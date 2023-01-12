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Шварценеггер снялся в клипе Kalush Orchestra. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Американский актер Арнольд Шварценеггер снялся в клипе Kalush Orchestra на песню "Щедрий вечір" и обратился к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в начале клипа Шварценеггер обратился к украинцам с короткой речью. Видео снимались во время тура музыкантов в США.

Смотрите: Содаты НАТО поют украинский "Щедрик". ВИДЕО
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Топ комментарии
+35
Арні-респект....
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12.01.2023 19:01
+23
Термінатор наш!
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12.01.2023 19:08
+14
Рембо звонит Терминатору й каже ...BRO...пора мацkалей мочіть в сортірє..
Yes BRO ...💥🔥🤣🇺🇦🇱🇷🇺🇦🇱🇷🇺🇦
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12.01.2023 19:29
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Арні-респект....
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12.01.2023 19:01 Ответить
Термінатор наш!
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12.01.2023 19:08 Ответить
Как ******* одесскую прессаташе за ботфорты в Париже так это на раз, а как покатушки в США хиппи так это патриоты мля
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12.01.2023 21:31 Ответить
Іді *****, русня .
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13.01.2023 06:20 Ответить
Та вже давно наш!
https://www.youtube.com/watch?v=Te6nN9gQvIM
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12.01.2023 21:48 Ответить
Все вы знаете
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12.01.2023 19:20 Ответить
Звичайний свинособачий троль,зараз його приберуть.
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12.01.2023 19:25 Ответить
лучше задонать на зсу: https://**********.com.ua/2022/03/02/dopomoga-zsu-rekvizyty-dlya-pererahuvannya-koshtiv/
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12.01.2023 20:50 Ответить
Хорошая вещь, надо брать!
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12.01.2023 19:16 Ответить
нормальні такі видригульки.... і термінатор на розігріві....
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12.01.2023 19:17 Ответить
Клип жуткий, песня "на любителя"...
Жаль Шварца "купили" на дешевку...
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12.01.2023 19:28 Ответить
не будем говорить о покупка раши в виде некоторых сигалов, мути и как его... пузатый француз, боксёр ещё.... много пользы, конечно. Так что незачёт тебе, тролляка
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12.01.2023 20:51 Ответить
Лапоть, а ЧТО именно тебе ПОНРАВИЛОСЬ в этом недоклипе ?!
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12.01.2023 20:57 Ответить
ruski , lapti , eta po tvaiei chasti ...nu i chorni meshok v pridachu
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12.01.2023 21:20 Ответить
Рембо звонит Терминатору й каже ...BRO...пора мацkалей мочіть в сортірє..
Yes BRO ...💥🔥🤣🇺🇦🇱🇷🇺🇦🇱🇷🇺🇦
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12.01.2023 19:29 Ответить
А ты кто ? В питере помочь ??? Там є українці ??
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12.01.2023 19:45 Ответить
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12.01.2023 19:34 Ответить
Мавзолейные дебилы..Сильвестр Сталлоне и Леонардо Ди Каприо имеют украинские корни...,и ещё 20 звезд Голливуда впридачу...🇺🇦🇱🇷🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇺🇦
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12.01.2023 19:37 Ответить
Дідуган молодчага. Вдячність та повага.
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12.01.2023 19:40 Ответить
Несподобалось !! ((( І взагалі ! Шість молодих, здорових хлопців розважаються в Америці . От Андрія Хливнюка поважаю !
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12.01.2023 19:41 Ответить
Їхати по каналу на рожевому "Мустангу" - де тут зв'язок із Щедрим Вечором ?
Хлопці зекономили на досвідченому режисері.
А Шварценеггеру в такий час незручно було відмовити.
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12.01.2023 20:23 Ответить
Есть такая Марьяна Наумова. Чемпион мира по пауэрлифтингу среди девочек подростоков дебилок, ярая патриотка СССР, комсомолка, уже наверное коммунистка, сейчас то ли учится, то ли проживает, то ли воюет в Донбассе.
Самый цимес в том, что она ярая фанатка Арни и больше всего в жизни горлиться знакомством с ним.
Для нее это будет удар
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12.01.2023 19:45 Ответить
Пауэрлифтинг - это в голову есть и бросать штангу тренеру на ноги ?
Здесь нет никакой красоты ...
А уж после Донбасса Шварценеггер просто плюнет ей в лицо.
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12.01.2023 20:15 Ответить
Когда то на Мавзолейной Помойке путлера красовалась Ирина Хакамада типа Жоппазиция фюреру путлеру..слилась крыса по полному тарифу...🤣🤣🤣
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12.01.2023 19:55 Ответить
Да, много их было, хамелеонов, мимикрирующий порядочных людей, но мало кого они обманули!
Клеймо Сатаны Иблисова, на лбу, за версту выдает кацапсину!
"MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN"
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12.01.2023 21:01 Ответить
Арні - респект, однак знімати "щедрий вечір" у якійсь канаві - це лютий піздєц.
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12.01.2023 20:42 Ответить
КЛОУНЫ
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12.01.2023 21:05 Ответить
Ця група - повний відстій, так само як і цей кліп. А взагалі то краще б йшли батьківщину захищати, а не цією хернею займатися за кордоном.
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12.01.2023 21:42 Ответить
Погоджуюся. Піар не більше. Талановитої роботи там аж 0 з мінусом. Кліпчик то зроблений не в рідних степах, а в Каліфорнійському відомому каналі. Тепер можна кричати ура "американському фастфуду"
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12.01.2023 21:52 Ответить
Арнольду - респект. А сама пісня особисто мені не сподобалася. Як і кліп. (чисто мої особисті враження).
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12.01.2023 22:08 Ответить
Арни красавчик.
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12.01.2023 22:19 Ответить
Арні дай йому Боже здоров'я завжди на стороні добра.
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12.01.2023 22:35 Ответить
Це мав би бути кліп із нічним небом, де яскрава Зоря сходить серед спалахів ракет.
Кадри роботи ЗСУ, що забепечують тепло і затишок в решті світу аж до Лос-Анжелесу.
В такому кліпі Шварценеггер сам би з'явився у кадрі у формі ЗСУ.
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13.01.2023 06:18 Ответить
Калуш, скажи, відколи українська Різдвяна Зірка шестикутна???
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13.01.2023 07:40 Ответить
 
 