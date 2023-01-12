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война (46847) обстрел (20205) Путин (29862) Белгород (288)

Россиянка из Белгородской области РФ обратилась к Путину: "Услышьте нас! Обстрелы постоянные! За что?! Мы живем в страхе!" ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Жительница Шебекинского района Белгородской области РФ записала обращение к Путину, в котором пожаловалась на обстрелы и отсутствие помощи от власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка рассказала, что местные жители вынуждены выезжать в более безопасные регионы, а для этого нужны немалые средства.

Смотрите также: Губернатор Белгородщины Гладков сообщил об обстреле н.п.Шебекино: Повреждены 12 домовладений и электроопора. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+107
Ключевое слово - "мы за вас голосовали". Вот и жри результаты своего голосования, шалава чертова. Дети у нее боятся, видите ли
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12.01.2023 19:45
+100
****, ви ще нічого не бачили, з того, що вам би варто було відчути на власній шкурі.
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12.01.2023 19:45
+94
За что? Да много за что. За Крым, Донбасс, Бучу, Мариуполь, Харьков и Херсон. За то что у вас царь - *****. Но это пока только цветочки. Ягодки будут когда жить будете в подвалах, без света и воды...
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12.01.2023 19:47
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ночью 11 января
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12.01.2023 20:37 Ответить
Ах тьі ж тварь ******! "За что?"?? Да шоб на тебе ни дна ни покрьішки! Шоб тебя чеченьі взводом трахали а детям твоим зубьі спиливали. Вот жеж ****!
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12.01.2023 20:35 Ответить
А іхтозашто?
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12.01.2023 21:10 Ответить
"мы ещё ничего не начинали..."
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12.01.2023 20:38 Ответить
Віддали Ху"лу голос, а йому цього мало. Він забаре твое життя
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12.01.2023 20:39 Ответить
Апирацыя идет па плану. Тебе что та не нравица можем спасти как вы Мариуполь спасли
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12.01.2023 20:39 Ответить
Тупо спостерігаючи за обстрілом України та загибеллю при цьому мирних мешканців, кацапська самка жила спокійним життям і думала, що зробила правильний свій вибір, голосуючи за кремлівського упиря. Але коли бумеранг прилетів назад, вона заголосила, заплакала, просячи допомоги у того, хто розв'язав цю війну, при цьому його не засуджуючи.
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12.01.2023 20:41 Ответить
Дайте кто-нибудь успокоительное этой кобыле или убейте, чтобы не мучилась.
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12.01.2023 20:42 Ответить
следующий прилет к ней
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12.01.2023 20:46 Ответить
Гойда, бл@дь!!!
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12.01.2023 20:45 Ответить
На москве не бомбят, бери детей и едь туда. А
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12.01.2023 20:45 Ответить
и до Москвы доберемся
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12.01.2023 20:47 Ответить
Притула обещал туда спутник уронить.
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13.01.2023 02:33 Ответить
Перешёл по ссылке и афигел. А почему это россиянка из Белгорода обращается к Путину через украинский телеграм канал?
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12.01.2023 20:48 Ответить
ЧИТАЙТЕ ЦЕНЗОР.НЕТ В TELEGRAM - это Цензора канал
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12.01.2023 20:52 Ответить
https://www.mk-belgorod.ru
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12.01.2023 20:55 Ответить
Вы за него голосовали, теперь за него умирайте. За Родину, за путина! Ура, товарищи!
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12.01.2023 20:50 Ответить
Как когда-то казав Пархом (Григорій Квітка-Основ'яненко «Пархімове снідання») Бачилы очи за кого голосувалы - кушайте хоч повылазьте! (улыбается). А я, Демусика, добавлю: "Осторожно, не обляпайтесь"
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12.01.2023 20:55 Ответить
12 января - ИА SM.News. Стало известно, что вечером 12 января в городе Новый Оскол Белгородской области РФ прогремело три мощных взрыва. Об этом сообщает издание Readovka.
