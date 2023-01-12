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Российская пропаганда ищет оправдание поражению в Украине "Сейчас я понимаю всю глубину замысла". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

На российском телевидении пропагандисты ищут оправдание поражению в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще в мае прошлого года мы могли завершить СВО проведением операции на окружение, по классике. Тогда меня самого возмутила фраза нашего президента (Путина. – Ред.) "мы не будем делать Сталинград под Донбассом". Хотя логичнее было бы сделать. Сейчас я понимаю всю глубину замысла.

Представим, если бы мы все это сделали. Сейчас бы не стоял вопрос о глубокой модернизации ВС, которая объявлена. У нас бы не пошла духовная поляризация. Не случилось бы духовной мобилизации общества. …Если бы тогда это было сделано, то морально-психологических условий для глубоких революционных реформ создано не было бы. Сегодня это затягивание "спецоперации", которое имеет негативные последствия, связанные с жертвами, разрушениями, материальными средствами, но у нее есть положительный момент", - сказал пропагандист.

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Топ комментарии
+36
Кацапи починають розуміти 'всю глубіну замисла', коли вже глибоко ввійшла пляшка в дупу. Це свідчить, що 'мозок' кацапа розташований десь в прямій кишці
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12.01.2023 17:24
+35
блювота....
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12.01.2023 17:21
+29
Епанные, конченный твари ... Сколько судеб разрушено?..сколько детей без отцов? Сколько матерей без сыновей?....

Хотя наша(украинцев) вина в это тоже есть...30 лет было, чтобы хотя бы что-то сделать на подобие Польши, Литвы, Латвии... Не отдавать ядерку за писульки, не продавать интересы страны за дешёвый, российский газ, по-быртку вступить в НАТО, в ЕС... Через 30 лет пришли к тому, что нужно было делать сразу после развала совка...но с какими потерями?..
Да и приходится делать это буквально "НА КОЛЕНКЕ"... Армию...НАТО...Евросоюз....
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12.01.2023 17:40
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блювота....
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12.01.2023 17:21 Ответить
А хтось це хаває
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12.01.2023 17:23 Ответить
Ха дурдом в улете даже дурики оху..ли от такого бреда...
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12.01.2023 17:26 Ответить
Такие же "интеллектуалы", как и смотрящие "слугу" или "скотов"...
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12.01.2023 17:26 Ответить
в дитинстві вдарився головою об унітаз коли касабоматка народила --і тільки зараз глубина замисла
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12.01.2023 18:48 Ответить
Кацапи починають розуміти 'всю глубіну замисла', коли вже глибоко ввійшла пляшка в дупу. Це свідчить, що 'мозок' кацапа розташований десь в прямій кишці
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12.01.2023 17:24 Ответить
нема мозку там, там все на рівні рефлексів. Якщо уїбать добре, то зрозуміє, що щось не те робить
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12.01.2023 17:26 Ответить
Глубина замысла уничтожить побольше руських 😬
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12.01.2023 17:24 Ответить
чем больше сдохнет , тем лучше
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12.01.2023 18:27 Ответить
"руських"

А хто такі "руські"? Це хтось, хто має відношення до Стародавньої Русі?
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12.01.2023 19:30 Ответить
Абсурд как стиль жизни.
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12.01.2023 17:24 Ответить
Самый серьёзный позитивный момент будет в том,что все свинособаки будут знищені...!
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12.01.2023 17:25 Ответить
Это просто тотальный Пи.... .
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12.01.2023 17:26 Ответить
много-ходов-очка
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12.01.2023 17:31 Ответить
очко у них уже порвалось от ходов )))
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12.01.2023 19:16 Ответить
Духовність їм треба було «прокачати»... ****… Глибоко ж копає!
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12.01.2023 17:32 Ответить
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12.01.2023 17:33 Ответить
Як цікаво свинособака називає глубокий заглот с окончанієм на літсо
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12.01.2023 17:33 Ответить
Да-да, ми маглі-би, єслі-би не обісрались...
А тєпєрь ми панімаєм усю глубіну тех глубін у які вляпались...
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12.01.2023 17:35 Ответить
Так, саме зараз, коли надійдуть різні штучки, вони й готуються прийнять глубіну глибоку...Тобто, кацапура "поніма" тільки пістюлю
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12.01.2023 17:43 Ответить
хммм, якщо подивитись на дані
тільки людського ресурсу 80К !!!
я не розумію, як це можна хавати, але і в нас марафон хтось дивиться...
(для порівняння травень - січень)
https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/2022-05/
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12.01.2023 17:36 Ответить
Наша провина набагато древніша!! ,,ПВЛ:-,,.....и пошел Святослав Хоробрый за Оку на Волгу и повстречал там вятичей.,,Кому дань даете? -Хазарам даем, по шелягу с сохи! Теперь мне давать будете!! И разбил Святослав хазар и косогов и аланов.,, ось вона де прмилка! Не данину треба брати було,а вирізати всю цю гидоту до останньої ! Час був жорстокий,ніхто й не осудив би.А так маємо клопіт білш ніж 1000років!
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12.01.2023 17:51 Ответить
хрін їх виріжеш - попробуй виловити по лісах і болотах. А взагалі то всі літописи попереписувані попихачами (як тій шльондрі підходить цей термін ) цариці аби хоч як пов'язати залісся з Києвом
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12.01.2023 18:54 Ответить
Епанные, конченный твари ... Сколько судеб разрушено?..сколько детей без отцов? Сколько матерей без сыновей?....

