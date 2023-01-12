Российская пропаганда ищет оправдание поражению в Украине "Сейчас я понимаю всю глубину замысла". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
На российском телевидении пропагандисты ищут оправдание поражению в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Еще в мае прошлого года мы могли завершить СВО проведением операции на окружение, по классике. Тогда меня самого возмутила фраза нашего президента (Путина. – Ред.) "мы не будем делать Сталинград под Донбассом". Хотя логичнее было бы сделать. Сейчас я понимаю всю глубину замысла.
Представим, если бы мы все это сделали. Сейчас бы не стоял вопрос о глубокой модернизации ВС, которая объявлена. У нас бы не пошла духовная поляризация. Не случилось бы духовной мобилизации общества. …Если бы тогда это было сделано, то морально-психологических условий для глубоких революционных реформ создано не было бы. Сегодня это затягивание "спецоперации", которое имеет негативные последствия, связанные с жертвами, разрушениями, материальными средствами, но у нее есть положительный момент", - сказал пропагандист.
Пожалуйста, подождите...
А хто такі "руські"? Це хтось, хто має відношення до Стародавньої Русі?
А тєпєрь ми панімаєм усю глубіну тех глубін у які вляпались...
тільки людського ресурсу 80К !!!
я не розумію, як це можна хавати, але і в нас марафон хтось дивиться...
(для порівняння травень - січень)
https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/2022-05/
Хотя наша(украинцев) вина в это тоже есть...30 лет было, чтобы хотя бы что-то сделать на подобие Польши, Литвы, Латвии... Не отдавать ядерку за писульки, не продавать интересы страны за дешёвый, российский газ, по-быртку вступить в НАТО, в ЕС... Через 30 лет пришли к тому, что нужно было делать сразу после развала совка...но с какими потерями?..
Да и приходится делать это буквально "НА КОЛЕНКЕ"... Армию...НАТО...Евросоюз....
Вот только сказать пока не может.
РюSSkие..а почему вы так любите немцев?Энгельсы долбанные...краснопузые...👹👺
отложилось в генах
В этом году на это дерьмо выделено 30 миллиардов ржуБлей ...
Геббельс отдыхает...
- Устроился я, значит, на чердаке соседнего здания, смотрю в бинокль. Ровно в девять вечера идёт твоя жена в прихожую, открывает дверь. Заходит какой-то усатый грузин с букетом роз. Ну, они поужинали при свечах, потанцевали под телевизор. Потом он отнёс её на руках в спальню и выключил свет.
- А дальше, дальше-то что было?
- Так говорю же - свет выключили. Дальше я не видел.
- Опять эта проклятая неопределённость!
"Замысел" в этом был ....
,но продолжаешь рассказывать себе, что есть и позитивные моменты всей сложившейся ситуации.🤡🤡🤡