.01.2023 18:38 Ответить
Прислів'я---не вір ні псові-ні москальові
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12.01.2023 18:43 Ответить
****** **** ! их не 12 было, а 140 млн. бешеных зверюг !
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12.01.2023 18:39 Ответить
не психуй успакойся
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12.01.2023 18:47 Ответить
А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!
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12.01.2023 18:46 Ответить
Злой ты человек!
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12.01.2023 18:51 Ответить
Золотой
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12.01.2023 19:02 Ответить
По данным британских информационных ресурсов, Великобритания намерена передать Украине партию из 12 тяжёлых танков Challenger 2. Из данного количества предполагается сформировать одну танковую роту, а ещё два танка могут быть использованы в качестве средств усиления мотострелковых подразделений.
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12.01.2023 19:01 Ответить
10 негренят вагнерят )))
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12.01.2023 19:03 Ответить
«Вагнер» перевозит тела погибших бойцов по России с помощью обычных дальнобойщиков

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12.01.2023 19:06 Ответить
Я правильно розумію: "вагнерівці" не комбатанти!, вони найманці і на них Женевська конвенція не поширюється...
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12.01.2023 19:10 Ответить
и как скот дохлых перевозят по росии
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12.01.2023 19:14 Ответить
На території України люба кацапська тварюка є поза законом. Війна мордором ***** не об"являлась. Тому всіх без винятку треба знищувати всіма доступними засобами. Тому нахіба йдуть всі імпотентні "амнесті інтернейшинел" з оонами.
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13.01.2023 01:04 Ответить
Шок! Украинцы за год войны с кацапами впервые взяли в плен не водителя
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12.01.2023 19:15 Ответить
Люся шо ты гонишь ?
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12.01.2023 19:29 Ответить
він правду каже, ти послухай що орки розповідають в полоні Золкіну:
"наймався дітям молоко розвозити..."

Золкін вже навіть таке не коментує
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13.01.2023 01:15 Ответить
А ти кацапів уважно слухав? Вони всі як один водятли. Кто з них воює хз
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16.01.2023 01:45 Ответить
Авиация нанесла 20 ударов по врагу - Генштаб
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12.01.2023 19:30 Ответить
а Я то смотрю что у Меня самолеты разлетались
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12.01.2023 19:34 Ответить
І що з цим відморозком буде далі? Кому він потрібен? Сім'ї. державі, нам, на обмін?! От реально - що з ним буде? ....
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12.01.2023 19:51 Ответить
будуть пончиками годувати...
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13.01.2023 00:32 Ответить
Так і є. Маньку в сарапулі даги чи ари *********** "ублажають". повару і ***** він і нахрін не потрібен. Хіба в уранові копальні, щоб довго не годувати.
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13.01.2023 01:07 Ответить
С УПЕР!!!!!!
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12.01.2023 20:14 Ответить
Вони просто "тупі"
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12.01.2023 20:23 Ответить
В конце вроде к допросу Березовец подключился...
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12.01.2023 22:07 Ответить
Настоящий Сарапул.
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12.01.2023 22:13 Ответить
Їм вірити не можна. За зека цілком може видати себе простий найманець що прийшов за гроші чи навіть якась спецура із рф що мала інших зека поганяти в правильну сторону.
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12.01.2023 22:52 Ответить
Эта чума в тупую ******. И даже не за бой первый или какой-то там другой по счету. Какие статьи оно называет в раше только ч2 ст. 228 (это только хранение наркоты скажем в небольших размерах ) старт с 5 лет, а здесь ещё смертельное ДТП и разбой, что тоже тяжёлые статьи, даже если первые части. Тут никак не будет пять лет даже если идти по особому порядку(это если кого-то здаешь тебе дают скачуху).
Снимите с этим телом видео и отправьте его на минное поле этот биомусор ни на какой обмен никому нафиг не нужен.
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13.01.2023 00:33 Ответить
Всі кацапи звездуни! До одного.
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16.01.2023 01:46 Ответить
шапочка з фольги зачотна)
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13.01.2023 09:22 Ответить
після перегляду якесь змішане відчуття. Але висновки зроблено: орків треба поділяти на ідейних, тих, що за сцаря й недоімперію, і на сцикливих хробаків, які може і не хочуть, а йдуть вбивати, від власного боягузтва, бо своїє кацапської в'язниці вони бояться більше ніж смерті.
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13.01.2023 11:59 Ответить
 
 