Хотя наша(украинцев) вина в это тоже есть...30 лет было, чтобы хотя бы что-то сделать на подобие Польши, Литвы, Латвии... Не отдавать ядерку за писульки, не продавать интересы страны за дешёвый, российский газ, по-быртку вступить в НАТО, в ЕС... Через 30 лет пришли к тому, что нужно было делать сразу после развала совка...но с какими потерями?..
Да и приходится делать это буквально "НА КОЛЕНКЕ"... Армию...НАТО...Евросоюз....
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12.01.2023 17:40 Ответить
+100
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12.01.2023 17:46 Ответить
как сказал один еврей:"Шоб я был такой умный как моя Сара потом"...Что прошло-уже не вернуть,надо жить сегодня...и побеждать сегодня...Слава ЗСУ!
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12.01.2023 17:53 Ответить
Ще один москворот лізе в українці без мила. В українців рідна мова - українська.
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12.01.2023 22:02 Ответить
друга хвиля могілізації буде цікавіша , згребуть всіх хто може на ногах стояти і під Хаймерси !
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12.01.2023 17:40 Ответить
сивый мерин и его бред
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12.01.2023 17:43 Ответить
Я думаю, что ***** об этой "глубине" даже и не догадывается )))
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12.01.2023 17:44 Ответить
да там такая глубина там целая чёрная дыра )
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12.01.2023 17:48 Ответить
в Гаазі розкажеш, всю глубину замислу
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12.01.2023 17:45 Ответить
Мужичонка понимает " всю глубину ануса"!)))
Вот только сказать пока не может.
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12.01.2023 17:46 Ответить
умилило..."под Донбассом"...ага,на 2 метра в глубину....
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12.01.2023 17:48 Ответить
Дуже схожий на козлодоєва, дивано бункерного ослойоба,вихованця Дугіна, Українофоба, нащадка білоруски хвіртухаїв, куска Арестовича,він теж так пердить щодня губами , вигадуючи різні сценарії
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12.01.2023 17:48 Ответить
Напугай дебила 🦍HIMARSoм💥 and NASAMSом🔥,,все ошибки он сделает ..Сам...типа штурм города Соледар...в советском девичестве Карло-Ликбнехтовск..
РюSSkие..а почему вы так любите немцев?Энгельсы долбанные...краснопузые...👹👺
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12.01.2023 17:51 Ответить
немцы ими правили 200 лет
отложилось в генах
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12.01.2023 21:14 Ответить
Поки не *********** маскву,взірвуть кремль та повісять х.ло всі ці судження поверхневі і говорити про всю глибину операції рано.
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12.01.2023 17:51 Ответить
***.уті, прости Господи! Масована шизофренія...
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12.01.2023 17:51 Ответить
Моральні уроди, прокляті на багато орчих поколінь.
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12.01.2023 17:58 Ответить
Хочу вам напомнить маленькую деталь..в конце 2013 года... мавзолейные обезьяны назначили главным пропагандоном мавзолея Диму Сикелева ВГТРК с очень солидным окладом не в ржуБлях, Майдана тогда не было,я тогда сразу понял,затевают какую то многоходовочку и связано это именно с Украиной...,по факту был создан штаб пропаганды оголтелом с подключением Марго Симоньян и ее RT типа забугорные бюро пропаганды..
В этом году на это дерьмо выделено 30 миллиардов ржуБлей ...
Геббельс отдыхает...
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12.01.2023 18:06 Ответить
Дібильна кацапська свинособака-)) Намагається своїми брєднями надурити собі подібних
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12.01.2023 18:06 Ответить
так він же не скаже на пропагандонському каналі-що пуцін )(уйло...а каже --єто пазітівний мамєнт...замисєл такой
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12.01.2023 18:08 Ответить
прям документалку можно снять. 'Пропаганъда на сковордъе'
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12.01.2023 18:09 Ответить
