ВСУ взяли в плен "вагнеровца": "Нас было 12, а осталось трое, когда я уходил". ВИДЕО
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Украинские защитники взяли в плен россиянина из ЧВК "Вагнера", которого "мобилизовали" из тюрьмы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец. Задержанный под Бахмутом вагнеровец попал в плен к бойцам 515-го батальона спецназначения "Залізні вовки" в составе Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.
Березовец отметил, что оккупант был ранен, а украинские защитники оказали ему медицинскую помощь.
По словам пленника, это был его первый бой. Он отбывал наказание из-за наркотиков, смертельного ДТП и грабежа.
Мужчина рассказал, что его зовут Куринев Игорь Олегович, он проживал в г. Сарапул, у него есть дети. Он уже "отсидел" 5,5 лет. Ему осталось отбыть 1 год и 9 месяцев.
Он рассказал, что его командира, вероятно, уже нет в живых. Куринев сказал, что уже успел поучаствовать в боевых действиях в Попасной и Лисичанске.
"Здесь в лесополосе должны были ту часть зачистить. Я штурмовик", - говорит он.
Он добавил, что в его отряде было около 12 военных, а всего 30 человек. Из них осталось около 3 человек. Сам оккупант также получил ранения.
"Осталось трое, когда я уходил. Я шел на точку эвакуации. Танчиком (затрехсотило. - Ред.), сегодня, в 9 с чем-то", - говорит он.
На Лисичанском направлении, добавил оккупант, было около 500 "вагнеровцев", но позже их всех вывезли оттуда в лесополосу.
"Мы приехали 3 дня назад. Нас привезли 40 человек. И так периодически раз в 2-3 дня привозили", – сказал оккупант.
Пленный заявил, что раненых и убитых в рядах россиян много.
Пожалуйста, подождите...
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Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.
И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином.
Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвячиной
Над пропащею этой гульбой.
Ах, сегодня так весело россам,
Самогонного спирта - река.
Гармонист с провалившимся носом
Им про Волгу поет и про Чека.
Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.
Где ж вы те, что ушли далече?
Ярко ль светят вам наши лучи?
Гармонист спиртом сифилис лечит,
Что в киргизских степях получил.
Нет! таких не подмять, не рассеять.
Бесшабашность им гнилью дана.
Ты, Рассея моя… Рас… сея…
Азиатская сторона!
Вывод: снять видео, а потом отпустить... на минное поле !
Его никто менять не будет, а содержать это чмо нет смысла от слова - совсем !!!
Курінєв сказав, що вже встиг взяти участь у бойових діях у Попасній та Лисичанську. Джерело: https://censor.net/ua/v3392922
Так - перший , чи ні ??
Він якби знав що таке буде , то мабуть повісився б .
Пригожинські петухи , вони , а не вагнери .
И командир орал "ложись"!
Кто хоть однажды видел это,
Тот будет срать в штаны всю жисть...
негренятвагнерят )))
"наймався дітям молоко розвозити..."
Золкін вже навіть таке не коментує
Снимите с этим телом видео и отправьте его на минное поле этот биомусор ни на какой обмен никому нафиг не нужен.