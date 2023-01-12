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Украинские воины с помощью миномета 82 калибра уничтожили по меньшей мере пятерых оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Аэроразведка и минометчики с помощью миномета 82-го калибра прицельно ударили по позиции оккупантов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. Судя по видео, ликвидированы по меньшей мере пять оккупантов.

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Топ комментарии
+8
Вб'ємо іх всіх
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12.01.2023 19:17
+8
були чмобіки а стали жмуріки....
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12.01.2023 19:20
+2
а по классике - 10 !!!! не доработали наши красавцы !!)))
хотя "що найменше 5" это ж может быть и 10 и я зря ворчу на наших бойцов (дай им Бог здоровья)
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12.01.2023 19:35
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Вб'ємо іх всіх
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12.01.2023 19:17 Ответить
були чмобіки а стали жмуріки....
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12.01.2023 19:20 Ответить
"щонайменше п'ять негритят" ))
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12.01.2023 19:31 Ответить
а по классике - 10 !!!! не доработали наши красавцы !!)))
хотя "що найменше 5" это ж может быть и 10 и я зря ворчу на наших бойцов (дай им Бог здоровья)
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12.01.2023 19:35 Ответить
такий тепловізор як у фільмі "Хижак"
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12.01.2023 19:40 Ответить
да, здавалось інопланетним....
і ось, бачимо потвор на українській землі

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12.01.2023 20:34 Ответить
Schön!
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12.01.2023 19:47 Ответить
Это ,кстати,те,что начали массово делать в стране НАТО)))Извините ,русня,но будете сосамба
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12.01.2023 19:49 Ответить
- Ну прям, как на войне, - подумала Демусика, посмотрев сюжетик (ирония)
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12.01.2023 20:33 Ответить
Хорошего русского в тепловизор не видно.
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12.01.2023 21:08 Ответить
 
 