кацап когда ему вставляет кадыровец: " Аааа....теперь я понимаю все голубину замысла...."
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12.01.2023 18:18 Ответить
Ось воно як... . Глубоко копают. Даже и не подумали по нашей стороне. ,,на берегу пустынных волн, стоял он дум великих полн, пред ним река неслась глубоко...,, Это про петругана першого так написано было, а низкорослый высокого сифилитика уважает, копирует смело. В какую же хрень то общество уже превратилось? Что ни день---так и бред сивого мерина отборный. И ведь знают это сами---но пнут буру.
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12.01.2023 18:32 Ответить
Кацапи схожі на жінку, яку чоловік застукав з любовником, але вона вперто повторює - "Это не то что ты думаеш". )))
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12.01.2023 18:41 Ответить
знаешь анекдот "чертова неопределенность"?)
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12.01.2023 19:18 Ответить
Ще ні )
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12.01.2023 19:21 Ответить
Мужик уезжает в командировку. Просит друга проследить за его квартирой. Возвращается, слушает рассказ друга.
- Устроился я, значит, на чердаке соседнего здания, смотрю в бинокль. Ровно в девять вечера идёт твоя жена в прихожую, открывает дверь. Заходит какой-то усатый грузин с букетом роз. Ну, они поужинали при свечах, потанцевали под телевизор. Потом он отнёс её на руках в спальню и выключил свет.
- А дальше, дальше-то что было?
- Так говорю же - свет выключили. Дальше я не видел.
- Опять эта проклятая неопределённость!
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12.01.2023 19:24 Ответить
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12.01.2023 19:28 Ответить
Краткий смыл сказанного - "Шо пропито и про*бено - то в дело произведено".
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12.01.2023 18:43 Ответить
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12.01.2023 18:45 Ответить
Цікаво, до яких глибин домислиться це чмо, коли ЗСУ звільнять всю територію України!
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12.01.2023 18:57 Ответить
Глубіна буде як ЗСУ брататимуться з китайцями на Уралі.
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12.01.2023 19:02 Ответить
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12.01.2023 19:19 Ответить
"Чєм нам хужє, тєм нам лучьшє"
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12.01.2023 19:47 Ответить
Мы говорит обосрались но есть и позитивный момент, наконец постираем исподнее
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12.01.2023 19:49 Ответить
Не устроили Сталинград, потому что силёнок не хватило.
"Замысел" в этом был ....
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12.01.2023 20:28 Ответить
Мені одне цікаво,що ця вся блювота буде говорити коли буде міжнародний требунал...
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12.01.2023 20:28 Ответить
Сборище Ублюдков Дегенератов!!!
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12.01.2023 20:37 Ответить
Твое выражения лица когда понял всю глубину замысла путина, но продолжаешь рассказывать себе, что есть и позитивные моменты всей сложившейся ситуации.🤡🤡🤡
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12.01.2023 20:38 Ответить
щоб повиздихали падлюки
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12.01.2023 20:59 Ответить
Їбанутим немає спокою ...
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12.01.2023 21:05 Ответить
"Надо понимать всю глубину наших глубин". (с)
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12.01.2023 21:29 Ответить
Дарвін був неправ: мавпа є мавпа ...
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12.01.2023 21:37 Ответить
Животные в развитии стоят на ступеньку выше чем ущербные кацапы.
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12.01.2023 22:10 Ответить
Zhelaju pozitiva! I vy eto polutshite! Budete obosratsja, kogda videte Ukrainsky prapor! I tak jeshjo minimum paru stoletii, nadejus.
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12.01.2023 23:29 Ответить
 
 