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12.01.2023 20:57 Ответить
Надо обращаться к бикинину-
сыроежкину
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12.01.2023 21:24 Ответить
не скрепно это для вас
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12.01.2023 21:06 Ответить
Ін на!
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12.01.2023 21:12 Ответить
Якось неправильно ця коза драна звертається до *****. Треба було б хоча б навколішки стати.
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12.01.2023 21:14 Ответить
Так по ************ БАмбас же расЄя
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12.01.2023 21:14 Ответить
Какая расия, Пошла вон с украинского Белгорода
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12.01.2023 21:16 Ответить
тебя же асвабаждают че ты ноеш
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12.01.2023 21:17 Ответить
Жри су..а!!!!!
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12.01.2023 21:18 Ответить
Так держать... Белгород уже стал котигорошком.
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12.01.2023 21:32 Ответить
Як вам це кацапське "А нас то за что, мы ж не какой-то там донбасс, мы россия?!""
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12.01.2023 21:32 Ответить
Не, там уже ось так: "

«Ваапше не хочу уезжать из Европы, из Белгорода, как здесь ...
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12.01.2023 21:44 Ответить
услішалЬ і чЬо?
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12.01.2023 21:33 Ответить
А что случилось? А что с лицом? Курва, тебе Україна чує! У тебе все ще по переду! Це ми ще не починали!
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12.01.2023 21:34 Ответить
Комок у горла, слезы градом... кюшать нимагу! НАТА, пиристань притиснять рюцькоязИчных
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12.01.2023 21:39 Ответить
Їй треба брову якось на місце поставити, бо якось брови «вразльот». Мізки вже не поставиш, там без варіантів, то може хоч брову.
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12.01.2023 21:49 Ответить
Выжечь всё приграничье РФ на глубину 40 км! ..чтобы только суслики и зайчики с ёжиками возле Украины жили
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12.01.2023 21:53 Ответить
На 100км, щоб просто площадка була забетонована... Тоді і хлопцям з легше буде...
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13.01.2023 07:55 Ответить
"Если вся страна не возражала против правления тирана, то одного тирана нельзя винить в этом."
Уинстон Леонардо Спенсер Черчилль
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12.01.2023 21:56 Ответить
Карма-она девочка правильная....
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12.01.2023 21:57 Ответить
Ні хачу атсюда уєзжать - 2.0.
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12.01.2023 22:12 Ответить
в Белгороде так по-домашнему, але буде теплiше
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14.01.2023 07:49 Ответить
вся русня підлягає знищенню
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12.01.2023 22:20 Ответить
Тупая самка кацапа.
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12.01.2023 22:25 Ответить
Них#я не понял, шо оно блеет?
Вова пукин, твои крепостные просят поднять им налоги и объявить мобилизацию в Белгородской и Курской губерниях. Вроде так.
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12.01.2023 22:32 Ответить
Хаха, хай эту кацапку теперь посадят за дискредитацию армии рашки на пожизненно. ,,Мы не воевали, мы токо поддерживали. Нас-то за что???"
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12.01.2023 22:45 Ответить
Гэрасім, ЗА ЧТО*?
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12.01.2023 22:52 Ответить
Ona zerkalo moskalnaja- ne ponimajut, shto golosovali za govno, za voinu i psevdovelitshije. Uzhe 20 let. A nyt-to teper za shto? Tvoi ljubimets bombit Ukrainu a otvetki ne dolzhno byt? I tut raznyje makarontshiki i shwaneburgery jeshjo i v moskali prikidyvajutsja. Blin, mir voobshe kakoito kantuzhenny stal! Nikto ne govoril s Adolfom, dazhe kogda tot predlogal mir Anglii, nikto ne zvonil jemu tshasami so drugoi storony fronta s raznymi dogovornjakami... Eto voina stavit vsjo na svoi mesta- na kogo nadeejetsja i kto nikto ili voobshe predatel. Zjolto-sinii flag nakrojet i krasnuju i vlassovskii trikolor- tomu byt! Slava VSU!
