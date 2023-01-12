Украинские воины с помощью миномета 82 калибра уничтожили по меньшей мере пятерых оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Аэроразведка и минометчики с помощью миномета 82-го калибра прицельно ударили по позиции оккупантов в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. Судя по видео, ликвидированы по меньшей мере пять оккупантов.
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+8 Frol Fedoroff
показать весь комментарий12.01.2023 19:17
+8 Артм Воронцов
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+2 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий12.01.2023 19:35
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хотя "що найменше 5" это ж может быть и 10 и я зря ворчу на наших бойцов (дай им Бог здоровья)
і ось, бачимо потвор на українській землі