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Шварценеггер снялся в клипе Kalush Orchestra. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Американский актер Арнольд Шварценеггер снялся в клипе Kalush Orchestra на песню "Щедрий вечір" и обратился к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в начале клипа Шварценеггер обратился к украинцам с короткой речью. Видео снимались во время тура музыкантов в США.
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+35 Alex Sav 8157c114
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https://www.youtube.com/watch?v=Te6nN9gQvIM
Жаль Шварца "купили" на дешевку...
Yes BRO ...💥🔥🤣🇺🇦🇱🇷🇺🇦🇱🇷🇺🇦
Хлопці зекономили на досвідченому режисері.
А Шварценеггеру в такий час незручно було відмовити.
подростоковдебилок, ярая патриотка СССР, комсомолка, уже наверное коммунистка, сейчас то ли учится, то ли проживает, то ли воюет в Донбассе.
Самый цимес в том, что она ярая фанатка Арни и больше всего в жизни горлиться знакомством с ним.
Для нее это будет удар
Здесь нет никакой красоты ...
А уж после Донбасса Шварценеггер просто плюнет ей в лицо.
Клеймо Сатаны Иблисова, на лбу, за версту выдает кацапсину!
"MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN"
Кадри роботи ЗСУ, що забепечують тепло і затишок в решті світу аж до Лос-Анжелесу.
В такому кліпі Шварценеггер сам би з'явився у кадрі у формі ЗСУ.