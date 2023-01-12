Российская пропаганда ищет оправдание поражению в Украине "Сейчас я понимаю всю глубину замысла". ВИДЕО

На российском телевидении пропагандисты ищут оправдание поражению в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще в мае прошлого года мы могли завершить СВО проведением операции на окружение, по классике. Тогда меня самого возмутила фраза нашего президента (Путина. – Ред.) "мы не будем делать Сталинград под Донбассом". Хотя логичнее было бы сделать. Сейчас я понимаю всю глубину замысла.

Представим, если бы мы все это сделали. Сейчас бы не стоял вопрос о глубокой модернизации ВС, которая объявлена. У нас бы не пошла духовная поляризация. Не случилось бы духовной мобилизации общества. …Если бы тогда это было сделано, то морально-психологических условий для глубоких революционных реформ создано не было бы. Сегодня это затягивание "спецоперации", которое имеет негативные последствия, связанные с жертвами, разрушениями, материальными средствами, но у нее есть положительный момент", - сказал пропагандист.

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