Россиянка из Белгородской области РФ обратилась к Путину: "Услышьте нас! Обстрелы постоянные! За что?! Мы живем в страхе!" ВИДЕО

Жительница Шебекинского района Белгородской области РФ записала обращение к Путину, в котором пожаловалась на обстрелы и отсутствие помощи от власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка рассказала, что местные жители вынуждены выезжать в более безопасные регионы, а для этого нужны немалые средства.

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