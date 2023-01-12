Россиянка из Белгородской области РФ обратилась к Путину: "Услышьте нас! Обстрелы постоянные! За что?! Мы живем в страхе!" ВИДЕО
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Жительница Шебекинского района Белгородской области РФ записала обращение к Путину, в котором пожаловалась на обстрелы и отсутствие помощи от власти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка рассказала, что местные жители вынуждены выезжать в более безопасные регионы, а для этого нужны немалые средства.
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+107 Post-AV
показать весь комментарий12.01.2023 19:45
+100 lammer ya
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показать весь комментарий12.01.2023 19:47
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сыроежкину
«Ваапше не хочу уезжать из Европы, из Белгорода, как здесь ...
Уинстон Леонардо Спенсер Черчилль
Вова пукин, твои крепостные просят поднять им налоги и объявить мобилизацию в Белгородской и Курской губерниях. Вроде так.
Він ,певно, дуже змучений...
Та слух пошкодили мені,
Ваші "градИ" під Бучею.