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12.01.2023 23:01 Ответить
Продавай хату пока не поздно и до Магадана, поезда ходят, а там насосёшь!
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12.01.2023 23:04 Ответить
От як почнуть от так вити по всій свинособакії от тоді можливо війна й закінчиться, але для цього треба взяти рижого вородка кучму разом з ющенком і нехай складають назад 1000 тих х55 на 2500 дальності.
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12.01.2023 23:09 Ответить
лише регулярні невпинні ракетні удари по москальській інфраструктурі та військовим об"єктам у москальському глибокому тилу та по прикордонним областям дадуть реальний ефект та вплинуть на внутріполітичну ситуацію в москальських ******... два-три прильоти по Енгельсу та пату обстрілів баз у Криму, нажаль, принципово нічого не вирішують.
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13.01.2023 00:04 Ответить
какие свинорылые кацапки мерзкие и неприятные... вонючие, немытые, паскудные... скорее бы вы все передохли...
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13.01.2023 01:07 Ответить
Нравится не нравится , заглохни кацапская курва 😡
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13.01.2023 01:08 Ответить
Ты как челобитную царю подаёшь, мразь?
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13.01.2023 02:30 Ответить
А год назад такое было? Или было все нормально? Логику включите
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13.01.2023 06:43 Ответить
Чекайте, чекайте, ми ще фосфором не поливали....
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13.01.2023 07:51 Ответить
Отето да. Як таке може відбуватися, проізошло щось на расіюшкє? Може, війна якась? )
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13.01.2023 08:08 Ответить
Страшно ****?
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13.01.2023 09:32 Ответить
шоб ви суки сцяти по ночах під себе стали!
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13.01.2023 11:21 Ответить
Шкода не чую голос ваш,
Він ,певно, дуже змучений...
Та слух пошкодили мені,
Ваші "градИ" під Бучею.
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13.01.2023 11:36 Ответить
Щось її перекосило - давно не #блась, чи що? Чи так страшно, що і не хочеться
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13.01.2023 12:04 Ответить
Не треба лякатися скоро прийде ФСБ та покаже їй безпечне місце
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13.01.2023 12:20 Ответить
Основной посыл, дайте денег, и дети сразу перестанут бояться, не уберите военных, которые с территории рашки обстреливают Украину, соответственно нарываются на ответку, а просто денег дайте, бояться наверное все равно будем но уже не бесплатно)) Отдуваются они *** за всю россию.... спасибо порыгал......
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13.01.2023 12:59 Ответить
Произносите это КАК ПРАВДА!!!ПУТИНХУЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЛОООООООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!ОООООООООООО!!!!!!!!!!
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13.01.2023 13:23 Ответить
Ви, вонючі кацапи, раби назавжди. Тупий москвород голосував за бункерного вбивцю. Беріть ведра та розгрібайте лайно. Ви всі виродкі кремлядські
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13.01.2023 15:34 Ответить
Вішайтесь, мохнаті вилупкі, вам тризда
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13.01.2023 15:37 Ответить
Думаю, це лише початок... тобто квіточки... Ягідки будуть згодом...
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13.01.2023 19:38 Ответить
ну вы ж претесь по военной теме - вот и терпилите ее в подвалах, как вы нам на Донбассе устраиваете. 🤠
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14.01.2023 07:44 Ответить
Правильно було спитати: *****, навіщо ти нас обстрілюєш?
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15.01.2023 04:23 Ответить
Звикайте, суки. Це лише початок.
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15.01.2023 12:14 Ответить
Невже?? Так только ж по "обьектам инфраструктуры, в рамках демилитаризации".. Ні? ))
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28.03.2023 13:02 Ответить
вас потрібно зтерти за лиця Землі.
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28.03.2023 13:07 Ответить
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