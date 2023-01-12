Шварценеггер снялся в клипе Kalush Orchestra. ВИДЕО

Американский актер Арнольд Шварценеггер снялся в клипе Kalush Orchestra на песню "Щедрий вечір" и обратился к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в начале клипа Шварценеггер обратился к украинцам с короткой речью. Видео снимались во время тура музыкантов в США.

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