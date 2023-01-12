Украинские воины с помощью миномета 82 калибра уничтожили по меньшей мере пятерых оккупантов. ВИДЕО

Аэроразведка и минометчики с помощью миномета 82-го калибра прицельно ударили по позиции оккупантов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. Судя по видео, ликвидированы по меньшей мере пять оккупантов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская пропаганда ищет оправдание поражению в Украине "Сейчас я понимаю всю глубину замысла". ВИДЕО